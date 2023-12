Skispringen | Engelberg | 16.12.2023 16:00 | HS 140 Einzel

Timi Zajc (SLO) Der slowenische Weltmeister kommt eigentlich gut vom Tisch, doch in der Luft fehlt ihm ein bisschen der Mumm, um hier richtig weit zu springen.

Marius Lindvik (NOR) Marius Lindvik war zuletzt bester Norweger und zeigt auch hier einen ganz starken ersten Sprung. 138 Meter bescheren ihm dank etwas besserer Noten gegenüber Raimund die Führung.

Halvor Egner Granerud (NOR) Halvor Egner Granerud zeigt auch mal wieder einen guten Wettkampfsprung und ist vorne dabei! 135 Meter bescheren dem Norweger den dritten Platz.

Philipp Raimund (GER) Philipp Raimund geht auf Luke 16 runter. Trotzdem kommt der Deutsche richtig gut vom Tisch, steht ganz hoch in der Luft und haut eine neue Bestweite raus! Führung!

Johann Andre Forfang (NOR) Johann Andre Forfang fliegt ganz nah ran an seinen führenden Landsmann Svindal und reiht sich mit einem sauberen Satz auf Rang zwei ein.

Domen Prevc (SLO) Domen Prevc macht es bei Rückenwind ganz ordentlich, doch hinten raus geht ihm ein bisschen die Power aus. Rang drei für den Slowenen, da wäre mehr drin gewesen.

Piotr Żyła (POL) Piotr Żyła macht sich nun aus Luke 17 auf und wird nach langem Warten doch noch abgewunken. Die Bedingungen sind aber nicht gut und der Pole ist nur Zwölfter.

Lovro Kos (SLO) So geht das! Lovro Kos zeigt mal wieder seine Klasse und fliegt wie Sundal auf 139 Meter. Auch die Landung ist stark und es gibt zweimal die 19.0. Rang zwei für den Slowenen.

Antti Aalto (FIN) Das war gar nichts! Mit 118,5 Metern verpasst der Finne das Finale klar.

Daniel-Andre Tande (NOR) Daniel-Andre Tande verzockt sich und muss früh runter. Da kann der Norweger nur enttäuscht mit den Schultern zucken.

Vladimir Zografski (BUL) Vladimir Zografski macht es besser und knackt trotz Rückenwind die 130 Meter. Rang drei und Finale für den Bulgaren!

Dawid Kubacki (POL) Dawid Kubacki hat leider nicht viel zu bieten. Es fehlt an Tempo und an Höhe, das reicht nicht fürs Finale.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) Was für ein Satz! Kristoffer Eriksen Sundal trifft den Balken perfekt, streckt sich in der Luft und zieht seinen Flug auf starke 139 Meter. Das ist die klare Führung!

Martin Hamann (GER) Jetzt geht der Wettkampf auch für den DSV los! Martin Hamann ist in der Luft etwas passiv, insgesamt geht es aber in die richtige Richtung. 133 Meter bringen Platz drei und das Finalticket ein!

Ren Nikaido (JPN) Ren Nikaido landet direkt vor seinem zuvor gesprungenen Landsmann.

Junshiro Kobayashi (JPN) Junshiro Kobayashi landet den bis dato weitesten Satz bei 137 Metern. Der Wind hat ein bisschen geholfen, deshalb geht es mit Abzügen nur auf die Vier.

Daniel Huber (AUT) Daniel Huber kommt so langsam aber sicher auch wieder in die Spur und spielt seine Flugstärke bei guten Verhältnissen aus. Rang vier für den Österreicher.

Killian Peier (SUI) Der Probedurchgang war gut bei Killian Peier. Und auch jetzt geht es hoch hinaus. Zur großen Freude der Fans zieht der Schweizer seinen Satz auf starke 133 Meter und ist Zweiter!

Niko Kytösaho (FIN) Niko Kytösaho findet wie im Klingenthal nicht seine Form und kriegt überhaupt keine Höhe ins einen Sprung.

Simon Ammann (SUI) Simon Ammann winkt gleich nach der Landung ab. Der Routinier ist nicht zufrieden mit seinen 125 Metern. Das wird eng mit dem Finale.

Giovanni Bresadola (ITA) Giovanni Bresadola übernimmt die Führung! Mit 130,5 Metern geht es für den Italiener vor Kamil Stoch auf die Eins.

Remo Imhof (SUI) Der junge Remo Imhof ist der erste Schweizer, der vom Turm darf. er müht sich sichtlich und holt alles raus, aber mehr als 115 Meter werden es nicht.

Pawel Wasek (POL) Pawel Wasek drückt der Rückenwind dann wieder richtig nach unten und der Pole hat kaum eine Chance auf eine gute Weite.

Kasperi Valto (FIN) Der Wind ist aktuell sehr wechselhaft. Kasperi Valto löst es dafür mit 120 Metern noch ganz ordentlich.

Erik Belshaw (USA) Erik Belshaw sah im Training gestern richtig stark aus, will es heute aber zu gut machen und der Schuss geht nach hinten los. Viel zu früh muss der Amerikaner runter.

