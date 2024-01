Skispringen | 4S-Tournee | 02.01.2024 13:30 | Quali Innsbruck

Gregor Deschwanden (SUI) Erst ein Schweizer ist mit Ammann morgen sicher dabei, kann Gregor Deschwanden jetzt zumindest dafür sorgen, dass zwei Swiss-Springer im Wettkampf mitmischen? Den perfekten Sprung erwischt zwar auch er nicht, nach 117 Metern ist Deschwanden aber sicher durch.

Michael Hayböck (AUT) Die Qualifikation geht langsam ihrem Ende entgegen und nur noch zehn Springer stehen oben. Den Anfang aus dieser Gruppe macht Hayböck aus dem österreichischen Team, der es bei schwierigen Winden bis auf 116,5 Meter schafft.

Manuel Fettner (AUT) Bei Manuel Fettner gilt es dann zunächst wieder warten, bevor die Jury ihn ablässt. Als es dann so weit ist, geht der Sprung zwar nicht komplett auf, es reicht aber für gute 122 Meter und dem sechsten Platz.

Stephan Leyhe (GER) Leyhe ist als nächster deutscher Springer unterwegs. Optimal passt es für ihn aber nicht zusammen und nachdem sich im ersten Flugteil Fehler einschleichen gibt es nur 114,5 Meter. Im Wettkampf ist er damit zwar, wird aber morgen vermutlich nicht das Topduell erwischen.

Peter Prevc (SLO) Peter Prevc kommt mit 122 Metern nicht an die Weite von Tschofenig heran, hat jetzt aber auch wieder schlechtere Bedingungen vorgefunden. So ist der Sprung dann mehr wert, als es zunächst scheint. Der Slowene setzt sich auf den soliden dritten Platz und sichert sich für morgen ein gutes K.o.-Duell.

Daniel Tschofenig (AUT) In den Trainings war Daniel Tschofenig noch nicht zufrieden, jetzt aber packt er seinen bisher besten Sprung in Innsbruck aus und segelt auf 126,5 Meter hinunter. Tschofenig setzt sich an die Spitze!

Timi Zajc (SLO) Timi Zajc lässt 119,5 Meter folgen und ist damit der nächste Springer im Feld, der die Spitze von Nikaido nicht gefährden kann. Zajc landet mit Raimund auf den geteilten elften Platz.

Halvor Egner Granerud (NOR) Obwohl er die Schanze in Innsbruck nicht mag, lief es bei Halvor Egner Granerud in den Trainings eigentlich ganz gut. In der Qualifikation geht es für den Gesamtsieger der letzten Saison dann schon wieder kürzer und mit 116,5 Metern dürfte nicht das rauskommen, was er sich eigentlich erhofft hätte.

Philipp Raimund (GER) Es gilt für den ersten deutschen Springer. Wie läuft es für Philipp Raimund auf der Schanze in Innsbruck?! Am Absprung geht es nicht optimal in den Flugposition, mit 122,5 Metern geht es aber trotzdem noch auf eine solide Weite.

Johann Andre Forfang (NOR) Johann Andre Forfang kann den K-Punkt der Schanze nicht überfliegen und entsprechend durchwachsen dürfte dann auch die Laune bei dem Norweger sein. Für den Wettkampf wird es aber auch bei ihm reichen.

Lovro Kos (SLO) Lovro Kos hat ein gutes Timing am Schanzentisch. In der Luft lässt er zwar noch was liegen, mit 123 Metern geht es aber trotzdem noch auf eine gute Weite. Mit fünf Punkten Rückstand zu Nikaido findet er sich auf dem vierten Platz wieder.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) Einen soliden Sprung liefert nach ihm auch Kristoffer Eriksen Sundal ab, der damit auch morgen mitmischen darf. Imhof und Kubacki warten derweil weiterhin, dass noch Athleten auslassen.

Domen Prevc (SLO) Nach einem reibungslosen Start in den Ausscheidungsdurchgang wird es jetzt zäher in Innsbruck. Domen Prevc muss als nächster Springer warten, bis es die Freigabe geben kann. Bei leichtem Aufwind geht es dann nur auf 111 Meter. Da die Abzüge sich in Grenzen halten, reicht auch das für die Qualifikation.

