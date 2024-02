Skispringen | Oberstdorf | 24.02.2024 16:00 | HS 235 Einzel

Auf Wiedersehen! Wir verabschieden uns von einem spannenden Flugtag in Oberstdorf. Weiter geht es am morgigen Sonntag, wo noch einmal ein Einzelwettkampf auf dem Programm steht. Wir sind auch dann wieder live dabei. Bis dann!

Wellinger macht zwei Plätze gut Die deutschen Athleten sind vor heimischer Kulisse auch heute nicht bei der Siegerehrung dabei. Die beste Leistung im Team lieferte Andreas Wellinger ab, der im Finale noch zwei Plätze aufholte und Sechster wurde. Philipp Raimund (14.) darf aber auch zufrieden auf den Tag blicken. Er konnte in beiden Durchgängen seine persönliche Bestweite hochschrauben. Pius Paschke wurde am Ende 21., während Stephan Leyhe und Felix Hoffmann die Plätze 23 und 27 belegten.

Starke Österreicher Knapp das Podest verfehlt hatte Michael Hayböck, der im Finale noch zwei Plätze gutmachte und auf Platz vier landete. Daniel Huber findet sich als Neunter ebenfalls in den Top Ten wieder. Bei Manuel Fettner reichte es für den elften Platz. Jan Hörl konnte drei Positionen aufholen und beendete den Tag als 17. Daniel Tschofenig komplettiert das ÖSV-Ergebnis auf dem 22. Rang.

Slowenen feiern Doppelsieg Die slowenischen Skispringer können nach dem starken Auftritt im Super-Team auch heute wieder jubeln. Timi Zajc und Peter Prevc sorgen auf den Plätzen eins und zwei für den slowenischen Doppelsieg. Das Podest komplettiert Stefan Kraft aus dem ÖSV-Team, dem am Ende neun Punkte in Richtung Zajc gefehlt hatten.

Peter Prevc (SLO) Für den Sieg bräuchte Peter Prevc mit einer Luke mehr einen Übersprung auf 240 Meter, der ist bei den Bedingungen unmöglich, aber geht es sich noch mit dem Podest aus? Ja! Peter Prevc liefert mit 232 Metern wieder einen starken Versuch ab und sichert sich auf dem zweiten Platz den Podestplatz.

Timi Zajc (SLO) Der slowenische Cheftrainer entscheidet sich dafür, seinen Athleten mit noch einer Luke weniger loszuschicken. Geht sich der Poker auf? Und wie! Zajc geht trotzdem noch auf 230 Meter hinunter und schiebt den Telemark souverän in den Schnee. Damit zieht er jetzt souverän an Kraft vorbei und übt mächtig Druck auf Peter Prevc aus, der noch oben steht.

Stefan Kraft (AUT) Stefan Kraft muss die 225,5 Meter zeigen, damit er an seinem Zimmerkollegen vorbeigehen kann und genau diese Marke stellt der Österreicher dann auch hin. Für die Noten kommt dreimal die 19.0 dazu, womit er dann um 3,8 Punkte an seinem Teamkollegen vorbeiziehen kann.

Domen Prevc (SLO) Domen Prevc legt alles rein, vermasselt dadurch aber den Übergang in den Flug und nimmt sich selbst an Metern. Trotzdem geht es noch auf 220,5 Meter hinunter und Domen Prevc kann als derzeit Zweiter noch auf das Podest hoffen. Drei Athleten stehen noch oben.

Johann Andre Forfang (NOR) Kann Johann Andre Forfang noch den Angriff auf das Podest starten? Nein! Der Sprung geht ihm dieses Mal nicht auf und nachdem er den Absprung verpasst, ist bereits nach 214,5 Metern Schluss.

Michael Hayböck (AUT) Der nächste Österreicher begibt sich mit Michael Hayböck in die Spur und der sorgt jetzt dafür, dass Wellinger seinen Platz an der Spitze räumen muss. Bei gleichen Windbedingungen wie beim Deutschen, kann er noch was an Weite drauflegen und knallt die Latten bei 229,5 Metern in den Schnee. Um 10,3 Punkte geht Hayböck an Wellinger vorbei.

Marius Lindvik (NOR) Kann auch Marius Lindvik nachsetzen? Nein! Der Norweger kommt wieder nicht optimal vom Schanzentisch weg, ist zu steil und wird dadurch im Flug gebremst. Nach 213,5 Metern wird er einige Plätze im Finale verlieren.

