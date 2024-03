Skispringen | Planica | 24.03.2024 09:30 | HS 240 Einzel

Lovro Kos (SLO) Lovro Kos hat ein paar Probleme in der Luft und riskiert zu viel. Der Slowene schafft nur 215 Meter und erreicht Platz fünf.

Marius Lindvik (NOR) Marius Lindvik kommt hoch raus und es sieht sehr stabil aus. Allerdings geht es nicht richtig weit für den Norweger. Er setzt nach 221 Metern zur Landung an und kommt auf Rang vier.

Manuel Fettner (AUT) Manuel Fettner riskiert alles und droht direkt nach dem Absprung abzustürzen. Er ist sehr instabil, bekommt es aber noch in den Griff. Er schafft 217 Meter und übernimmt Platz fünf.

Daniel Tschofenig (AUT) Daniel Tschofenig kommt schnell in Flugposition und muss kaum etwas korrigieren. Mit 223,5 Meter ist er nicht ganz zufrieden und er schiebt sich auf den vierten Rang.

Johann Andre Forfang (NOR) Nur noch zehn Springer stehen oben und Johann Andre Forfang macht den Anfang. Der Norweger kommt pünktlich weg und er kommt ins Fliegen. Am Ende sind es 227 Meter und erreicht damit Rang drei.

Piotr Żyła (POL) Piotr Żyła muss nun aus Luke acht starten. Der Pole zeigt mit weniger Anlauf trotzdem einen Weltklasse Sprung und segelt auf 240 Meter und jubelt im Auslauf. Die Noten sind nicht ganz so gut, dennoch reicht das für die Führung.

Michael Hayböck (AUT) Michael Hayböck zappelt in der Luft und muss viel arbeiten. Der Österreicher schafft es dennoch auf 227 Meter und schiebt sich damit auf Position vier.

Pius Paschke (GER) Pius Paschke hat nach dem Absprung Probleme mit der Symmetrie, bekommt diese aber schnell in den Griff. Ihm gelingt ein Flug auf 231 Meter und landet auf Platz zwei.

Andreas Wellinger (GER) Bisher lief es nicht für Andreas Wellinger, doch hier zeigt er, dass er auch fliegen kann. Diesmal nimmt er genug Tempo mit und er segelt auf 231 Meter und wird erstmal Zweiter.

Robert Johansson (NOR) Robert Johansson kann seinen tollen ersten Sprung bestästigen und fliegt mit 240 Meter sogar einen Meter weiter als im ersten Durchgang. Auch die Landung ist gut und er erhält fünfmal die 19,5 von der Jury. Damit ist der Norweger der neue Mann an der Spitze.

Kamil Stoch (POL) Kamil Stoch hat nun den meisten Aufwind von allen und das nutzt er gut aus. Der Pole schafft es auf 223 Meter und übernimmt damit vorerst die Führung vor Erik Belshaw.

Alex Insam (ITA) Alex Insam kommt pünktlich weg und der Aufwind trägt ihn weit. Für den Italiener geht es auf 223 Meter und kommt somit auf Rang zwei.

Ren Nikaido (JPN) Auch Ren Nikaido erwischt jetzt tolle Verhältnisse und schafft mit 225 Meter einen neue persönliche Bestweite. Der Japaner kommt damit auf den zweiten Platz.

Erik Belshaw (USA) Für Erik Belshaw geht nun eine Luke runter auf die neun. Er springt hoch ab und kann viel Tempo mitnehmen. Der Amerikaner segelt auf 223 Meter und schiebt sich damit auf Position eins.

Gregor Deschwanden (SUI) Die ersten zehn Springer sind unten und nun kommt mit Gregor Deschwanden der einzige Schweizer. Er ist nicht so hoch in der Luft, aber er ist schnell und so reicht es für 229 Meter. Damit kommt er auf den zweiten Platz.

Karl Geiger (GER) Was ist hier noch drin für Karl Geiger? Er muss warten, weil der Aufwind zu stark ist, er hat aber trotzdem gute Bedingungen. Er kommt schief raus, korrigiert das aber schnell und schafft es auf 232 Meter. Für die Führung reicht das aber nicht und er schiebt sich auf Rang zwei.

