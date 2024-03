Skispringen | Raw Air | 13.03.2024 11:00 | Trondheim Einzel Quali II

Wie schon in der gestrigen Qualifikation sind alles sechs deutschen Springerinnen auch heute wieder am Start. Den besten Probesprung absolvierte zuvor Selina Freitag mit 118 Metern und landete damit auf Platz elf. Katharina Schmid kam auf der Großschanze nicht gut zurecht und sprang nur 115 weit und wäre damit auf dem 16. Rang. Vervollständigt wird das Team von Agnes Reisch, Luisa Görlich, Juliane Seyfarth und Anna Rupprecht.

Wer kann Kvandal stoppen?

Die Norwegerin Eirin Kvandal gewann in der diesjährigen Raw Air fünf von sechs Wettbewerben und hat in der Tour-Wertung derzeit 32 Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierte Österreicherin Eva Pinkelnig. Hinter ihr steht die Führende im Gesamtweltcup Nika Prevc, die sich nach anfänglich schwachen Leistungen in Oslo immer mehr steigern konnte. Beste Deutsche in der Raw-Air-Wertung ist Katharina Schmid, die nach einem enttäuschenden Ergebnis am gestrigen Dienstag von Platz zwei auf Rang vier abrutschte.