Andreas Wellinger (GER) Was kann Andreas Wellinger im Finaldurchgang noch abliefern? Die Bedingungen sind ähnlich wie bei Kobayashi und auch die Weite des Deutschen geht in einen ähnlichen Bereich hinunter. Bei 223 Metern setzt Wellinger seine Landung hin. Die Noten sind mit durchweg der 19.0 ebenfalls ordentlich. Geht es an Kobayashi vorbei? Ja! Knappe 0,7 Punkte nimmt Wellinger seinem Dauerrivalen ab.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Ryoyu Kobayashi sorgt dafür, dass Huber es sich in der Leadersbox erst gar nicht bequem machen muss. Die Technik geht viel besser auf als noch im ersten Durchgang und er zieht seinen Flug bis auf 224 Meter runter, womit er dann mit 6,6 Punkten Vorsprung vorbeigehen kann.

Daniel Huber (AUT) Zehn Athleten stehen noch oben. Den Anfang in dieser Gruppe macht Daniel Huber, der 215 Meter bräuchte, um seinen Teamkollegen von der ersten Position zu verdrängen. Eine Marke, die er sogar noch um einige Meter übersegeln kann. Mit 221,5 Metern und guten Haltungsnoten geht er mit 11,2 Punkten an Fettner vorbei.

Ren Nikaido (JPN) Am Schanzentisch passt das Timing bei Ren Nikaido nicht. Durch seine gute Flugposition kann er aber noch einiges daraus machen und es geht auf 218,5 Meter hinunter. Damit findet er sich hinter Fettner und Stoch auf der dritten Position wieder.

Aleksander Zniszczol (POL) Aleksander Zniszczol macht mit 219,5 Metern auch keinen schlechten Flug, aber auch er wird in dem engen Klassement zurückgeworfen, zumal es nur wenige Pluspunkte für den Rückenwind gibt. Es geht auf den achten Platz zurück.

Lovro Kos (SLO) Lovro Kos dürfte mit seinem ersten Sprung nicht ganz zufriedengewesen sein. Jetzt kommt er besser durch und schafft mit 222 Metern die Steigerung. Bei den engen Abständen derzeit reicht es aber nur für Platz vier.

Manuel Fettner (AUT) Zum ersten Mal passt es für Manuel Fettner oben am Schanzentisch zusammen und gleich geht es für den Österreicher weit runter! 228 Meter blinken auf den Ergebnistafeln auf und Fettner übernimmt mit 2,1 Punkten Vorsprung die Spitze vor Stoch.

Philipp Raimund (GER) Philipp Raimund scheint das Rezept für die Schanze gefunden zu haben! Nachdem es schon im ersten Durchgang zur neuen persönlichen Bestmarke ging, legt Raimund jetzt noch einmal nach und es geht auf die 220 Meter. Entsprechend groß ist dann auch der Jubel im Auslauf. Für Stoch reicht es aber auch für ihn nicht. Um neun Zehntel hält sich der Pole vorne.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) Frust bei Kristoffer Eriksen Sundal! Beim norwegischen Youngster stimmt das Timing am Schanzentisch so gar nicht und er tritt völlig ins Leere. Das kann er auch mit seinen guten Flugqualitäten nicht ausgleichen und nach 202 Metern wird es auch für ihn noch einige Positionen nach hinten gehen.

Stephan Leyhe (GER) Drei Plätze hat Kamil Stoch schon aufholen können und Stephan Leyhe sorgt jetzt leider mit einem wieder schwächeren Versuch dafür, dass es eine weitere Position nach vorne geht. 205 Meter und 17er-Noten werfen ihn auf Platz acht zurück.

Daniel Tschofenig (AUT) Wie kann sich Daniel Tschofenig schlagen? Am Absprung möchte Tschofenig zu viel, verpasst dann das Timing und der große Druck geht für den 21-Jährigen ins Leere. Nach 206,5 Metern wird es für ihn noch einige Plätze nach hinten gehen.

Halvor Egner Granerud (NOR) Auch Halvor Egner Granerud kann Stoch nicht aus der Leadersbox verdrängen. Der Norweger kommt zwar wieder ordentlich durch, doch eine Weitenexplosion gibt es nach 214,5 Metern nicht. Er rangiert sich mit vier Punkten Abstand hinter Stoch auf der zweiten Position ein.

