Skispringen | Klingenthal | 10.12.2023 16:00 | HS 140 Einzel

Die Verhältnisse in Klingenthal sind heute sicherlich nicht einfach und der böige Wind dürfte es der Jury schwermachen, faire und sichere Bedingungen für die Athleten zu schaffen. Im Qualifying, das kurz vor dem Wettkampf über die Bühne ging, herrscht erst starker Aufwind, der sich dann immer mehr in Richtung Rückenwind drehte.

Die Schweiz ist heute wieder komplett im Wettkampf vertreten, wobei die besten Ergebnisse weiterhin Gregor Deschwanden zuzutrauen sind. Killian Peier zeigte sich in der Quali ebenfalls gut. Bei Simon Ammann und Remo Imhof war indes noch viel Luft nach oben, wenn es ins Finale gehen soll.

Kraft führt ÖSV-Adler an

Bei den Österreichern ist es natürlich Stefan Kraft, der nach vier Siegen in fünf Springen in diesem Winter der große Favorit ist. Daneben hatte das österreichische Team gestern zu kämpfen und insbesondere Daniel Tschofening und Michael Hayböck hätten sich bessere Ergebnisse erhofft. Hinzu kommen wie schon am Samstag: Jan Hörl, Manuel Fettner und Daniel Huber.