Skispringen | Raw Air | 12.03.2024 11:00 | Trondheim Einzel Quali

Wettkampf um 18:00 Uhr Auf die Athletinnen wartet jetzt eine Pause von mehreren Stunden, bevor es dann um 18:00 Uhr in den Wettkampf auf der Normalschanze in Trondheim gehen wird. Wir sind dann wieder live dabei!

Swiss-Duo weiter Am Abend wieder dabei sein wird auch das Duo aus der Schweiz. Emely Torazza qualifizierte sich auf Platz 25. Bei Sina Arnet reichte der 35. Platz für das Weiterkommen.

Pinkelnig übernimmt Platz zwei in Raw-Air Mit ihrem zweiten Platz in der Qualifikation ist Eva Pinkelnig in der Raw-Air nun die erste Verfolgerin von Kvandal und rutscht an Schmid vorbei. Jacqueline Seifriedsberger überzeugte in der Qualifikation mit Platz vier. Marita Kramer (15.), Lisa Eder (19.), Julia Mühlbacher (23) sowie Chiara Kreuzer (30.) schafften den Sprung in die Top 40 ebenfalls locker.

Schmid auf Platz fünf Katharina Schmid setzte einen guten Sprung auf 96 Meter in den Schnee, verliert aber in der Raw-Air nach der Qualifikation weitere 7,6 Punkte in Richtung Kvandal. Auf einen guten Durchgang kann auch Selina Freitag blicken, die Siebte wird. Dahinter klafft eine große Lücke in Richtung der übrigen DSV-Starterinnen. Anna Rupprecht ist 24., bei Juliane Seyfarth steht Rang 27 zu Buche. Agnes Reisch und Luisa Görlich qualifizieren sich auf den Plätzen 31 und 38.

Kvandal gewinnt Qualifikation Damit ist klar, dass Eirin Maria Kvandal den Qualifikationsdurchgang für den Wettkampf in Trondheim gewinnt. Die Norwegerin lieferte 99,5 Meter ab und setzte sich einen Punkt vor Eva Pinkelnig und 2,1 Punkte vor Nika Prevc. Damit bleibt Kvandal auch in der Raw-Air die Führende und kann ihren Vorsprung zur Konkurrenz weiterhin ausbauen.

Nika Prevc (SLO) Nika Prevc ist die letzte Athletin, die Kvandal vom Thron stoßen könnte, aber auch der Angriff der Slowenin zündet nicht. Mit 97,5 Metern bleibt auch Prevc mit 2,1 Punkten Rückstand knapp hinter der Norwegerin.

Eva Pinkelnig (AUT) Im Probedurchgang war Eva Pinkelnig eine der besten Athletinnen. Was kann die Österreicherin jetzt abliefern? Wieder einen Topsatz! Mit 99,5 Metern bleibt Pinkelnig nur knapp unter den 100 Metern und auch die Noten sind gut. Kann sie Kvandal jetzt von der Eins verdrängen? Auch nicht! Ein Punkt hatte ihr zur Kvandal gefehlt.

Yuki Ito (JPN) Auch Yuki Ito kommt nicht an die Spitzenweiten der Qualifikation heran. Mit 91 Metern und 17er-Noten wird es für sie heute wohl kein Ergebnis in den Top Ten geben.

Alexandria Loutitt (CAN) Alexandria Loutitt muss bereits nach 93 Metern landen und auch über die Haltung kann die kanadische Athletin nicht die großen Punkte mitnehmen. Somit steht für sie dann Position acht zu Buche.

Jacqueline Seifriedsberger (AUT) Jacqueline Seifriedsberger gelingt es, sich zum Training noch einmal zu steigern und die 33-Jährige liefert einen tollen Satz auf 98 Meter ab. Reicht das für Kvandal? Auch nicht. Die Norwegerin hält sich mit 6,1 Punkten an der Spitze.

Josephine Pagnier (FRA) Josephine Pagnier beißt sich wenig später ebenfalls die Zähne an der starken Weite von Kvandal aus. 94 Meter mit sehr guten Haltungsnoten reichen ihr aber immerhin zum dritten Platz, womit sie die Qualifikation auf jeden Fall in den Top Ten beenden wird.

