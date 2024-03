Skispringen | Raw Air | 09.03.2024 14:40 | Oslo Einzel

DSV-Springer lassen Federn Auch die deutschen Springer gehörten zu denen, die im ersten Durchgang einige Federn lassen mussten. Andreas Wellinger ist als bester DSV-Springer nur 16., bei Pius Paschke steht nach einem Sprung der 18. Rang zu Buche. Constantin Schmid rutscht als 30. gerade so noch ins Finale. Zusehen müssen hingegen Karl Geiger und Philipp Raimund.

Kraft führt zur Halbzeit Bei wechselhaften Bedingungen konnte sich am Holmenkollen Stefan Kraft die Zwischenführung sichern. Der Österreicher kam auf 132 Meter und liegt 5,8 Punkte vor Timi Zajc. Johann Andre Forfang ist mit 6,4 Punkten auf Platz drei zu finden. 0,1 Punkte hinter ihm liegt Daniel Huber. Auch Jan Hörl und Michael Hayböck sind auf den Plätzen sechs und sieben gut dabei. Manuel Fettner liegt auf dem 25. Rang. Ausgeschieden ist als 31. Daniel Tschofenig. Der ÖSV-Springer befindet sich aber in guter Gesellschaft. Unter anderem Ryoyu Kobayashi war bei schwierigen Windverhältnissen ausgeschieden.

Daniel Huber (AUT) Daniel Huber setzt den Schlusspunkt unter einen schwierigen ersten Durchgang. Kann er auch heute wieder einen guten Sprung zeigen? Ja! Huber bleibt drauf und mit 128,5 Metern und Platz vier ist auch er bei den besten Startern dabei.

Johann Andre Forfang (NOR) Johann Andre Forfang kommt oben auch gut durch, hat dann aber auch das Problem, dass ihm unten die Windunterstützung fehlt. Mit 128 Metern und guten Noten im 18er-Bereich ist Forfang aber vorne dabei. Er setzt sich hinter Kraft und Zajc auf den dritten Platz.

Marius Lindvik (NOR) Marius Lindvik kommt vom Schanzentisch mit einer enormen Höhe weg und als es dann unten reingeht, fehlt der Aufwind komplett und er kann bei 130 Metern seinen Telemark nicht hinstellen, da er aus einer zu hohen Höhe in Richtung Landung gekommen war. Das kostet Punkte und es wirft auch ihn ins Mittelfeld zurück.

Peter Prevc (SLO) Peter Prevc schafft es auch, sich durchzukämpfen und für den Slowenen geht es immerhin auf die 124 Meter hinunter. Er sortiert sich zwischen Wellinger und Paschek auf Platz 14 ein.

Manuel Fettner (AUT) Kommt Manuel Fettner jetzt besser durch? Der Routinier kann sich immerhin auf 120 Meter und damit ins Finale retten, doch zur Qualität dieses Wettkampfes trägt auch dieser Sprung nicht bei. Heute spielt das Glück doch eine große Rolle bei den Platzierungen.

Philipp Raimund (GER) Der Wind fordert jetzt ein Opfer nach dem anderen! Philipp Raimund erwischt den Schanzentisch überhaupt nicht und hat dann auch nicht die Höhe, um irgendwie durch die Bedingungen zu kommen. Mit 111 Metern ist auch er raus!

Robert Johansson (NOR) Robert Johansson hat sich zurück in das norwegische Weltcupteam gekämpft und war auch gestern in der Qualifikation gut dabei. Jetzt aber muss auch er sich durch schwierige Winde kämpfen. Nachdem der Wind kurz nach dem Tisch zupackt, muss er direkt eingreifen und hat dann keine Chance mehr. Nach seinen 117 Metern und nur Platz 39 ist auch Johansson zurecht bedient.

Eetu Nousiainen (FIN) Es bleibt schwierig in Oslo. Eetu Nousiainen ist der nächste Springer, der oben lange warten muss, bevor der Wind sich zumindest so sehr beruhigt hat, dass er abgelassen werden kann. Gelohnt hat es für ihn aber nicht und im Auslauf gibt es sarkastischen Applaus von Nousiainen in Richtung der Jury. Nach 113,5 Metern wird er ausscheiden.

