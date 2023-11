Skispringen | Ruka | 25.11.2023 16:15 | HS 142 Einzel

Kraft führt vor starkem DSV-Team Nach dem 1. Durchgang in Ruka führt also Stefan Kraft die Wertung an. Der Österreicher kam auf 144 Meter und sammelte 162,3 Punkte. Dahinter folgt ein starkes DSV-Team. Andreas Wellinger ist mit 3,7 Punkten Rückstand Zweiter vor Martin Hamann, Pius Paschke und Philipp Raimund. Stephan Leyhe ist als Achter ebenfalls in den Top Ten dabei. Schlechtes DSV-Athlet ist Karl Geiger auf dem 13. Platz.

Halvor Egner Granerud (NOR) Halvor Egner Granerud ist der letzte Springer, der im 1. Durchgang oben steht. Kann auch sich vorne reinschieben? Nicht ganz! Mit seinen 135,5 Metern lässt der Gesamtsieger des letzten Winters zwar nicht aus, wird es aber nicht einfach haben, heute auf das Podest zu springen.

Stefan Kraft (AUT) Stefan Kraft ballt die Faust im Auslauf! Der Österreicher ist pünktlich zum ersten Wettkampfsprung der Saison in Topform und segelt butterweich bis auf 144 Meter runter. Die Haltung ist gewohnt gut und so kann er sich die Führung schnappen. 3,7 Punkte hat er Wellinger abnehmen können.

Anze Lanisek (SLO) Wo findet sich Anze Lanisek wieder? Die Technik stimmt, doch weitemäßig lässt er liegen und wird mit einem ordentlichen Rückstand zum Spitzenreiter in das Finale gehen.

Dawid Kubacki (POL) Dawid Kubacki kann die polnischen Fans auch nicht in Jubelstimmung bringen. Viele Fehler sind zwar nicht zu sehen, am Ende werden es aber dennoch nicht mehr als 136 Meter.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Ryoyu Kobayashi zeigt, dass er auch in dieser Saison wieder um Siege mitmischen möchte! Er kann seinen Sprung bis auf 138,5 Meter runterziehen und bekommt auch in den Noten gute Werte. Für den Wind allerdings gibt es nur wenige Zähler dazu, so dass er sich dann auf Rang sechs wiederfindet. Chancen im Finale hat er aber weiterhin.

Piotr Żyła (POL) Bei Piotr Żyła passt es hingegen weniger zusammen und für ihn gilt es noch hoffen, dass einer seiner Konkurrenten noch patzt. Denn sonst ist für ihn heute schon Feierabend.

Andreas Wellinger (GER) Jubel bei Andreas Wellinger! Der Deutsche arbeitet sich nach seiner Verletzung immer mehr ran und nach starken 142 Metern verdrängt er jetzt Teamkollege Hamann um knappe 3,1 Punkte von der Spitze. Was für ein Auftakt für die deutschen Springer!

Timi Zajc (SLO) Timi Zajc kommt hingegen nicht ganz auf Höhe und muss seinerseits beim ersten Wettkampf des Winters kleinere Brötchen backen.

Daniel Tschofenig (AUT) Daniel Tschofenig hat es nicht einfach von den Bedingungen und dafür gelingt ihm dann ein richtig guter Sprung. Reichen seine 136 Meter, um sich jetzt an die Führung zu setzen? Knapp nicht! 2,1 Punkte fehlen in Richtung Hamann, womit er sich auf Platz vier schiebt.

Manuel Fettner (AUT) Manuel Fettner schafft es nicht, sich in die Top Ten zu platzieren. Nach 130 Metern kommt er auf Platz 15 raus.

Karl Geiger (GER) Karl Geiger ist als nächster Deutscher unterwegs. Kann auch er sich ganz vorne einordnen? Nicht ganz. Mit 134 Metern und dem siebten Platz muss aber auch er sich nicht verstecken. Etwas mehr als zwölf Punkte fehlen ihm zum Teamkollegen.

Michael Hayböck (AUT) In einem ähnlichen Bereich ordnet sich auch der nächste Österreicher ein. 135 Meter kommen für Michael Hayböck raus. Dazu gesellen sich gute Haltungsnoten, die ihm Platz sechs einbringen.