Nika Kriznar (SLO) Nika Kriznar müsste jetzt auch über die 100 Meter abliefern, damit sie Kvandal abfangen kann, denn es zieht gerade ein leichter Aufwind in die Schanze. Gelingen tun die der Slowenin allerdings mit 96,5 Metern nicht. Kriznar sortiert sich auf Platz sechs ein.

Sara Takanashi (JPN) Sara Takanashi kommt auch auf eine gute Weite, aber auch für sie reichen 94 Meter natürlich nicht, um die Norwegerin unter Druck setzen zu können.

Katharina Schmid (GER) Die Jury geht für die restlichen Athletin in Gate 23. Katharina Schmid kommt daraus aus 96 Meter. Die Landung kann sie besser als Kvandal setzen, vorbei geht es aber durch das höhere Gate trotzdem nicht. Schmid setzt sich 7,6 Punkte hinter Kvandal auf Platz zwei.

Eirin Maria Kvandal (NOR) Dieses Bild ist man bereits gewöhnt. Der Trainer geht für seine Athletin gleich mal einige Gates nach unten und Eirin Maria Kvandal wird anstatt aus Gate 24 aus Luke 22 losfahren. Und trotzdem haut die Athletin wieder einen richtig weiten Sprung in den Schnee! 99,5 Meter bedeuten die souveräne Führung mit 13,1 Punkten Vorsprung.

Jenny Rautionaho (FIN) Jenny Rautionaho kann ein paar Meter runterbringen und für die Finnin geht es bis auf 91,5 Meter hinunter. Aktuell reicht das für den vierten Platz.

Silje Opseth (NOR) Silje Opseth war in Oslo stark in die Raw-Air gestartet, auf sie wartet mit der Normalschanze heute aber eine große Herausforderung, denn normalerweise liegen ihr besonders die größeren Anlagen. Mit 88,5 Metern kann Opseth nicht ganz vorne eindringen, aber liefert einen soliden Versuch ab.

Ema Klinec (SLO) Enttäuschung dürfte sich derweil bei Ema Klinec breitmachen. Die Slowenin bleibt mit 86,5 Metern ganz sicher hinter ihren Erwartungen zurück. Da hat sie eigentlich deutlich mehr drauf.

Marita Kramer (AUT) Marita Kramer landet bei 91,5 Metern und auch sie kann sich damit im vorderen Bereich der Ergebnisliste einreihen.

Abigail Strate (CAN) Wie gut der Sprung von Freitag war, zeigt sich auch jetzt wieder. Abigail Strate kommt auch nicht vorbei und nach 94 Metern sortiert sich die Kanadierin auf Platz zwei ein.

Thea Minyan Bjørseth (NOR) Im Training war Thea Minyan Bjørseth richtig gut dabei und auch in der Qualifikation erwischt sie ihren Sprung oben gut und kann dadurch eine gute Weite in den Schnee setzen. 92 Meter reichen aber nicht, um die Führung zu übernehmen.

Lisa Eder (AUT) Bei Lisa Eder geht es bis auf gute 89,5 Meter hinunter, womit auch sie in der Qualifikation sicherlich ein ordentliches Ergebnis mitnehmen kann.

Selina Freitag (GER) Zum Ende der Saison kommt Selina Freitag langsam in Fahrt! Am Schanzentisch kommt es wirklich gut und sie setzt mit 95 Metern die bisher beste Weite hin. Mit 112,5 Punkten in der Endwertung geht es um 7,8 Punkte an Seto vorbei.

Julia Mühlbacher (AUT) Einen halben Meter weiter geht es für die 19-jährige ÖSV-Springerin. Die Haltungspunkte fallen ebenfalls ähnlich aus wie bei Rupprecht, womit sie sich dann am Ende einen Platz vor der Deutschen einreiht.

Anna Rupprecht (GER) Die nächste deutsche Springerin ist bereits in der Spur. Passt es für sie jetzt besser zusammen? Ja. Die Führung kann zwar auch Rupprecht nicht angreifen, nach 88 Metern und soliden Noten ist sie aber auf jeden Fall weiter vorne dabei.

