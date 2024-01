Skispringen | Wisla | 13.01.2024 16:00 | HS 134 Super Team

Rumänien fällt raus Wenig überraschend müssen wir uns nach dem ersten Durchgang von dem Duo aus Rumänien verabschieden. In Führung liegen die Slowenien mit sieben Punkten Vorsprung in Richtung Norwegen. Deutschland liegt mit 9,7 Punkten auf der dritten Position. Österreich fehlen 11,7 Punkte nach vorne. Richtig reinhauen müssen die Schweizer, die auf Platz zwölf weit entfernt von einer Finalteilnahme sind. Weiter geht es um 16:39 Uhr mit dem zweiten von drei Durchgängen.

Österreich Jan Hörl macht den Abschluss und muss nach dem schwächeren Auftakt von Fettner versuchen, Meter gutzumachen. Mit 131,5 Metern kommt er zwar über die 130 Meter, bekommt aber mehr Windabzüge als Wellinger. Österreich rangiert sich somit auf Platz vier ein.

Deutschland Kann auch Andreas Wellinger mitgehen? So weit wie bei Lanisek geht es bei etwas schwierigeren Verhältnissen nicht, mit 127 Metern ist Deutschland aber weiterhin voll dabei und es reicht derzeit für den dritten Platz dicht hinter den Norwegern.

Slowenien Anze Lanisek muss am Anlauf zunächst abwarten, weil der Aufwind zu stark ist. Als er losgelassen wird, sind die Bedingungen aber weiterhin gut und Lanisek nutzt das eiskalt aus, um richtig weit hinunterzugehen! Er knallt die Latten bei 134,5 Metern in den Schnee und nimmt richtig hohe Werte für die Haltung mit. Slowenien zieht mit sieben Punkten an den Norwegern vorbei.

Norwegen Ganz anders präsentiert sich Norwegen! Nach Granerud packt auch Johann Andre Forfang seine besten Sprünge aus. Bei einem guten Aufwind zieht Forfang seinen Sprung bis auf 132 Meter hinunter und nimmt für die Haltung dreimal die 18.5 mit. Mit 17,9 Punkten Vorsprung geht es an Japan vorbei und an die Spitze.

Japan Kleine Überraschung! Ryoyu Kobayashi hat bei der Vierschanzentournee alle dominiert, jetzt aber geht es nicht in den Bereich, den er sich vorgestellt haben dürfte. Mit 121 Metern geht Japan zwar an die Spitze, doch die starken Teams kommen ja jetzt noch.

Schweiz Puh! Bei den Schweizern geht seit der Vierschanzentournee nicht mehr wirklich viel und nach nur 115,5 Metern ist die Sache für Killian Peier bereits wieder vorbei. Die Schweiz fällt damit sogar noch hinter Kasachstan auf Platz sieben zurück und wird gleich zaubern müssen, wenn es ins Finale gehen soll.

Polen Jetzt aber wird es wieder laut! Piotr Zyla soll die Polen wieder ins Geschäft bringen. Was kann der Routinier runterbringen? Einen guten Sprung auf 129,5 Meter, der erst einmal die Spitze bedeutet.

Finnland Antti Aalto kann die bisherige Bestweite in diesem Durchgang auch nicht überbieten und mit 121 Metern scheint schon jetzt klar zu sein, dass Finnland wohl zu denen gehören wird, die um den Einzug in den dritten Durchgang kämpfen wird.

Italien Alex Insam kommt ruhig durch, an die Weite des jungen US-Amerikaners kommt er mit 117,5 Metern aber nicht heran. Italien findet sich mit schon 17,9 Punkten Rückstand auf der dritten Position wieder.

USA Tate Frantz hat in Wisla in den bisherigen Durchgängen bereits richtig starke Sprünge gezeigt und jetzt darf man gespannt sein, was der Youngster der US-Amerikaner jetzt runterbringen kann. Frantz hat in der Luftfahrt zu kämpfen, die Ski wackeln viel hin und her und es werden dann doch "nur" 122,5 Meter.

