Skispringen | Willingen | 03.02.2024 16:00 | HS 147 Einzel

Junshiro Kobayashi (JPN) Ärger bei Junshiro Kobayashi! Nachdem er gestern richtig gut dabei war, erwischt er heute in einigen Bereichen schwierige Winde und kommt bereits früh wieder zur Landung. Er wird damit ganz sicher zu denen gehören, die aussortiert werden.

Alex Insam (ITA) Für Alex Insam heißt es trotz 130,5 Metern hingegen noch zittern, denn viele Athleten sind heute schon richtig weit gesprungen. Aigo zieht derweil als erster Springer sein Ticket für den Finaldurchgang.

Roman Koudelka (CZE) Bei Roman Koudelka läuft es auch gut und mit 133 Metern kann auch er sich Hoffnungen machen, dass es sich mit dem zweiten Durchgang ausgehen wird.

Daniel Huber (AUT) Daniel Huber ist anzusehen, dass er die guten Ergebnisse unbedingt möchte und der ÖSV-Springer wird ein wenig verkrampft am Absprung. Trotz eines gröberen Fehlers geht es aber immerhin noch auf 134 Meter und auf den zweiten Platz.

Simon Ammann (SUI) Bei Simon Amman sieht es leider ganz anders aus. Die Bedingungen sind mit weniger Aufwind schlechter und als dann die Technik nicht stimmt, geht es bereits nach 112 Metern in Richtung Landung.

Artti Aigro (EST) Artti Aigro ballt die Fäuste im Auslauf und jubelt über einen richtig starken Versuch! Der 24-Jährige kommt top vom Tisch weg, liegt dann gut über den Latten und macht seinen Sprung schnell. Das Ergebnis sind gute 138,5 Meter und die Zwischenführung.

Benjamin Østvold (NOR) Auf Benjamin Østvold kann man gespannt sein. Ab und an geht dem 23-Jährigen ein richtig guter Sprung auf. So auch jetzt! Nach einem Absprungfehler kann er durch eine gute Luftfahrt und viel Aufwind noch viel rausholen und setzt sich nach 133 Metern knapp hinter Kytösaho an die zweite Position.

Remo Imhof (SUI) Die Bedingungen sind richtig gut. Kann Remo Imhof das jetzt für seine Zwecke nutzen? Leider nicht. Er stellt seinen Sprung viel zu steil an, wird dadurch durch den Aufwind eher gebremst und nach 127 Metern muss er richtig zittern, ob es sich noch irgendwie mit dem Finale ausgeht.

Niko Kytösaho (FIN) Niko Kytösaho hat sich bei der Skiflug-WM in Form gebracht und zeigt auch hier, dass er auf großen Schanzen hervorragend zurechtkommt! Der 24-Jährige landet erst nach 133,5 Metern und übernimmt mit einem knappen Vorsprung vorerst die Führung.

Kasperi Valto (FIN) Nach vielen weiten Sprüngen wird es auch für Kasperi Valto nicht einfach werden, das Finale der besten 30 zu erreichen. Er muss nach 125 Metern seine Landung hinbringen und erhält für die Haltung nur 16er-Werte.

Andrea Campregher (ITA) Da hatte Andrea Campregher keine Chance! Der Italiener erwischt eine Phase mit wenig Windunterstützung und als dann auch die Technik nicht aufgeht, ist schon bei 100 Metern die Sache vorbei.

Taku Takeuchi (JPN) Bei Taku Takeuchi geht die Technik oben auch nicht ganz auf, durch viel Windunterstützung im Flug, kann er den Fehler aber gut ausbügeln und kann 133 Meter in den Schnee stellen. Mit 1,8 Punkten Vorsprung übernimmt Takeuchi für den Augenblick die Führung.

Felix Hoffmann (GER) Im Continentalcup war Felix Hoffmann am letzten Wochenende auf dem Podest gelandet. Im Weltcup ist der Anlauf etwas geringer und Hoffmann kann nicht die ganz hohe Weite in den Schnee bringen. Mit 124 Metern muss der 26-Jährige noch abwarten, ob es sich mit dem Finale ausgehen wird.

Kevin Bickner (USA) Kevin Bickner hat sich zurück in das US-Team gekämpft und möchte sich jetzt dort etablieren. Nach einem guten Probedurchgang werden es jetzt aber nicht mehr als 123,5 Meter. Auch über die Noten kann Bickner nicht viel rausholen, wodurch das Finale dann in weite Ferne rückt.

Vitaliy Kalinichenko (UKR) Für Vitaliy Kalinichenko heißt es indes, zusammenpacken. Er hat mit dem kurzen Anlauf seine Schwierigkeiten, kommt nicht richtig vom Tisch weg und landet nach 105,5 Metern viel zu früh.

Naoki Nakamura (JPN) Naoki Nakamura hat in diesem Jahr mächtig zu kämpfen und bislang ging nicht viel für ihn. Am Absprung läuft es jetzt wieder nicht optimal, doch eine gute Weite kann der 27-Jährige trotzdem noch erreichen. Mit 131 Metern hat er die Chance, es in das Finale zu schaffen.

