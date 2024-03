Skispringen | Raw Air | 09.03.2024 16:58 | Oslo Einzel

Nika Prevc (SLO) Das Warten geht weiter. Prevc ist jetzt mit ihren Ski wieder neben dem Balken und der Vorspringer geht vom Balken. Der Wind ist aber wieder außerhalb des Korridors. Teilweise sind mehr als sechs Meter vor Sekunde Aufwind.

Kein zweiter Durchgang Aufgrund des vielen Windes wird der zweite Durchgang der Frauen gestrichen. Das gab die FIS gerade bekannt.

Warten geht weiter - fünf Minuten Pause wegen zu viel Wind Die Gesamtweltcup-Führende ist aktuell Siebte in der Raw Air-Wertung. Auch beim nächsten Sprung ist der Aufwind vor allem nach dem Absprung viel zu stark. Erneut muss sie vom Balken runter. Prevc darf jetzt erst noch einmal aus ihren Ski und ein Vorspringer geht jetzt von der Schanze runter.

Nur noch Prevc ist oben Die Frau in Gelb ist noch oben. Auch sie muss lange warten. Prevc wird jetzt sogar eingepackt. Mehr als sieben Minuten wartet die Slowenin jetzt schon. Dann darf sie aber noch einmal auf den Balken. Es bleibt ein Geduldsspiel. Wieder springt die Ampel auf rot. Jetzt geht erst einmal ein Vorspringer noch herunter.

Eva Pinkelnig (AUT) Bei der letzten ÖSV-Athletin geht es nun aber rasch. Sie hat ganz gute Bedingungen und fliegt auf 120 Meter, jedoch schlägt ihr der Ski etwas entgegen und so verliert sie einige Meter. Das bedeutet Rang fünf für die Gesamtweltcup-Siegerin des vergangenen Jahres.

Yuki Ito (JPN) Auch die Japanerin muss nun wieder warten und darf dann im zweiten Anlauf runter. Sie landet schon bei 113,5 Metern. Damit geht es für sie hinter Kreuzer auf Platz zwölf zurück.

Jacqueline Seifriedsberger (AUT) Die vorletzte Österreicherin sitzt oben. Auch sie kommt fast an den K-Punkt und setzt sich mit ihren 119,5 Punkten genau vor das Geburtstagskind aus Slowenien, Nika Kriznar, auf Platz acht.

Alexandria Loutitt (CAN) Die letzten fünf Springerinnen des Weltcups sitzen oben. Auch Loutitt muss wegen zu viel Aufwind warten. Die Kanadierin bekommt grün und sie fliegt auf 124 Meter. Sie schummelt aber den Telemark leicht rein und so ist es nur Rang vier für die Kanadierin.

Josephine Pagnier (FRA) Die einzige Französin in diesem Wettkampf muss ebenfalls wieder einmal warten. Im zweiten Versuch wird Josephine Pagnier dann abgewunken. Sie segelt auf 109,5 Meter und setzt sich hinter Freitag auf Rang zwölf.

Nika Kriznar (SLO) Auch die Slowenin Nika Kriznar hat mit ihrem Sprung zu kämpfen und muss bei 114 Metern landen. Ihr fehlen auf die führende Norwegerin Opseth mehr als 20 Punkte. Sie ist Siebte.

Sara Takanashi (JPN) Die Japanerin Takanashi kommt jetzt nicht ganz an die Weite von Schmid heran und fliegt genau auf 120 Meter. Damit hat sie mit Platz vier eine gute Ausgangsposition für den zweiten Durchgang.

Jenny Rautionaho (FIN) Die Finnin Jenny Rautionaho muss nun schon bei 108,5 Metern die Ski in den Schnee stellen. Damit geht es für sie auf Platz 15 zurück.

Katharina Schmid (GER) Auch Katharina Schmid muss nun noch einmal runter vom Balken. Für die Weltmeisterin von der Normalschanze von 2023 darf dann auch beim zweiten Mal herunter und wird abgewunken. Sie zieht ihren Sprung auf 121,5 Meter. Das ist Platz zwei für Schmid.

Marita Kramer (AUT) Besser läuft es nun für die Ehemalige Gesamtweltcup-Gewinnerin Marita Kramer. Sie setzt den Telemark bei 109,5 Metern. Platz elf für die Österreicherin.

Abigail Strate (CAN) Die Kanadierin darf dann wieder aus Luke 20 springen, doch auch für sie ist Warten angesagt. Nun nimmt sie zum dritten Mal Platz und darf dann auch runter. Sie muss wenig korrigieren, hat unten aber kaum noch Aufwind und so landet sie schon bei 106 Metern. Damit müssen noch drei Athletinnen kürzer springen als sie, um den zweiten Durchgang zu erreichen.