Ukraine Yevhen Marusiak aus der Ukraine kommt besser durch und liefert für seine Verhältnisse einen richtig guten Sprung ab. Mit 123 Metern geht es locker an Kasachstan und Rumänien vorbei.

Rumänien Mihnea Alexandru Spulber setzt den Schlusspunkt für das rumänische Team, denn es wäre doch verwunderlich, wenn es für einen Platz in den Top 12 reicht. Mit 96,5 Metern geht auch bei ihm nicht wirklich was.

Kasachstan Nach der ersten Gruppe liegt Kasachstan auf dem guten sechsten Platz, den dürfte man jetzt aber wohl verlieren. Svyatoslav Nazarenko erreicht bei einem Gate weniger Anlauf als in der vorherigen Gruppe nicht mehr als 110 Meter.

Österreich Manuel Fettner setzt den Schlussstrich in der ersten Gruppe. Der hat noch mal etwas weniger Aufwind und liefert 127 Meter ab. Wo kommt Österreich damit raus? Vorerst Platz vier mit 8,1 Punkten Rückstand.

Deutschland Wie geht es für Deutschland in den Wettkampf hinein? An Norwegen und Slowenien wird es nicht vorbeigehen, das DSV-Duo ist aber auf jeden Fall vorne dabei. Nach 129,5 Metern durch Leyhe liegt Deutschland 4,5 Punkte hinter Norwegen auf der dritten Position.

Slowenien Slowenien aber ist nicht weit weg! Lovro Kos segelt bis auf 132,5 Meter hinunter, bekommt ebenfalls Topnoten für die Haltung und weniger Abzüge für den Aufwind als Granerud. So sind es dann auch nur 1,4 Punkte, die zur Führung fehlen.

Norwegen Nicht jeder Sprung geht bei Halvor Egner Granerud auf, aber hin und wieder zeigt der Norweger schon wieder, was eigentlich in ihm steckt! Er kommt gut vom Tisch weg und erreicht 134 Meter. Obendrauf gibt es gute Noten, womit Norwegen um 8,5 Punkte an Japan vorbeigehen kann.

Japan Gibt es jetzt den Wechsel an der Spitze? Ren Nikaido ist eigentlich zuzutrauen, dass er die bisherige Bestweite überfliegen kann. Und das tut der 22-Jährige auch! Nikaido kommt gut in seinen Sprung hinein und segelt ohne viele Korrekturen bis auf 129,5 Meter runter. Die Noten sind ebenfalls gut und Japan setzt sich erst einmal auf die erste Position.

Schweiz Remo Imhof kommt bisher noch nicht mit der Schanze zurecht und auch jetzt gibt es nicht die Weite, die die Schweiz in eine gute Position bringen wird. Mit 119,5 Metern und niedrigen Noten fehlen 15,5 Punkte in Richtung der Kasachen.

Polen Es wird laut im Stadion. Denn nach schwiegen Leistungen in dieser Saison ist Polen schon jetzt an der Reihe. Vorlegen soll Dawid Kubacki. Kommt er jetzt an Vassilyev vorbei? Auch nicht! Mit 123 Metern durch Kubacki findet sich Polen erst einmal hinter Kasachstan und en USA auf dem dritten Platz wieder.

Finnland Eetu Nousiainen kann für die Finnen auch nicht für den gelungenen Auftakt in den Wettkampf sorgen. Mit 118,5 Metern und Noten im 17er-Bereich liegt Finnland derzeit nur auf dem vorletzten Platz der Zwischenwertung.

Italien Großer Ärger bei Italien und Davide Bresadola, für den es in der Probe viel besser gelaufen war. Jetzt möchte auch er zu viel und nimmt sich schnell an Höhe. Italien fehlen auch schon 15 Punkte in Richtung der überraschend starken Kasachen.