Chiara Kreuzer (AUT) Chiara Kreuzer kann die aktuellen Spitzenplätze auch nicht angreifen und auch bei der Österreicherin wird es mit einem Mittelfeld-Platz durch die Qualifikation gehen.

Luisa Görlich (GER) Luisa Görlich ist als nächste DSV-Starterin an der Reihe. Wie Kykkänen wird aber auch sie gleich noch mal genau die Videos studieren müssen. Mit 82,5 Metern ist sie zwar qualifiziert, liefert aber einen ihrer schwächeren Sprünge ab.

Julia Kykkänen (FIN) Julia Kykkänen kann nicht mit den zuletzt starken Sprüngen mitgehen, aber auch für die routinierte Finnin ist der Wettkampf mit 86 Metern sicher.

Annika Sieff (ITA) Annika Sieff kommt auch gut zurecht und mit 90 Metern kann auch die ehemalige Nordische Kombiniererin wieder einen guten Sprung zeigen, der ihr Selbstvertrauen für den Wettkampf am Abend geben dürfte.

Yuka Seto (JPN) Das Niveau steigt an und es geht immer weiter die Schanze hinunter. Wie Komar kann auch Yuka Seto bis auf 90,5 Meter springen. In der Haltung nimmt sie allerdings mehr Punkte mit als ihre Konkurrentin, womit sie dann auch hauchdünn die Führung von der Slowenin übernehmen kann.

Katra Komar (SLO) Katra Komar liefert den ersten Satz über die 90 Meter ab und sorgt jetzt dafür, dass es eine neue Führende im Qualifikationsdurchgang gibt. 3,8 Punkte setzt sie sich vor Malsiner.

Juliane Seyfarth (GER) Juliane Seyfarth blickt auf solide Wettkämpfe in Oslo zurück und aktuell wäre die 34-Jährige bei dem Finale in Vikersund dabei. Entsprechend dürfte sie scharf darauf sein, auch in Trondheim gute Ergebnisse abzuliefern, um ihren Platz für das Skifliegen zu behaupten. Die Weite stimmt mit 87 Metern, in der Haltung lässt sie aber ein bisschen was liegen.

Karolina Indrackova (CZE) Die Teilnahme am Wettkampf ist für Karolina Indrackova schon lange keine Hürde mehr und auch heute gelingt ihr der Sprung unter die Top 40 locker. 86,5 Meter bedeuten Platz vier und die sicherte Qualifikation.

Nozomi Maruyama (JPN) Nozomi Maruyama kann mitgehen und auch für die 25-Jährige geht es in einen hohen Weitenbereich hinein. Die Noten sind besser als bei Malsiner, vorbei geht es für Maruyama aber dennoch nicht. 0,8 Punkte haben in Richtung Führung gefehlt.

Lara Malsiner (ITA) Nach 21 Athletinnen gibt es jetzt den Führungswechsel! Lara Malsiner erwischt ihren Sprung am Tisch gut, macht auch in der Luft kaum Fehler und landet nach 89 Metern. Mit 100,3 Punkten geht es für sie um 3,7 Punkte an Torazza vorbei.

Taja Bodlaj (SLO) Die junge Slowenin geht auf eine ähnliche Weite wie Reisch, bekommt aber weniger Punkte in der Haltung und rangiert sich so auf Position fünf ein.

Agnes Reisch (GER) In ihrem Trainingssprung blieb Agnes Reisch etwas hinter ihren Möglichkeiten zurück. Geht es für die 24-Jährige jetzt besser? Ja. Mit 85,5 Metern wird es zwar nicht in die Führung gehen, aber zum Trainingsdurchgang war das eine gute Steigerung von ihr.

Haruka Iwasa (JPN) Haruka Iwasa kommt nicht über 80 Meter hinaus, durch ein paar mehr Pluspunkte in der Windkompensation reicht ihr aber auch dieser Sprung, um später wieder mitmischen zu können.