Jan Hörl (AUT) Jan Hörl müsste jetzt auch in diesen Bereich eindringen, wenn er Stoch die Führung gleich wieder wegschnappen möchte. Schlecht läuft der Versuch des ÖSV-Adlers nicht, aber Stoch wird er mit 215,5 Metern nicht abfangen können.

Kamil Stoch (POL) Wie ausgewechselt präsentiert sich Kamil Stoch in seinem Finaldurchgang! Er erwischt seine Technik viel sauberer und dann geht es mit 221 Metern für ihn dahin. Stoch knöpft Belshaw die Führung ab.

Pius Paschke (GER) Pius Paschke schafft es auch, im zweiten Durchgang noch einmal ein paar mehr Meter runterzubringen, doch die Zwischenführung kann der 33-Jährige nicht angreifen. Mit 213 Metern und 18er-Noten rangiert sich Paschke hinter Belshaw und Insam auf der dritten Position ein.

Erik Belshaw (USA) Erik Belshaw ballt die Fäuste bei der Ausfahrt und freut sich über die Steigerung zu seinem ersten Sprung. Nach 212 Metern lässt er jetzt 219,5 Meter folgen und übernimmt mit 7,2 Punkten die Führung. Jetzt wird er gespannt warten, wie viele Plätze er damit noch aufholen kann.

Niko Kytösaho (FIN) Niko Kytösaho schlug sich in seinem ersten Durchgang unter Wert. Kann er sich jetzt steigern? Nicht ganz. Nach 202 Metern wird er sich weit hinter Insam einordnen müssen.

Alex Insam (ITA) Ganz anders läuft es für Alex Insam! Der 26-Jährige erwischt das Timing am Schanzentisch optimal und so geht es für ihn bis auf die 214 Meter hinunter. Die Noten stimmen auch, wodurch er dann mit satten 19,6 Punkten Vorsprung an seinem Teamkollegen vorbeigehen kann.

Piotr Żyła (POL) Piotr Żyła muss über 202 Meter, um sich Bresadola zu holen, aber auch er scheint sich mit dem stärkeren Rückenwind schwerzutun und muss schon vor der 200-Meter-Marke seine Landung hinstellen.

Artti Aigro (EST) Bei Artti Aigro kommt ebenfalls nicht so richtig ins Fliegen hinein und bei ihm ist die Sache schon nach 188 Metern vorbei. Mit 20 Punkten Rückstand in Richtung Bresadola fällt er auf den derzeit vorletzten Platz zurück.

Yevhen Marusiak (UKR) Yevhen Marusiak tut sich bei mehr Rückenwind deutlich schwerer als noch im ersten Durchgang und nach einigen kleinen Fehlern im System muss er jetzt bereits nach 170,5 Metern die Landung hinstellen und ist entsprechend frustriert im Auslauf. Mit Kopfschütteln geht es durch das Exit-Gate.

Felix Hoffmann (GER) Felix Hoffmann hatte es ebenfalls in den Finaldurchgang geschafft. Kann auch er jetzt über die 200 Meter fliegen? Leider nicht. Hoffmann muss seinen Sprung schon nach 190,5 Metern beenden, nachdem er zu steil vom Schanzentisch wegkommt.

Giovanni Bresadola (ITA) Giovanni Bresadola eröffnet den zweiten Durchgang. Gesprungen wird aus Gate 23, da weiterhin starker Rückenwind herrscht. Bresadola kann sich daraus zu seinem ersten Durchgang steigern und kommt auf 207,5 Meter.

Finale um 17:09 Uhr Die Athleten haben jetzt einige Minuten Pause, bevor es dann um 17:09 Uhr in den Finaldurchgang gehen wird.

Schweizer ausgeschieden Schon Feierabend haben die Athleten aus der Schweiz. Nachdem zwei Starter schon in der Quali ausgeschieden waren, ist für Gregor Deschwanden (33.) und Remo Imhof (38.) nach dem ersten Durchgang der Wettkampftag beendet.

Drei Österreicher in den Top Ten Die Österreicher können auf eine deutlich bessere Halbzeitbilanz blicken. Neben Kraft ist auch Michael Hayböck auf Platz sechs weit vorne dabei. Daniel Huber ist als Zehnter ebenfalls in den Top Ten. Manuel Fettner (14.), Daniel Tschofenig (18.) und Jan Hörl (20.) liegen in den Top 20.