Jan Hörl (AUT) Bei Jan Hörl geht es kurz darauf viel besser! Der 25-Jährige kommt gut in seine Sprungphase hinein, muss in der Luft nur wenig korrigieren und landet nach 134,5 Metern. In der Summe mit den Haltungsnoten und der Windkompensation reicht ihm das für den siebten Platz.

Kamil Stoch (POL) Es hatte sich bereits gestern am Qualitag angedeutet, dass nicht besonders viel gehen könnte für Kamil Stoch und auch heute hat der Pole seine Schwierigkeiten auf Weite zu kommen. Nach nur 113,5 Metern wird er sich vom Finaldurchgang verabschieden müssen.

Johann Andre Forfang (NOR) Johann Andre Forfang zeigt sich im Auslauf frustriert. Nachdem er gestern noch gut dabei war, wird es heute für ihn eine Zitterpartie werden, ob es sich mit dem zweiten Sprung ausgehen wird. Nach 124 Metern ist er nur 20.

Ziga Jelar (SLO) Ziga Jelar arbeitet am Absprung zu sehr mit dem Oberkörper und nach 127,5 Metern ist er dann derjenige, der dafür sorgt, dass es Lindvik jetzt in den 2. Durchgang schafft.

Domen Prevc (SLO) Domen Prevc ist für seine unfassbar niedrige Flugkurve bekannt und streift da sogar in einigen Abschnitten fast den Hang. Dennoch geht es noch auf Weite und mit 133 Metern zieht auch er sein Finalticket.

Daniel-Andre Tande (NOR) Daniel-Andre Tande ist bereits als nächster Norweger in der Spur. Er erwischt den Absprung sauber, hat es danach aber etwas zu eilig und lässt so Meter liegen. Nach 128,5 Metern und soliden Noten geht es aber sicher in den nächsten Durchgang hinein.

Marius Lindvik (NOR) Wie kommt Marius Lindvik in die neue Saison? Die deutschen Springer an der Spitze kann er nicht unter Druck setzen und auch in Richtung Finale ist er noch nicht sicher durch. Als derzeit 13. sollte das aber nicht mehr lange dauern.

Peter Prevc (SLO) Peter Prevc kommt oben noch gut raus, dann aber schleicht sich ein eigenartiger Fehler in den Flug des Slowenen ein. Er nimmt die Arme weit zurück und nimmt sich dadurch Fläche. Nach 133,5 Metern geht es aber auch bei ihm locker in den 2. Durchgang.

Gregor Deschwanden (SUI) Auch bei der Schweiz kann man jubeln. Rune Velta bringt auch seinen zweiten Schützling im heutigen Wettkampf in den Finaldurchgang. Ganz zufrieden zeigt sich Deschwanden aber mit seinen 131,5 Meter dennoch nicht, denn er hat in den letzten Tagen schon bessere Sprünge abgeliefert.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) Kristoffer Eriksen Sundal legt seinerseits einen Fehlstart in die Saison hin. Der junge Norweger gilt als einer derer, die unter Aufwind immer wieder stark dabei sind, bei Rückenwind tut er sich aber häufiger schwer. Seine Weite wird nicht ausreichen für den Finaldurchgang.

Stephan Leyhe (GER) Es passt bei den DSV-Adlern! Stephan Leyhe hat keine optimalen Bedingungen über dem Mittelteil und dafür ist der Sprung dann einiges wert! Danke einiger Pluspunkte für den Rückenwind reichen ihm seine 137 Meter für Platz vier und damit liegt jetzt ein deutsches Quartett an der Spitze.

Clemens Aigner (AUT) Clemens Aigner war in der Quali am Freitag der beste Österreicher. Heute passt die Technik des 30-Jährigen nicht ganz zusammen und er lässt ein paar Meter auf der Schanze liegen. Mit 127 Metern und keinen optimalen Noten rangiert er sich für den Moment auf Platz zehn ein.

Philipp Raimund (GER) Abklatschen auf dem Trainerturm! Auch der dritte deutsche Starter am heutigen Tag lässt sich nicht lumpen und springt vorne rein! Mit 141 Metern und guten Noten landet er mit 1,8 Punkten Rückstand zu Hamann auf dem dritten Platz der Zwischenwertung.