Junshiro Kobayashi (JPN) Junshiro Kobayashi kommt hier nicht ganz so gut zurecht wie sein Bruder zuvor. Der Japaner segelt auf 218,5 Meter und setzt sich damit auf Platz zwei.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Ungewohnt früh startet Ryoyu Kobayashi. Der Japaner will es zum Abschluss aber nochmal wissen und zeigt hier einen tollen Flug auf 232 Meter. Das ist selbstverständlich der erste Rang.

Benjamin Østvold (NOR) Benjamin Østvold muss nach dem Absprung etwas mit den Armen arbeiten, bekommt das aber gut in den Griff. Der Norweger schafft es auf 217,5 Meter und setzt sich damit an die Spitze.

Anze Lanisek (SLO) Anze Lanisek ist zu spät am Tisch und er steigt hoch. Er wird aber im letzten Drittel zu langsam und kommt nur auf 208 Meter. Damit übernimmt der Slowene erstmal die Führung .

Niko Kytösaho (FIN) Niko Kytösaho ist hoch in der Luft, verliert aber schnell an Geschwindigkeit und setzt schon nach 199,5 Metern die Landung in den Schnee.

Stephan Leyhe (GER) Stephan Leyhe hat auch hier wieder leichte Probleme mit dem Gleichgewicht im ersten Flugdrittel. So sind es nur 200,5 Meter für den Deutschen.

Antti Aalto (FIN) Weiterhin weht hier der Aufwind und Antti Aalto kann das aber nicht ausnutzen und muss schon nach 186,5 Metern landen. Trotzdem schiebt er sich vor den Polen.

Dawid Kubacki (POL) Dawid Kubacki eröffnet den Finaldurchgang und startet dabei aus Luke 10. Der Pole schafft es bei seinem letzten Sprung des Winters nur auf 187,5 Meter.

Gleich geht's weiter Um 10:27 Uhr beginnt der Finaldurchgang hier in Planica.

Deschwanden auf der 20 Der einzige Schweizer im Wettkampf steht nach dem ersten Durchgang auf Platz 20 und könnte bei seinem zweiten Sprung vielleicht noch ein paar Plätze gutmachen.

Österreich gewohnt stark Neben Daniel Huber und Stefan Kraft lieferten auch ihre Mannschaftskollegen wieder tolle Ergebnisse ab. Mit Manuel Fettner auf der acht und Daniel Tschofenig auf der neun, hat der ÖSV gleich vier Springer unter den besten zehn. Komplettiert wird das Team von Michael Hayböck auf Platz zwölf. Jan Hörl war zwar qualifiziert, wollte aber nicht antreten.

Deutschland kann nicht mithalten Auch am heutigen Tag könne die DSV-Adler nicht mit den Besten mithalten. Bester Deutscher ist derzeit Pius Paschke auf Platz 13 und Andreas Wellinger folgt ihm gleich dahinter. Karl Geiger steht derzeit auf Platz 21 und Stephan Leyhe kam auf der Flugschanze bisher überhaupt nicht zurecht und steht nur auf Rang 27.

Huber an der Spitze Daniel Huber segelt auf 247 Meter und ist damit klar an der Spitze. Der Österreicher hat bereits rund 23 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Aleksander Zniszczol aus Polen. Domen Prevc ist Dritter nach dem ersten Durchgang und hat 25 Zähler Rückstand auf den Führenden. Doch auch Stefan Kraft hat mit 27 Punkten Rückstand noch gute Chancen auf einen Podestplatz.

Stefan Kraft (AUT) Stefan Kraft zeigt trotz schlechterer Verhältnisse einen tollen Flug auf 230,5 Meter, aber er bekommt tolle Noten und sogar zweimal die 20. Für den Österreicher geht es auf Rang vier.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Der Zweitbeste Springer der Saison hat nun völlig andere Bedingungen als der Rest. Am Ende gibt es nun fast keinen Aufwind und so schafft Ryoyu Kobayashi nur 205,5 Meter.

