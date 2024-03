Skispringen | Raw Air | 12.03.2024 18:00 | Trondheim Einzel

Nur noch drei Springerinnen stehen oben und den Anfang macht Yuki Ito. Die Japanerin war schwach in Oslo, doch hier wird sie wieder etwas besser. Ihre 90 Meter bedeuten am Ende Rang neun.

Jacqueline Seifriedsberger schafft es oben nicht ganz pünktlich, doch es geht in Richtung grüne Führungslinie. Mit 94,5 Metern reicht es aber nicht ganz und sie reiht sich an Position drei ein.

Nika Kriznar muss in der Luft viel mit dem linken Arm korrigieren, macht das aber klasse und bringt es auf 97 Meter. Damit geht sie vor Kvandal in Führung.

Was ist hier für Katharina Schmid drin? Sie ist etwas zu spät am Tisch und bekommt keinen richtigen Druck unter die Skier. Mit nur 87 Metern reiht sie sich auf Rang zehn ein.

Jenny Rautionaho springt zu spät ab und schafft es mit 84 noch gerade so in den zweiten Durchgang.

Thea Minyan Bjørseth springt kraftvoll ab, verliert aber schnell an Geschwindigkeit und an Höhe. Sie bringt es nur auf 88 Meter und ist derzeit sechste.

Die letzte Italienerin im Feld zeigt, dass in ihr mehr steckt als sie bisher in der Saison gezeigt hat. Annika Sieff springt 91 Meter weit und setzt sich damit an die Spitze des Feldes.

Die Raw Air bisher

Nach Oslo steht heute mit Trondheim die nächste Station an. In der Wertung der Tour steht Eirin Kvandal an der Spitze, die auch die Qualifikation heute Vormittag für sich entschied. An Platz zwei steht derzeit die Oberstdorferin Katharina Schmid, die zum Ende der Saison nun zunehmend besser wird und auch in der Quali auf einem guten fünften Platz landete. Nur einen Punkt hinter der DSV-Springerin steht Eva Pinkelnig. Die Österreicherin verbesserte sich in der Raw Air kontinuierlich und hatte heute Vormittag nur einen Punkt Rückstand auf Kvandal.