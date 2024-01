Skispringen | 4S-Tournee | 06.01.2024 16:30 | Bischofshofen

Dritter Gesamtsieg für Kobayashi Für Ryoyu Kobayashi ist es bereits das dritte Mal, dass er den Goldenen Adler gewinnt. 2018/19 holte er seinen ersten Gesamtsieg, 2021/22 folgte der zweite Tournee-Erfolg. In diesem Jahr wird Kobayashi der neunte Tournee-Sieger und der erste seit 25 Jahren, der ohne einen Tagessieg die Vierschanzentournee gewinnt. Nicht mehr eingreifen konnte Andreas Wellinger. Der Fünfte der Tageswertung verlor in beiden Runden Punkte auf Kobayashi und wird am Ende mit 24,5 Punkten Rückstand Zweiter der Tournee. Stefan Kraft erobert seinerseits den dritten Platz der Gesamtwertung vor Teamkollege Jan Hörl.

Kraft holt Tagessieg, Kobayashi den Gesamtsieg Stefan Kraft sorgt dafür, dass Ryoyu Kobayashi bei seinem Gesamtsieg der Vierschanzentournee ohne Tagessieg bleibt. Der Österreicher kam auf 136,5 und 140 Meter und setzte sich am Ende mit 1,3 Punkten gegen Kobayashi durch. Dritter wird Anze Lanisek mit 7,1 Punkten Rückstand zu Stefan Kraft.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Der Gesamtsieg ist Ryoyu Kobayashi nicht mehr zu nehmen, doch gibt es auch den Tagessieg für den Japaner? Kobayashi ist zwar am Schanzentisch einen Tacken zu spät dran, legt aber dennoch 139 Meter in den Schnee und nimmt Topnoten mit. Reicht es für Kraft? Nein! Kobayashi wird seinen Gesamtsieg ohne einen Tagessieg feiern.

Stefan Kraft (AUT) Stefan Kraft zeigt, dass er seine Chance auf den Tagessieg nutzen möchte! Kraft geht am Schanzentisch voll rein, muss kaum Korrekturen durchführen und landet nach 140 Metern. Es geht um 7,1 Punkte an Lanisek vorbei!

Anze Lanisek (SLO) Anze Lanisek macht sich als nächster Slowene auf den Weg und der sorgt jetzt für Jubel bei seinem Team! Der 27-Jährige greift noch mal den Tagessieg an, zieht voll durch und ballert die 141 Meter in den Hang. Die Noten sind einmal mehr perfekt und dreimal die 19.0 gehen in die Wertung ein. Mit 10,4 Punkten Vorsprung geht es an Fettner vorbei.

Lovro Kos (SLO) Puh! Lovro Kos verpatzt das Timing am Schanzentisch völlig und dann geht bei dem 24-Jährigen gar nichts mehr zusammen. Statt den Angriff auf das Podest zu starten, geht es nach 120,5 Metern weit nach hinten zurück.

Manuel Fettner (AUT) Manuel Fettner ist der nächste Starter, der den Angriff in Richtung Wellinger startet. Mit 135 Metern geht es auch bei ihm richtig weit und auch in der Haltung lässt er nicht liegen. Fettner klatscht sich mit den Teamkollegen ab und feiert die Führung vor Wellinger.

Clemens Aigner (AUT) Clemens Aigner und die Schanze in Bischofshofen passen eigentlich immer zusammen. Mit 131 Metern bei wieder mehr Rückenwind lässt er auch jetzt wieder nicht aus und nimmt richtig starke Noten für eine blitzsaubere Haltung mit. Reicht es sogar für Wellinger? Knapp nicht. 1,4 Punkte bringen ihm Platz zwei in der Zwischenwertung ein.

Halvor Egner Granerud (NOR) Im ersten Sprung ging es für Halvor Egner Granerud klar nach vorne und auch der letzte Sprung der seiner schwierigen Tournee passt ganz ordentlich. Auch wenn sich Fehler einschleichen, sind noch 133 Meter drin und er bleibt nur 2,5 Punkte hinter Wellinger zurück.