Wellinger schon zurück Einen Traumsprung braucht im Finale Andreas Wellinger, wenn er in Richtung Podest noch etwas ausrichten möchte. Dem Deutschen fehlen auf Platz acht bereits zwölf Punkte zum Podium. Philipp Raimund zeigte seine neue persönliche Bestweite und liegt auf Platz 15. Bei Stephan Leyhe ging es auf Platz 17 ins Finale. Pius Paschke (22.) und Felix Hoffmann (29.) sind ebenfalls gleich wieder dabei. Für Luca Roth (35.) hatte es nicht gereicht.

Peter Prevc führt zur Halbzeit Die Führung zur Halbzeit hat Peter Prevc inne, der einen weiten Flug auf 230,5 Meter abliefern konnte. Nur 0,4 Punkte hinter ihm lauert mit Timi Zajc der nächste Slowene auf seine Chance. Stefan Kraft liegt mit 4,1 Punkten auf Platz drei vor Domen Prevc, der 4,5 Punkte Rückstand zu seinem Bruder hat.

Stefan Kraft (AUT) Das Timing am Schanzentisch passt nicht ganz zusammen und Kraft ist spät dran. Im Flug läuft es besser und Kraft quetscht noch die 222 Meter raus. Die Noten sind beim 30-Jährigen wie immer top und so kann er sich dann auf Platz drei zwischen Zajc und Domen Prevc setzen. 4,1 Punkte fehlen ihm zu Peter Prevc.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Auch Ryoyu Kobayashi kann das slowenische Trio nach einem schwächeren Flug nicht aufmischen. Bei ihm werden es nur 216,5 Meter. Die Pluspunkte für den Wind sind ähnliche wie bei Wellinger, wodurch er sich dann knapp hinter dem Deutschen wiederfindet.

Andreas Wellinger (GER) Kann Andreas Wellinger die Dreifachführung der Slowenen unter Druck setzen? Dafür müsste es für ihn über 230 Meter gehen. Gelingt das? Wellinger kommt oben gut raus, doch es reicht trotzdem nicht für den Angriff. Mit 219,5 Metern findet sich Wellinger auf dem siebten Platz wieder. 16 Punkte fehlen bereits in Richtung Spitze.

Jan Hörl (AUT) Auch Jan Hörl ist anzusehen, dass er sich mehr vorgestellt haben dürfte. Doch nach einem Absprungfehler ist für ihn die Angelegenheit schon nach 211,5 Metern vorbei.

Pius Paschke (GER) Es wird wieder laut im Stadion und mit Pius Paschke geht der nächste deutsche Springer in die Spur. Zufriedenheit macht sich bei ihm im Auslauf aber nicht breit. Für das Finale reicht es zwar, doch mehr als 208 Meter dürfte sich Paschke auf jeden Fall vorgenommen haben.

Marius Lindvik (NOR) Marius Lindvik findet in der Spur nicht die optimale Anfahrtsposition und kommt so am Schanzentisch nicht sauber weg. Durch seine Flugqualitäten kann er noch einiges aus seinem Versuch rausholen und findet sich mit 215,5 Metern auf Platz sechs wieder.

Michael Hayböck (AUT) Wie läuft es bei Michael Hayböck zusammen? Auch ordentlich. Mit 219 Metern und guten Pluspunkten für den Wind und gute Punkte in der Haltung liegt er 9,4 Punkte hinter dem Spitzenreiter.

Lovro Kos (SLO) Lovro Kos war im ersten Training gut gestartet, danach aber haben sich bei ihm immer wieder die Fehler eingeschlichen. Auch jetzt kommt der 24-Jährige nicht sauber durch und nimmt sich so einige Meter. Mit 213 Metern ist er aber dennoch ordentlich dabei und findet sich aktuell in den Top Ten wieder.

Manuel Fettner (AUT) Der nächste ÖSV-Springer ist mit Manuel Fettner bereits in der Spur. Kann er den Angriff auf die Topplätze starten? Der Routinier kämpft sich durch seinen Flug und kann mit 214,5 Metern ebenfalls einen ordentlichen Versuch abliefern. Zu den Slowenen fehlen ihm aber 20 Punkte.

Daniel Tschofenig (AUT) Daniel Tschofenig eröffnet die Gruppe der derzeit zehn besten Athleten im Weltcup. An die Weite von Prevc kommt er nicht heran, nach 210 Metern zeigt aber auch Tschofenig, dass er sich von Sprung zu Sprung auf der Schanze steigern kann.