Eirin Kvandal (NOR) Bei Eirin Kvandal geht der norwegische Cheftrainer fünf Luken herunter. Aus Gate 15 wird sie gleich losspringen. Sie muss aber ebenfalls noch einmal runter vom Balken. Im zweiten Versuch darf aber dann auch die Norwegerin runter und macht einen enormen Satz. Sie fliegt auf 123 Metern und fliegt damit drei Meter weiter als der K-Punkt. Sie kommt aber nicht über die 127 Metern, die sie erreichen muss, um extra Punkte zu erreichen. Somit ist sie nur Zweite.

Thea Minyan Bjørseth (NOR) Auch Thea Minyan Bjørseth ist beim Sprung zu spät, dennoch hat sie eine enorme Höhe und segelt noch auf 113 Meter herunter. Auch für sie wird es mit Platz sechs einen zweiten Durchgang geben.

Lisa Eder (AUT) Die nächste ÖSV-Athletin sitzt nun oben. Lisa Eder muss lange auf dem Balken sitzen. Der Aufwind ist wieder zu stark und so muss sie noch einmal runter. Beim zweiten Mal klappt es für die Österreicherin dann, doch auch sie ist klar zu spät am Tisch und setzt die Ski bei 110,5 Metern in den Schnee. Platz zehn für Eder.

Ema Klinec (SLO) Im vergangenen Jahr gewann Ema Klinec die Raw Air. Dieses Jahr kann sie die Weite der führenden Norwegerin nicht angreifen. Mit 117,5 Metern übernimmt sie den zweiten Platz.

Silje Opseth (NOR) Die Norwegerin Silje Opseth fühlt sich ehr auf großen Schanzen wohl. Das zeigt sie auch heute und segelt auf 127,5 Metern. Mehr als 15 Punkte hat sie Vorsprung vor der Zweiten Sieff.

Selina Freitag (GER) Auch Selina Freitrag wird nun abgewunken. Sie hat leichte Probleme nach dem Absprung und muss mit den Händen leicht korrigieren. Das kostet einige Meter und am Ende setzt sie den Telemark bei 111,5 Metern. Platz vier für die Deutsche.

Julia Mühlbacher (AUT) Die 19-jährige Österreicherin hat eine enorme Höhe nach dem Absprung und zieht den Sprung noch auf 111 Meter. Damit setzt sich Julia Mühlbacher genau vor Rupprecht.

Anna Rupprecht (GER) Besser als ihre Teamkollegin macht es nun Anna Rupprecht. Sie segelt auf 109,5 Metern und verdrängt Lara Malsiner von Platz fünf.

Luisa Görlich (GER) Auch bei Luisa Görlich sind die Bedingungen nicht optimal und die Deutsche ist dann auch noch zu spät an der Kante. Mit nur 96,5 Metern muss auch sie noch hoffen.

Chiara Kreuzer (AUT) Chiara Kreuzer muss nun zweimal runter vom Balken, wegen zu viel Aufwind. Im dritten Versuch klappt es dann für die ÖSV-Athletin. Sie fliegt auf 110 Meter. Das ist Rang drei und damit bekommt sie noch einen zweiten Durchgang.

Julia Kykkänen (FIN) Die Finnin Julia Kykkänen muss nun runter. Auch sie hat keine guten Bedingungen und ist dann auch noch zu spät an der Kante. Mit 98,5 Metern ist sie nur auf Platz 15 zu finden.

Yuka Seto (JPN) Für die Japanerin Seto ist schon bei 104,5 Metern Schluss. Damit geht es für sie auf Platz zwölf zurück. Sie muss ebenfalls noch hoffen, dass einige Athletinnen kürzer springen als sie.

Annika Sieff (ITA) Die ehemalige Kombiniererin kommt bisher in der Saison noch nicht so gut zurecht. Heute macht sie es besser und kommt fast an den K-Punkt heran. Mit 118 Metern übernimmt Annika Sieff den Platz in der Leaders Box.

Karolina Indrackova (CZE) Noch bangen muss die Tschechin Karolina Indrackova. Sie landet ebenfalls bei 106 Metern, bekommt aber schlechtere Noten und so geht es bis auf Rang sieben zurück.

Juliane Seyfarth (GER) Die zweite Deutsche ist in der Luft. Seyfarth kann nicht ganz die Weite von Maruyama attackieren und segelt auf 106 Metern. Das reicht für den zweiten Durchgang. Es ist Platz vier für die Deutsche.

Nozomi Maruyama (JPN) Die Japanerin ist fast pünktlich am Tisch und hat eine gute Höhe. Sie setzt den Telemark bei 114 Metern und übernimmt damit die Führung.

Lara Malsiner (ITA) Die Italienerin Lara Malsiner ist nun in der Spur. Sie fliegt auf 110 Meter und ist damit Zweite.