Valentin Foubert (FRA) Nachdem wir schon viele weite Sprünge gesehen haben, dürfte diese Weite von Valentin Foubert nicht ausreichen, um es in die Top 30 zu schaffen. Nach 120,5 Metern und niedrigen Noten lässt er gerade mal Pedersen hinter sich.

Fatih Arda İpcioğlu (TUR) Bei Fatih Arda İpcioğlu geht es wenig später schon wieder auf eine solide Weite und mit 128,5 Metern kann er noch hoffen, dass es sich heute endlich mit dem ersten Punkt im Weltcup ausgehen wird.

Robin Pedersen (NOR) Robin Pedersen hat hier schon richtig weite Sprünge abliefern können, jetzt, wo es darauf ankommt, passt es aber gar nicht zusammen und er stürzt überrascht schon nach 116 Metern ab. Das wird unter normalen Umständen nicht für einen weiteren Sprung reichen.

Casey Larson (USA) Es geht bereits jetzt auf gute Weiten und auch bei Casey Larson geht es weit den Hang hinunter. 127 Meter kann er in den Schnee stellen. Schon jetzt zeigt sich, dass es heute wohl weite Sprünge braucht, um unter die besten 30 zu kommen.

Yevhen Marusiak (UKR) Yevhen Marusiak hat sich wieder einmal durch die Qualifikation gearbeitet, ob es auch für das Finale reicht, da muss er noch abwarten. Die Chance ist zumindest da, denn mit 125 Metern ist er durch geringe Windabzüge nur knapp hinter Mogel zurück.

Zak Mogel (SLO) Bei strömenden Regen geht Zak Mogel als erster Springer über die Schanze. Der 22-Jährige, der hier schon letztes Jahr beim Continentalcup gestartet war, kommt auf 128,5 Meter. Wie viel das wert ist, wird sich bei den nächsten Athleten zeigen.

Wellinger gewinnt Probe Den Probedurchgang, der von einigen Gatewechseln durchzogen war, konnte Andreas Wellinger gewinnen. Der Deutsche war auf 149 Meter gekommen. Jan Hörl zeigte als Zweiter die gleiche Weite, hatte aber eine Luke mehr Anlauf. Dritter war Lovro Kos aus dem slowenischen Team.

Weltcuprückkehr endet in der Qualifikation Im Team der Norweger wollte Robert Johansson heute eigentlich sein Comeback in einem Weltcupspringen geben, nachdem er von Cheftrainer Alex Stöckl zu Beginn des Winters aussortiert wurde. Daraus wurde aber nichts. Johansson war in beiden Trainings zwar vorne dabei, leistete sich aber ausgerechnet in der Qualifikation den Fehler und viel raus. Auf der Rechnung haben muss man die Norweger heute aber trotzdem. Neben Forfang lieferte auch Robin Pedersen gute Leistungen ab und auch Marius Lindvik scheint die Schanze zu liegen. Gut aufgelegt ist auch die Mannschaft aus Slowenen rund um Kos und die Prevc-Brüder.



Schweizer kämpfen ums Finale Für die Schweizer geht es um weniger. Das Team schaffte in der gestrigen Qualifikation zwar mit allen Athleten den Sprung in den Wettkampf, wenn es heute aber auch in die Weltcuppunkte gehen soll, braucht es eine Steigerung von Gregor Deschwanden, Remo Imhof, Killian Peier und Simon Ammann.

Kraft führt ÖSV-Team an Das Team aus Österreich wird durch Stefan Kraft angeführt, der in Willingen ebenfalls zum engen Favoritenkreis gehören dürfte. Neben ihm dürften auch Manuel Fettner, Michael Hayböck und Jan Hörl wieder eingreifen wollen. Komplettiert wird die ÖSV-Mannschaft durch Daniel Tschofenig und Stefan Kraft.

Hoffmann rutscht ins DSV-Team Im deutschen Team gibt es zu den Wettkämpfen in Willingen eine Veränderung. Für Constantin Schmid kommt Felix Hoffmann ins Team, der im Continentalcup durch gute Leistungen den zusätzlichen Quotenplatz sichern konnte. Die meisten Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis kann sich in Willingen Andreas Wellinger machen, der als einziger aus der Mannschaft seine Frühform aus den ersten Wettkämpfen halten konnte. Aber auch Karl Geiger zeigte sich gestern mit soliden Sprüngen. Philipp Raimund, Stephan Leyhe sowie Pius Paschke vervollständigen das Heimaufgebot.

Straffes Weltcup-Programm Das straffe Programm für die Skispringer in diesem Winter geht in die nächste Runde und nach Vierschanzentournee, Polen-Tour und Skiflug-WM geht es nun mit dem Weltcup in Willingen weiter. Auf der größten Großschanze im Kalender sind dabei erneut weite Sprünge zu erwarten. In der gestrigen Qualifikation setzte Johann Andre Forfang mit 153 Metern den neuen Schanzenrekord hin und es gab bei starkem Aufwind einige Sprünge über 140 Meter.