Ren Nikaido (JPN) Ren Nikaido kann sich als nächster Japaner mit 126,5 Metern zumindest ins Finale retten.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Da hatte Kobayashi eigentlich keine Chance! Der Japaner wird zu einem der Windopfer und nach 111 Metern wird es für ihn keinen Finaldurchgang geben. Damit muss er auch im Gesamtweltcup einen herben Rückschlag hinnehmen.

Michael Hayböck (AUT) Michael Hayböck muss richtig lange zuwarten, bevor er dann auch abgelassen wird. Was ist dann für ihn möglich? Noch einiges. Kraft kann er nicht unter Druck setzen, aber mit 127,5 Metern und derzeit Platz fünf ist noch einiges möglich.

Jan Hörl (AUT) Jan Hörl kommt am Schanzentisch gut in seine Flughaltung rein, aber unten fehlt es dann an Aufwind, um ganz weit zu fliegen. Mit 127,5 Metern und Platz vier ist aber Hörl gut dabei.

Timi Zajc (SLO) Bei Timi Zajc passt es wenig später besser zusammen und er kann trotz kurzer Probleme im Flug immerhin noch die 130,5 Meter rausholen. Zajc hat gute Laune und setzt sich mit 5,8 Punkten Rückstand zu Kraft auf Platz zwei.

Daniel Tschofenig (AUT) Daniel Tschofenig erwischt das Timing am Schanzentisch nicht und hat dann auch nicht die Windunterstützung nicht, um trotzdem noch irgendwas rauszuholen. 119 Meter bedeuten nur Platz 22 und damit das Aus.

Andreas Wellinger (GER) Kann Andreas Wellinger mitgehen? Die Verhältnisse sind gut, nutzen kann er die aber nicht und nach technischen Fehlern muss er schon bei 126 Metern zur Landung kommen. Die Haltung bringt zwar gute Punkte ein, doch Wellinger fällt trotzdem deutlich hinter Kraft zurück. Auf Platz neun fehlen ihm 15,1 Punkte zum Österreicher.

Stefan Kraft (AUT) Stefan Kraft muss oben lange zuwarten, bevor er dann abgelassen werden kann. Unten hat er es weiterhin nicht einfach, Kraft lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und segelt bis auf 132 Meter runter. Für die Haltung kommt dreimal die 19.0 dazu, womit sich Kraft dann um 7,4 Punkte von der Konkurrenz absetzen kann.

Halvor Egner Granerud (NOR) Bei Halvor Egner Granerud schleicht sich ein Fehler beim Absprung rein und dann hat auch er bei viel Rückenwind im unteren Teil keine Möglichkeit, es auf gute Weiten zu schaffen. Mit 118 Metern muss Granerud zittern, ob es sich mit dem Finale der besten 30 Athleten ausgeht.

Niko Kytösaho (FIN) Niko Kytösaho ist als nächster Athlet bereits in der Spur und auch bei ihm überwiegt der Frust im Auslauf. Mit 126 Metern ist er so übel aber nicht dabei. Er rettet sich durch wenig Punktabzüge auf Platz fünf.

Alex Insam (ITA) Glück spiel heute auf jeden Fall eine Rolle. Hat Alex Insam das auf seiner Seite. Er hat es besser als sein polnischer Konkurrent, aber unten im Hang auch nicht optimal. Mit 120 Metern wird es auch für ihn wohl nichts mit dem Finale werden.

Aleksander Zniszczol (POL) Aleksander Zniszczol hat es in Lahti endlich zum ersten Podest geschafft, heute wird es für ihn aber nichts geben. Er kommt oben noch gut raus, dann aber hat er unten raus Rückenwind und kann nichts mehr ausrichten. Nach 113 Metern stampft Zniszczol sichtlich angefressen aus dem Auslauf!

Killian Peier (SUI) Killian Peier war gestern in der Quali ordentlich dabei, heute geht es für ihn allerdings nur auf 120 Meter und er wird im Finaldurchgang zusehen müssen.

Benjamin Østvold (NOR) Der 23-Jährige kann auch nicht mitmischen und nachdem auch er in der Luft mit technischen Fehlern zu kämpfen hat, geht es schon bei 122,5 Metern wieder zur Landung. Auf das Finale kann er aber weiter hoffen, dafür muss nur noch ein Athlet hinter ihm landen.