Taja Bodlaj (SLO) Die Slowenin attackiert nun die Weite von Arnet. Sie landet beei 105,5 Metern. Damit ist sie auf Platz drei.

Nicole Maurer (USA) Für die Kanadierin Nicole Maurer läuft es heute gar nicht. Sie muss schon bei 90,5 Metern landen. Damit geht es auf den letzten Rang zurück.

Agnes Reisch (GER) Die erste Deutsche sitzt oben, doch auch Agnes Reisch kommt mit dem Tisch gar nicht zurecht und landet bei 99 Metern. Damit geht es für sie auf Rang acht zurück. So wird es schwer werden, den zweiten Durchgang zu erreichen.

Haruka Iwasa (JPN) Die Japanerin haut als Erste jetzt mal einen raus und fliegt auf 112,5 Meter. Das ist die klare Führung und sie verdrängt die Schweizerin aus der Leaders Box.

Kjersti Graesli (NOR) Die Norwegerin muss nun kurz warten und landet bei 103,5 Metern. Damit geht es für Kjersti Graesli auf den zweiten Platz.

Jessica Malsiner (ITA) Die Italienerin Jessica Malsiner kann auch nicht die Weite von Arnet angreifen und muss bei 104,5 Metern landen. Rang zwei für die Italienerin.

Klara Ulrichova (CZE) Die Tschechin springt nun 100,5 Metern. Damit geht es für sie auf Platz drei zurück.

Heidi Dyhre Traaserud (NOR) Auch ihre Landsfrau Heidi Dyhre Traaserud kommt in Oslo noch nicht wirklich zurecht und landet bei 103 Metern. Platz zwei für die Norwegerin.

Ingvild Midtskogen (NOR) Die Norwegerin Ingvild Midtskogen segelt nun siebeneinhalb Meter kürzer und landet genau bei 100 Metern. Das ist Rang zwei für die Midtskogen.

Sina Arnet (SUI) Die Eidgenössin folgt gleich auf ihre Landsfrau und setzt den Telemark bei 107,5 Metern. Das ist mit 70,6 Punkten die Führung.

Emely Torazza (SUI) Nun geht es los. Emely Torazza darf als erste Springerin runter. Sie wird aus Gate 20 losgelassen und fliegt auf 95,5 Meter.

Reihenfolge wie im Weltcup Anders als bei den Männern starten die Frauen nach der Wertung im Gesamtweltcup. Damit starten die beiden Eidgenössinen gleich zu Beginn. Letzte Athlet ist die Frau in Gelb, Nika Prevc mit der Startnummer 40.

Springen der Frauen beginnt um 16:58 Der Start der Frauen wurde jetzt auf 16.58 Uhr verlegt.

Springen der Männer ist durch Gegen 17 Uhr soll nun der erste Wertungsdurchgang der Frauen beginnen.

Zwei Eidgenössinnen schaffen den Sprung Zwei Schweizerinnen nahmen gestern an der Qualifikation teil und beide Athletinnen schafften den Sprung unter die Top-40. Für Emely Torazza wurde es knapp. Sie schaffte als 39. die Qualifikation für das Einzel. Sina Arnet belegte gestern den 34. Platz.

Sechs ÖSV-Athleteninnen dabei Wie bei den Deutschen sind auch bei Österreich sechs Skispringerinnen für das Einzel dabei. Neben Chiara Kreuzer haben sich auch Lisa Eder und Julia Mühlbacher für das Einzel qualifiziert. Bei der gestrigen Qualifikation zeigte Eva Pinkelnig den besten Sprung der ÖSV-Athletinnen und wurde mit 121,5 Metern Dritte. Auch Jacqueline Seifriedsberger sprang mit 117 Metern auf Platz fünf. Zudem ist die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin Marita Kramer heute in Oslo dabei.

Deutsches Sextett Für Deutschland haben sich gestern sechs DSV-Athletinnen für den heutigen Wettkampf qualifiziert. Neben der Vierten von gestern, Katharina Schmid, sind auch Agnes Reisch, Juliane Seyfarth und Luisa Görlich dabei. Auch Anna Rupprecht und Selina Freitag qualifizierten sich für das erste Einzel am Holmenkollen.

Erstes Einzel für die Frauen Nach der Qualifikation steht heute für die Frauen das erste Einzel in Oslo am Holmenkollen an. Doch ob das Springen der Frauen heute pünktlich beginnen kann, ist noch fraglich. Schon bei den Männer weht der Aufwind kräftig und es gibt einige Unterbrechungen. Mittlerweile läuft hier der zweite Durchgang und es wird davon gesprochen, dass das Springen der Frauen rund 25 Minuten nach dem Ende des Männer-Wettkampfes losgehen soll.