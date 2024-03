Skispringen | Planica | 23.03.2024 09:30 | HS 240 Team

Der 51-Jährige Noriaki Kasai sitzt oben. Der Japaner ist etwas zu spät am Tisch, trotzdem erwischt er seinen bisher besten Sprung in Planica und fliegt auf 210,5 Meter. Der Routinier bringt Japan auf Platz zwei.

Kamil Stoch sitzt bei den Polen nun oben. Er muss aufgrund der Verletzung von Bresadola lange warten und darf nach einer fast zehnminütigen Pause endlich runter. Für ihn geht es nun aus Gate zwölf weiter. Er ist fast pünktlich am Tisch und segelt auf 222 Meter. Damit setzt sich Polen klar vor Italien auf Platz eins.

Der letzte der ersten Gruppe sitzt oben. Daniel Tschofenig kommt sehr dynamisch am Tisch weg und setzt mit 225 Metern die neue Bestweite. Damit setzt sich Österreich mit 7,0 Punkten Vorsprung an die Spitze.

Unten im Auslauf wird es laut. Der erste Slowene sitzt oben. Lovro Kos bekommt grün. Er hat eine enorme Höhe nach dem Absprung und greift mit 216,5 Metern die Führung an. 6,1 Punkte Vorsprung haben die Gastgeber vor Japan.

Robert Johansson hat heute Geburtstag und feiert seinen 34. Geburtstag. Er fliegt auf 211,5 Meter. Die Noten und die Bedingungen sind aber nicht so gut und so setzt er sich mit 184 Punkten auf Platz drei.

Junshiro Kobayashi greift nun die Weite von Żyła an, landet aber knapp zwei Meter hinter dem Polen (214,5m). Er bekommt aber bessere Noten mit 18,5 Punkten und so übernimmt Japan die Führung von Polen.

Italien

Andrea Campregher ist in der Spur. Nach dem Absprung kommt er aber zu aggressiv am Tisch raus und verliert so Tempo. Bei 160,5 Metern ist Schluss. Somit geht es für Italien noch hinter Kasachstan zurück.