USA Durchaus Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis dürften sich heute die US-Boys machen, für die es in der Probe richtig gut gelaufen war. Doch jetzt kommt es darauf an. Was kann Erik Belshaw für sein Team vorlegen? Der 20-Jährige möchte am Schanzentisch zu viel, nimmt sich dadurch ein paar wichtige Meter und dieses Mal kommt er nach 124 Metern zur Landung. Das US-Team bleibt hinter Kasachstan zurück.

Ukraine Vitaliy Kalinichenko kann die Weite seines kasachischen Konkurrenten auch nicht überbieten und muss nach 117 Metern zur Landung kommen.

Rumänien Daniel Cacina macht für das Duo aus Rumänien den Anfang und ist nach dem guten Sprung durch Vassilyev bereits unter Druck. Doch bei ihm geht viel schief und er muss nach 90,5 Metern bereits zur Landung kommen. Da war wohl auch etwas Nervosität im Spiel, denn so oft ist er natürlich nicht im Weltcup am Anlauf.

Kasachstan Eröffnet wird der erste Durchgang durch den Startspringer des kasachischen Duos, welches gegen Rumänien um das Weiterkommen in den zweiten Durchgang springen dürfte. Bei Danil Vassilyev geht es bei einem schönen Aufwind bis auf gute 124,5 Meter hinunter.

Was geht für die Schweiz? Für das Team aus der Schweiz dürfte es vor allem darum gehen, heute einen guten Platz mitzunehmen und ins Finale der besten acht Teams zu kommen. An die erste Position wurde Remo Imhof gesetzt. Neben ihm darf sich Killian Peier beweisen.

Auch ÖSV stark aufgestellt Stark aufgestellt ist auch das österreichische Team. Hier verzichtet man zwar auf Dauerbrenner Stefan Kraft, schickt mit Manuel Fettner und Jan Hörl aber die beiden Athleten an den Anlauf, die in den Freitagssprüngen den besten Eindruck hinterlassen konnten.

Das deutsche Duo Im deutschen Duo ist wenig überraschend Andreas Wellinger vertreten, der nach seinen guten Leistungen während der Tournee in Wisla gestern in der Qualifikation auf Platz zwei landete. Neben ihm wurde nach guten Trainings- und Qualiergebnissen Stephan Leyhe für das Super-Team nominiert.

Heute Super-Team Heute geht es in Wisla zunächst im Super-Team-Wettkampf über die Schanze. Das neue Teamformat, welches im letzten Winter zum ersten Mal eingeführt wurde, zeichnet sich dadurch aus, dass nur drei Athleten pro Team an den Start gehen und drei Durchgänge gesprungen werden. Im ersten Durchgang wird das Feld auf zwölf Nationen verkleinert. Im zweiten Durchgang wird dann weiter ausgesiebt und nur die acht besten Teams dürfen im Finale an den Start gehen.

Slowenien führt nach Quali-Durchgang Die ersten Punkte im Rahmen der neuen Tour gab es bereits am gestrigen Freitag zu sammeln, als die Qualifikation für das morgige Einzelspringen über die Bühne ging. Darin gingen jeweils die besten zwei besten Sprünge einer Nation in die Wertung ein. In Führung setzte sich so Slowenien, bei denen Qualisieger Anze Lanisek und Lovro Kos auf Platz drei 285,6 Punkte sammelten. Österreich liegt mit 12,1 Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz, während Deutschland 15,4 Punkte Rückstand hat und auf dem dritten Platz liegt.

Neue Tour durch Polen Die Vierschanzentournee ist gerade erst beendet, da steht für die Athleten bereits die nächste Tour auf dem Plan. In Polen geht es die neue Polish Tour über die Bühne. In den nächsten Tagen beinhaltet diese die Stationen Wisla, Szczyrk und Zakopane. Im Fokus stehen dabei nicht die Einzelleistungen, sondern die jeweiligen Nationen. Für die Tour-Wertung werden bei jedem Wettkampf und jeder Qualifikation die Punkte der besten zwei Athleten einer Nation addiert und am Ende gewinnt das Team mit den meisten Punkten.