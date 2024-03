Skispringen | Raw Air | 17.03.2024 15:30 | Vikersund Einzel II

Daniel Huber (AUT) Daniel Huber ist rechtzeitig am Schanzentisch und muss im Flug nur kurz mit den Armen eingreifen. Er fliegt auf 231 Meter und überquert die grüne Führungslinie locker und holt sich hier den Tagessieg!

Stefan Kraft (AUT) Kann Stefan Kraft sich hier die Krone der Raw Air aufsetzen? Er springt pünktlich ab und ist wie immer stabil in der Luft. Er schafft es auf 232,5 Meter und kriegt zweimal die 20 von der Jury. Das ist die Führung für den Österreicher.

Domen Prevc (SLO) Domen Prevc hat nun mehr Rückenwind als sein Teamkollege zuvor und er tut sich schwer. Er kämpft, aber am Ende reicht es nur für 214 Meter und Platz drei.

Timi Zajc (SLO) Für Timi Zajc geht es noch eine Luke runter. Im Flug ist der Slowene etwas unruhig, kann das aber mit seinem guten Flugsystem wieder wettmachen. Er bringt es auf 225,5 Meter und damit übernimmt er die Führung.

Daniel Tschofenig (AUT) Daniel Tschofenig ist etwas zu früh am Tisch, bekommt aber viel Höhe. Die grüne Linie ist zwar weit weg, doch über 227 Meter und Rang zwei kann der Österreicher zufrieden sein.

Aleksander Zniszczol (POL) Für Aleksander Zniszczol geht es noch eine Stufe runter. Der Pole bekommt fast gar keine Windpunkte und er landet nach 220 Metern. Damit geht es für ihn auf Platz zwei.

Peter Prevc (SLO) Die Jury reagiert und es geht eine Luke runter. Peter Prevc springt kräftig ab und kommt am Ende nochmal hoch und weg vom Hang und landet sicher nach 243,5 Meter. Insgesamt dreimal erhält er von der Jury die 20.

Michael Hayböck (AUT) Michael Hayböcks linker Ski wackelt in der Luft zwar etwas, doch das korrigiert der Österreicher gut. Erst nach 233 Metern ist Schluss und damit geht er vorbei an Andreas Wellinger.

Andreas Wellinger (GER) Nun kommt bereits Andreas Wellinger. Der 25-Jährige hat guten Aufwind und den nutzt er prima aus! Er streckt sich und legt alles in den Flug und kommt nach 228 Metern runter. Das ist natürlich die Führung.

Gregor Deschwanden (SUI) Gregor Deschwanden eröffnet den Finaldurchgang und startet aus Luke 13. Der Schweizer kommt pünktlich weg und mit 209 Metern setzt er die erste Bestmarke.

Gleich geht's weiter Um 17:34 startet der dritte und letzte Durchgang des heutigen Tages.

Vier ÖSV-Springer in den Top 10 Neben der Doppelführung von Huber und Kraft schafft es auch Daniel Tschofenig in den dritten Durchgang. Er konnte vier Ränge gutmachen und wird Fünfter. Auch Michael Hayböck verbesserte sich und steigerte sich um fünf Plätze und ist derzeit Achter. Nur Manuel Fettner schafft es als 19. nicht in den dritten Durchgang. Der Schweizer Gregor Deschwanden schafft es hingegen in den Finaldurchgang.

Wellinger ist weiter Andreas Wellinger kann sich deutlich steigern und macht sechs Plätze gut und steht nach dem zweiten Durchgang an neunter Position. Philipp Raimund konnte seinen guten ersten Sprung nicht ganz bestätigen und scheidet als 13. aus dem Wettkampf aus.

Österreich verteidigt Doppelführung Wie schon nach dem ersten Durchgang springen Daniel Huber und Stefan Kraft in ihrer eigenen Liga. Kraft hat bereits rund 17 Punkte Rückstand auf Huber. Auf Rang drei folgt Domen Prevc, dessen Rückstand auf den Führenden nun bereits knapp 40 Zähler beträgt.

