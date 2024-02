Skispringen | Oberstdorf | 23.02.2024 16:30 | HS 235 Super Team

Slowenien

Timi Zajc aber hebt das Ganze jetzt in einen ganz anderen Bereich! Der 23-Jährige kommt richtig hoch vom Schanzentisch weg, kommt mit einer guten Höhe den Hang hinunter und zieht seinen Flug bis auf 223 Meter hinunter. Die Noten sind auch top und es geht mit 12,6 Punkten Vorsprung an die erste Position. Nun wird es spannend, was Deutschland und Österreich folgen lassen können.