Skispringen | Raw Air | 08.03.2024 20:00 | Oslo Einzel Quali

Die Siegerin aus Lahti letzte Woche kommt auf dieser Schanze nicht gut zurecht. Sie ist zu spät dran und so geht es am Ende nur auf 111,5 Meter und Platz zehn für die Slowenin.

Was ist für Marita Kramer heute drin? Nicht allzu viel. Sie ist viel zu spät am Tisch und kommt nur auf 107,5 Meter. Das ist Platz zwölf für die Österreicherin.

Abigail Strate beginnt aus Luke 20. Die Kanadierin ist viel zu flach in der Flugphase und wird nicht vom Wind getragen. Sie kommt auf 110 Meter, was aktuell für Rang zehn reicht.

Lisa Eder muss 126 Meter für die Führung springen, doch trotz Höhe wird sie in der Luft gebremst und landet bereits nach 101,5 Meter. Als 21. schafft sie es gerade so ins Einzelspringen.

Für Silje Opseth geht es zwei Luken nach unten, doch stört die 24-Jährige überhaupt nicht. Sie ist stabil in der Luft und kommt auf 122,5 Meter. Damit setzt sich die Norwegerin klar an die Spitze.

Nun kommt mit Juliane Seyfarth die nächste Deutsche. Sie ist pünktlich am Tisch und kann ihre Stärke im Flug ausnutzen. Mit 116 Metern ist sie nun klar an der Spitze des Feldes.

Emma Chervet hat nun den besten Aufwind bis jetzt, doch sie geht im Flug zu viel Risiko und will einen guten Sprung erzwingen. Nur 99 Meter sind es am Schluss für die Französin.

Die im Moment beste Polin Anna Twardosz muss im Flug viel mit den Armen korrigieren und das merkt man in der Weite. Nut 95,5 Meter sind es am Ende für sie.

Die Favoritinnen

Nika Prevc ist die Führende im Gesamtweltcup, dominierte zuletzt aber nicht so wie man es von ihr zeitweise gewohnt war. Dafür konnte sich ihre Verfolgerin Eva Pinkelnig immer mehr steigern. Die Österreicherin gewann beide Einzelspringen in Hinzenbach und wurde vergangene Woche dritte in Lahti. Auch mit der Japanerin Yuki Ito ist zu rechnen, auch wenn ihr letzter Podiumsplatz schon eine Weile her ist. Anfang Februar belegte sie den dritten Rang in Willingen.