Stefan Kraft (AUT) Nur noch Stefan Kraft steht oben. Er hat viel Aufwind und trifft den Absprung sehr gut. Er bekommt viel Druck unter den Ski und segelt auf 240 Meter. Damit reiht er sich hinter seinen Teamkollegen auf Position zwei ein.

Peter Prevc (SLO) Peter Prevc ist pünktlich am Tisch, aber sein linker Ski ist nach dem Absprung etwas zu steil. Für den Slowenen geht es auf 223,5 Meter, was Platz sechs bedeutet.

Michael Hayböck (AUT) Michael Hayböck ist sehr flach im Flug, hat aber viel Druck unter den Ski. Für de Österreicher geht es auf 210,5 Meter und schiebt sich auf den sechsten Rang.

Andreas Wellinger (GER) Andreas Wellinger muss hier richtig einen raushauen um es noch unter die besten zehn zu schaffen. Er ist hoch in der Luft und will alles rausholen, doch am Ende fehlt es an Tempo. Er bringt es auf 213 Meter und wird Sechster. Damit schafft er es in den dritten Durchgang.

Timi Zajc (SLO) Auch Timi Zajc hat gute Bedingungen erwischt und auch ihn trägt es weit. Obwohl er etwas zu spät am Schanzentisch ist, bringt er den Flug sauber runter. Damit schiebt sich der Slowenen auf Platz drei.

Daniel Huber (AUT) Daniel Huber springt wieder hoch ab und der starke Aufwind trägt ihn weit. Der Österreicher setzt bei 240,5 Metern die Skier in den Schnee ist natürlich der neue Führende mit rund 40 Punkten Vorsprung auf Domen Prevc.

Anze Lanisek (SLO) Anze Lanisek hat nicht so viel Aufwind wie der Rest und das merkt man ihm an. Auch schafft die 200 Meter nicht und kommt bei 196 Meter runter. Das reicht nur für Platz elf.

Ren Nikaido (JPN) Ren Nikaido verpasst die 200er Marke deutlich und landet nach 190 Metern. Der Japaner hat damit keine Chance auf den dritten Durchgang.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Ryoyu Kobayashi ist hoch in der Luft, doch sein Flug sieht relativ langsam aus. Am Ende reicht es für den Japaner nur für 202 Meter und wird Fünfter.

Gregor Deschwanden (SUI) Nur noch zehn Springer stehen oben und Gregor Deschwanden macht den Anfang. Der Schweizer kommt pünktlich weg, doch es fehlt an Tempo. Mit 201 Metern kommt er auf den vierten Rang.

Lovro Kos (SLO) Lovro Kos hat viel zu viel Unruhe in der Luft und im Mittelteil geht dem Slowenen das Tempo aus. Seine 181 Meter bedeuten Platz acht und damit wird auch er den dritten Durchgang wahrscheinlich verpassen.

Manuel Fettner (AUT) Manuel Fettner war 17. nach dem ersten Durchgang und muss sich nun steigern. Das gelingt dem Österreicher mit 179,5 Metern aber überhaupt nicht und damit ist Manuel Fettner raus.

Daniel Tschofenig (AUT) Daniel Tschofenig springt kräftig und ab nimmt ordentlich Höhe und Tempo mit. Der Österreicher setzt nach 227 Metern zur Landung an und ist dadurch Zweiter.

Aleksander Zniszczol (POL) Der letzte Pole ist sehr flach nach dem Absprung und kämpft um jeden Meter. Aleksander Zniszczol kommt am Ende auf 217,5 Meter und reiht sich damit auf Position zwei ein.

Philipp Raimund (GER) Was ist hier für Philipp Raimund noch möglich? Auch er muss kurz warten, doch die Verhältnisse sind gut. Er hält die Körperspannung im Flug, hat aber viel Ski. Seine 202 Meter reichen derzeit für den zweiten Platz.

Junshiro Kobayashi (JPN) Junshiro Kobayashi springt pünktlich ab, kann aber die Energie nicht halten und ist zudem auch noch leicht schief nach dem Absprung. Mit 185,5 Metern wird der Japaner wohl ausscheiden.

