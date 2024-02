Skispringen | Willingen | 04.02.2024 11:15 | HS 147 Einzel

Josephine Pagnier hatte viel Pech im ersten Durchgang und macht es nun deutlich besser. Mit 130 Metern zeigt sie, was sie eigentlich springen kann. Damit ist sie natürlich erstmal erste.

Eva Pinkelnig ist nicht gestartet, da sie sich mental nicht bereit fühlte. Trotzdem sind mit Jaqueline Seifriedsberger und Marita Kramer auf den Plätzen neun und zehn gleich zwei Österreicherinnen in den Top Ten. Auch Lisa Eder auf Rang 13 und Chiara Kreuzer auf 17 zeigten gute Sprünge. Nur zwei Plätze weiter hinter Kreuzer reiht sich Julia Mühlbacher ein.

Zwei Deutsche in den Top Ten

Wie schon im Probedurchgang ist nach dem ersten Lauf die Norwegerin Silje Opseth an der Spitze. Sie hat derzeit 7,4 Punkte Vorsprung auf die Japanerin Sara Takanashi. Auf den dritten Platz schafft es die Slowenin Nika Kriznar, hat aber bereits über 12 Punkte Rückstand auf die Norwegerin.

Opseth an der Spitze

Eva Pinkelnig ist nicht gestartet und so kommt nun bereits Yuki Ito. Sie kann nicht ganz mit den besten mithalten, doch ihre 137 Meter reichen für den vierten Platz.

Alexandria Loutitt drückt sich in der Flugphase weit nach vorne auf den Ski. Sie schwankt eine wenig, trotzdem geht es auf 132 Meter für die Kanadierin. Das ist der vierte Platz im Moment.

Alexandria Loutitt (CAN)

Gestern gab es zwei Platz für die Japanerin und auch heute kann Sara Takanashi gut mithalten. Mit 138,5 Metern kommt sie nicht ganz an Opseth vorbei und reiht sich hinter der Norwegerin ein.

Jenny Rautionaho muss warten bevor sie los darf, weil der Wind am Schanzentisch zu heftig weht. Für die Führung müsste sie 140 weit springen, was ihr mit 123 Meter nicht gelingt. Sie landet auf dem sechsten Platz.

Kann Katharina Schmid ihren Erfolg von gestern wiederholen? Der Aufwind ist ein wenig eingeschlafen und Katharina Schmid muss kämpfen. Sie ist gut unterwegs, aber nicht ganz so gut wie Opseth. Ihre 127 Metern reichen aktuell für Rang zwei.

Die Österreicherin erwischt den Absprung gut, hat aber keine große Luftunterstützung und kommt bei 120,5 Metern runter, was im Moment für Platz vier reicht.

Thea Minyan Bjørseth (NOR)

Silje Opseth gewann den Prolog, doch was ist jetzt drin? Ziemlich viel! Sie knackt die 140-Meter-Marke und landet bei 141,5 Metern und ist selbstverständlich nun auf Rang eins.

Silje Opseth (NOR)

Julia Kykkänen ist hoch in der Luft und zieht den Sprung bis zum Ende durch. Die Landung setzt die Finnin bei 128,5 Metern an und hat nun die klare Führung.

Mit Luisa Görlich startet die nächste Deutsche und kommt sehr schief oben raus und muss viel in der Luft korrigieren. Mit 113 kommt sie vorerst auf Platz vier.

Der Regen und der Wind werden nun stärker und so muss auch Katra Komar aus Slowenien warten bis sie springen darf. Mit nur 109,5 Metern kommt sie auf den sechsten Platz.

Was kann Juliane Seyfarth beim Heim-Weltcup ausrichten? So einiges! Mit 115 Metern kommt sie im Moment auf den zweiten Platz.

Die Italienerin hat nun etwas besseren Wind als die Sloweninnen und landet bei 103,5 Metern und schafft es somit in den zweiten Durchgang.

Annika Belshaw zeigt, dass es auch deutlich weiter gehen kann und springt die Bestweite mit 122,5 Metern und setzt sich vorerst an die Spitze.

Nicole Maurer (CAN)

Die Italienerin Jessica Malsiner kommt auf dieser Schanze nicht gut zurecht und setzt bereits bei 103,5 Metern die Skier in den Schnee.

Paige Jones hat vom Winde her eigentlich die besten Bedingungen von allen, schafft es dennoch nur auf eine Weite von 95 Metern.

Kommt Schmid erneut aufs Treppchen?

Nach dem tollen Ergebnis für Katharina Schmid will sie auch heute wieder möglichst weit vorne landen. Anna Rupprecht wird in Willingen nicht an den Start gehen und trainiert auf kleineren Schanzen. Nachnominiert wurde keine Springerin, sodass das deutsche Team von Selina Freitag, Luisa Görlich und Juliane Seyfarth komplettiert wird.