Nicole Maurer (CAN) Nicole Maurer kann nachgehen und auch für sie steht am Ende ein guter Sprung auf den Ergebnistafeln. Mit 85,5 Metern ist auch die Kanadierin sicher durch und kann sich jetzt in Ruhe auf die nächsten Aufgaben vorbereiten.

Heidi Dyhre Traaserud (NOR) Nachdem Anezka Indrackova auf den Wettkampf in Trondheim verzichtet, ist jetzt schon Heidi Dyhre Traaserud and er Reihe. Die macht ihre Sachen ordentlich, liefert mit 85 Metern den zweitbesten Sprung des Durchgangs ab und sichert sich sicher den Platz im Wettkampf.

Annika Belshaw (USA) Annika Belshaw dürfte sich indes keine Hoffnungen machen, dass es sich ausgeht. Mit 76,5 Metern landet sie weit hinten im Feld.

Kjersti Graesli (NOR) Die junge Norwegerin hat sich in diesem Winter immer häufiger im Weltcup zeigen können. Mit 80,5 Metern zeigt sie auch heute wieder eine gute Weite, doch nachdem sie bei der Landung richtig viel Punkte liegen lässt, landet sie doch nur auf Platz sieben. Jetzt muss sie zittern, ob es trotzdem reicht!

Jessica Malsiner (ITA) Jessica Malsiner tut ihr diesen Gefallen nicht und mit einem stabilen Sprung und 84,5 Metern wird die Italienerin zur ersten Verfolgerin des Swiss-Duos.

Ingvild Synnoeve Midtskogen (NOR) Ingvild Synnoeve Midtskogen macht sich als erste Athletin vom Gastgeber auf. Die Führung von Torazza kann sie nicht gefährden, mit 81,5 Metern dürfte es aber locker in Richtung Wettkampf reichen. Nur die beiden Schweizerinnen bleiben vor ihr. Damit bräuchte sie nur noch zwei Athletinnen, die hinter ihr landen, damit sie sicher durch ist.

Emma Chervet (FRA) Emma Chervet hat in dieser Saison noch nicht die ganz großen Erfolge feiern können, dürfte es aber zumindest in den Wettkampf schaffen. Mit 79,5 Metern aber weniger Abzügen als Ulrichova kann sie sich vor die Tschechin schieben.

Klara Ulrichova (CZE) Klara Ulrichova lässt 80,5 Meter folgen und kann jetzt hoffen, dass das in Richtung Wettkampf reichen wird. Momentan steht damit der vierte Platz zu Buche. Ausscheiden müssen elf Athletinnen.

Anna Twardosz (POL) Während die Schweizerinnen sich wieder an die Weltspitze heranarbeiten, haben die polnischen Athletinnen weiterhin Schwierigkeiten, den Anschluss zu den besten Athletinnen herzustellen. Nach 77,5 Metern geht es auch für Anna Twardosz zu kurz.

Sina Arnet (SUI) Klasse! Nachdem auch Torazza einen guten Sprung zeigen konnte, passt es jetzt auch für Sina Arnet gut zusammen. Die 18-Jährige kann sich zu ihrem Trainingssprung steigern und mit 84 Metern setzt sie sich auf den zweiten Platz der Zwischenwertung und wird damit wohl ebenfalls am Abend wieder mitmischen können.

Kurumi Ichinohe (JPN) Kurumi Ichinohe kommt auch nicht an die Auftaktweite von Torazza heran. Nach 79 Metern bei einer unsauberen Technik geht es für sie auf Platz vier der Zwischenwertung. Damit muss auchz sie noch mächtig zittern, ob sich das ausgehen wird.

Samantha Macuga (USA) Samantha Macuga ist die nächste US-Springerin, die über die Schanze geht. Viel kommt aber auch für sie nicht raus. Mit 75,5 Metern bei fast windstille ordnet sie sich auf den vorletzten Platz ein.

Veronika Jencova (CZE) Bei Veronika Jencova geht es zumindest schon einmal knapp unter die 80 Meter. In diesem Bereich war im Training der Cut für den Wettkampf gelegen. Sie wird jetzt abwarten müssen, was von der Konkurrenz kommt.

