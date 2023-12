Skispringen | 4S-Tournee | 28.12.2023 16:30 | Quali Oberstdorf

Casey Larson (USA) Beim US-Amerikaner läuft es bei Rückenwind auch nicht viel besser und auch bei ihm fällt die Ausfahrt relativ lang aus. Nach nur 100,5 Metern wird es für den US-Boy wohl nicht reichen, um die Top 50 zu erreichen.

Naoki Nakamura (JPN) Naoki Nakamura hatte sich nach einem verkorksten Auftakt in die Saison zunächst aus dem Weltcup zurückgezogen und kehrt zur Vierschanzentournee wieder zurück in die japanische Mannschaft. In den Trainings passte es für ihn allerdings noch nicht zusammen und mit 104 Metern wird es vielleicht sogar eng mit der Teilnahme am Wettkampf.

Kobayashi gewinnt Trainings Vor der Qualifikation ging es bereits zweimal im Training über die Schattenbergschanze in Oberstdorf. Die besten Sprünge darin zeigte jeweils Ryoyu Kobayashi aus Japan. Im ersten Training folgte ihm Andreas Wellinger und Stefan Kraft. Im zweiten Training wurde dann Kraft Zweiter, während Wellinger auf dem dritten Platz landete.

Was geht für Deschwanden? Im Team der Schweizer konnte Gregor Deschwanden sich in den letzten Wochen mit einer starken Form präsentieren und könnte auch bei der Vierschanzentournee für Aufsehen sorgen. Killian Peier, Simon Ammann und Remo Imhof dürften hingegen mit geringeren Erwartungen in die 72. Ausgabe der Tournee gehen und vor allem auf gute Einzelergebnisse hoffen.

Mit Topergebnissen zur Gelassenheit? Einen starken Saisoneinstieg erlebte auch die deutsche Mannschaft, die dadurch mit Karl Geiger, Andreas Wellinger und Pius Paschke gleich drei Athleten im engeren Favoritenkreis hat. Ein Umstand, der vielleicht für die nötige Gelassenheit sorgt, die in den letzten Jahren so oft fehlte und für den nächsten deutschen Gesamtsieger, seit Sven Hannawald in der Saison 2001/2002 sorgen könnte. Neben dem Trio sind Stephan Leyhe und Philipp Raimund für die ersten Wettkämpfe der Tournee nominiert worden. Den sechsten Startplatz verlor das DSV-Team nach einem schwachen Abschneiden im Continentalcup. Eine nationale Gruppe setzt man in Oberstdorf ebenfalls nicht ein.

Kraft führt Favoritenliste an Als einer der Topkandidaten auf den Gesamtsieg der 72. Vierschanzentournee gilt Stefan Kraft. Der Österreicher reist als Weltcup-Führender an, nachdem er fünf der acht Einzelweltcups für sich entschied und bei zwei weiteren Springen auf dem Podium landete. Wie man die Tournee gewinnt, zeigte Kraft bereits in der Saison 2014/15. Jetzt möchte er das Kunststück wiederholen. Neben Kraft wurden für die ersten Springen der Tournee Jan Hörl, Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Manuel Fettner und Clemens Aigner nominiert, der über den Continentalcup den sechsten Quotenplatz ersprang.

Nur 50 kommen weiter Wie üblich in der Qualifikation, wird auch heute wieder ausgesiebt und nur die besten 50 des Ausscheidungsdurchgangs dürfen am morgigen Wettkampftag teilnehmen. Für die Topstars dürfte das angesichts von 58 Startern kein großes Hindernis darstellen. Zusätzliche Spannung gibt es bei der Tournee durch den Modus der K.o.-Duelle. Der schwächste Athlet der Qualifikation wird so am morgigen Tag gegen den stärksten Springer um seinen Platz im Finale springen müssen, der Zweite trifft auf den 49. und so weiter.

Das Highlight zum Jahreswechsel Pünktlich zum Jahreswechsel machen sich die Skispringer bereit für ihr erstes großes Jahreshighlight. Die Vierschanzentournee beginnt traditionell in Oberstdorf auf der Schattenbergschanze, ehe es dann weitergeht nach Garmisch-Partenkirchen. Anschließend rückt der Fokus auf die Schanzen in Österreich. Auf der Bergiselschanze in Innsbruck findet das dritte Springen statt, bevor in Bischofshofen der große Abschluss über die Bühne gehen wird.