Andreas Wellinger (GER) Nun gilt es für Andreas Wellinger. Die Tourneegesamtwertung dürfte weg sein, aber gibt es zum Abschluss noch einmal den weiten Sprung von Wellinger? Am Schanzentisch passt es gut zusammen und auch in der Luft passt es für Wellinger. Er zieht seinen Versuch bis auf 137 Meter, bekommt hohe Noten und geht an die Spitze.

Peter Prevc (SLO) Peter Prevc nutzt den Aufwind auch nicht, um den ganz weiten Sprung rauszuholen und nach 135 Metern bleibt er einen halben Punkt hinter Paschke zurück.

Karl Geiger (GER) Karl Geiger eröffnet die Gruppe der letzten zehn Springer und erwischt jetzt sogar einen leichten Aufwind. Da sind dann die 133,5 Meter nicht genug, um seinen Teamkollegen Paschke noch von der ersten Position zu verdrängen. Geiger fällt auf den siebten Platz zurück und wird damit heute nicht in den Top Ten landen.

Pius Paschke (GER) Jetzt aber könnte es den Wechsel an der Spitze geben! Pius Paschke erwischt das Timing wieder richtig gut, legt sich zwischen seine Latten und haut einen Versuch auf 133,5 Meter raus. Für die Haltung gibt es gute Noten obendrauf und auch in der Windkompensation hat er ähnliche Werte wie Hörl. Reicht es für Platz eins? Ja. Mit 2,8 Punkten Vorsprung geht Paschke vorbei.

Ren Nikaido (JPN) Hörl klettert in der Ergebnisliste weiter nach oben, denn auch das japanische Talent Ren Nikaido kommt nicht an ihm vorbei. Mit 131 Metern und 18er-Noten landet Nikaido in einem engen Klassement auf dem vierten Platz.

Michael Hayböck (AUT) 136 Meter bräuchte Michael Hayböck, um sich die Führung von Jan Hörl zu holen. Gelingt ihm das? Knapp nicht! Mit 133 Metern bleibt er einige Meter hinter seinem Konkurrenten zurück und muss sich mit 1,6 Punkten Rückstand auf der zweiten Position einordnen.

Timi Zajc (SLO) Auch bei Timi Zajc bleibt im Anschluss die Weite aus. Das Tempo im Anlauf stimmt bei dem Slowenen zwar, doch er kann den Speed nicht mit in den Sprung nehmen und nach nur 125 Metern verlässt er schnell wieder den Auslauf.

Kamil Stoch (POL) Der erfahrene Pole gehört hingegen zu denen, die im Finale noch Plätze einbüßen müssen. Nach 129 Metern im ersten Durchgang werden es jetzt gerade einmal 125,5 Meter für Stoch. Damit geht es wohl aus den Top 20 raus.

Benjamin Østvold (NOR) Benjamin Østvold hat die ganze Tournee über gekämpft, in Bischofshofen scheint der Knoten beim jungen Norweger aber geplatzt zu sein und er kann sich mit einem guten Sprung aus Bischofshofen verabschieden. Nach 134 Metern übernimmt er Platz zwei von Raimund. In Führung hält sich weiterhin Jan Hörl.

Alex Insam (ITA) Der Italiener erlebt bisher eine gute Saison und war immer wieder in den Punkten zu finden. Viele werden es heute aber nicht werden. Nach einem Skifehler auf den ersten Metern muss er bereits bei 126,5 Metern die Landung runterbringen. Auch für ihn geht es Positionen nach hinten.

Gregor Deschwanden (SUI) Gregor Deschwanden konnte sich im ersten Durchgang mit einem soliden Sprung präsentieren, jetzt hat der 32-Jährige größere Schwierigkeiten und nach Fehlern am Schanzentisch geht es mit 125 Metern einige Positionen zurück.

Philipp Raimund (GER) Philipp Raimund ist als erster Deutscher im Finale an der Reihe. Kann auch er den längeren Anlauf jetzt nutzen, um noch mal befreiter zu springen? Er kann! Raimund hat eine viel bessere Anfahrtsposition, erwischt den Absprung sauber und es geht auf 134 Meter runter. Die Führung gibt es damit zwar nicht, aber mit 4,3 Punkten ist er nah dran an Hörl.

