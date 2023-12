Skispringen | 4S-Tournee | 29.12.2023 17:15 | Oberstdorf

Antti Aalto (FIN) vs. Marius Lindvik (NOR) Jetzt kann es weitergehen mit dem nächste Duell. Antti Aalto legt vor und bei nur noch leichtem Rückenwind kann er die 119,5 Meter runterziehen. Für die Lucky Loser würde das nicht reichen, er muss also hoffen, dass Lindvik jetzt patzt. Der aber tut ihm diesen Gefallen nicht, liefert ab und stellt die 132 Meter in den Schnee. Die Noten sind im hohen 18er-Bereich und so geht es dann doch weniger Pluspunkte in der Windkompensation knapp an die Spitze.

Wind sorgt für Pause Der Wind macht es der Jury jetzt nicht einfach. Nachdem vorhin noch viel Rückenwind herrscht, kommt jetzt Aufwind rein, weshalb es eine kleine Unterbrechung vor dem nächsten Duell zwischen Aalto und Lindvik gibt.

Taku Takeuchi (JPN) vs. Jan Hörl (AUT) Die Schere geht jetzt immer weiter auf in den Duellen und so bekommt auch Jan Hörl eine Aufgabe mit auf dem Weg, die mehr als lösbar ist. Nach nur 108,5 Metern dürfte der Japaner zu denen gehören, die gleich nur Zuschauer sind. Jan Hörl geht bei schwierigen Bedingungen auf 123,5 Meter. Die Noten sind solide, reicht es trotzdem für Platz eins gegen Fettner? Knapp nicht. 2,1 Punkte fehlen ihm zum Teamkollegen.

Aleksander Zniszczol (POL) vs. Stephan Leyhe (GER) Der erste deutsche Athlet ist mit Stephan Leyhe gefragt. Gegen ihn legt Zniszczol aus Polen vor, der mit 114,5 Metern auch auszuscheiden droht, denn diese Weite sollte Leyhe locker knacken können. Im Fahnenmeer von Oberstdorf geht es für den 31-Jährigen bis auf 123 Meter. Kein perfekter Sprung, aber einer, der locker reicht, um das Duell zu gewinnen. In der Gesamtabrechnung kommt Leyhe auf Platz sechs raus.

Benjamin Østvold (NOR) vs. Ren Nikaido (JPN) Benjamin Østvold hat es in Oberstdorf noch nicht geschafft, seine guten Trainingsleistung auch dann zu bringen, wenn es darauf ankommt und nach 116,5 Metern gibt er seinem Duell-Gegner nicht die unlösbare mit auf dem Weg. Der zeigt, dass er über Weihnachten gut gearbeitet hat und geht bis auf 126,5 Meter runter. Der Japaner setzt sich auf Platz drei, während Østvold ausscheidet.

Kamil Stoch (POL) vs. Lovro Kos (SLO) Kamil Stoch liefert bei weiterhin viel Rückenwind einen ganz ordentlichen Sprung ab und es geht immerhin noch auf 117 Meter. Doch reicht das auch gegen den slowenischen Fliegertypen Lovro Kos? Nein. Kos sorgt nach 123 Metern für klare Verhältnisse und ist sicher im Finale. Stoch kann seinerseits noch auf die Lucky Loser hoffen. Er setzt sich auf die vierte Position und kickt Peier raus.

Maciej Kot (POL) vs. Manuel Fettner (AUT) Manuel Fettner sorgt in seinem Duell für eine klare Entscheidung. Während Kot auch nur knapp über die 100 Meter kommt, zeigt Fettner, dass weite Sprünge weiterhin möglich sind und nach 124,5 Metern gewinnt er das Duell und geht in Führung.

Giovanni Bresadola (ITA) vs. Halvor Egner Granerud (NOR) Fette Überraschung! Giovanni Bresadola erlebt die große Überraschung, nachdem er nach einem kurzen Sprung schon glaubt ausgeschieden zu sein. Doch beim Gesamtsieger der letzten Saison läuft es auch so gar nicht rund und nachdem Granerud das Timing völlig verpasst, springt er noch kürzer und scheidet gegen Bresadola aus!