Ren Nikaido (JPN) Ren Nikaido sorgt jetzt dafür, dass sich jetzt vorne etwas tut. Obwohl er kaum Windunterstützung hat, kommt er richtig gut zurecht und kann die 122,5 Meter in den Hang bringen. Die Noten passen auch und so geht es dann mit 3,4 Punkten Vorsprung in Führung.

Piotr Żyła (POL) Piotr Żyła muss wieder runter vom Balken, nachdem der Wind außerhalb des Korridors ist. Als er abgelassen wird, hat er es dann aber nicht übel und kann mit 123 Metern einen soliden Sprung ins Tal bringen. Die Italiener kann aber auch er nicht gefährden. Insam und Bresadola halten die ersten beiden Plätze.

Daniel-Andre Tande (NOR) Daniel-Andre Tande dürfte nach seinem Versuch auch nicht zufrieden auf den heutigen Tag blicken. Anders als Kubacki ist Tande aber nach seinen 114 Metern schon sicher durch.

Dawid Kubacki (POL) Für Kubacki heißt es wieder, lange warten, bevor es die Freigabe geben kann. Zwischendurch kommt dann doch immer wieder der Wind rein. Als er dann losdarf, hat er es dann alles andere als optimal und es droht nach 108,5 Metern das Ausscheiden!

Vladimir Zografski (BUL) Bei Vladimir Zografski war zuletzt der Wurm drin und der Einzelkämpfer aus Bulgarien kann nicht mehr aus die Sprünge aus dem Sommer und den ersten Winterwettkämpfen anschließen. Mit 113 Metern rettet er sich gerade so in das Springen.

Antti Aalto (FIN) Auf die ganz große Weite geht es auch bei Antti Aalto nicht. Anders als Peier wird der 28-Jährige aber nicht um seine Teilnahme im Wettkampf fürchten und erfüllt als momentan 14. die Aufgabe des heutigen Tages.

Killian Peier (SUI) Eigentlich mag Killian Peier die Schanze in Innsbruck. Doch die Weite bleibt trotzdem aus und er kommt nicht weiter als 111 Meter. Verpasst er nach Garmisch-Partenkirchen auch in Innsbruck die Qualifikation? Aktuell spricht leider einiges dafür, denn so viele werden jetzt nicht mehr auslassen.

Clemens Aigner (AUT) Am Übergang nach dem Schanzentisch hat Clemens Aigner viel zu tun und muss dann eingreifen, um zumindest noch auf eine solide Weite zu kommen. Euphorisch ist die Stimmung nach seinen 117,5 Metern aber sicherlich nicht. Da hat er sich mehr erhofft.

Kamil Stoch (POL) Gute Laune bei Kamil Stoch. Die Formkurve steigt langsam an und er kommt nach 123 Metern nah an die beiden Italiener heran.

Junshiro Kobayashi (JPN) Junshiro Kobayashi muss am Schanzenturm lange warten, bevor es die Freigabe gibt. Als er dann losdarf, ist es nicht übel, als es am Absprung aber nicht läuft, muss Kobayashi alles reinlegen, um den Sprung noch zu retten. Mit 113 Metern geht es zumindest in den Wettkampf.

Giovanni Bresadola (ITA) Giovanni Bresadola kann mit seinem Landsmann mitziehen und auch für ihn geht es weit die Schanze runter. Mit 125 Metern bei Noten im 17er- und 18er-Bereich bleibt er nur 0,3 Punkte hinter Alex Insam zurück.

Simon Ammann (SUI) Simon Ammann geht kurz darauf auch auf eine solide Weite. Ganz vorne einreihen wird sich der Routinier aber nicht, denn die Landung setzt er nur unsauber in den Schnee. Aber auch Platz neun reicht sicher für morgen.

Alex Insam (ITA) Gibt es jetzt den Wechsel an der Führung? Alex Insam kommt perfekt zurecht, verschafft sich am Absprung einen hohen Luftstand und kommt bei guten Windverhältnissen auf 126,5 Meter. Obendrauf kommen gute Haltungsnoten, die ihn dann um 4,2 Punkte an Embacher vorbeibringen.