Lovro Kos (SLO) In der letzten Woche war Lovro Kos noch ganz oben auf dem Podest gestanden, danach aber hat der Slowene mächtig zu kämpfen und nach einer wilden Luftfahrt kommen nicht mehr als 121,5 Meter raus.

Daniel-Andre Tande (NOR) Daniel-Andre Tande kommt bei 126 Metern zur Landung und der Frust ist ihm in Anlauf anzusehen. Kopfschüttelnd verlässt Tande den Auslauf. Paschke hingegen ist jetzt sicher weiter.

Junshiro Kobayashi (JPN) Auch Junshiro Kobayashi muss länger warten, bevor er die Freigabe für seinen Sprung erhalten kann. Die Windbedingungen haben sich noch einmal deutlich verschlechtert und es weht mit Spitzen von bis zu 6 m/s rein. Als er dann losgelassen wird, ist der Wind weiterhin gut und Kobayashi geht bis auf 127,5 Meter runter. Durch 20 Punkte Abzug in der Windkompensation fällt er damit aber noch hinter Paschke zurück, der damit einen Platz näher am Finale ist.

Pius Paschke (GER) Bisher ging für die deutschen Athleten nicht viel, kann Pius Paschke das jetzt ändern? Er muss lange warten, bevor es dann losgeht. Dann aber klappt es gut und Paschke kann 127 Meter runterziehen. Für die Haltung bekommt er ebenfalls gute Werte im 18er-Bereich. Sicher ist das Finale aber durch viele Abzüge für den Wind und derzeit enge Abstände noch nicht. Paschke muss noch zwei Athleten hinter sich lassen.

Dawid Kubacki (POL) Auf Dawid Kubacki wartet die nächste Enttäuschung. Der 33-Jährige wird sich nach 114 Metern vom Finaldurchgang verabschieden müssen.

Erik Belshaw (USA) Erik Belshaw kann nicht nachziehen. Der US-Boy kommt oben gut raus, hat dann aber doch sichtbar mit den wechselhaften Winden zu kämpfen und kommt nicht über 118 Meter hinaus. Das Finale dürfte für ihn in weite Ferne rutschen.

Kamil Stoch (POL) Kamil Stoch hat auch einen schönen Aufwind und so kann auch er den Holmenkollen weit runtersegeln. 128 Meter und hohe Noten bringen ihm den vierten Platz ein. Noch zwei Springer müssten damit hinter ihm landen, damit auch er gleich noch einmal zum Zug kommt.

Anze Lanisek (SLO) Anze Lanisek zeigt, dass er nach seiner Verletzung zum Ende der Saison noch einmal angreifen möchte. Nach einem soliden Qualisprung geht es heute noch besser und mit 127 Metern bleibt er nur knapp hinter Sundal zurück. Damit dürfte es doch sicher in das Finale hineingehen!

Piotr Żyła (POL) Piotr Żyła dürfte da schon bessere Laune im Auslauf haben. Für den Routiniert aus dem polnischen Team geht der Sprung trotz einiger Korrekturen bis auf 125 Meter hinunter. Für viel Aufwind muss er allerdings auch einige Abzüge hinnehmen, womit er sich dann mit 9,3 Punkten schon deutlich hinter Sundal einfinden muss.

Keiichi Sato (JPN) Keiichi Sato verpasst das Timing am Absprung und dann ist auch beim Japaner der Sprung schon früh wieder zu Ende.

Valentin Foubert (FRA) Valentin Foubert steigt oben hoch raus, ist allerdings zu steil und so geht die Geschwindigkeit verloren, die es für einen weiten Sprung bräuchte. Mit 112 Metern reicht es nur für das Ende des Feldes.

Vladimir Zografski (BUL) Dir Jury drückt auf das Tempo und Vladimir Zografski ist als nächster Starter bereits in der Spur. Was kann er rausholen? Oben hat Zografski zu tun und wird nach einem technischen Fehler vom Wind gebremst. Mit 116 Metern geht es für ihn weit nach hinten zurück.

