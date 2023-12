Skispringen | Klingenthal | 09.12.2023 16:00 | HS 140 Einzel

Domen Prevc (SLO) Im Probedurchgang konnte es Domen Prevc noch krachen lassen, jetzt zeigt der 24-Jährige für seine Verhältnisse dann doch eher einen braven Sprung. Mit 123,5 Metern ist er zwar im Finale dabei, wird dort aber schon früh wieder an der Reihe sein.

Johann Andre Forfang (NOR) Der Aufwind ist bei Johann Andre Forfang deutlich weniger und so ist sein Sprung auf 136 Meter stark einzuschätzen. Auch die Noten sind hoch und mit dreimal der 18.5 geht es locker an Żyła vorbei an Platz eins. Nun wird er gespannt warten, was die Konkurrenz noch zeigen kann.

Dawid Kubacki (POL) Auch bei Dawid Kubacki passt es gut zusammen, wenn es auch nicht in den Bereich seines Teamkollegen hineingeht. Nach 131,5 Metern darf aber auch Kubacki glücklich auf seine Leistung blicken und ist zunächst einmal Zweiter.

Piotr Żyła (POL) Piotr Żyła schreit seine Freude im Auslauf raus und ballt die Jubelfaust! Der Routinier aus Polen nutzt den guten Aufwind in seinem Sprung eiskalt auf, liefert einen technisch sauberen Sprung ab und segelt auf enorm starke 137 Meter hinunter. Auch in den Noten lässt er nichts liegen, womit er sich gleich einmal 17,3 Punkte absetzen kann.

Daniel-Andre Tande (NOR) Am gestrigen Tag passte bei Daniel-Andre Tande wenig zusammen. Jetzt scheint er mehr zur Anlage gefunden zu haben und trotz eines zu späten Absprungs geht es zumindest noch auf 125 Meter hinunter. Cheftrainer Alex Ströckl zeigt sich zufrieden mit Platz drei von Tande, der damit sicher im zweiten Durchgang ist.

Daniel Huber (AUT) Ärger auch bei Daniel Huber! Im Anlauf passt die Position beim Österreicher nicht optimal zusammen und dadurch fehlt es dann am Absprung an Höhe. Mit 120 Metern kann er aber darauf hoffen, dass es sich mit dem Finale ausgehen könnte.

Niko Kytösaho (FIN) Niko Kytösaho hat auch gute Bedingungen, weiß die aber nicht für sich zu nutzen. Der Finne verpasst das Timing am Schanzentisch, wodurch der letzte Druck ins Leere geht und die Geschwindigkeit dahin ist. Mit nur 116,5 Metern ist er raus.

Killian Peier (SUI) Killian Peier braucht diese Zitterpartie nicht und nach 123,4 Metern und dreimal der 17.5 in der Wertung ist er als Dritter sicher im Finale der besten 30 dabei.

Simon Ammann (SUI) Simon Ammann ballt die Faust im Auslauf und zeigt damit allen, dass er mit diesem Sprung voll und ganz zufrieden ist. Mit 124,5 Metern kann er Kobayashi zwar nicht in Bedrängnis bringen, wird es aber wohl sicher in das Finale der besten 30 Athleten schaffen. Nur noch einer im Feld müsste dafür schlechter springen als Ammann.

Junshiro Kobayashi (JPN) Junshiro Kobayashi war schon am gestrigen Tag richtig gut unterwegs und auch heute im Wettkampf passt es bei ihm gut zusammen! Die Absprungphase gestaltet er ohne große Fehler und auch in der Luftfahrt kann er Meter um Meter rausholen. 127 Meter bringen ihm locker die Führung vor Landsmann Nikaido und die sichere Quali für das Finale ein.

Pawel Wasek (POL) Bei Pawel Wasek geht die Suche nach dem perfekten Sprung weiter. Nach 113,5 Metern kann er nicht für Freude beim Trainer sorgen und rangiert sich weit hinter dem Führenden ein.

Kasperi Valto (FIN) Kasperi Valto hat sich zur Nachwuchshoffnung der finnischen Mannschaft entwickelt. Am Absprung läuft es bei dem Finnen nicht rund, danach aber nutzt er seine Flugfähigkeiten und holt trotz des Fehlers immerhin noch die 120,5 Meter raus.