Artti Aigro (EST) Artti Aigro bestätigt seine gute Leistung von gestern mit einem soliden Satz auf den vorerst dritten Rang.

Andrew Urlaub (USA) Andrew Urlaub wird das Finale verpassen. Da hat überhaupt nichts gepasst.

Andrea Campregher (ITA) Andrea Campregher kommt nicht gut vom Tisch und das Timing fehlt auch.

Kamil Stoch (POL) Kamil Stoch zeigt sich nach seinem zusätzlichen Trainingslager verbessert. Auch der Pole hat es mit dem Wind nicht leicht, zaubert aber trotz Rückenwind 127 Meter raus und übernimmt die Führung.

Eetu Nousiainen (FIN) Der Wind drückt wie so oft von hinten in Engelberg und macht den Springern das Leben schwer. Auch Eetu Nousiainen fühlt sich in der Luft sichtlich unwohl und muss früh wieder runter.

Tate Frantz (USA) Tate Frantz kann bei schwierigen Bedingungen nicht viel ausrichten. Pech für den US-Boy.

Taku Takeuchi (JPN) Die Sprünge sehen bisher alle ganz ordentlich aus. Hier ist auf jeden Fall alles möglich. Taku Takeuchi sorgt für den nächsten Führungswechsel.

Fredrik Villumstad (NOR) Alle Norweger haben die Quali überstanden. Abe wer schafft es ins Finale der Top 30? Fredrik Villumstad setzt sich zumindest erstmal an die Spitze und dürfte gute Karten haben.

Danil Vassilyev (KAZ) Danil Vassilyev wirkt beim Absprung etwas hektisch und muss in der Luft viel korrigieren. An die Weite von Koudelka kommt er nicht heran.

Roman Koudelka (CZE) Roman Koudelka hat hier vor langer Zeit schon mal gewonnen und kommt so ganz langsam wieder an seine alte Form heran. Fast wären erstmals die 130 Meter geknackt worden. Das könnte für die Top 30 reichen.

Valentin Foubert (FRA) Valentin Foubert kommt besser in die Luft und segelt gleich mal ein Stückchen weiter.

Fatih Arda İpcioğlu (TUR) Fatih Arda İpcioğlu eröffnet den Wettkampf aus Luke 18. Der Türke kommt einen Tick zu spät vom Tisch, zieht den Sprung aber noch gut auf 122,5 Meter raus.

Gleich geht’s los! Langsam aber sicher steigt die Spannung in Engelberg. Bei guten Bedingungen und wenig Wind machen sich die ersten Springer für ihren Einsatz bereit. Eröffnet wird der Wettkampf gleich vom Türken Fatih Arda İpcioğlu.

Bestweite für Lanisek Den besten Sprung zeigte in der gestrigen Quali der Slowene Anze Lanisek, der im Weltcup aktuell Neunter ist und hier sicher für eine Topplatzierung in Frage kommt. Das gilt auch für Ryoyu Kobayashi, der gestern Dritter wurde. Kamil Stoch, der in Engelberg bereits zweimal triumphieren konnte, hat sich nach seiner Wettkampfpause mit Rang 22 zurückgemeldet.

Heimspiel für Deschwanden Gregor Deschwanden hatte im Klingenthal mit einem sensationellen zweiten Platz begeistert und sein bestes Karriereresultat geschafft. Vor heimischer Kulisse will der 32-Jährige nun bestätigen, dass das kein Ausrutscher war. Als Zwölfter war Deschwanden in der Qualifikation bester Schweizer, Kilian Peier kam auf Rang 27. Auch Routinier Simon Ammann und Remo Imhof schafften es knapp in die Top 50, Yanick Wasser und Sandro Hauswirth hingegen nicht.

Kraft will wieder ganz nach oben Die ersten vier Wettkämpfe der Saison hatte Stefan Kraft allesamt gewonnen. Im Klingenthal musste der Österreicher sich dann mit einem zweiten und einem enttäuschenden achten Platz abfinden. Nun will er wieder ganz nach oben und erstmals in seiner Karriere auch in Engelberg triumphieren. In der Quali machte Kraft mit Tang fünf einen soliden Eindruck. Michael Hayböck, Jan Hörl und Manuel Fettner sprangen sicher in die Top 20, Daniel Huber und Daniel Tschofenig sind ebenfalls für den Wettkampf qualifiziert.

DSV will gute Form bestätigen Acht Podestplätze in sechs Wettkämpfen, dazu der Doppelsieg von Karl Geiger im Klingenthal – Viel besser hätte die deutsche Mannschaft nicht in den Winter starten können. In Engelberg wollen die DSV-Adler nun natürlich nachlegen und vor dem Highlight mit der Vierschanzentournee nochmal Selbstvertrauen tanken. Während der Gesamtweltcupzweite Geiger in der Quali seinen Sprung nicht traf und nur auf Platz 25 landete, überzeugten Andreas Wellinger mit Platz zwei und Philipp Raimund auf Rang vier. Auch Stephan Leyhe, Pius Paschke und Martin Hamann haben sich souverän für den Wettkampf der besten 50 qualifiziert.