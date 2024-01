Skispringen | Skiflug-WM | 28.01.2024 14:00 | HS 235 Team Tag 3

Finnland Niko Kytösaho hatte gestern ein starkes Einzelergebnis abliefern können und auch heute passt für ihn wieder alles zusammen und er segelt noch einmal auf 215,5 Meter hinunter. Finnland wird sicher im Finaldurchgang vertreten sein!

USA Nach dem dritten Durchgang haben die US-Amerikaner viel Boden verloren und Tate Frantz braucht jetzt einen richtig guten Flug, damit es noch für den Finaldurchgang reicht. Frantz legt alles rein, doch mit 197 Metern kann es trotzdem eng werden gegen die Konkurrenten aus Finnland, denn auch die haben ihren stärksten Mann hinten drauf.

Österreich Jan Hörl muss gegen Domen Prevc auch zurückstecken, seine 212 Meter reichen aber, um an Deutschland vorbeizuziehen und den zweiten Platz in der Zwischenwertung zu übernehmen.

Deutschland Was kann Stephan Leyhe für Deutschland jetzt dagegensetzen? Leyhe hat damit zu kämpfen, technisch sauber durchzukommen und es fehlt ein bisschen an Fluss in seinem Sprung. Nach 198,5 Metern gerät Deutschland unter Druck und verliert 36,7 Punkte in Richtung Slowenien.

Slowenien Domen Prevc setzt an, um die Slowenen weiter im Rennen um Gold zu halten. Der 24-Jährige geht am Schanzentisch gewohnt schnell in die Flughaltung und kommt nach einem enttäuschenden Einzelwettkampf, heute wieder richtig ins Segeln! 232 Meter und Noten im 19er-Bereich werden jetzt Deutschland und Österreich wieder fordern.

Norwegen Können sich die Norweger noch mal näher herankämpfen? Marius Lindvik hat zumindest noch nicht aufgegeben und bringt seine Mannschaft nach einem richtig guten Sprung wieder näher ran! Nach 230 Metern und dreimal der 18.5 in der Haltung ist man wieder ganz nah an Polen dran.

Japan Nachdem schon Nakamura nicht mithalten konnte, lässt jetzt auch Junshiro Kobayashi liegen. Am Schanzentisch schleichen sich die ersten Fehler ein und mit seiner engen Skiführung kommt er anschließend auch nicht richtig ins Fliegen. 200,5 Meter, dann ist der Flug auch schon wieder vorbei.

Polen In Richtung Polen geht die Lücke jetzt richtig auf und Dawid Kubacki überfliegt locker die "grüne Linie". Die Ansprüche der Polen sind aber natürlich ganz andere und entsprechend ist Kubacki nach seinen 206,5 Metern nicht ganz glücklich.

Schweiz Nachdem der Probedurchgang in die Hose ging, scheint sich das Team aus der Schweiz zum Wettkampf gefangen zu haben. Die 200 Meter gibt es zwar für Remo Imhof nicht, nachdem er am Schanzentisch zu spät dran ist, aber die Schweiz setzt sich jetzt bereits 40 Punkte von Finnland ab.

Finnland Antti Aalto hat anschließend auch zu kämpfen. Nach 185 Metern geht es für Finnland zwar knapp an den US-Amerikanern vorbei, doch es wird weiterhin eine Zitterpartie werden, ob es für den Finaldurchgang reichen wird.

USA Die dritte Gruppe wird durch Decker Dean eröffnet, der mit einer Luke mehr Anlauf allerdings jetzt völlig abstürzt. Seine 167,5 Meter könnten den US-Amerikaner heute das Finale kosten, wenn es ganz dumm läuft.

Österreich Was kann Manuel Fettner für Österreich dagegensetzen? Er kommt solide durch, kann die Weiten der Konkurrenten aber nicht erreichen. Mit 218,5 Metern und zehn Punkten Rückstand muss man das ÖSV-Team aber weiterhin im Blick behalten.

Deutschland Es scheint, als hätte die Silbermedaille von Wellinger dem gesamten deutschen Team richtig Selbstvertrauen gegeben, denn auch Karl Geiger erwischt seinen bisher besten Sprung auf dieser Schanze! 224,5 Meter holt Geiger raus und hält damit Deutschland mit 0,7 Punkten knapp vor Slowenien.