Peter Prevc (SLO) Bei den Slowenen läuft es auf den Skiflugschanzen einfach! Peter Prevc steht seinen jüngeren Teamkollegen in nichts nach und es geht bis auf 230,5 Meter hinunter. Für die Haltung bekommt er dreimal die 18.0. Reicht das für die Eins? Knapp! 0,4 Punkte Vorsprung hat er zu Zajc.

Johann Andre Forfang (NOR) Johann Andre Forfang war am Freitag einer der besten Athleten im Feld und auch heute passt es bei ihm richtig gut von der Technik. Er kann die 217,5 Meter zeigen und reiht sich durch einige Windpunkte nur 8,4 Punkte hinter Zajc auf dem dritten Platz ein.

Gregor Deschwanden (SUI) Noch ist kein Schweizer im Finale. Kann Gregor Deschwanden das nun ändern? Der 32-Jährige hat wieder Schwierigkeiten und mit 192 Metern dürfte es wohl nichts werden, mit seiner Teilnahme am zweiten Durchgang. Es ist eher nicht damit zu rechnen, dass jetzt noch jemand völlig auslässt.

Stephan Leyhe (GER) Kann sich auch Stephan Leyhe steigern? Mit 205 Metern bleibt er zwar weit hinter der Raimund-Weite, bekommt aber viele Pluspunkte für schlechten Wind dazu und liegt am Ende dann als Achter nur knapp einen Punkt hinter dem Teamkollegen.

Philipp Raimund (GER) Es wird laut im Stadion und der nächste DSV-Springer macht sich mit Philipp Raimund bereit. Passt es jetzt besser zusammen als in der Quali? Und wie! Raimund kommt richtig ins Fliegen und darf im Auslauf nach 213,5 Metern die Verbesserung seiner persönlichen Bestweite bejubeln.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) Kristoffer Eriksen Sundal kann mit den beiden starken Slowenen nicht mitgehen, übel war aber auch sein Flug mit 213,5 Metern keinesfalls.

Domen Prevc (SLO) Gibt es jetzt den nächsten weiten Flug? Domen Prevc kam wie Landsmann Zajc in Oberstdorf bislang richtig gut zurecht und hat es von den Verhältnissen jetzt ebenfalls nicht übel. Seinen Landsmann kann er nicht schnappen, aber weit weg ist Prevc nicht! Mit 227,5 Metern und 18er-Noten fehlen ihm nur 4,1 Zähler zu seinem Teamkollegen.

Ren Nikaido (JPN) Ren Nikaido hat Glück und trifft nur auf leichte Rückenwindbedingungen. Das kann er nutzen, um seinen Sprung bis auf 216,5 Meter runterzuziehen.

Timi Zajc (SLO) Wie viel die bisherigen Flüge wert sind, zeigt sich jetzt, denn Timi Zajc liebt die Flugschanze in Oberstdorf und bisher passte es in jedem Durchgang für ihn zusammen. Auch jetzt wieder! Trotz eines Fehlers im mittleren Teil, zieht er voll durch und setzt die 230 Meter in den Schnee. Die Haltung wird ebenfalls belohnt und es gibt hohe Werte für ihn. Mit 19,5 Punkten Vorsprung übernimmt Zajc die Spitze.

Halvor Egner Granerud (NOR) Nach einer langen Pause zurück im Weltcup ist Halvor Egner Granerud aus dem norwegischen Team. In der Qualifikation lief es für ihn bereits ordentlich und auch jetzt kann er einen guten Flug abliefern. Er segelt bis auf 207,5 Meter, bekommt gute Noten und liegt nur 5,3 Punkte hinter Huber.

Aleksander Zniszczol (POL) In den letzten Wochen konnte Aleksander Zniszczol immer wieder starke Wettkämpfe zeigen und auch heute bringt er sich wieder in Position. Der 29-Jährige kommt als erster Starter an die Huber-Weite heran und lässt auch in der Haltung kaum was liegen. Nur 2,1 Punkte fehlen ihn dadurch nach ganz vorne.

Dawid Kubacki (POL) Der nächste polnische Springer ist bereits unterwegs und bei ihm passt es leider so gar nicht zusammen! Kubacki findet nicht zu seiner Technik, kommt nicht auf die Höhe und nach 177 Metern wird er sich vom heutigen Wettkampf verabschieden müssen.