Aleksander Zniszczol (POL) Als nächster Springer aus dem polnischen Team begibt sich Aleksander Zniszczol in die Spur. Nachdem er im ersten Durchgang nicht ganz glücklich mit seiner Leistung war, gelingt auch ihm jetzt die Leistungssteigerung. Nach 131,5 Metern gibt es den Daumen nach oben und er übernimmt den zweiten Platz hinter Jan Hörl.

Pawel Wasek (POL) Wenn er Hörl abfangen möchte, müsste auch Pawel Wasek jetzt zaubern und an die 140 Meter herankommen. Eine Weite, die derzeit nicht im Leistungsvermögen des 24-Jährigen liegt. Nach 129 Metern aber steht Wasek so schlecht nicht da und verabschiedet sich mit einem soliden Platz von der Tournee.

Marius Lindvik (NOR) Marius Lindvik hingegen wird froh sein, wenn es jetzt in eine kleine Pause geht, denn für ihn ist auch der zweite Sprung ein einziger Kampf. Am Schanzentisch schleichen sich die ersten Fehler ein und mit 126,5 Metern geht es für Lindvik deutlich hinter Hörl zurück.

Jan Hörl (AUT) Jan Hörl dürfte sich jetzt so richtig über seinen ersten Sprung ärgern, der ihm wohl das Podest in der Gesamtwertung gekostet hat. Denn jetzt zeigt er, was er eigentlich drauf hat! Hörl zieht seinen Sprung weit runter und übernimmt nach 137,5 Metern mit 11,8 Punkten Vorsprung souverän die Zwischenführung.

Dawid Kubacki (POL) Dawid Kubacki ist der nächste Springer, für den es mit mehr Anlauf und weniger Schneefall deutlich besser läuft. Kubacki kommt gut über den Schanzentisch, liegt gut in der Luft und freut sich im Auslauf über 132 Meter. An Tschofenig geht es aber auch bei ihm nicht vorbei.

Daniel-Andre Tande (NOR) Daniel-Andre Tande kann auch die Steigerung hinlegen und kommt mit 131,5 Metern an die Weite von Tschofenig heran. Die Windpunkte fallen aber geringer aus und auch in den Noten unterliegt er gegenüber seinem österreichischen Konkurrenten. 3,2 Punkte unterliegt er gegen Tschofenig.

Daniel Tschofenig (AUT) Daniel Tschofenig kämpft aktuell darum, sich im Team der Österreicher zu halten, denn aus dem Continentalcup machen einiger seiner Konkurrenten Druck. Dass er das Zeug für den Weltcup hat, zeigt er jetzt mit einem Topsatz auf 132,5 Meter. Der sollte doch reichen, um sich einige Plätze nach vorne zu kämpfen.

Roman Koudelka (CZE) Roman Koudelka zeigt es im Auslauf an, am Absprung hat er da einige Meter liegengelassen. Zufrieden aber kann er dennoch sein. Die Leistungskurve steigt weiter an und mit 124,5 Metern kann er heute wieder einige wichtige Punkte mitnehmen.

Antti Aalto (FIN) Für Antti Aalto läuft es besser. Der Finne kommt am Absprung gut weg und kann mit 123,5 Metern die deutliche Steigerung zu seinem ersten Sprung hinlegen. 1,2 Punkte nimmt er Żyła ab und geht in Führung.

Daniel Huber (AUT) Auch Daniel Huber aus dem ÖSV-Team ist im Finale schon früh wieder an der Reihe. Den recht hoch angesetzten Anlauf kann er aber jetzt nicht nutzen und muss schon bei 116,5 Metern landen.

Piotr Żyła (POL) Piotr Żyła hatte in seinem ersten Sprung viel Glück und war nur mit einem Vorsprung von 0,3 Punkten als Sieger seines Duells ins Finale gerutscht. Kann er jetzt zumindest noch einen guten Abschluss unter die Vierschanzentournee setzen? Zumindest das. Mit mehr Anlauf kommt er jetzt auf 127 Meter.

