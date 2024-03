Skispringen | Raw Air | 13.03.2024 18:15 | Trondheim Einzel II

Katharina Schmid steht in der Raw Air derzeit auf dem vierten Platz, nachdem sie vor dem gestrigen Springen noch Zweite war. Doch der Prolog macht Hoffnung, denn die Oberstdorferin musste sich nur Eirin Kvandal geschlagen geben. Auch Selina Freitag zeigte sich in guter Form und beendete die Qualifikation an Position acht. Komplettiert wird das deutsche Aufgebot von Agnes Reisch, Anna Ruprecht, Luisa Görlich und Juliane Seyfarth. Damit sind alle gestarteten DSV-Springerinnen beim heutigen Einzel vertreten.

Kvandal in Führung

Eirin Kvandal führt in der Wertung der Raw Air und gewann auch am Vormittag erneut die Qualifikation. 52 Punkte hinter der Norwegerin kommt Eva Pinkelnig. Die Österreicherin wurde in der Quali Fünfte. An Platz drei steht im Raw-Air-Ranking derzeit die Führende im Gesamtweltcup Nika Prevc. Die Slowenin hatte in der Qualifikation aber mit den Bedingungen zu kämpfen und wurde am Ende nur 13.