Josie Johnson (USA) Wie passt es für Josie Johnson aus den USA zusammen? Auch für sie liegt der Fokus derzeit noch auf den Junioren-Bereich und so dürfte es für sie vor allem darum gehen, sich auch mal auf Weltcupebene zu zeigen. 79 Meter kommen bei ihr raus, womit Torazza weiterhin souverän in Führung bleibt.

Pola Beltowska (POL) Auch Pola Beltowska ist noch jung und hat noch viele Defizite in ihrer Technik. Mit 70,5 Metern kommt auch sie nicht annährend in den Bereich hinein, mit dem sie zumindest noch auf den Sprung unter die besten 40 hoffen kann. 51 Athletinnen sind heute am Start.

Tamara Mesikova (SVK) Die 17-jährige Slowakin Tamara Mesikova kann ihre Technik nicht so sauber auf die Kante bringen und landet schon nach 70,5 Meter, womit sie es sicherlich in die nächste Runde schaffen dürfte.

Emely Torazza (SUI) Es ist angerichtet und Emely Torazza macht sich als erste Athletin bereit. Die Bedingungen sind gut und der Wind weht nur leicht von hinten. Torazza legt gleich einmal gut los und liefert einen Satz auf 87 Meter ab. Wenn es in ähnliche Bereiche geht, wie vorhin im Training, dürfte der ihr locker reichen, um am Abend wieder mitzumischen.

Prevc gewinnt Training Den einzigen Trainingsdurchgang vor der Qualifikation konnte Nika Prevc mit einem Satz auf 101,5 Meter gewinnen. 2,1 Punkte dahinter rangierte sich Eva Pinkelnig aus dem ÖSV-Team ein. Nika Kriznar lag als Dritte schon 9,4 Punkte zurück. Für Katharina Schmid reichte es für den vierten Platz.

Duo aus der Schweiz Für Emely Torazza und Sina Arnet dürften die Schanzen in Trondheim derweil die letzte Station der Raw-Air sein. Bei den finalen Wettkämpfen in Vikersund ist nur noch eine Maximal-Anzahl von 20 Athletinnen erlaubt. Diese besteht aus den besten 15 im Weltcup sowie maximal fünf Athletinnen aus den Top 15 der Raw-Air, die nicht unter den Top 15 im Weltcup sind. Beide Kriterien treffen auf Torazza und Arnet derzeit nicht zu.

Sechs Athletinnen aus Österreich Auch das ÖSV-Team ist heute mit sechs Athletinnen am Anlauf, die unter normalen Umständen keine Probleme mit dem Überstehen der Qualifikation haben sollten. Neben Eva Pinkelnig sind insbesondere Jacqueline Seifriedsberger gute Ergebnisse zuzutrauen. Martina Kramer, Lisa Eder, Julia Mühlbacher und Chiara Kreuzer vervollständigen das Aufgebot für Trondheim.

Passt es auch auf der Normalschanze? Nachdem Katharina Schmid vom Holmenkollen mit guten Ergebnissen überzeugen konnte, wird es heute darauf ankommen, sich auf der kleinen Schanze in Trondheim zu beweisen. Neben ihr besteht die Mannschaft weiterhin auch Selina Freitag, Anna Rupprecht, Luisa Görlich, Juliane Seyfarth und Agnes Reisch.

Kvandal führt Raw-Air an Angeführt wird die Gesamtwertung der Raw-Air durch die Norwegerin Eirin Maria Kvandal, die bei den schwierigen Wettkämpfen in Oslo auf 588,7 Punkte gekommen war. Ihre erste Verfolgerin ist Katharina Schmid, mit 29,3 Punkten Rückstand. Eva Pinkelnig liegt mit 30,4 Punkten Rückstand auf dem vierten Platz. Silje Opseth ist 39,4 Punkte zurück.



Fortsetzung in Trondheim Nach den Auftaktwettkämpfen der Raw-Air-Tour geht es für die Skispringerinnen in den kommenden Tagen in Trondheim weiter, wo gleichzeitig zum ersten Mal auf den umgebauten Schanzen für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr gesprungen wird. Heute wird zunächst auf der Normalschanze gesprungen, ehe dann am morgigen Mittwoch das Springen von der Großschanze folgt.