Finale um 17:41 Uhr Es sind nur noch wenige Minuten, dann geht es bereits weiter mit dem Finale der Vierschanzentournee. Kobayashi hat einen großen Vorsprung zu Wellinger und dürfte sich seinen dritten Gesamtsieg wohl nicht mehr nehmen lassen, doch gibt es auch den Tagessieg obendrauf?

Nur Deschwanden weiter Im Team der Schweizer lief es auch in Bischofshofen nicht nach Plan. Am Ende reichte es einzig für Gregor Deschwanden, der sich über die Lucky Loser qualifizierte, für die Teilnahme am Finale.

Leyhe scheidet aus Die deutschen Springer sind nach dem ersten Durchgang im Rückstand. Andreas Wellinger ist auf dem achten Platz zu finden, während Karl Geiger Zehnter ist. Direkt dahinter folgt Pius Paschke. Für Philipp Raimund reicht es zu Platz 19. Ausgeschieden ist Stephan Leyhe.

Kraft übernimmt Platz drei Bei den Österreichern hat es einen Wechsel gegeben und in der Gesamtwertung übernimmt nun Stefan Kraft den dritten Platz hinter Kobayashi und Wellinger. Gut dabei sind neben ihm auch Manuel Fettner und Clemens Aigner auf den Plätzen fünf und sechs. Michael Hayböck rangiert auf dem 13. Platz. Jan Hörl dürfte angesichts von Platz 23 nicht zufrieden auf den ersten Durchgang blicken. Daniel Tschofenig und Daniel Huber qualifizieren sich auf den Plätzen 26 und 29. Die Athleten aus der nationalen Gruppe sind hingegen ausgeschieden.

Ryoyu Kobayashi auf dem Weg zum Gesamtsieg Ryoyu Kobayashi macht deutlich, dass er seinen dritten Tourneesieg möchte. Der Japaner war im ersten Durchgang nicht zu schlagen und mit einem weiten Sprung auf 137 Meter führt Kobayashi mit 1,2 Punkten vor Stefan Kraft. Anze Lanisek liegt auf dem dritten Platz. In der Gesamtwertung hat Kobayashi Wellinger zudem weitere 14,2 Punkte abgenommen. Damit liegen vor dem letzten Sprung 19 Punkte zwischen den beiden Konkurrenten. Einen Abstand, der unter normalen Umständen nicht mehr aufzuholen ist.

Gregor Deschwanden (SUI) vs. Ryoyu Kobayashi (JPN) Gregor Deschwanden eröffnet das letzte Duell gegen den aktuellen Tournee-Leader und sorgt nach 126,5 Metern jetzt zumindest dafür, dass ein Schweizer den Sprung in das Finale schafft, denn in den Lucky Losern wird er sich damit ganz sicher platzieren. Nun wird es aber spannend, was Ryoyu Kobayashi folgen lässt. Der Japaner war erst spät oben am Schanzenturm angekommen, zeigt sich durch den Stress aber unbeeindruckt und sorgt mit 137 Metern für eine kleine Vorentscheidung. Kobayashi geht in Führung und setzt weitere 14,2 Punkte zwischen sich und Wellinger.

Danil Vassilyev (KAZ) vs. Stefan Kraft (AUT) Danil Vassilyev eröffnet das vorletzte Duell, kann aber auch nicht über sich hinauswachsen und beendet seine Tournee nach 113 Metern. Nun geht es dann wieder üb den Tagessieg. Was lässt Stefan Kraft folgen? So einiges! Kraft kommt super oben weg, muss in der Luft kaum Korrekturen durchführen und knallt die 136,5 Meter in den Hang. Die Noten sind im 19er-Bereich. Kraft übernimmt mit 6,9 Punkten die Spitze!

David Haagen (AUT) vs. Clemens Aigner (AUT) David Haagen eröffnet das zweite rein österreichische Duell mit einem Sprung auf gute 119 Meter. Reicht ihm das vielleicht noch für die Lucky Loser? Knapp nicht. Er bleibt hauchdünn hinter Domen Prevc und wird damit ausscheiden, denn Clemens Aigner lässt alles andere als aus! Der 30-Jährige zeigt, dass ihm diese Schanze hervorragend liegt und kommt bis auf 133,5 Meter. Aigner setzt sich auf Platz vier und hat nur 2,3 Punkte Rückstand zu Lanisek.