Piotr Żyła (POL) Auch für Piotr Żyła geht es in diesen Weitenbereich hinein. Die Pluspunkte für den Wind sind bei dem Routinier allerdings geringer und auch in der Haltung nimmt er weniger Punkte als Stoch mit. So geht es dann auf den sechsten Platz zurück.

Kamil Stoch (POL) Kamil Stoch macht sich als nächster Athlet auf. Die Spitze kann auch er nicht angreifen, aber zumindest gibt es für den in diesem Winter so arg gebeutelten Topstar der Polen mit 204 Metern den zweiten Platz hinter Huber.

Alex Insam (ITA) Für Alex Insam ging es gestern im Super-Team auf gute Weiten. Kann er das auch heute im Einzelwettkampf wiederholen? Sein Absprung passt vom Timing nicht ganz, Insam gleicht das aber durch seine Flugqualitäten aus und schafft immerhin noch, die 200 zu knacken.

Giovanni Bresadola (ITA) Bei Giovanni Bresadola heißt es indes, noch abwarten, ob sein Flug für die Top 30 reicht. im Flug wirkt er sehr unruhig, arbeitet viel mit seinen Armen und muss dann schon bei 193 Metern die Landung hinbringen.

Daniel Huber (AUT) Nach einer guten Qualifikation geht es bei Daniel Huber auch jetzt ordentlich und er trotz den schwierigen Rückenwinden, um seine Skier bei 210,5 Metern in den Schnee zu setzen. Mit 9,5 Punkten Vorsprung übernimmt er die Führung.

Niko Kytösaho (FIN) Kytösaho hat in dieser Saison seine Flugqualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt und auch er hat jetzt bei dem großen Rückenwind seine Schwierigkeiten auf die ganz großen Weiten zu kommen. Die 199,5 Metern reichen aber auch ihm, um gleich noch einmal ranzudürfen.

Artti Aigro (EST) Artti Aigro tut dem DSV-Springer diesen Gefallen nicht und trotz einem Absprungfehler geht es noch auf 197 Meter hinunter. Der Este rangiert sich damit auf Platz zwei ein und hat damit neben Belshaw als zweiter Springer seine Qualifikation für das Finale sicher.

Felix Hoffmann (GER) Vor Felix Hoffmann geht die Jury jetzt gleich einmal zwei Luken nach oben. Entsprechend gibt es für ihn dann Punktabzüge für die höhere Anfahrt. Einfach ist es aber auch Luke 21 nicht und Hoffmann tut sich ebenfalls schwer, die 200 Meter zu überfliegen. Seine 194 Metern reichen ihm durch 19 Pluspunkte für den dritten Platz. Das könnte durchaus reichen, denn nur noch zwei Athleten müssen schwächer springen als er selbst.

Sindre Ulven Jørgensen (NOR) Auch Sindre Ulven Jørgensen hat es jetzt richtig schwierig und muss sich bei mächtig Rückenwind beweisen. Wie kommt der junge Norweger mit dieser Aufgabe zurecht? Er macht es besser als Imhof, rettet sich auf 186 Meter und wahrt als derzeit Dritter immerhin noch die Chance auf das Finale.

Remo Imhof (SUI) Geradeso ging es für Remo Imhof in den Wettkampf hinein. Kann der 20-Jährige sich jetzt steigern? Leider nicht. Imhof hat großes Pech und erwischt eine mächtige Kante von hinten. Nach 170 Metern helfen ihm dann auch die 17 Pluspunkte nicht mehr viel. Er wird ausscheiden!

Robin Pedersen (NOR) Auch bei Robin Pedersen geht es mit 191 Metern sicherlich nicht in den Bereich hinein, den er sich eigentlich vorgestellt haben dürfte.

Tate Frantz (USA) Tate Frantz hat mit seinen 18 Jahren bereits einige Male in diesem Winter sein Talent zeigen können, heute aber geht es für ihn im Wettkampf nicht auf. Nachdem er seinen Absprung völlig vermasselt, fehlt die Höhe und die Geschwindigkeit und nach 188 Metern ist die Sache schon wieder vorbei. Es dürfte wohl keine zweite Chance geben.