Niko Kytösaho (FIN) Der nächste finnische Springer folgt zugleich. Klappt es bei Niko Kytösaho besser? Nein. Er ist zu spät am Schanzentisch und dann sind auf dieser streuenden Anlage auch nicht mehr als 112 Meter drin.

Kasperi Valto (FIN) Nachdem die ersten Athleten relativ problemlos runterkamen, wird es jetzt doch wieder unruhiger in Innsbruck. Kaspari Valto hat es nicht schlecht, als er in der Übergangsphase aber einen großen Fehler einbaut und sich die Ski berühren, sind die Meter dahin. Nach 103 Metern wird Valto wohl ausscheiden. Damit hat Jonas Schuster als zweiter Österreicher sein "Q" sicher.

Remo Imhof (SUI) Die Trainings liefen bei Remo Imhof nicht nach Wunsch. Kann er jetzt in der Quali wieder angreifen? Der Wind ist fast eingeschlafen und dann tut sich Imhof wieder schwer. Nach 108,5 Metern muss der Schweizer zittern, ob es sich ausgehen wird.

Aleksander Zniszczol (POL) Puh! Auch Aleksander Zniszczol hat zu kämpfen und kann nicht die Weite zeigen, die ihn schon jetzt sicher das Ticket für morgen einbringt.

Artti Aigro (EST) Artti Aigro stiefelt schnell wieder aus dem Auslauf. Nach 114 Meter geht es für den Esten, der ab dieser Saison gemeinsam mit den Norwegern unterwegs ist, nicht in einen Bereich, mit dem er schon sicher im morgigen Wettkampf vertreten ist.

Pawel Wasek (POL) Pawel Wasek tut Belshaw diesen Gefallen nicht und es geht für ihn ganz sicher bis auf 122 Meter hinunter. Er bleibt damit nur 0,1 Punkte hinter Embacher, der seien Führung weiterhin behaupten kann.

Erik Belshaw (USA) Ein US-Amerikaner ist bereits sicher durch, kann Erik Belshaw seinem jungen Teamkollegen Frantz jetzt folgen? Er kommt auf 113 Meter und muss damit noch zuwarten, ob es sich ausgeht. Noch drei Konkurrenten müssten hinter ihm landen, damit er morgen mitmachen kann.

Roman Koudelka (CZE) Am Absprung stimmt das Timing bei Roman Koudelka nicht ganz, in der Sprungphase passt es dann aber ganz gut zusammen und für den Tschechen geht es auf ein Weite, die ihm ganz sicher für den Wettkampf reichen wird.

Andrew Urlaub (USA) Frust dürfte Andrew Urlaub schieben. Der US-Amerikaner hat kaum Windunterstützung und als er dann seine Technik so gar nicht zusammenbringt, schafft er nur 100,5 Meter.

Andrea Campregher (ITA) Ärger beim 22-jährigen Italiener. Die Weite stimmt zwar mit 119 Meter, für die Landung aber gibt es einige Abzüge, die dafür sorgen, dass die Qualifikation für morgen knapper ausfällt, als er es sich erhofft hätte.

Eetu Nousiainen (FIN) Eetu Nousiainen ballt die Faust bei der Ausfahrt. Endlich passt bei ihm wieder ein Sprung zusammen und bei viel Aufwind trägt es ihn bis auf die neue Höchstweite auf 124,5 Meter hinunter. Durch die Abzüge für den Wind kann aber auch er Embacher nicht von der Eins verdrängen. 0,9 Punkte fehlen zu Platz eins.

Taku Takeuchi (JPN) Taku Takeuchi sorgt direkt dafür, dass Frantz jetzt auch sicher durch ist. Nach 111 Metern findet sich der Routinier aus Japan weiter hinten in der Ergebnisliste wieder.

Tate Frantz (USA) Mit der Qualifikation hat es für Tate Frantz bei allen Tournee-Springen für den Wettkampf gereicht und auch in Innsbruck stehen die Chancen nicht schlecht. Mit 114,5 Metern bei nur wenigen Windabzügen muss er nur noch einen Athleten hinter sich lassen, damit es sich ausgeht.

