Skispringen | Oberstdorf | 25.02.2024 16:00 | HS 235 Einzel

Einer der Leidtragenden der schwierigen Verhältnisse war in der Qualifikation Stephan Leyhe gewesen, der als 42. ausschied. Besser lief es bei Andreas Wellinger und Karl Geiger, die die Plätze sieben und acht belegten. Philipp Raimund konnte ebenfalls einen guten Flug abliefern. Neben ihnen sind auch Pius Paschke und Felix Hoffmann mit dabei. Die nationale Gruppe war heute nicht am Anlauf.

Gibt es wieder eine Slowenen-Show?

Die Wettkämpfe in Oberstdorf waren in den letzten Tagen geprägt durch die slowenischen Skispringer. Nachdem die Mannschaft im Super-Team den souveränen Sieg feiern konnte, schlug im gestrigen Einzel Timi Zajc zu und sicherte sich mit großem Vorsprung den Sieg vor Landsmann Peter Prevc, für den es das erste Podest nach zweijähriger Durststrecke war. Mit Domen Prevc hat die Mannschaft einen weiteren starken Flieger in ihren Reihen.