Skispringen | Lahti | 02.03.2024 16:15 | HS 130 Team

Ryoyu Kobayashi will hier wieder angreifen und sich für das Springen morgen in Form bringen. Sein Sprung auf 125 Meter ist stark, zufrieden ist der Japaner dennoch nicht.

Tate Frantz eröffnet den letzten Durchgang, muss aber warten bevor er auf den Balken darf. Er schafft es auf 114 Meter und kann heute nicht ganz zeigen, was er eigentlich drauf hat.

Kann Kristoffer Eriksen Sundal hier antworten? Er kann! Der Norweger ist sehr hoch in der Luft und springt nur einen halben Meter kürzer als der Österreicher und verteidigt damit die Führung.

Philipp Raimund versucht es oben wieder mit Tempo und der Wind trägt ihn gut runter. Mit 120,5 Meter zeigt er einen guten Sprung und bringt Deutschland selbstverständlich an die Spitze.

Junshiro Kobayashi springt dynamisch ab und segelt mit einem stabilen V durch die Luft. Am Ende sind es 199 Meter für den Japaner.

Antti Aalto muss lange warten, denn der Wind nimmt nun wieder zu bläst gerade nach dem Absprung enorm stark. Als er dann endlich springt wird es laut in Lahti, doch er wird im Hang runtergedrückt und schafft es nur auf 114,5 Meter. Das ist nur Rang drei für Finnland.

Peter Prevc ist sehr hoch in der Luft und setzt den Telemark nach 127 Metern. Damit ist Prevc sichtlich zufrieden.

Halvor Egner Granerud ist stabil in der Luft, wackelt aber leicht mit dem linken Ski. Am Ende geht es auf 121 Meter für den Norweger.

Stephan Leyhe hat Mühe in der Luft und muss den rechten Ski korrigieren. Genau wie im ersten Versuch schafft er es auf 122 Meter und vergrößert damit den Vorsprung auf Polen.

Der 51-Jährige Noriaki Kasai zeigt, dass er es immer noch kann. Am Ende sind es 117 Meter für das Skisprung-Urgestein.

Eetu Nousiainen springt kräftig ab und hatte seitlichen Aufwind. Mit 117,5 Metern bringt er Finnland in Führung.

Andrew Urlaub tut sich hier schwer in der Flugphase, weil er keinen Aufwind hat. Mit 110,5 Metern kommt die USA nur auf Platz drei.

Das lange warten hat sich aber gelohnt für Daniel Tschofenig. Er springt dynamisch ab und ist enorm hoch in der Luft. Mit 126 Meter bringt er sein Team an die Spitze.

Piotr Zyla macht es ein wenig besser als der Finne und setzt bei 121 Metern die Skier in den Schnee. Das ist vorerst die Führung für das polnische Team.

Kasperi Valto ist hoch in der Luft und der Wind treibt ihn leicht nach rechts. Mit 119,5 Metern bringt er Finnland auf Platz zwei.

Domen Prevc eröffnet den Finaldurchgang und will noch ein paar Plätze gutmachen. Das wird dem Slowenen mit 126 Metern vielleicht sogar noch gelingen.

Norwegen an der Spitze

Stefan Kraft will seinen Patzer von gestern wieder gutmachen, doch auch er muss zunächst warten. Diesmal klappt sein Sprung besser, doch mit 122 Meter ist der Führende im Gesamtweltcup nicht zufrieden.

Nach rund vier Minuten Pause darf Andreas Wellinger endlich los. Er springt exzellent ab, doch im hang hat so gut wie keinen Aufwind der ihn trägt. Seine 122 Meter reichen aber nur für Platz zwei.

Slowenien stürzt ab! Lovro Kos schüttelt es in der Luft kräftig durch und sein Flugsystem fällt zusammen. Nur 109,5 Meter sind es für den Slowenen und damit rutscht das Team auf Platz sechs ab.

Zniszczol bringt Polen nach vorne! Der Pole springt starke 127,5 Meter weit, obwohl er wenig Höhe hat. Damit setzt sich Polen vorerst an Position eins.

Was ist noch drin für die Schweiz? Nicht viel! Gregor Deschwanden kann hier mit 117,5 Metern nichts mehr retten und damit ist die Schweiz ausgeschieden.

Jan Hörl hat nun mit die besten Bedingungen und diese nutzt er sehr gut aus! Mit 131 Metern zeigt er einen fantastischen Sprung und dadurch schiebt sich Österreich mit 1,1 Punkten Vorsprung an Norwegen vorbei.

Kamil Stoch zeigt hier, dass er noch nicht zum alte Eisen gehört. Sein Flugsystem ist stabil und sein Telemark und wie immer gut. Mit 123,5 Metern setzt sich Polen damit an die Spitze.