Domen Prevc (SLO) Domen Prevc hat ebenfalls guten Aufwind und der Slowene setzt sich mit seinem Flug auf 231 Meter vorne fest. Damit ist er natürlich der neue Mann an der Spitze.

Halvor Egner Granerud (NOR) Der letzte verbliebene Norweger muss wegen des starken Aufwinds erstmal runter vom Balken. Halvor Egner Granerud musste sich fast fünf Minuten gedulden, hat dafür aber gute Bedingungen. Die kann er aber nicht ausnutzen und kommt nur auf 190 Meter.

Giovanni Bresadola (ITA) Giovanni Bresadola hat nun recht viel Aufwind, kann den aber nicht für sich nutzen. Der Italiener schafft es auf 203,5 Meter und schiebt sich damit erstmal vor Johansson.

Robert Johansson (NOR) Robert Johansson eröffnet den zweiten Durchgang und startet aus Luke sieben. Der Norweger muss aber viel mit den Armen eingreifen und kommt nur auf 174 Meter. Damit wird er den dritten Durchgang wohl verpassen.

Gleich geht's weiter Gleich geht es mit den 20 besten Springern aus dem ersten Durchgang weiter. Dieser soll plangemäß um 16:32 Uhr starten.

Deschwanden kommt weiter Der einzige Starter aus der Schweiz schafft es locker in den zweiten Durchgang. Mit 214 Metern segelt er auf den elften Rang.

Nur Hörl ist raus Neben den beiden ÖSV-Springern an der Spitze haben es mit Daniel Tschofenig (9.), Michael Hayböck (13.), und Manuel Fettner (17.) drei weitere Österreicher in den zweiten Durchgang geschafft. Einzig Jan Hörl ist das nicht gelungen. Der 25-Jährige landet auf Platz 25 und ist raus.

Deutschland kann nicht mithalten Für das deutsche Team ist der Wettbewerb einer zum Vergessen. Bester DSV-Adler ist derzeit Philipp Raimund auf Rang 14 und Andreas Wellinger kommt gleich dahinter. Pius Paschke hat es nicht unter die besten 20 geschafft und scheidet als 24. aus dem Wettbewerb aus.

Huber an der Spitze Daniel Huber führt nach dem ersten Durchgang vor seinem österreichischen Teamkollegen Stefan Kraft mit ganzen 16,2 Punkten Vorsprung. Auf Platz drei liegt der Slowene Domen Prevc, der aber bereits 22,3 Zähler Rückstand auf den führenden Österreicher hat. Zniszczol auf Position vier hat auch noch gute Chancen auf einen Podiumsplatz.

Stefan Kraft (AUT) Stefan Kraft lässt hier nichts anbrennen und zeigt sich gewohnt stark. Mit seinen 230 Metern kommt der Österreicher auf den zweiten Platz und damit ist Forfang als 21. raus.

Peter Prevc (SLO) Peter Prevc ist hoch in der Luft, doch im Schlussteil sind seine Skier zu steil in der Luft. Trotzdem sind es am Ende 216 Meter und so reiht er sich damit auf Platz sechs ein.

Johann Andre Forfang (NOR) Johann Andre Forfang verpatzte den ersten Sprung heute Mittag und auch jetzt kann er nicht mit den besten mithalten. Der Norweger bringt es nur auf 187 Meter und schiebt sich damit auf den 19. Platz. Er ist noch nicht im zweiten Durchgang.

Jan Hörl (AUT) Jan Hörl bekommt bei leichten Rückenwind keinen Druck unter den Ski und muss nach 175 Metern zur Landung ansetzen. Damit ist der Österreicher raus aus dem Wettbewerb!

Michael Hayböck (AUT) Michael Hayböck steht mehr in der Luft als er fliegt. Er nimmt zu wenig Tempo mit und kommt nur auf 202,5 Meter und reiht sich auf Platz elf ein.