Andrew Urlaub (USA) vs. Benjamin Østvold (NOR) Andrew Urlaub ist der nächste Springer, für den die Sache schon erledigt ist. Nach 110 Metern wird auch er nicht mehr in die Lucky Loser rutschen. Sein Gegner, Benjamin Østvold, hadert zwar immer wieder mit seinen Sprüngen, wenn es darauf ankommt, mit 128 Metern liefert er heute aber einen soliden Versuch ab, der für den 13. Platz reicht.

Simon Ammann (SUI) vs. Anze Lanisek (SLO) Es droht ein schwarzer Tag für die Schweizer zu werden, denn auch für Ammann ist das Finale der Tournee nach einem Sprung beendet. 115 Meter werden nicht reichen, um sich über die Lucky Loser zu qualifizieren. Im folgt Anze Lanisek, der den nächsten weiten Sprung runterzieht und nach 134,5 Metern erst zur Landung kommt. Seine Noten sind gewohnt hoch. Übernimmt er jetzt die Führung? Ja! 0,4 Punkte nimmt er Kos ab.

Yevhen Marusiak (UKR) vs. Peter Prevc (SLO) Die Leistungsschere geht zum Ende des Durchgangs immer weiter auseinander und nachdem vom oben bis unten nicht viel zusammenpasst, ist schon nach 93,5 Metern Schluss. Damit wird es auch nicht für die Lucky Loser reichen. Für Peter Prevc geht es um andere Ziele und er will die Spitzenweite vom Teamkollegen knacken. Ganz gelingen tut das mit 131 Metern zwar nicht, im Rennen um die Topplätze ist Prevc aber nach seinen 131 Metern aber dennoch.

Remo Imhof (SUI) vs. Lovro Kos (SLO) Bisher ist noch kein Schweizer im Finale. Daran etwas ändern kann auch Remo Imhof nicht, der nach 110,5 Metern seine Landung schon viel zu früh wieder in den Hang stellen muss. An dieser Weite hält sich Kos nicht lange auf! Der Slowene will um den Tagessieg mitmischen und geht bis auf 135,5 Meter runter. Kos ballt die Fäuste und nimmt auch in der Haltung Topwerte mit. Geht er an die Spitze? Knapp. 0,8 Zähler nimmt er Fettner ab.

Simon Steinberger (AUT) vs. Jan Hörl (AUT) Im rein österreichischen Duell macht Simon Steinberger den Anfang. Der ist in diesem Winter vorwiegend im Alpencup unterwegs gewesen und hat mit dem geringen Anlauf im Weltcup dann so seien Schwierigkeiten. Nach 108,5 Metern wird er jetzt gespannt schauen, wo sich Jan Hörl im Kampf um die Tageswertung einrangieren kann. Hörl hat auch zu kämpfen und nachdem das Timing am Absprung nicht passt, ist dann schon bei 126,5 Metern Schluss. Es geht auf Platz 15 zurück und Hörl schüttelt enttäuscht den Kopf. Immerhin geht es für ihn ja noch um das Podest in der Gesamtwertung.

Antti Aalto (FIN) vs. Andreas Wellinger (GER) Jetzt geht es bereits um die Vierschanzentournee, denn in diesem Duell ist schon Andreas Wellinger an der Reihe. Gegen ihn eröffnet Antti Aalto mit einem Satz auf 120 Meter, der ihm zumindest den dritten Platz der Lucky Loser einbringt. Was kommt jetzt von Wellinger? Er kommt gut vom Schanzentisch weg, kann die bisherige Bestweite von Fettner aber nicht knacken und landet auch hinter Granerud. Jetzt wird es spannend, was dann Ryoyu Kobayashi zum Ende des Durchgangs abliefert!

Junshiro Kobayashi (JPN) vs. Kamil Stoch (POL) Scheint als würde Junshiro Kobayashi damit seinen Bruder von der Seitenlinie anfeuern können. Nach 118 Metern kommt er nicht auf Weite und würde ausschieden, wenn Kamil Stoch jetzt nicht noch kürzer springt. Der aber lässt sich nicht lumpen und ist der nächste Athlet, der eine Punktlandung auf 129 Meter hinlegt. Die Noten sind für Stoch hoch, für den Wind gibt es aber weniger Pluspunkte, wodurch er Achter ist.