Pawel Wasek (POL) Pawel Wasek ist der nächste, der sich auf der Liste derer einordnet, die noch lange abwarten müssen, ob es sich vielleicht doch irgendwie mit dem 2. Durchgang ausgeht. Mehr als 118,5 Meter sind bei ihm nicht dringewesen.

Aleksander Zniszczol (POL) Bei Aleksander Zniszczol schleichen sich bereits am Absprung kleine Fehler ein und auch in der Luft kommt er nicht optimal durch. Mit 125 Metern wird er noch zittern müssen, ob sich das ausgeht mit dem Finale der besten 30.

Giovanni Bresadola (ITA) Giovanni Bresadola dürfte sich hingegen ärgern. Beim Italiener schleicht sich ein großer Fehler ein und er kommt nicht weiter als 120 Meter.

Pius Paschke (GER) Klasse! Pius Paschke hatte in der letzten Saison darum kämpfen müssen, es wieder in das deutsche Weltcupteam zu schaffen und das wird jetzt belohnt. Er nutzt seine Chance und bei leichtem Aufwind geht es bis auf die neue Bestweite von 142 Metern runter. Mit 0,6 Punkten Rückstand zu Teamkollege Hamann ist er der neue Zweite!

Niko Kytösaho (FIN) Niko Kytösaho zeigt sich nach seiner Landung nicht ganz glücklich mit seinem Sprung. Misslungen war die Sache aber sicherlich nicht und nach 134 Metern sollte es auch bei ihm reichen mit der Teilnahme am 2. Durchgang.

Antti Aalto (FIN) Antti Aalto sorgt für Jubel beim Publikum und zufriedene Trainer. Mit einer guten Technik und wenigen Fehlern trägt es ihn über die 130-Meter-Marke und damit wohl sicher in das Finale.

Vladimir Zografski (BUL) Vladimir Zografski hat im Sommer auch noch mal richtig an sich gearbeitet und das wird jetzt belohnt. Nach 136,5 Metern setzt er sich erst einmal auf den dritten Platz. Führender bleibt weiterhin Hamann, der als Vierter über die Schanze gegangen war.

Ren Nikaido (JPN) Ren Nikaido schloss den Sommer Grand Prix als Dritter der Gesamtwertung ab. Doch kann er diese Form auch über die Wintersaison bringen? Zumindest beim ersten Springen läuft es für den Japaner gar nicht mal so übel. Nach 130,5 Metern sortiert er sich nur 0,4 Punkte hinter Ammann auf Platz vier ein und dürfte damit auch einer derer sein, die gleich noch einmal randürfen.

Alex Insam (ITA) Alex Insam kommt an die Weite vom Ammann nicht heran, doch nach 126,5 Metern gelingt auch ihm ein Start in die Saison mit der er durchaus zufriedensein kann.

Simon Ammann (SUI) Den Probedurchgang hatte Simon Ammann ausgelassen. Bestraft wird diese Entscheidung aber nicht und der 42-Jährige, der inzwischen von einem seiner früheren Rivalen um Medaillen trainiert wird, kommt bis auf 129 Meter. Damit rangiert er sich auf den derzeit dritten Platz ein und kann auf Punkte beim Auftakt hoffen!

Artti Aigro (EST) Momentan geht es zäh auf der Anlage in Ruka. Schuld ist aber nicht der Wind. Der gestaltet sich weiterhin stabil und mit wenigen Ausschlägen. Bei Artti Aigro kommen nur 106,5 Meter ab und er zieht enttäuscht von dannen.

Erik Belshaw (USA) Kann Erik Belshaw dafür sorgen, dass es zumindest für einen der US-Boys in den Finaldurchgang geht? Es dürfte zumindest schwierig werden, denn mit 114,5 Metern kommt auch er nicht auf eine Weite, die ihm sicher reichen wird. Spitzenreiter bleibt Hamann.

Fatih Arda İpcioğlu (TUR) Fatih Arda İpcioğlu ist immer für Überraschungen gut, heute allerdings nicht. Nach 114 Metern winkt er enttäuscht ab. Er weiß, dass er da inzwischen mehr draufhat.

Eetu Nousiainen (FIN) Eetu Nousiainen will ebenfalls zu viel und das geht selten gut! Er zieht die Latten nach dem Absprung viel zu schnell zum Körper, verliert dadurch an Geschwindigkeit und landet bereits vor der 100-Meter-Marke.