Vladimir Zografski (BUL) vs. Clemens Aigner (AUT) Beim Sieger des Sommer Grand Prix' ist in den letzten Wochen der Wurm drin und die stabilen Sprünge wollen einfach nicht mehr kommen. Nachdem das Timing nicht passt, ist nach nur 111 Metern schon Schluss. Da muss Aigner schon richtig patzen, wenn es für das Finale reichen soll. Der tut Zografski den Gefallen aber nicht. Der Sprung des ÖSV-Athleten passt zwar auch nicht perfekt zusammen, doch 118,5 Meter reichen locker, um sich durchzusetzen. Zografski scheidet damit aus, denn auch für die Lucky Loser reicht seine Weite nicht.

Gregor Deschwanden (SUI) vs. Timi Zajc (SLO) Gestern konnte Gregor Deschwanden nicht das abliefern, was er sich eigentlich vorgestellt hatte. Heute läuft der Sprung auch nicht perfekt durch, mit 124 Metern liefert er aber die neue Höchstweite ab und dürfte damit Zajc sicherlich fordern. Der unterliegt gegen Deschwanden mit 121 Metern um 3,1 Punkte, ist aber der neue Führende in der Lucky-Loser-Wertung und hat damit ebenfalls gute Möglichkeiten auf das Finale.

Daniel-Andre Tande (NOR) vs. Alex Insam (ITA) In der Probe war es in diesem Duell richtig eng, wie geht es jetzt aus? Tande legt mit 119,5 Metern vor. Reicht das um Alex Insam zu schlagen, der derzeit eine stark aufsteigende Form präsentiert? Der Italiener legt 121 Meter in den Schnee und macht es spannend. Nur 0,8 Punkte rettet er gegenüber Tande, der mehr Rückenwind hatte und zieht ins Finale ein! Tande ist der neue Leader der Lucky Loser.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) vs. Roman Koudelka (CZE) Kristoffer Eriksen Sundal war in der Probe richtig gut, doch wie so oft hadert der 22-Jährige damit, seine Sprünge auch im Wettkampf abzuspulen. Nicht alles läuft optimal und mit 112 Metern gibt er Koudelka nicht die unlösbare Aufgabe mit auf den Weg. Der zeigt sich mit seinem bisher besten Sprung in Oberstdorf, liefert die 118 Meter ab und zieht locker ins Finale ein. Damit verbucht der Tscheche dann auch seine ersten Weltcupzähler in diesem Winter.

Domen Prevc (SLO) vs. Remo Imhof (SUI) Domen Prevc muss im nächsten Duell vorlegen und lässt mit 115 Metern die Tür für den nächsten Schweizer weit offen. Was kann Remo Imhof abliefern? Mit 116 Metern kommt er einen Meter weiter als Prevc, bekommt aber nicht die ganz hohen Noten und bekommt weniger Pluspunkte für den Wind. Macht das den Unterschied? Ja. Mit 2,1 Punkten weniger muss Imhof auf die Lucky Loser hoffen. Dort ist er jetzt neuer Zweiter.

Daniel Tschofenig (AUT) vs. Simon Ammann (SUI) Daniel Tschofenig erlebt bisher frustrierende Tage in Oberstdorf und noch ging kein Sprung des Österreichers richtig aus. Mit 119 Metern liefert er den bisher besten Versuch in Oberstdorf ab, kommt aber nicht an das ran, was Lanisek vor ihm gezeigt hat. Was legt jetzt Simon Ammann nach? Der Routinier kommt auf die gleiche Weite, hat aber mehr Rückenwind vorgefunden und bekommt entsprechend mehr Punkte in der Windkompensation. Schlägt Ammann den ÖSV-Youngster? Ja! Tschofenig muss auf die Lucky Loser hoffen, wo er jetzt die Führung übernimmt.

Artti Aigro (EST) vs. Anze Lanisek (SLO) Das dritte Duell hat mit Anze Lanisek erneut einen prominenten Namen zu bieten. Gegen ihn legt Aigro vor, der mit 111 Metern die Hürde relativ gering hält. Lanisek hält sich daran nicht auf und geht bis auf 123,5 Meter hinunter. Aber ob das auch reicht, um sich hier in eine Topposition nach den ersten Durchgang zu bringen? Das wird sich im Laufe des Durchgangs zeigen.