Fredrik Villumstad (NOR) Bei Fredrik Villumstad läuft es wenig später wieder deutlich besser und er kann vor heimischer Kulisse auf 125 Meter fliegen und in der Zwischenwertung Platz drei einnehmen.

Karl Geiger (GER) Karl Geiger ist im Gesicht abzulesen, dass auch dieser Sprung weit von dem entfernt war, was er sich eigentlich erhofft hat. Nach 113,5 Metern muss er zittern, ob es sich überhaupt noch mit dem Finaldurchgang ausgeht.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) Kristoffer Eriksen Sundal hat auf den ersten Metern zu kämpfen, dann aber geht der Sprung des Norwegers auf seiner Heimschanze voll auf und er kann 127,5 Meter in den Schnee bringen. Die Noten sind gut und so kann sich Sundal mit 3,8 Punkten Vorsprung an die erste Position setzen.

Roman Koudelka (CZE) Am Schanzentisch passt bei Roman Koudelka nicht alles zusammen, doch der Tscheche kommt in der Luft gut zurecht und kann sich mit 125 Metern knapp hinter Domen Prevc auf die zweite Position schieben.

Antti Aalto (FIN) Große Enttäuschung bei Antti Aalto! Der Finne kommt gerade einmal auf 114 Metern und da auch die Haltungspunkte nicht passen, geht es für ihn weit im Feld zurück.

Gregor Deschwanden (SUI) Auch Gregor Deschwanden ist für seine Verhältnisse heute schon früh an der Reihe. Kann er wie Franz seine schlechte Qualifikation abschütteln? Nur bedingt. Mit 120,5 Metern wird es vielleicht für den Finaldurchgang reichen, aber vermutlich nicht, um ganz vorne mitzumischen.

Tate Frantz (USA) Da heute nach dem aktuellen Stand der Raw-Air gesprungen wird, ist auch Tate Frantz aus den USA schon früh dran, der sich in diesem Jahr schon mit ein paar guten Ergebnissen hervortun konnte. Nach einem schwachen Quali-Ergebnis, läuft es für ihn heute besser und er kann sich auf 125 Meter runterkämpfen. Durch die Punktabzüge in der Windkompensation bleibt aber auch er hinter Domen Prevc zurück.

Maciej Kot (POL) Maciej Kot hat es wieder besser von den Windverhältnissen, kann er jetzt einen weiten Sprung ins Tal bringen. Bedingt. Mit 120 Metern kommt er zwar auf die gleiche Weite wie Prevc, hatte aber deutlich mehr Wind und bekommt daher viele Punkte abgezogen. Er rangiert sich mit 14,7 Punkten Rückstand auf Platz drei ein.

Yevhen Marusiak (UKR) Vor Yevhen Marusiak gibt es jetzt die erste größere Unterbrechung und der junge Ukrainer muss lange warten, bis er losgelassen wird. Belohnt wird er für die Wartezeit allerdings nicht und er kommt auf 112,5 Meter.

Yanick Wasser (SUI) Yanick Wasser geht als erster Schweizer in die Spur. Auch er hat nur wenig Windunterstützung, weiter als 102 Meter hätte es aber dennoch gehen müssen. Wasser muss sich nach technischen Fehlern auf den letzten Platz einfinden.

Domen Prevc (SLO) Domen Prevc hat wenig Aufwind und dafür sind die 120 Meter dann gar nicht so übel für den Slowenen, der sich bisher auch schwergetan hat mit der Anlage. Mit 12,3 Punkten Vorsprung schiebt sich Prevc zunächst an die erste Position.

Sindre Ulven Jørgensen (NOR) Es geht gerade einigermaßen und so hält die Jury das Tempo hoch. Weit geht es aber auch bei Sindre Ulven Jørgensen nicht. Nach 109 Metern zuckt er im Auslauf ratlos mit den Schultern. Damit wird auch er zu denen gehören, die aussortiert werden.

Noriaki Kasai (JPN) Ärger gibt es auch für den Oldie im Feld! Noriaki Kasai vermasselt seinen Absprung und dann hat man in Oslo oft keine großen Möglichkeiten mehr. Mit 110 Metern muss er sich keinen Hoffnungen mehr machen, dass es für das Finale reichen wird.

