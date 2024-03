Skispringen | Raw Air | 10.03.2024 11:30 | Oslo Einzel Quali II

ÖSV mit sechs Starterinnen

Genau wie Deutschland gehen auch die Österreicherinnen mit sechs Springerinnen an den Start. Beste ÖSV-Athletin in diesem Winter ist Eva Pinkelnig, die in der Wertung der Raw Air auf Platz vier steht. Auch Jaqueline Seifriedsberger und Chiara Kreuzer zeigten guten Sprünge in Oslo und stehen auf den Rängen acht und zehn. Außerdem starten Lisa Eder, Julia Mühlbacher und Marita Kramer.