Erik Belshaw (USA) Auch bei Erik Belshaw heißt es jetzt noch zuwarten. Der US-Boy macht einen ordentlichen Versuch, aber mit 118 Metern keinen, der ihn ganz sicher das Finale einbringen dürfte. 15,8 Punkte fehlen ihm zu Nikaido. Ein Abstand, bei dem sich noch viele andere Athleten dazwischenplatzieren könnten.

Artti Aigro (EST) In diesem Jahr ist der Este gemeinsam mit den Norwegern unterwegs und erhofft sich, dadurch näher an die Weltspitze heranzukommen. Mit 119,5 Metern wird er aber noch zuwarten müssen, ob sich das heute mit den Punkteplätzen ausgeht.

Ren Nikaido (JPN) Ren Nikaido erwischt seinen Absprung zwar auch nicht, lässt sich davon aber nicht großartig aus der Ruhe bringen und kommt bei gutem Aufwind gut ins Fliegen hinein. 125,5 Meter bringt er runter, womit er sich mit knappen Vorsprung die Führung sichern kann.

Andrea Campregher (ITA) Andrea Campregher wird sich hingegen ärgern. Der bislang beste Italiener in diesem Winter vermasselt seinen Absprung völlig und dann geht auch trotz guter Windverhältnisse nicht mehr viel. Nach 100,5 Metern ist für ihn das Ausscheiden schon sicher.

Alex Insam (ITA) Der nächste Italiener zieht nach! Alex Insam bleibt mit 121 Metern nur knapp hinter seinem Teamkollegen zurück. In der Haltung sammelt er zwar 0,5 Zähler mehr, um ihn abzufangen, dafür reicht es aber nicht. Insam rangiert sich auf Platz drei hinter Kos ein.

Giovanni Bresadola (ITA) Bei Giovanni Bresadola läuft es im Anschluss richtig gut! Er erwischt das Timing ab Absprung, zieht die Ski in einer flüssigen Bewegung zum Körper und segelt dann als erster Starter in Richtung K-Punkt. 125 Meter beringen ihm die Führung ein.

Remo Imhof (SUI) Remo Imhof hat Glück, erwischt eine kleine Windspitze von vorne und kann die nutzen, um einen ordentlichen Sprung rauszuquetschen. Mit 118,5 Metern und Noten im 17er-Bereich muss er nur Kos den Vortritt lassen. Es könnte sich durchaus ausgehen mit einer Teilnahme im Finale der besten 30.

Eetu Nousiainen (FIN) Eetu Nousiainen ist die Enttäuschung nach seinem Sprung anzusehen. Nach 111 Metern winkt er ab. Er scheint zu ahnen, dass es damit wohl nichts werden wird mit dem Finalsprung.

Tate Frantz (USA) Tate Frantz ist einer der jüngsten Starter im Feld und gilt als einer der Hoffnungen für die USA. Mit 110,5 Metern kann aber auch er sich jetzt nicht hervortun und muss mächtig zittern, ob es sich irgendwie noch mit dem Finaldurchgang ausgeht.

Maciej Kot (POL) Der Pole hat noch nicht aufgegeben und versucht weiter, sich wieder im polnischen Weltcupteam zu etablieren. Doch mit diesem Sprung hat er sich nicht wirklich empfohlen. Unmittelbar nach dem Absprung verdreht es ihn und er kommt nicht weiter als 109 Meter.

Vitaliy Kalinichenko (UKR) Die Jury entscheidet sich dafür, jetzt zwei Luken nach oben zu gehen. Entsprechend gibt es jetzt Abzüge für das höhere Gate für die kommenden Athleten. Wenn dann nur 113 Meter rauskommen, reicht es dann auch nicht für das Finale.

Yevhen Marusiak (UKR) Yevhen Marusiak hat bislang noch nicht zu dieser Schanze gefunden. Er ist im Anlauf der Langsamste bisher und kommt am Schanzentisch kaum auf Höhe. Bei 109 Metern ist Schluss und er wird auch weit hinten eingereiht. Führender bleibt Kos mit seinen 119 Metern.

Fredrik Villumstad (NOR) Viel zu bejubeln haben die Zuschauer bisher nicht in Klingenthal nicht. Fredrik Villumstad hat nicht die perfekten Bedingungen und tut sich dann aus dieser Luke richtig schwer. Nach 100 Metern ist auch bei ihm schon klar, dass es nichts wird mit einem weiteren Sprung heute.