Dawid Kubacki (POL) vs. Killian Peier (SUI) Im zweiten Duell eröffnet mit Dawid Kubacki ebenfalls ein polnischer Skispringer. Der 33-Jährige geht nach einer Grippe vor der Tournee geschwächt an den Anlauf und bei viel Rückenwind hat er keinerlei Chance auf einen guten Sprung. Mit 112 Metern lässt er die Tür für Killian Peier weit offen. Kann der die Chance nutzen und sich direkt für das Finale qualifizieren? Peier macht es spannend und landet bei 111 Metern. In der Haltung nimmt der Schweizer kaum Zähler mit. Wer hat die Nase vorne? Es ist Kubacki. Peier muss auf die Lucky Loser hoffen.

Piotr Żyła (POL) vs. Tate Frantz (USA) Piotr Żyła findet sich in diesem Jahr in einer schwierigen Rolle wieder und nach einer schwachen Qualifikation ist der Pole bereits im ersten Duell an der Reihe. In der Probe hatte er gegen Tate Frantz verloren, was legt er jetzt gegen den US-Boy vor? Bei viel Rückenwind kann er nicht mehr als 113 Meter zeigen. Eine Marke die Frantz eigentlich knacken könnte. Der tut sich aber ebenfalls schwer und nach nur 108,5 Metern geht es für Żyła gerade noch ins Finale.

25 Duelle im 1. Durchgang Die Vierschanzentournee hat bekanntlich ihre eigenen Regeln und es wird auch in diesem Jahr wieder im K.o.-Modus gesprungen. Das heißt, es gibt 25 Duelle, aus denen jeweils die Sieger in den zweiten Durchgang einziehen. Zusätzlich kommen auch noch die fünf besten Verlierer (Lucky Loser) weiter.

Wen gilt es noch zu beachten? Neben den deutschen und österreichischen Springern gilt es auch Ryoyu Kobayashi aus Japan zu beachten. Er konnte in Oberstdorf bereits dreimal gewinnen und zeigte sich auch am Donnerstag in einer guten Verfassung. Hinzu kommt Peter Prevc, der sich als Dritter der Quali hervortun konnte. Bei den Norwegern kommt es hingegen wohl auch auf die Tagesform an, ob nach vorne etwas geht. Der Gesamtsieger der letzten Saison, Halvor Egner Granerud, zeigte im 1. Training auf, erwischte in den übrigen Sprüngen am Donnerstag aber nie den Absprung und fand sich jenseits der Top 15 wieder.

Was geht für die Swiss-Athleten? Die Athleten aus der Schweiz sind ebenfalls mit allen vier angetretenen Startern im Wettkampf vertreten, dürften in Richtung Podest aber keine große Rolle spielen. Gregor Deschwanden kommt zwar mit guten Ergebnissen zum Tournee-Auftakt, konnte in Oberstdorf aber noch nicht die starken Sprünge auspacken. Auch bei Remo Imhof, Simon Ammann und Killian Peier dürfte es in erster Linie um ein Ergebnis in den Punkten gehen.

Kraft führt ÖSV-Springer an Die österreichischen Athleten werden durch Stefan Kraft angeführt, der auch in diesem Jahr wieder zu den Topkandidaten auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee gilt. In der Quali landete Kraft zwar auf Platz sieben, die Trainingsergebnisse auf der Schanze in Oberstdorf passen aber, so dass man auch ihn für den Tagessieg auf der Rechnung haben muss. Neben Kraft schafften auch Michael Hayböck, Jan Hörl, Manuel Fettner, Clemens Aigner sowie Daniel Tschofenig die Quali ohne Schwierigkeiten.

Deutsche mit starker Qualifikation Auf ihrer Heimschanze konnten die deutschen Skispringer am Donnerstagabend eine starke Qualifikation zeigen. Andreas Wellinger und Karl Geiger landeten vor Peter Prevc aus Slowenien auf die ersten beiden Positionen. Philipp Raimund und Pius Paschke kamen mit den Plätzen vier und neun ebenfalls unter die Top neun. Stephan Leyhe komplettierte das starke Ergebnis als Zwölfter. Entsprechend groß dürften die Ansprüche für den Auftakt in die 72. Tournee sein.