Zak Mogel (SLO) Zak Mogel kann mit dem US-Amerikaner nicht mitgehen, nachdem er sein Timing am Absprung verschafft. Schon nach 193 Metern muss er so landen. Er bekommt zwar einige Pluspunkte für mehr Rückenwind, trotzdem wird er als momentan Dritter zittern müssen, ob sich das ausgehen wird.

Erik Belshaw (USA) Für Erik Belshaw ging es in der Qualifikation auf die neue persönliche Bestweite und auch bei weniger Windunterstützung kann der erst 20-Jährige durchaus überzeugen. Obwohl sich Fehler einschleichen geht es bis auf 212 Meter runter und damit erst einmal locker an die erste Position.

Eetu Nousiainen (FIN) Für den Finnen ging es mit einem guten Flug in den Wettkampf hinein. Jetzt hat der 26-Jährige in seinem Sprung mehr Schwierigkeiten, arbeitet zu viel mit dem Oberkörper und muss bereits bei 189,5 Metern landen. Der Ärger ist im Auslauf entsprechend groß.

Yevhen Marusiak (UKR) Yevhen Marusiak lässt seinerseits den ersten Flug über 200 Meter folgen und damit hat der junge Ukrainer durchaus die Chance, gleich noch einmal zum Zug zu kommen. Jetzt dürft er gespannt abwarten, was die übrige Konkurrenz folgen lassen kann.

Casey Larson (USA) Was kann Casey Larson folgen lassen? Der US-Amerikaner war mal als starker Flieger bekannt, tat sich zuletzt aber schwer und konnte nicht mit den Youngsters seiner Mannschaft mitgehen. Mit 187 Metern geht es für ihn auch nicht auf eine Weite, bei der er sich sicher sein kann, dass es für das Finale reicht.

Luca Roth (GER) Es ist angerichtet für das erste Einzelfliegen in Oberstdorf. Den Anfang macht Luca Roth aus der nationalen Gruppe, der es in der Qualifikation gerade so noch in den Wettkampf schaffte. Bei leichtem Aufwind geht es für den 23-Jährigen jetzt auf 189,5 Meter, die wohl nicht für den zweiten Durchgang reichen dürften.

Nur zwei Schweizer Verluste mussten während der Qualifikation auch die Schweizer hinnehmen. Aus dem Quartett erreichten nur Remo Imhof und Gregor Deschwanden die Top 40, müssen aber jeweils zulegen, wenn es auch für die Top 30 reichen soll.

Geiger verpasst Qualifikation Das deutsche Team setzt beim Heimweltcup in Oberstdorf zum zweiten Mal in diesem Winter die nationale Gruppe ein, schöpft das zusätzliche Kontingent aber nicht voll aus, da der Fokus für die zweite Garde auf dem Continentalcup liegt. Beim Heimweltcup mit einem guten Ergebnis im Ausscheidungsdurchgang qualifizieren konnte sich allerdings nur Andreas Wellinger, der Vierter der Quali wurde. Neben ihm erreichten Philipp Raimund, Pius Paschke, Felix Hoffmann sowie Luca Roth und Stephan Leyhe, für die es auf den Plätzen 39 und 40 knapp war, den Wettkampf. Nicht gereicht hatte es für Finn Braun, Karl Geiger und Martin Hamann.

Kraft führt ÖSV-Team an Das Team der Österreicher führt Stefan Kraft an, der auch heute sicherlich wieder zum Kreis der Favoriten gehört und seine Führung im Gesamtweltcup weiter ausbauen könnte. In der Qualifikation setzte Kraft den besten Flug des Feldes in den Hang. Neben ihm wurden für die Skiflug-Weltcups in Oberstdorf auch Jan Hörl, Michael Hayböck, Manuel Fettner, Daniel Tschofenig sowie Daniel Huber nominiert.

Schlagen die Slowenen wieder zu? Nachdem die slowenischen Skispringer gestern im Super-Team souverän den Sieg mitnehmen konnten, sind sie auch im heutigen Einzelfliegen wieder die großen Favoriten auf das oberste Treppchen auf dem Siegerpodest. Zu beachten gilt es insbesondere Timi Zajc und Domen Prevc, aber auch Lovro Kos sind gute Flüge zuzutrauen. Viel vorgenommen haben dürfte sich auch Johann Andre Forfang aus Norwegen, der am Freitag mit die stabilsten Flüge im Feld zeigte. Ryoyu Kobayashi gehört ebenfalls zu denen, die es heute zu beachten gilt.