Junshiro Kobayashi (JPN) Puh! Junshiro Kobayashi erlebte letzten Winter eine schwierige Saison und auch der Winter 2023/24 beginnt nicht viel besser. Er schafft es nicht, im Flug eine Tragfläche mit den Ski aufzubauen und fällt dadurch schon bei 102,5 Metern vom Himmel.

Vilho Palosaari (FIN) Vilho Palosaari kann mit dem guten Sprung seines Teamkollegen Valto nicht mitgehen. Der 19-Jährige kommt vom Tisch nicht optimal weg und dann geht es bei Rückenwind nicht weiter als 107 Meter. Auch er wird beim ersten Weltcup des Winters die Punkte verpassen.

Fredrik Villumstad (NOR) Fredrik Villumstad konnte gestern mit kleinen Achtungszeichen aufzeigen, heute wird er zittern müssen, ob sich das ausgeht. Nach 120 Metern und 17er-Noten liegt er derzeit nur auf Platz fünf.

Decker Dean (USA) Decker Dean hat in der Luft richtig viel zu tun und nach nur 94,5 Metern winkt er enttäuscht ab. Er weiß schon, dass er sich damit schon auf den morgigen Tag vorbereiten kann.

Andrew Urlaub (USA) Bei Andrew Urlaub herrscht nur ein minimaler Rückenwind. Kann er das für seine Zwecke nutzen? Leider ganz und gar nicht. Beim Übergang in den Sprung passt nicht viel zusammen, er geht die Sache auf der Schanze in Ruka zu zaghaft an und nach 107 Metern ist schon klar, dass er zusammenpacken kann.

Tomofumi Naito (JPN) Im Sommer lief es ganz gut für den Japaner, doch die Form in den Winter bringen konnte er wohl nicht. Mit 116 Metern hat auch er schon einen großen Rückstand.

Andrea Campregher (ITA) Andrea Campregher ist einer derjenigen, die wir in Ruka zum ersten Mal in einem Weltcup-Springen sehen. Als 27. schaffte es der Italiener durch die Qualifikation. Heute dürfte es dieses Ergebnis wohl nicht geben, denn nach 117,5 Metern bleibt er doch deutlich hinter Hamann zurück.

Martin Hamann (GER) Es gilt für den ersten deutschen Springer! Martin Hamann hatte sich in den letzten Monaten mit guten Sprüngen hervortun könnten und das Ticket für den Weltcup-Auftakt in Ruka erhalten. Kann er sich dafür jetzt mit einem guten Start in die neue Saison bedanken? Ja! Das Timing am Schanzentisch passt und so kann er sein stabiles Flugsystem nutzen, um bis auf 139,5 Meter runterzukommen. Notenmäßig steht er auch gut da und kann sich so erst einmal locker an die Eins setzen.

Francesco Cecon (ITA) Nachdem der letzte Winter für den jungen Italiener nicht nach Wunsch verlief, möchte Francesco Cecon dieses Jahr wieder angreifen. Die Ergebnisse in den Trainingssprüngen waren solide, doch was kann er jetzt zeigen, wo es darauf ankommt? Leider nicht das, was ihn sicher Punkte einbringen wird. Nach einer unruhigen Luftfahrt ist bei 118,5 Metern Schluss.

Kasperi Valto (FIN) Kasperi Valto hatte schon in der Probe einen guten Sprung abgeliefert und auch jetzt zeigt er, dass er was vorhat bei seinem Heimspringen! Er kommt gut vom Tisch weg, nutzt die aufgebaute Geschwindigkeit im Anlauf und segelt butterweich bis auf 137,5 Meter runter. Damit dürften wir ihn gleich sicher wiedersehen!

Mico Ahonen (FIN) Eröffnet wird der Wettkampf von Mico Ahonen, der in die Fußstapfen seines berühmten Vaters, Janne, tritt und in Ruka zum ersten Mal den Sprung in ein Weltcupspringen geschafft hat. Der Finaldurchgang wäre aber dennoch eine große Überraschung, denn der Sprung des 21-Jährigen geht nicht weiter als 109 Meter.