Svyatoslav Nazarenko ist der dritte Springer für die kasachische Mannschaft. Er hat in der Luft zu kämpfen und wird im Hanf runtergedrückt. Schon nach 85 Metern ist Schluss für den Kasachen.

Stephan Embacher startet in sein erstes Mannschaftsspringen im Weltcup und leistet hier seinen Teil. Mit 126,5 Metern bringt der junge Österreicher sein Land vorerst auf Platz zwei hinter Norwegen.

Altmeister Noriaki Kasai zeigt seine langjährige Erfahrung und zeigt einen soliden Sprung auf 130 Meter. Der Japaner war bereits 1994 Mitglied der Mannschaft in Lahti.

Maciej Kot hat nach dem Absprung zu kämpfen und kommt sichbar aus dem Gleichgewicht. Am Ende landet er aber sich, doch es reicht nur für 111,5 Meter und Platz zwei.

Felix Trunz hat viel Spannung in der Luft und eine gute Sprungkraft. Trotzdem reicht es nur für 114 Meter und Platz drei.

Andrew Urlaub muss erstmal warten, da der Wind jetzt wieder zunimmt. Er ist etwas zu früh am Schanzentisch und deswegen geht es nur auf 113,5 Meter für den US-Amerikaner.

Daniel Tschofenig ist zunächst sehr hoch in der Luft, wird aber schnell im Hang runtergedrückt. Dadurch kommt er nur auf 120 Meter und Österreich muss sich zunächst mit Rang fünf begnügen.

Pius Paschke bringt des DSV hier eine gute Ausgangslage. Mit 127 Metern zeigt er zwar keinen Weltklasse Sprung, doch mit einem schönen Telemark und guten Noten bleibt Deutschland hier an Norwegen dran und ist Zweiter.

Domen Prevc hat ähnliche Bedingungen wie der Norweger, ist aber viel zu flach in der Luft und kommt schon nach 114,5 Metern runter. Das ist nur der sechste Platz für die Top-Nation Slowenien.

Direkt nach dem Absprung zeigt der Windmonitor rund 5 Meter pro Sekunde an. Deswegen muss Johann Andre Forfang erstmal vom Balken runter. Er springt kräftig und es trägt ihn hoch und weit! Erst nach 135,5 Metern ist Schluss für den Norweger, deswegen kann er auch keinen Telemark setzen, dennoch ist das natürlich die klare Führung.

Kilian Peier schaffte es gestern nicht in den zweiten Durchgang und auch heute ist nicht viel drin für den Schweizer. Für ihn geht es nur auf den dritten Platz.

Im Vergleich zu gestern sind heute deutlich mehr Zuschauer da und Kaperi Valto wird von der Menge gertragen. Seine Ski sind weit weg vom Körper, schafft es aber trotzdem auf 119,5 Meter und setzt sich damit an die Spitze.

Beim gestrigen Springen schaffte es lediglich Gregor Deschwanden in den zweiten Durchgang, der den 22. Platz erreichte und heute der Schlussspringer der Schweiz ist. Den Anfang macht bei der Alpennation Kilian Peier, dann kommen Felix Trunz und Yannick Wasser.

Das deutsche Team setzt sich aus Pius Paschke, Stephan Leyhe, Philipp Raimund und Andreas Wellinger zusammen. Angeführt wird das Quartett dabei von Andreas Wellinger, der in der Gesamtwertung auf Platz drei hinter Ryoyu Kobayashi und Stefan Kraft liegt. Beim gestrigen Einzelspringen landete der 28-Jährige auf dem zweiten Platz.

Das slowenische Team besteht heute aus Domen Prevc, Zak Mogel, Peter Prevc und Lovro Kos. Letzterer konnte gestern den Sieg einfahren und unterstrich damit seine aktuelle Form. Doch auch seine Teamkollegen wollen heute angreifen. Die Prevc-Brüder landeten gestern auf den Rängen 13 und 14. Lediglich Zak Mogel fiel etwas ab und wurde am Ende nur 29.

Auch Slowenien ist in Form

Österreich will angreifen

Im ÖSV-Team startet Daniel Tschofenig als erstes. Danach kommen Stephan Embacher, Jan Hörl und Stefan Kraft springt zum Schluss. Nachdem Kraft gestern den zweiten Durchgang verpasst hatte und nur Vorletzter wurde, will er das heute wieder gutmachen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn das österreichische Team ist in Top-Form und führt mit 5239 Punkten auch die Nationenwertung an. Dahinter kommt Deutschland mit 3834 Zählern und Slowenien mit 3331.