Svyatoslav Nazarenko (KAZ) Die Qualifikation konnte Svyatoslav Nazarenko überstehen, jetzt aber passt es nicht zusammen. Er kommt nicht gut durch den Anlauf, hat dann auch am Absprung Schwierigkeiten und ist im Flug zu passiv. Mit 96 Metern reiht er sich auf dem letzten Platz ein.

Tomofumi Naito (JPN) Tomofumi Naito kann auch nicht viel herausholen und es geht auch für den Japaner früh wieder zur Landung. Seine 115,5 Meter werden sicherlich auch heute nicht reichen, um Punkte einzusacken.

Andrzej Stekala (POL) Kann Andrzej Stekala als Erster den K-Punkt überspringen? Auch nicht. Nach 113,5 Metern geht es für ihn sogar noch hinter Koudelka zurück.

Roman Koudelka (CZE) Roman Koudelka ist der nächste Athlet, der über die Schanze geht. Nachdem er mal zu den Überfliegern gehörte, tut sich der 34-Jährige inzwischen schwerer und die fehlenden Strukturen und reihenweise zerfallenden Schanzen in Tschechien helfen da auch nicht weiter. Nach 113 Metern wird es schwer mit dem Finale.

Lovro Kos (SLO) Der Slowene Lovro Kos gibt den Auftakt in den heutigen Wettkampf. In der Probe hätte es für ihn für die Teilnahme am Finale gereicht, kann er sich auch jetzt wieder einen Platz unter den besten 30 ergattern? Aus Luke 11 geht es bei Aufwind bis auf 119 Meter. Nicht der Sprung, der ihn zufriedenstellen dürfte, da ging es vorhin deutlich besser.

Was machen die Bedingungen? In Klingenthal ist es ungemütlich und es hängt dichter Nebel über die Schanze. Darüber hinaus wird die Wettkampfleitung wohl darauf hoffen, nicht zu viele Pausen machen zu müssen. Zum Abend hin sollen die Windgeschwindigkeiten immer mehr zunehmen.

Alle Schweizer vertreten Mit allen Athleten vertreten ist auch die Mannschaft aus der Schweiz, bei denen Gregor Deschwanden der heiße Kandidat für die Topplätze sein dürfte. Neben ihm mischen Remo Imhof, Killian Peier sowie Urgestein Simon Ammann in der Vogtlandarena mit.

Weitere starke Österreicher Im österreichischen Team kann man neben Stefan Kraft in Klingenthal auch auf weitere starke Athleten setzen. Rückkehrer Daniel Huber zeigte nach seiner langen Verletzungspause mit dem guten 15. Platz der Quali auf und auch Michael Hayböck und Manuel Fettner schafften in den Top Ten locker die Teilnahme am heutigen Wettkampf. Jan Hörl und Daniel Tschofenig komplettieren das sechsköpfige Aufgebot.

Raimund fällt aus In Klingenthal nicht dabei ist aus dem erfolgreichen DSV-Team Philipp Raimund. Der Athlet vom SC Oberstdorf musste wegen eines Infekts seine Teilnahme absagen. Nachnominiert hat der DSV nicht, weshalb nur fünf deutsche Springer heute am Anlauf sind. Die besten Sprünge konnte in Klingenthal bislang Andreas Wellinger auspacken, der in dieser Saison bereits dreimal auf dem Podest stand. Karl Geiger, Pius Paschke und Andreas Wellinger dürften ebenfalls auf Ergebnisse weit vorne schielen. Schwerer tut sich nach dem starken Ruka-Auftakt Martin Hamann, für den es sicherlich erst einmal um das Erreichen des Finaldurchgangs geht.

Alle gegen Kraft Alle gegen Stafen Kraft dürfte auch in Klingenthal wieder das Motto sein. Der Österreich konnte die bisherigen vier Weltcups in diesem Winter für sich entscheiden und auch auf der Schanze in Kligenthal war Kraft in den Trainings ausgezeichnet unterwegs. Dahinter haben aus dem internationalen Feld Ryoyu Kobayashi aus Japan, der Norweger Johann Andre Forfang und Timi Zajc aus Slowenien aufzeigen können. Auch Dawid Kubacki scheint sich nach einem schweren Saisonstart auf der Anlage in Klingenthal deutlich wohler zu fühlen.