Danil Vassilyev (KAZ) Danil Vassilyev springt mit 111 Metern noch kürzer, da er aber wenig Abzüge für den Aufwind erhält, schiebt auch er sich vor das österreichische Duo, für das die Qualifikation jetzt doch immer weiter wegrutscht.

Francesco Cecon (ITA) Francesco Cecon hat es auch nicht so optimal wie die Athleten zu Beginn des Durchganges und so kann er sich nach seinen 112,5 Metern knapp vor Jonas Schuster auf dem siebten Platz einrangieren.

Naoki Nakamura (JPN) Naoki Nakamura hat jetzt Pech und der Wind lässt vor seinem Sprung nach. Damit hat der 27-Jährige dann nach technischen Problemen zu kämpfen und nach 99 Metern ist für ihn die Sache schon gegessen. Embacher ist derweil als erster Starter sicher im Wettkampf.

Svyatoslav Nazarenko (KAZ) Svyatoslav Nazarenko kann den guten Aufwind nicht für sich nutzen. Er kommt am Absprung nicht optimal in seinen Sprung hinein, verliert dadurch schon oben die Meter und muss nach 109,5 Metern die Segel streichen.

Maciej Kot (POL) Bei Kot geht es auch auf einen richtig guten Sprung. 123,5 Meter bringen ihm den zweiten Platz hinter Embacher ein und damit sicherlich auch die Teilnahme am morgigen Wettkampf.

Vitaliy Kalinichenko (UKR) Ganz anders zeigt sich Vitaliy Kalinichenko. Der kommt deutlich besser mit der Schanze in Innsbruck zurecht und kann 120,5 Meter in den Schnee setzen. So langsam dürften die drei Österreicher der nationalen Gruppe auch in Schwitzen kommen. Dass so viele noch stärker unterwegs sind, damit war nach den Trainings nicht zu rechnen.

Casey Larson (USA) Casey Larson ist der nächste Springer, für den schon klar ist, dass er den morgigen Wettkampf nur aus der Zuschauerrolle verfolgen wird. Mit 98,5 Metern lässt er nur einen seiner Konkurrenten hinter sich.

Ilya Mizernykh (KAZ) Es herrscht weiterhin ein recht guter Aufwind. Nutzen kann den Ilya Mizernykh allerdings nicht für seine Zwecke. Nach 102,5 Metern springt er für die Abzüge in der Windkompensation viel zu kurz und wird morgen ganz sicher Pause haben.

Valentin Foubert (FRA) In Garmisch-Partenkirchen konnte sich Valentin Foubert mit guten Leistungen präsentieren und auch in Innsbruck hat der 21-Jährige durchaus die Möglichkeit, morgen wieder im Wettkampf mitzumischen. 115 Meter stehen für ihn zu Buche.

Yevhen Marusiak (UKR) Yevhen Marusiak kann sich zu den Trainings noch einmal steigern und liefert 119,5 Meter ab. Es gibt zwar einiges an Abzügen für den Wind und die nicht optimale Haltung, reichen tut es aber erst einmal für Platz zwei.

Jules Chervet (FRA) Den ersten Athleten, den es dann erwischt, ist Jules Chervet. Der junge Franzose verpasst seinen Absprung völlig, hat dann keine Chance und landet bei 96 Metern schon auf dem Vorbau.

Benjamin Østvold (NOR) Anders als Embacher kann Benjamin Østvold seine guten Leistungen aus dem COC nicht in den Weltcup bringen und hat schon die gesamte Tournee zu kämpfen. Nach 112,5 Metern bei weniger Punktabzügen für Aufwind reicht es aber auch wohl auch für ihn für den Wettkampf. Die Schanze dürfte wohl noch einige Schlucken.

Stephan Embacher (AUT) Stephan Embacher liegt im Continentalcup derzeit auf dem zweiten Gesamtrang, machte auch in den Trainings eine gute Figur und lässt sich auch in der Qualifikation nicht aus der Ruhe bringen. Mit 121,5 Metern übernimmt er deutlich die Führung und wird morgen noch einmal eingreifen dürfen.