Sorgenfalten bei Polen Bei der polnischen Mannschaft könnten sich hingegen nach dem gestrigen Tag in Ruka bereits die ersten Sorgenfalten bilden. Das Team hatte schon in den Trainings keinen ihrer Sportler in den Top 15 dabei und tat sich anschließend in der Qualifikation mächtig schwer. Bester Pole wurde in der Quali Piotr Zyla. Für Dawid Kubacki reichte es nur für Platz 39, womit sie heute sicherlich nur als Außenseiter auf den Auftaktsieg antreten dürften.

Wer sind die übrigen Favoriten? Neben den Athleten aus Deutschland, Österreich und Deschwanden aus der Schweiz gibt es zu Saisonbeginn erneut viele Namen, die man auf den Zettel haben muss. Bei den Norwegern zeigten sich Halvor Egner Granerud und Johann Andre Forfang in einer guten Verfassung. Gespannt sein darf man auch darauf, wie Vladimir Zografski seine starke Sommerform in den Winter bringt. Japan schickt wie üblich Ryoyu Kobayashi in das Rennen um die vorderen Plätze.

Auch ÖSV-Athleten mit Podestchancen Podestchancen beim Saison-Opening in Ruka haben auch die österreichischen Athleten. Insbesondere Clemens Aigner und Daniel Tschofening konnten auf der großen Anlage am Freitag in der Quali überzeugen und dürften heute mit Selbstvertrauen in den ersten Weltcup des Winters gehen. Stefan Kraft kam zwar in der Qualifikation nicht zurecht, konnte dafür aber beide Trainingsdurchläufe und den Probedurchgang gewinnen. Das Aufgebot der Österreicher komplettieren zum Saisonauftakt Jan Hörl, Michael Hayböck sowie Routinier Manuel Fettner.

Licht und Schatten Die Mannschaft aus der Schweiz beginnt die Saison mit gemischten Gefühlen. Wie schon im Sommer konnte sich Gregor Deschwanden mit guten Ergebnissen hervortun und zeigte nach gelungenen Trainingssprüngen am Freitag auch in der Qualifikation eine gute Leistung. Mit Platz zwei war Deschwanden allerdings mit großem Abstand der beste Swiss-Athlet. Neben ihm wird auch Simon Ammann heute mitmischen. Für Remo Imhof und Killian Peier reichte es mit den Plätzen 51 und 53 der Quali hingegen knapp nicht für eine Wettkampfteilnahme.

DSV-Team gut aufgestellt Gut aufgelegt zeigte sich bisher in Ruka das deutsche Team, welches den Saisonstart ohne Markus Eisenbichler vollzieht, der sich nicht für das sechsköpfige Aufgebot empfehlen konnte. Mit starken Ergebnissen taten sich in der gestrigen Qualifikation Andreas Wellinger und Stephan Leyhe hervor. Wellinger konnte die Quali mit 144 Metern gewinnen, während es für Leyhe für einen starken dritten Platz reichte. Auch Philipp Raimund und Karl Geiger bewiesen mit Plätzen in den Top Ten, dass sie in dieser Saison wieder vorne eingreifen möchten. Pius Paschke und Martin Hamann kamen ebenfalls locker durch die Qualifikation.

Das ist neu in 2024 Über die Weltcuppause wurden einige Neuerungen eingeführt. Eine der Wichtigsten ist die Änderung der Quotenregel. Top-Nationen verlieren einen fixen Startplatz und dürfen nur noch fünf Athleten fest nominieren. Einen zusätzlichen Startplatz müssen sie sich über den Continentalcup erspringen. Ansonsten wurden die Skibindungen durch neue Regeln sicherer gemacht und die Keile unter den Schuhen ebenfalls reglementiert. Darüber hinaus werden die Anzugsregeln durch 3D-Scanner nun noch strenger kontrolliert. Wie in anderen Ski-Disziplin ist auch im Skispringen Wachs mit Fluor verboten worden.

Der Fahrplan für die Saison Der Weltcup führt über 19 Orte in neun Ländern auf drei Kontinenten. Los geht es in Ruka, der letzte Weltcup findet dann traditionell am 24. März auf der Flugschanze von Planica statt. Die Saisonhighlights bilden in diesem Winter die Vierschanzentournee sowie die Skiflug-WM Ende Januar in Bad Mitterndorf. Erstmals wird in dieser Saison die „Polish Tour“ mit Springen in Wisla, Szczyrk und Zakopane ausgetragen.