Philipp Raimund (GER) vs. Johann Andre Forfang (NOR) Philipp Raimund zeigt, dass er sich noch nicht geschlagen geben möchte, auch wenn sein Duell-Gegner die Probe unter den besten Zehn abschließen konnte. Raimund kommt gut zurecht und legt stabile 126,5 Meter gegen den Norweger vor. Der hat anschließend richtig zu kämpfen und nach 119,5 Metern für Forfang geht der Duellsieg an Raimund. Forfang droht seinerseits auszuscheiden, denn er ist nur Letzter in der Lucky-Loser-Wertung!

Domen Prevc (SLO) vs. Ren Nikaido (JPN) Domen Prevc eröffnet das nächste Duell. Der Rückenwind hat nachgelassen und ein weiter Sprung sollte eigentlich möglich sein. Gelingen tut der aber nicht und mit 119,5 Meter lässt Prevc die Tür für Ren Nikaido weit offen. Der Japaner kam zuletzt hervorragend zurecht und zeigt das auch jetzt wieder. Mit 129 Metern liefert er einen weiten Sprung ab, nimmt gute Noten mit und schiebt sich auf den fünften Platz. Prevc kanns seinerseits noch hoffen, dass es irgendwie über die Lucky Loser reicht. Er übernimmt Platz vier in dieser Sonderwertung und wirft damit Leyhe raus!

Eetu Nousiainen (FIN) vs. Timi Zajc (SLO) Eetu Nousiainen kam bereits in der Probe nicht zurecht in Bischofshofen und auch jetzt kann er mit 113,5 Metern keinen Sprung rausholen, der für das Finale reicht. Zajc übersegelt diese Marke mit 129 Metern locker und auch für die Lucky Loser ist das zu wenig.

Taku Takeuchi (JPN) vs. Pius Paschke (GER) Taku Takeuchi kommt in der Anlaufspur nicht auf Speed und auch in der Luft gibt es einige Technikfehler bei dem Routinier aus Japan. 111 Meter sollten Paschke eigentlich nicht aufhalten und er dürfte sich jetzt an den bisher besten Sprüngen orientieren. Mit 129 Metern passt es ordentlich zusammen und er setzt sich hinter Geiger auf Platz vier.

Pawel Wasek (POL) vs. Manuel Fettner (AUT) Pawel Wasek legt mit einem soliden Sprung auf 125 Metern gegen seinen Duell-Gegner vor. Manuel Fettner hält sich an dieser Weite jedoch nicht lange auf, geht bis auf 134,5 Metern und sorgt dafür, dass Granerud jetzt die Führung abgeben muss! Für Wasek bleibt die Chance auf das Finale aber bestehen. Er ist der neue Spitzenreiter der Lucky Loser und sorgt dafür, dass Leyhe als Fünfter dieser Gruppe jetzt auf dem Schleudersitz ist.

Tate Frantz (USA) vs. Michael Hayböck (AUT) Tate Frantz zeigt immer wieder in den Trainings und den Qualis aus, mit 108,5 Metern kann er seine Sprünge aber wieder einmal nicht in den Wettkampf bringen und wird ausscheiden. Jetzt aber gehen die Blicke nach oben, denn mit Michael Hayböck ist ein Springer aus dem erweiterten Favoritenkreis an den Anlauf. Kann er Granerud an der Spitze gefährden? Nein. Mit 130 Metern wird es Platz drei hinter Granerud und Geiger.

Daniel-Andre Tande (NOR) vs. Karl Geiger (GER) Das nächste Duell mit deutscher Besetzung folgt zugleich und Daniel-Andre Tande trifft auf Karl Geiger. Der Norweger legt mit soliden 125,5 Metern vor, dieses Mal kommt der deutsche Part aber besser durch. Karl Geiger kommt mit einem soliden Versuch bis auf 129 Meter und ist damit derzeit Zweiter hinter Granerud. Tande übernimmt seinerseits die Lucky-Loser-Wertung und kickt Peier raus.

