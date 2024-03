Skispringen | Raw Air | 12.03.2024 16:00 | Trondheim Einzel

Valentin Foubert (FRA) Valentin Foubert erwischt eine ruhige Phase mit kaum Rückenwind, kann das aber auch nicht nutzen und mit 92,5 Metern dürfte es auch für ihn schwierig werden, ins Finale zu kommen.

Yanick Wasser (SUI) Der Schweizer kommt zwar besser zurecht als noch in den Trainingssprüngen, aber auch die 91 Meter dürften vom Youngster zu wenig sein, um es unter die besten 30 zu schaffen.

Benjamin Østvold (NOR) Benjamin Østvold steigt am Tisch deutlich besser weg als die Athleten vor ihm und geht am Ende bis auf 96 Meter hinunter. Die Noten sind auch ganz ordentlich und er setzt sich erst einmal souverän an die Eins. Normalweise sollte diese Weite dann auch reichen, um den Sprung unter die Top 30 zu schaffen.

Artti Aigro (EST) Im zweiten Training passt es für Artti Aigro ganz gut, jetzt aber erwischt er seinen Absprung nicht ganz so sauber und muss sich mit 93,5 Metern zufriedengeben. Er wird noch warten müssen, ob es sich ausgehen wird.

Vitaliy Kalinichenko (UKR) Vitaliy Kalinichenko kann noch ein paar mehr Meter runterbringen und geht auf 92,5 Meter runter. Punkte kostet ihm allerdings die Landung. Nachdem er den Telemark nicht hinbringen kann, gibt es nur 16er-Noten und die könnten in einem gewohnt engen Feld von der Normalschanze noch den Unterschied machen.

Noriaki Kasai (JPN) Was lässt der Oldie Noriaki Kasai folgen? Der 51-Jährige hat am Schanzentisch nicht die Absprungkraft, kann am Ende aber auch immerhin 89,5 Meter rausholen. Für das Finale könnte aber auch diese Weite zu wenig sein.

Kasperi Valto (FIN) Den Wettkampf von der Normalschanze eröffnet Kasperi Valto aus dem finnischen Team, der nach dem Ausfall von Sundal noch in das Feld reingetuscht war. Bei Rückenwind legt er mit 89 Metern vor.

Schweizer ohne Imhof Im Team der Schweiz ging es nur mit einem Trio weiter zu den Wettkämpfen nach Trondheim. Remo Imhof kam am Holmenkollen überhaupt nicht zurecht und gehörte am Ende zu denen, die den Sprung unter die besten 50 der Raw-Air nicht geschafft hatten. Somit sind heute Yanick Wasser, Killian Peier und Gregor Deschwanden am Anlauf.



Wie hat Huber Oslo abgehakt? Daniel Huber erlebte einen bitteren Sonntag am Holmenkollen. Der ÖSV-Springer war nur knapp hinter Teamkollege Kraft, der heute wieder zu den Favoriten zählt, als Zweiter der Raw-Air in den Wettkampf gegangen, hatte dann aber kein Glück mit dem Wind und verpasste das Finale, womit er nun keine Möglichkeit mehr auf den Gesamtsieg der Tour hat. Weit zurück liegt auch schon Daniel Tschofenig. Manuel Fettner ist ebenfalls schon raus aus dem Gesamtklassement und dürfte mit guten Einzelsprüngen auf einen Platz in den Top 20 der Raw-Air und den finalen Wettkampf in Vikersund hinarbeiten. Michael Hayböck sowie Jan Hörl haben ihrerseits noch gute Möglichkeiten auf ein Topergebnis in der Gesamtwertung.

Gelingt dem DSV-Team die Steigerung? Das deutsche Team hatte in Oslo große Schwierigkeiten und dürfte jetzt darauf hoffen, dass es in Trondheim wieder besser klappt. Da nach dem Klassement der Raw-Air gesprungen wird, sind Karl Geiger und Stephan Leyhe heute bereits früh an der Reihe. Philipp Raimund, Constantin Schmid sowie Pius Paschke und Teamleader Andreas Wellinger werden das Aufgebot in Trondheim vervollständigen.

Sundal muss Saison beenden Die Saison nach seinem Sturz in Oslo vorzeitig beenden muss Kristoffer Eriksen Sundal. Der Norweger war in der Qualifikation am zweiten Tag nach einem weiteren Sprung gestürzt. Er konnte zwar wieder aufstehen und nahm in Absprache mit den Ärzten am Wettkampf teil, verpasste aber das Finale. Für die restliche Saison zog er am Montag zurück. "Ich wäre gerne gesprungen, aber es tut einfach zu weh", erklärte Sundal gegenüber dem norwegischen TV-Sender NRK. "Ich wäre gerne beim Finale dabei gewesen, weil ich so gut in Form bin, aber leider habe ich jetzt keine Chance mehr."

Kraft führt Raw-Air an Vor dem siebten Sprung für die Raw-Air führt Stefan Kraft die Wertung mit 773,5 Punkten an. Sein erster Verfolger ist Johann Andre Forfang mit 11,3 Punkten Rückstand. Jan Hörl liegt auf Platz drei und hat 25,3 Punkte Rückstand. Bester Deutscher ist Andreas Wellinger als Neunter mit schon 59,7 Punkten Rückstand.

Nur noch die Top 50 am Start Nach den sechs Sprüngen in Oslo wurde das Feld bei der Raw-Air auf 50 Athleten verkleinert. Diese werden die Wettkämpfe in Trondheim bestreiten, ehe dann mit der Qualifikation in Vikersund das Feld weiter verkleinert wird auf 40 Starter. Beim letzten Wettkampf am Sonntag sind dann nur noch die Top 30 der Raw-Air startberechtigt und über drei Sprungdurchgänge wird auf die besten zehn Athleten verkleinert.



Fortsetzung in Trondheim Nach den Auftaktwettkämpfen der Raw-Air-Tour geht es für die Athleten in den kommenden Tagen in Trondheim weiter, wo gleichzeitig zum ersten Mal auf den umgebauten Schanzen für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr gesprungen wird. Heute wird zunächst auf der Normalschanze gesprungen, ehe dann am morgigen Mittwoch das Springen von der Großschanze folgt.