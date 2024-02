Skispringen | Willingen | 03.02.2024 12:15 | HS 147 Einzel

Nicht am Start ist eine Athletin aus der Schweiz. Das Team mit zwei jungen Sportlerinnen konzentriert sich völlig auf die anstehende Junioren-WM. Klein fällt auch das Aufgebot aus Norwegen mit nur zwei Starterinnen aus. Hier fehlt unter anderem Kvandal, die auch schon auf die Wettkämpfe in Ljubno verzichtet hatte.

Das österreichische Team schöpft das Kontingent hingegen voll aus und startet heute mit sechs Athletinnen in den Wettkampf. Überraschungen gibt es in dem Aufgebot keine und neben den Teamleaderinnen Pinkelnig und Jacqueline Seifriedsberger wurden Marita Kramer, Lisa Eder sowie Julia Mühlbacher und Chiara Kreuzer für die Wettkämpfe nominiert.

Rupprecht fehlt im DSV-Aufgebot

Bei ihrem Heimspiel in Willingen nur mit vier Athletinnen am Anlauf ist das deutsche Team. Agens Reisch und Pauline Heßler fehlen verletzungsbedingt und auch Anna Rupprecht wird in Willingen nicht an den Start gehen. Rupprecht wird stattdessen auf kleinen Schanzen trainieren und nach Willingen wieder ins Team kommen. Nachnominiert wurde keine Athletin, womit die Mannschaft nur aus Selina Freitag, Luisa Görlich sowie Katharina Schmid und Juliane Seyfarth bestehen wird.