Dawid Kubacki (POL) vs. Stephan Leyhe (GER) Dawid Kubacki ist der nächste Topstar, der momentan mit seinen Sprüngen hadert. Er ist im Duell der Gegner von Leyhe und fordert den mit soliden 125 Metern. Kann Leyhe das überfliegen? Leider nicht! Nach einem Fehler wenige Meter nach dem Absprung ist nicht mehr viel möglich, zumal es kaum Pluspunkte für den Wind gibt. Mit 119 Metern ist Leyhe nur Dritter der Lucky Loser und muss um das Finale zittern!

Killian Peier (SUI) vs. Halvor Egner Granerud (NOR) Killian Peier erwischt den Absprung nicht sauber und dann ist auch bei ihm der Versuch bereits nach 116 Metern beendet. Geht nicht mehr in Bischofshofen? Doch! Das zeigt Halvor Egner Granerud. Bei dem Norweger scheint es langsam aufwärts zu gehen und er knallt 132 Meter in den Schnee. Granerud ist der neue Spitzenreiter, während Peier Platz vier bei den Lucky Losern einnimmt.

Marco Wörgötter (AUT) vs. Piotr Żyła (POL) ÖSV-Youngster Marco Wörgötter hat es in seinem Duell nicht einfach und trifft auf einen der ganz großen Namen. Nachdem er gestern mit einem weiten Sprung überzeugen konnte, geht es bei mehr Rückenwind und einem geringeren Gate heute auf 116 Meter. Eine Weite, die Żyła nur knapp überspringen kann. Geht es für den ÖSV-Springer tatsächlich ins Finale? Knapp nicht! 0,3 Punkte haben zur kleinen Sensation gefehlt! Wörgötter muss auf die Lucky Loser hoffen, während sich Żyła in den zweiten Durchgang rettet.

Maciej Kot (POL) vs. Daniel Tschofenig (AUT) Maciej Kot aus Polen legt gegen Daniel Tschofenig vor. Bei Rückenwind legt er einen Satz auf 117,5 Meter vor. Eine Weite, die Tschofenig eigentlich knacken sollte. Er hat etwas mehr Rückenwind, liefert aber 121,5 Meter ab und schafft es damit zumindest in das Finale. Zufrieden wird er aber sicherlich dennoch nicht sein, denn in der Gesamtabrechnung reicht das nur für Platz vier.

Erik Belshaw (USA) vs. Daniel Huber (AUT) Das nächste Duell findet bereits mit österreichischer Beteiligung statt. Erik Belshaw aus dem US-Team trifft auf Daniel Huber. Der US-Amerikaner legt vor, lässt die Tür aber mit 111,5 Metern richtig weit offen. Huber hat auch zu kämpfen, schafft mit 116 Meter aber immerhin die Weite des K.o.-Gegners und kommt ins Finale.

Aleksander Zniszczol (POL) vs. Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) Auf dem Papier ist Aleksander Zniszczol der schwächere Springer in diesem Duell, in der Probe aber hat er einen richtig starken Sprung ausgepackt. Es gilt ihn also auf der Rechnung haben. Jetzt, wo es darauf ankommt, geht es aber nicht über die 130 Meter. Reichen die 124,5 Meter für seinen Duell-Gegner Sundal? Locker. Der Norweger hat große Probleme in der Absprungphase und stürzt schon nach 116,5 Meter ab.

Artti Aigro (EST) vs. Marius Lindvik (NOR) Artti Aigro und Marius Lindvik kennen sich gut, denn seit diesem Jahr ist Aigro ja gemeinsam mit der norwegischen Mannschaft unterwegs. Der 24-jährige Este kommt nicht richtig ins Fliegen und landet schon nach 114,5 Metern. Eine Weite, die auch Lindvik packt, auch wenn auch bei ihm technisch noch Luft nach oben war. 126 Metern bringen ihn nicht einmal an Insam vorbei.