Andreas Wellinger (GER) Andreas Wellinger kommt auf der Flugschanze an diesem Wochenende einfach nicht zurecht. Auch hier ist heute nicht viel drin und er bringt es nur auf 219,5 Meter. Das ist aktuell Platz 13.

Peter Prevc (SLO) Die Zuschauer geben jetzt alles denn Peter Prevc zeigt seinen vorletzten Flug seiner Karriere - und er springt vorne mit! Der Slowene lässt sich nach seinem Flug auf 233,5 Meter feiern und es reicht für Platz vier.

Michael Hayböck (AUT) Michael Hayböck hat leichte Probleme mit seinem linken Ski und schafft 221,5 Meter. Das ist nur der zehnte Platz für den Österreicher.

Johann Andre Forfang (NOR) Johann Andre Forfang ist im letzten Flugdrittel etwas zu hoch in der Luft, ansonsten wäre es wohl noch weitergegangen. Der Norweger bringt es auf 224 Meter.

Marius Lindvik (NOR) Marius Lindvik trifft den Sprung gut und auch im Flug macht er viel richtig und ist nur am Anfang leicht schief. Mit 229 Meter kommt der Norweger auf Platz fünf.

Lovro Kos (SLO) Lovro Kos hat nun deutlich mehr Aufwind als Pius Paschke. Er ist hoch in der Luft und es trägt ihm weit! Die Menge jubelt dem Slowenen zu und er schafft 231,5 Meter. Damit erreicht er Rang vier.

Pius Paschke (GER) Nur noch zehn Springer stehen oben und den Anfang macht Pius Paschke. Er ist zu spät am Tisch und dadurch fehlt es ihm in der Luft an Tempo. Nur 218 Meter sind es am Ende und kommt damit auf Platz sieben.

Daniel Tschofenig (AUT) Daniel Tschofenig ist pünktlich am Tisch und muss nur wenig in der Luft korrigieren. Er segelt auf 221 Meter und übernimmt Position fünf.

Manuel Fettner (AUT) Manuel Fettner lässt den Oberkörper tief im Flug und das macht sich bezahlt. Er bringt es auf 226,5 Meter und kommt damit auf den vierten Rang.

Anze Lanisek (SLO) Anze Lanisek schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und kann es nicht fassen. Schon nach 199,5 Metern ist Schluss und muss sich mit Platz 14 zufriedengeben.

Karl Geiger (GER) Was ist bei diesen guten Bedingungen für Karl Geiger drin? Er springt pünktlich ab, doch er verliert schnell an Geschwindigkeit und es passt nicht viel zusammen. Nur 211 Meter und Rang elf sind es für den Deutschen.

Domen Prevc (SLO) Trotzdem muss Domen Prevc aus Luke acht runter. Für den Slowenen läuft es zwar auch gut, doch Domen Prevc ist etwas zu aggressiv. Mit 233 Metern fliegt er auf Platz drei.

Daniel Huber (AUT) Nach Coach Request geht es für Daniel Huber eine Luke runter. Er zeigt einen nahezu perfektem Flug und die Menge jubelt dem Österreicher zu! Er springt wunderbar ab und wird schnell. Mit 247 Metern schafft er den weitesten Sprung des Wochenendes und wird Erster.

Gregor Deschwanden (SUI) Der einzige Schweizer im Wettkampf muss im ersten Flugdrittel viel mit dem rechten Ski arbeiten. Am Ende reicht es noch für 212 Meter und kommt damit vorerst auf Platz acht.

Aleksander Zniszczol (POL) Für den besten aus dem Probedurchgang geht es wieder eine Luke runter. Er springt pünktlich ab und kommt schnell in Flugposition. Mit wenig Höhe gleitet er den Hang herunter und bringt es auf 237 Meter. Damit setzt er sich and die Spitze.

Ren Nikaido (JPN) Schon gestern lief es für Ren Nikaido beim Teamspringen gut. Auch hier gelingt dem Japaner ein toller Flug auf 224,5 Meter, was aktuell für Platz fünf reicht.

Stephan Leyhe (GER) Stephan Leyhe verliert im Flug leicht das Gleichgewicht und kommt nicht in einen Rhythmus. Schon nach 199 Meters muss er landen und kommt damit auf Rang neun.