Slowenien Was kann Peter Prevc für seine slowenische Mannschaft jetzt nachlegen? So einiges! Es geht wieder dahin und Prevc liefert nach 226 Metern einen seiner besten Flüge in den WM-Tagen hin. Auch in der Haltung bleibt wenig liegen, so dass die Mannschaft weiterhin auf Kurs in Richtung Titelverteidigung bleibt.

Norwegen Damit dürfte auch Norwegen wohl aus dem Medaillenkampf sein. Daniel Andre Tande arbeitet zu viel gegen Ski, möchte zu viel und muss dann schon vor der 200-Meter-Marke wieder in Richtung Landung kommen. Auch Norwegen rangiert schon deutlich hinter Polen.

Japan Japan setzt in der zweiten Gruppe seine große Schwachstelle ein. Naoki Nakamura kam in dieser Saison nicht wirklich in Tritt und kaum einer seiner Sprünge ging wirklich aus. Kann er sich wie andere jetzt noch mal steigern? Leider nicht. Mit 189,5 Metern wirkt Nakamura wieder von der Rolle und Japan liegt schon jetzt deutlich hinter Polen.

Polen Für den Einzelwettkampf wurde Kamil Stoch nicht nominiert, im Team darf er jetzt wieder eingreifen und bedankt sich mit einem stabilen Sprung bei seinem Trainer für das Vertrauen. Stoch segelt bis auf 211 Meter hinunter.

Schweiz Simon Ammann ist heute eine der Wackelkandidaten im Team der Schweizer und bislang ging kaum ein Flug so richtig aus. Zur Teamkonkurrenz läuft es aber noch einmal besser zusammen und er sorgt dafür, dass es mit 198,5 Metern jetzt an den US-Amerikanern vorbeigeht.

Finnland Kasperi Valto legt alles rein, schafft es aber nicht, den Rückstand von seinem Teamkollegen aus der ersten Gruppe aufzuholen. Nach 193,5 Metern gibt es aber eine neu persönliche Bestweite für ihn zu feiern.

USA Kevin Bickner soll die US-Amerikaner auf Kurs in Richtung Finale halten. Bickner kommt zu steil vom Schanzentisch weg und nimmt sich dadurch einiges an Geschwindigkeit, mit 189 Metern steigert er sich aber zu seinen bisherigen Flügen hier.

Österreich Die Österreicher möchten auch nicht zurückstecken und auch von Michael Hayböck gibt es einen richtig weiten Flug auf die 228 Meter. Wo ordnet sich Österreich nach der ersten Gruppe ein? Platz drei mit nur 3,4 Punkten Rückstand. Ist das eng nach den ersten Athleten!

Deutschland Pius Paschke jubelt im Auslauf! Pünktlich zum Teamwettkampf packt er seinen besten Flug auf dieser Anlage aus und haut hier die 229,5 Meter in den Schnee. Auch die Noten sind gut und da er mehr Rückenwind als Kos hatte, geht es durch Pluspunkte in der Windwertung tatsächlich an Überflieger Kos vorbei!

Slowenien Die Slowenen setzen einen ihrer besten Athleten bereits in der ersten Gruppe ein und sorgen mit Lovro Kos für eine Kampfansage in Richtung der Konkurrenz! Kos kommt super vom Schanzentisch weg, legt sich schön über die Latten und lässt sich bis auf 231 Meter tragen. Oben drauf gibt es Topwerte in Haltung. Slowenen führt mit 11,9 Punkten Vorsprung.

Norwegen Robin Pedersen hat sich durch gute Leistungen in das norwegische Team gekämpft, während Granerud aussetzen muss. Zufrieden sein wird er aber nicht. Er wirkt verkrampfter als in den letzten Tagen und kann nicht die Weite erreichen, der er sich vorgenommen haben dürfte. Mit 209 Metern fehlen auch den Norwegern schon 15 Punkte.

Japan Bislang hat Ren Nikaido hier noch seine Probleme gehabt, heute aber passt es zumindest weitenmäßig bei ihm zusammen. Ärgern wird sich Nikaido nach seinen 214 Metern aber dennoch, denn durch eine verpatzte Landung gehen richtig viele Punkte flöten. Japan verliert so schon 15,3 Punkte in Richtung Polen.