Constantin Schmid (GER) Was kann jetzt Constantin Schmid als erster DSV-Springer folgen lassen? Sicherlich nicht das, was er sich eigentlich erhofft hatte. Mit 118,5 Metern wird er sich auf den zweiten Platz einfinden müssen.

Giovanni Bresadola (ITA) Giovanni Bresadola hatte bisher noch keinen guten Sprung auf dem Holmenkollen. Heute läuft es besser und er kann mit 119,5 Metern seinen bisher besten Sprung zeigen.

Robin Pedersen (NOR) Robin Pedersen ist es, der den ersten Durchgang eröffnet. Der Wind hat über den Tag aufgefrischt und es wird keine leichte Sache werden für die Jury, für faire Bedingungen zu sorgen. Pedersen hat auf den ersten Metern Probleme und landet nach 119 Metern.

Drei Schweizer dabei Das Team der Schweiz, welches ohne Simon Ammann nach Oslo angereist ist, schaffte mit drei Springerin den Sprung in den Wettkampf. Neben Killian Peier, der als 21. bester Schweizer war, dürften sich Gregor Deschwanden (40.) und Yannick Wasser als 44. des Ausscheidungsdurchgangs beweisen. Remo Imhof muss als 54. der Qualifikation indes zuschauen.

Kraft hadert noch Mit der Schanze in Oslo hadert noch Stefan Kraft, der noch nicht den perfekten Sprung auf dem Holmenkollen gefunden hat und in der Qualifikation 16. wurde. Damit war Kraft in einer starken ÖSV-Mannschaft zugleich schlechtester Athlet. Hinter Huber war Manuel Fettner als Fünfter gut dabei. Michael Hayböck (11.), Jan Hörl (12.) und Daniel Tschofenig (14.) konnten ebenfalls zufrieden sein.

Raimund bester Deutscher Im DSV-Team war Philipp Raimund in der Quali der beste Starter. Für ihn reichte es nach 129,5 Metern für den fünften Platz. Andreas Wellinger wurde 15. und auch Pius Paschke (26.), Karl Geiger (36.) und Constantin Schmid (48.) starten mit mehr Rückstand in die Raw-Air-Tour. Überraschend bereits unter Druck gerät Stephan Leyhe, der als 52. der Qualifikation am Sonntag einen perfekten Wettkampf braucht, wenn er auch die restlichen Stationen der Tour bestreiten möchte.

Huber gewinnt Qualifikation Die Qualifikation am Freitag gewinnen und sich damit auch in der Raw-Air and die Spitze setzen konnten sich Daniel Huber aus dem ÖSV-Team. Mit einem Sprung auf 134,5 Meter setzte er sich mit 3,9 Punkten Vorsprung gegen Lokalmatador Johann Andre Forfang durch. Dritter wurde mit Marius Lindvik ebenfalls ein Norweger.

Der Kampf um den Gesamtweltcup Neben dem Sieg in der Raw-Air geht es in den nächsten Tagen auch um den Gesamtweltcup. Stefan Kraft liegt 1546 Punkten zwar weiterhin in Führung, Ryoyu Kobayashi kam zuletzt aber immer näher und hat nur noch 196 Punkte Rückstand. Auch Andreas Wellinger hat als Dritter mit 284 Punkten Abstand noch alle Möglichkeiten. Acht Einzelweltcups werden diesem Winter noch absolviert.

Feld wird in den nächsten Tagen verkleinert Mit der "Raw-Air"-Serie in Norwegen befinden sich die Skispringer mitten im nächsten Saisonhöhepunkt, denn die gestrige Qualifikation zählte bereits zum Gesamtergebnis der Tour quer durch Norwegen. Die Raw-Air wurde 2016/2017 eingeführt und hat seitdem einige Veränderungen erlebt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein paar Stellschrauben, an denen gedreht wurde. Bei den Männern wird nach den Wettkämpfen in Oslo zum ersten Mal aussortiert und nur noch die 50 Besten reisen weiter nach Trondheim. Zum Finale in Vikersund wird dann mit einem Qualifying auf 40 Athleten verkleinert. Am Finaltag wird dann in drei Durchgängen gesprungen, in denen sich das Starterfeld immer mehr verkleinert wird, ehe in der finalen Runde nur noch zehn Athleten springen dürfen.