Skispringen | Lillehammer | 03.12.2023 17:00 | HS 140 Einzel

Johann Andre Forfang (NOR) Das gilt auch für Johann Andre Forfang, der bei 121 Meter landet. Sein Gesichtsausdruck zeigt seine Stimmung.

Dawid Kubacki (POL) Der Pole steht hoch in der Luft, kann den Sprung aber nicht ganz vollenden und landet bereits bei 120,5 Metern. Das kann er besser.

Daniel-Andre Tande (NOR) Daniel-Andre Tande springt in die Nähe der grüne Linie und landet 123 Metern. Die Windverhältnisse sind bei ihm ein bisschen besser gewesen.

Niko Kytösaho (FIN) Der Finne korrigiert im Flug mit den Händen, auch seine Landung ist nicht optimal. Es sind 119,5 Meter - und der zwischenzeitliche achte Platz.

Piotr Żyła (POL) Piotr Żyła ist leicht unruhig in der Luft und schöpft sein Potenzial nicht aus. 120,5 Meter sind es am Ende.

Junshiro Kobayashi (JPN) Für Junshiro Kobayashi ist bereits bei 109 Metern Schluss. Schade!

Daniel Huber (AUT) Mit Daniel Huber starten nun auch die Österreicher in den Wettkampf. 123 Meter trotz eines deutlich zu späten Absprunges stellen die Führung dar. Sein Telemark war sehr schön und hat gute Noten eingebracht.

Kasperi Valto (FIN) Der Finne schüttelt den Kopf nach seinem Sprung auf 114,5 Meter, er war ungestüm am Schanzentisch unterwegs.

Artti Aigro (EST) Der Este hat kaum Anlaufgeschwindigkeit und schafft es nur auf 115 Meter.

Killian Peier (SUI) Direkt nach Ammann macht sich Kilian Peier vom Bakken und springt einen Meter kürzer als sein Landsmann. Mit dem Sprung ist er zufrieden und geht damit an die Spitze.

Simon Ammann (SUI) Läuft es heute besser für Simon Ammann? Ja! 124 Meter und 17,5 Punkte für die Haltung im Schnitt bedeuten die Führung.

Ren Nikaido (JPN) Der 22-jährige Japaner zeigt einen soliden Sprung auf 120,5 Meter und reiht sich auf dem zweiten Platz ein.

Andrew Urlaub (USA) Der Amerikaner hat im letzten Drittel Probleme und muss den Flug fast abbrechen. 112,5 Meter werden nicht reichen.

Andrea Campregher (ITA) Er hat einen unruhigen Flug ist mit 119,5 Meter nicht zufrieden. Da war mehr drin, auch die Haltungsnoten sind mit 16,5 nicht ganz so gut.

Kamil Stoch (POL) Für den Routinier läuft es nicht - auch jetzt ist er nach einem Sprung auf 118 Meter nicht zufrieden. Er hatte bessere Windbedingungen als seine Konkurrenten.

Alex Insam (ITA) Der Italiener steht steil in der Luft, springt auf 117,5 Meter und bekommt im Durchschnitt 17 Punkte für die Haltung.

Ziga Jelar (SLO) Jelar korrigiert leicht in der Luft und bringt es auf 119 Meter.

Vitaliy Kalinichenko (UKR) Vitaliy Kalinichenko kann daran nicht anknüpfen und ist nach 111 Meter auch sehr unzufrieden mit seiner Leistung.

Eetu Nousiainen (FIN) Der Finne freut sich im Auslauf, er ist über die grüne Markierung gesprungen. 120,5 Meter ist die bislang Bestweite in diesem Wettbewerb, damit übernimmt er die Führung.

Valentin Foubert (FRA) Foubert steht zwar höher in der Luft, hadert aber auch mit dem Wind und landet schon bei 112,5 Meter. Das war nichts - Rang sechs vorübergehend.

Yevhen Marusiak (UKR) Auch Marusiak macht es nicht besser und hat eine geringe Geschwindigkeit im Anlauf. 114,5 Meter stehen am Ende auf dem Papier.

Roman Koudelka (CZE) Der einzige Tscheche wird wohl nicht noch einmal springen dürfen im zweiten Durchgang. Er rudert mit der linken Hand und springt nur auf 114 Meter.