Clemens Leitner (AUT) Clemens Leitner wird seinerseits mit seinem Sprung nicht zufrieden sein, immerhin hat er bereits ein paar Weltcups absolvieren können. Mit 107 Metern bleibt er hinter den anderen ÖSV-Springerin zurück.

Maximilian Ortner (AUT) Maximilian Ortner muss sich hinter seinem Teamkollegen einfinden, aber auch bei ihm ist die Qualifikation mit 111,5 Metern nicht unmöglich. Die Schanze in Bergisel ist ja für extreme Streuungen bekannt.

Jonas Schuster (AUT) Den Auftakt in die heutige Qualifikation macht Jonas Schuster aus der nationalen Gruppe. Der Sohn des ehemaligen DSV-Bundestrainers Werner Schuster zeigte sich im Training mit guten Ergebnissen. Der 20-Jährige hat in der Luft zu tun und die Nervosität spielt sicherlich eine Rolle. Mit 116,5 Metern stehen die Möglichkeiten in Richtung Top 50 aber gut.

Blick auf das Training Vor der Qualifikation gingen die Athleten bereits in zwei Trainingsdurchgängen über die Schanze in Innsbruck. Das erste Training konnte Stefan Kraft vor Ryoyu Kobayashi und Peter Prevc. Der zweite Durchgang wurde von Jan Hörl und Michael Hayböck angeführt. Andreas Wellinger, der auf das erste Training verzichtete, war Dritter. Kraft, Kobayashi und Prevc verzichteten ihrerseits auf das zweite Training. Klar wurde in den Trainings auch, dass gleich in der Qualifikation Geduld eine Rolle spielen könnte. Wind sorgte immer wieder für Unterbrechungen. Der kam zwar nicht stark, aber aus unterschiedlichen Richtungen. Dadurch ging das zweite Training dann auch erst vor wenigen Minuten zu Ende.

Neue Schanze, neues Glück? Die Schweizer dürften froh sein, dass man die Olympiaschanze nun abhaken kann, denn in Garmisch-Partenkirchen konnte einzig Remo Imhof mit guten Leistungen aufzeigen. In Innsbruck wollen Gregor Deschwanden, Killian Peier und Simon Ammann nun erneut angreifen.

DSV-Team unverändert Im Weltcupteam der Deutschen hat sich nichts getan. Constantin Schmid zeigte zwar Topleistungen in Garmisch-Partenkirchen, sein Fokus liegt aber vorerst darauf, über den Continentalcup einen zusätzlichen Startplatz herauszuholen. Entsprechend besteht die Mannschaft bei den letzten beiden Tournee-Stationen weiterhin aus Wellinger, Pius Paschke, Karl Geiger, Stephan Leyhe und Philipp Raimund.

Können die Österreicher aufholen? Unter Druck sind nach den ersten beiden Springen der Tournee also bereits die Österreicher. Für Stefan Kraft beträgt der Rückstand zu Wellinger momentan knapp 14 Meter. Uneinholbar ist das aber sicherlich nicht, insbesondere weil zum Abschluss noch die Anlage in Bischofshofen wartet. Auch Manuel Fettner und Jan Hörl benötigen eine perfekte zweite Tournee-Hälfte, um noch aufzuschließen. Neben ihnen bilden Daniel Tschofenig, Michael Hayböck und Clemens Aigner das Welcupteam. Hinzu kommt auch die nationale Gruppe. Für diese wurden neben Clemens Leitner, Stephan Embacher, Maximilian Ortner und Jonas Schuster nominiert.

Wellinger kommt als Halbzeitführender Nach den ersten beiden Wettkämpfen der Vierschanzentournee liegt Andreas Wellinger an der Spitze der Gesamtwertung. Dicht auf den Fersen ist dem Deutschen Ryoyu Kobayashi aus Japan, der gerade einmal 1,8 Punkte Rückstand hat. Auf den Plätzen drei bis fünf folgen Stefan Kraft (-25,2 Pkt.), Manuel Fettner (-32,6 Pkt.) und Jan Hörl (-34,2 Pkt.). Anze Lanisek ist nach seinem Sieg in Garmisch-Partenkirchen auf 38,2 Punkte herangekommen.