Piotr Żyła (POL) Piotr Żyła muss warten bevor er los darf und muss erstmal runter vom Balken und danach geht es eine Luke runter. Der Pole ist hoch in der Luft und er jubelt nach seinem Flug auf 230 Meter. Da er eine Luke weniger Anlauf hatte als Johansson reicht das für die Führung.

Kamil Stoch (POL) Macht es sein Teamkollege Kamil Stoch jetzt besser? Er springt kräftig ab und muss in der Luft nur wenig korrigieren. Es geht auf 227,5 Meter und damit schiebt er sich hinter den Führenden Johansson.

Dawid Kubacki (POL) Für Dawid Kubacki lief die Saison mehr schlecht als recht. Auch hier kommt er überhaupt nicht zurecht und muss schon nach 194 Metern landen. Da aber nur 30 Springer teilnehmen, bekommt in jedem Fall noch einen zweiten Sprung.

Alex Insam (ITA) Der Wind hat bei Alex Insam nun etwas nachgelassen, doch es gibt immer noch eine Menge Aufwind. Er bringt es auf 226,5 Meter, was momentan Platz zwei bedeutet.

Niko Kytösaho (FIN) Niko Kytösaho hat ähnliche Verhältnisse, doch er nutzt die nicht aus. Er kommt nicht ins Fliegen und hat keine Spannung. Mit 213 Metern landet er auf dem fünften Platz.

Robert Johansson (NOR) Robert Johansson hat nun hervorragende Bedingungen und es trägt ihn weit! Der Norweger segelt auf 239 Meter und ist damit der neue Mann an der Spitze.

Junshiro Kobayashi (JPN) Junshiro Kobayashi bekommt ganze 17,6 Punkte abgezogen und deswegen reichen seine 221 Meter auch nicht für die Führung und kann den Amerikaner nicht überholen.

Benjamin Østvold (NOR) Benjamin Østvold hat nun noch mehr Aufwind als die anderen beiden Springer und schafft es auf 212,5 Meter. Der Norweger kommt damit auf den zweiten Platz.

Erik Belshaw (USA) Erik Belshaw kommt hoch raus und ist im letzten Flugdrittel etwas zu langsam, sonst wäre es noch weiter gegangen. Trotzdem sind es 219,5 Meter für den Amerikaner.

Antti Aalto (FIN) Antti Aalto eröffnet das letzte Springen der Saison und startet dabei aus Luke 10. Mit 193 Metern setzt der Finne hier die erste Bestmarke.

Nur ein Schweizer Aus dem Swiss-Team ist heute nur ein Springer am Start. Gregor Deschwanden hat die Startnummer 14.

Österreichisches Sextett Das ÖSV-Team ist das mit Abstand beste des Winters und auch heute gehen wieder sechs Österreicher an den Start. Angeführt wird das Team von Stefan Kraft und auch Jan Hörl liefert jede Woche Tor-Ergebnisse ab. Komplettiert wird das Aufgebot von Daniel Huber, Michael Hayböck, Daniel Tschofenig und Manuel Fettner.

Das deutsche Team Für den DSV lief das letzte Weltcup-Wochenende bisher enttäuschend. Schon am Freitag konnte niemand richtig überzeugen und auch beim gestrigen Teamspringen landete das deutsche Team nur auf dem sechsten Rang. Beim Probedurchgang lief es ebenfalls nicht nach Maß. Bester Deutscher wurde mit 212 Pius Paschke auf Platz zwölf. Für Karl Geiger ging es auf die 16 und für Andreas Wellinger auf die 19. Stephan Leyhe landete auf Rang 26.

Die Favoriten Aufgrund des Windes wurde beim gestrigen Teamspringen nur ein Durchgang absolviert, doch heute sind die Bedingungen deutlich besser. Der Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft gehört wie immer zu den Favoriten, aber auch Aleksander Zniszczol gehört dazu. Dem Polen gelang in der Probe mit 242 Metern der mit Abstand weiteste Flug. Vielleicht triumphiert aber auch Peter Prevc ein letztes Mal. Der Slowene der heute seine Karriere beenden wird, entschied das erste Einzelspringen am Freitag für sich.