Aleksander Zniszczol (POL) Auch der Pole springt nicht wirklich weit und kommt ebenfalls auf 116,5 Meter. 13,7 Windpunkte gibt es zusätzlich oben drauf.

Tomofumi Naito (JPN) Naito ist im Anlauf schneller als Villumstad und bringt es auf 116,5 Meter. Das ist zwischenzeitlich die Führung, es wird aber mit dem zweiten Durchgang trotzdem knapp.

Fredrik Villumstad (NOR) Es weht ein leichter Rückenwind. 112 Meter sind es für Villumstad, die Springer haben Probleme.

Bendik Jakobsen Heggli (NOR) Auch der dritte Springer kommt aus dem Lager der Norweger. Bendik Jakobsen Heggli muss bei 116,5 Meter bereits den Sprung beenden.

Robert Johansson (NOR) Weiter geht es mit seinem Landsmann Robert Johansson. Der Springer mit dem markanten Schnurrbart ist aktuell nicht im Weltcupteam und will sich heute zeigen. 110,5 Meter werden aber wohl nicht reichen.

Robin Pedersen (NOR) Robin Pedersen darf den heutigen Wettkampf eröffnen. Der 27-jährige Norweger startet aus Luke acht und springt 117 Meter - das ist ein bisschen wenig.

Springen von der Großschanze Nachdem die Skispringer gestern auf der Normalschanze mit einer Hillsize von 98 Metern zu Gast waren, wird es heute auf der Großschanze weite Sprünge geben. Die Hillsize beträgt 140 Meter. Im norwegischen Winterparadies herrschen eisige Temperaturen um die -15 Grad, der Wind könnte aber für ein paar Unterbrechungen sorgen.

Andere Favoriten Werden es wieder deutsch-österreichische Festspiele oder können die anderen Nationen ein Strich durch die Rechnung machen? Während es bei der sonst so starken Skisprungnation Polen noch gar nicht läuft, wollen sich die Norweger und Slowenen so langsam an die Spitze anpirschen. Anze Lanisek und Marius Lindvik kamen gestern immerhin unter die Top Ten. Ryoyu Kobayashi aus Japan zeigte einen tollen Qualifikationssprung.

Deschwanden nicht dabei Gregor Deschwanden war gestern die Hoffnung der Schweizer. Im Wettkampf von der Normalschanze sprang der 32-Jährige auf einen soliden elften Platz – heute ist er allerdings nicht dabei. Remo Imhof verpasste die Qualifikation für den Wettkampf. Etwas gutzumachen hat Simon Ammann, der Schweizer schied gestern bereits im ersten Durchgang aus. Sein Ziel heute sollte also klar sein. Mit Ammann und Kilian Peier startet heute somit nur ein Duo für die Schweiz.

Kraft unbesiegbar Die deutschen Athleten sind zwar super in Form, einen Sieg konnten sie aber noch nicht einfahren. Der Grund trägt einen Namen: Stefan Kraft. Der Österreicher scheint derzeit nicht zu schlagen zu sein, er ging in dieser Saison immer als Sieger hervor. Neben den Deutschen kommt seine engste Konkurrenz aus dem eigenen Lager. Jan Hörl wurde in Ruka Zweiter, gestern schaffte es Daniel Tschofenig als Dritter auf das Podest. Daniel Huber, Michael Hayböck und Manuel Fettner komplettieren das Aufgebot.

DSV sammelt Podestplätze Die deutschen Adler sammeln auch in Lillehammer weiterhin fleißig Podestplätze. Nachdem zum Saisonauftakt in Ruka schon Pius Paschke, Stephan Leyhe und Andreas Wellinger auf dem Podest standen, legte Wellinger gestern von der Normalschanze in Lillehammer mit dem zweiten Platz nach. So soll es aus Sicht der deutschen Skispringer weitergehen – die Konkurrenz wird aber etwas dagegen haben. Neben Paschke, Leyhe und Wellinger versuchen auch Philipp Raimund und Karl Geiger einen vorderen Platz zu erringen. Für Martin Hamann wäre ein Platz unter den ersten 20 optimal.