Polen Aleksander Zniszczol ballt die Faust bei der Ausfahrt. Nachdem er schon in den letzten Tagen gute Flüge zeigen konnte, läuft es für ihn auch jetzt ordentlich und er bringt seine Mannschaft mit 221,5 Metern souverän an die Spitze. Nun werden sie gespannt sein, was die Konkurrenz in der ersten Gruppe folgen lassen kann.

Schweiz Im Probedurchgang war für Sandro Hauswirth nicht viel möglich. Kann er sich jetzt zum Wettkampf steigern? Hauswirth kommt oben verdreht raus, macht aber noch viel aus seinem Sprung und schafft zumindest die 204 Meter. Die Noten sind wechselhaft und die Sprungrichter sich nicht ganz einig. Wo ordnet sich die Schweiz nach diesem Versuch ein? Platz zwei mit 6,6 Punkten Rückstand zur USA.

Finnland Die Finnen setzen Eetu Nousiainen an der ersten Stelle ein, der tut sich aber deutlich schwerer mit der Schanze und muss bereits nach 191 Metern zur Landung kommen. Damit fehlen dann auch gleich einmal einige Punkte in Richtung der US-Boys.

USA Erik Belshaw eröffnet für das US-Team die heutige Teamentscheidung. Die Mannschaft dürfte sich heute die Teilnahme am Finale als Ziel gesetzt haben. Bei nur leichtem Rückenwind legt er mit 207,5 Metern schon einmal ordentlich vor für seine Mannschaft.

Slowenen gewinnen Probe Vor dem Wettkampf konnte der Probedurchgang bereits ohne Probleme durchgeführt werden. Ihre Favoritenrolle unterstrichen darin die Slowenen. Dahinter ordneten sich Deutschland und Österreich ein. Die Schweiz muss indes zulegen, wenn sie nicht im ersten Durchgang schon rausfliegen möchte.

Schweiz muss sich steigern Für das Team aus der Schweiz dürfte es heute um weniger gehen und das Team mit aus Sandro Hauswirth, Simon Ammann, Remo Imhof und Gregor Deschwanden braucht eine große Steigerung, um einen Platz zu erreichen, der sie zufriedenstimmen wird.

Was geht für das DSV-Team? Zuletzt holte die deutsche Mannschaft bei der Skiflug-WM im Teamwettkampf zweimal die Silbermedaille und auch heute möchte das Quartett um die Mediallen mitkämpfen. Eröffnen soll gleich Pius Paschke. Karl Geiger springt an der zweiten Position, gefolgt von Stephan Leyhe. Den Schlusspunkt setzt dann Andreas Wellinger.

Österreich will wieder zugreifen Nach dem Erfolg von Stefan Kraft im Einzel wieder nach Gold greifen möchte das Team aus Österreich, welches zum letzten Mal 2016 bei der letzten Skiflug-WM auf dem Kulm eine Medaille bei Skiflug-Titelkämpfen geholt hatte. Die Mannschaft springt heute mit einer ähnlichen Besetzung wie damals. Einzig Manuel Poppinger, der inzwischen zurückgetreten ist, fehlt. Seinen Platz nimmt Jan Hörl ein. Neben ihm wurden Stefan Kraft, Manuel Fettner und Michael Hayböck für die heutige Aufgabe nominiert.

Slowenen auch ohne Lanisek gefährlich Die slowenische Mannschaft muss bei der WM zwar auf Anze Lanisek , der nach einer Verletzung mindestens zwei Monate ausfällt, verzichten, dürfte aber trotzdem alles daran setzen, um sich zum zweiten Mal in der Geschichte der Skiflug-WM zum Weltmeister zu krönen. Nominiert wurden im slowenischen Team für heute die Prevc-Brüder sowie Timi Zajc und Lovro Kos.

Abschlusstag bei Skiflug-WM Es geht in den letzten Tag bei der Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm. Nachdem gestern Geduld gefragt war, sollte der Wind heute weniger Probleme machen und einem fairen Finaltag nichts im Wege stehen. Gemeldet haben für die letzte Entscheidung insgesamt neun Nationen. Acht davon kommen in den Finaldurchgang. Gestartet wird um 14:00 Uhr.