Alex Insam (ITA) vs. Roman Koudelka (CZE) Alex Insam und Roman Koudelka machen den Anfang im heutigen Wettkampf. In der Probe war Insam der klare Sieger des Duells, wer hat jetzt die Oberhand? Aus Gate 13 legt der Italiener mit einem Satz auf 127,5 Metern schon mal ordentlich vor. Kann Koudelka nachziehen? Nein. Mit 122,5 Metern muss Koudelka hoffen, dass es über die Lucky Loser reicht.

Die Spannung steigt Die Spannung steigt langsam an und die ersten Athleten machen sich für die K.o.-Duelle bereit. Die Bedingungen sind mit Nebel und Schneefall ungemütlich, die Windverhältnisse waren während der Probe aber in einem fairen Rahmen, so dass einem fairen Wettkampf nichts im Wege steht.

Tournee-Favoriten eng zusammen Der Probedurchgang wurde von den ÖSV-Springern angeführt. den besten Sprung brachte Stefan Kraft ins Tal. Ihm folgten Manuel Fettner und Jan Hörl. Andreas Wellinger belegte den vierten Platz und lag gerade einmal 0,3 Punkte vor Ryoyu Kobayashi.

Gibt es einen versöhnlichen Abschluss? Die Mannschaft auf der Schweiz dürfte sich nach den Erfolgen von Gregor Deschwanden zu Saisonbeginn sicherlich mehr für die Vierschanzentournee erhofft haben, am Ende konnte aber kein Schweizer vorne reinspringen. Entsprechend geht es bei der letzten Station eigentlich nur noch um Tagesergebnisse. Geändert hat sich im Team nichts. Es sind Remo Imhof, Simon Ammann, Killian Peier und Deschwanden am Anlauf.

Das deutsche Aufgebot Nachdem die deutschen Springer in den ersten Wettkämpfen der Saison gemeinsam mit Österreich das Geschehen an der Spitze dominierten, konnte sich während der Vierschanzentournee einzig Andreas Wellinger mit Topergebnissen hervortun. Auch in der Qualifikation für Bischofshofen blieben die ganz weiten Sprünge aus. Pius Paschke, Karl Geiger, Stephan Leyhe und Philipp Raimund schafften zwar souverän den Cut für den Wettkampf, machten aber keinen Druck auf die Spitze.

Zehn Österreicher am Anlauf Der ÖSV hat auch in Bischofshofen auf die nationale Gruppe gesetzt, aus der sich alle vier Athleten ebenfalls für den Wettkampf qualifizieren konnten. Entsprechend ist der Gastgeber beim Finale der Tournee mit zehn Startern am Anlauf. In der Gesamtwertung am besten platziert ist Jan Hörl, der es aber schwer haben dürfte, noch den goldenen Adler mitzunehmen. Auch für Stefan Kraft ist der Rückstand schon zu groß, um es aus eigenen Kräften zu schaffen. Auf ein gutes Einzelergebnis darf Clemens Aigner hoffen, der am Freitag tolle Sprünge ablieferte. Vervollständigt wird die Mannschaft durch Manuel Fettner, Michael Hayböck, Daniel Tschofenig, Daniel Huber, Marco Wörgötter, Simon Steinberger und David Haagen.

Kobayashi mit Quali-Sieg Schwächen erlaubte sich Kobayashi in Bischofshofen allerdings nicht. Nachdem der Japaner das erste Training anführte, folgte eine Pause im zweiten Training, ehe dann in der Qualifikation den besten Sprung ablieferte. Andreas Wellinger hatten auf Platz neun über 18 Punkte zu Kobayashi gefehlt.

Der große Showdown Nach anstrengenden Tagen ist es so weit und das große Finale der 72. Vierschanzentournee steigt heute in Bischofshofen! Als Führender der Tournee geht Ryoyu Kobayashi an den Start. Der Japaner hat 857,6 Punkte in den bisherigen Springen sammeln können und hat nun die Möglichkeit, zum dritten Mal in seiner Karriere die legendäre Tournee zu gewinnen. Sein großer Gegner ist DSV-Adler Andreas Wellinger, der 4,8 Punkte in Richtung Kobayashi aufzuholen hat. Ein Abstand, der auf der Schanze in Bischofshofen aufholbar ist, sollte sich Kobayashi eine Schwäche erlauben.