Andreas Wellinger (GER) Was ist noch drin für Andreas Wellinger? Er ist viel zu flach und kämpft um Höhe, weil er es zu aggressiv angeht. Er versucht es zu korrigieren, aber am Ende ist es nur Rang zwölf.

Timi Zajc (SLO) Timi Zajc hat nicht mehr die besten Windbedingungen und das merkt man seinem Flug auch an. 219 Meter sind zwar nicht schlecht, doch um ganz vorne mitzuspielen reicht das nicht. Er kommt auf Platz sechs.

Marius Lindvik (NOR) Marius Lindvik hat hier massive Probleme direkt nach dem Absprung. Sein Körper dreht sich danach aber zur rechten Seite und er wird instabil. Der Norweger kommt nach 125 Metern runter.

Daniel Huber (AUT) Daniel Huber sprang 247,5 Meter im ersten Einzel und auch hier ist er wieder ganz vorne mit dabei! Nach 244 Metern schafft er es sogar einen Telemark zu setzen und damit ist er selbstverständlich der neue Führende.

Anze Lanisek (SLO) Anze Lanisek ist ein guter Flieger, aber hier kann er nicht überzeugen und kommt überhaupt nicht rein. Mit 188 Metern wird der Slowene es nicht in Durchgang zwei schaffen.

Pius Paschke (GER) Das wird Pius Paschke leider nicht gelingen. Er wird im Hang förmlich runtergedrückt und erreicht nur 180 Meter.

Ren Nikaido (JPN) Ren Nikaido springt kraftvoll ab und muss den linken Ski im Flug korrigieren. Der Japaner kommt nach 193,5 Metern runter und darf heute nicht mehr springen. Dadurch hat Philipp Raimund nun das Q neben seinem Namen stehen.

Niko Kytösaho (FIN) Niko Kytösaho kämpf im letzten Drittel des Flugs um Höhe, schafft das aber nur bedingt. Der Finne landet nach 192 Metern und wird den zweiten Durchgang damit verpassen.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Ryoyu Kobayashi schwankt in den letzten Tagen sehr und auch hier kann er nicht sein volles Potenzial abrufen. Der Japaner bringt es auf 209,5 Meter und übernimmt den achten Platz.

Gregor Deschwanden (SUI) Gregor Deschwanden nimmt die Geschwindigkeit nach dem Absprung gut mit und kommt auf 214 Meter. Der einzige Schweizer im Feld reiht sich an Position sieben ein.

Lovro Kos (SLO) Lovro Kos springt hoch ab und hat im zweiten Drittel des Flugs aber zu kämpfen. Er macht noch das beste draus und kommt nach 216 Metern runter. Für den Slowenen geht es auf Platz sechs.

Manuel Fettner (AUT) Manuel Fettner hat eine sehr flache Flugkurve und muss schon nach 200 Metern zur Landung ansetzten. Das ist nur Platz acht.

Daniel Tschofenig (AUT) Daniel Tschofenig muss im Flug mit der Symmetrie kämpfen und schafft es so nur auf 221 Meter, mit denen er nicht besonders zufrieden ist. Für den Österreicher geht es auf Rang fünf. Allerdings gibt es jetzt auch eine Luke weniger Anlauf.

Aleksander Zniszczol (POL) Der letzte Polen startet und springt kräftig ab. Er zieht den Sprung bis zum Ende klasse durch, ist pünktlich am Schanzentisch und muss im Flug nichts korrigieren. Erst nach 243 Metern ist hier Schluss für Aleksander Zniszczol, der aber wegen des guten Windes und der Landung viel Abzüge bekommt und auf Platz zwei landet.

Philipp Raimund (GER) Mit Philipp Raimund startet nun der erste Deutsche. Er ist hoch in der Luft, doch am Ende haut es ihn ein wenig weg. Schließlich sind es 211,5 Meter für ihn, es hätte aber durchaus mehr sein können.

Piotr Żyła (POL) Piotr Żyła ist viel zu flach im Hang und muss früh landen, obwohl die Windverhältnisse eigentlich gut waren. Der Pole springt 184,5 Meter weit und landet auf Rang sieben.

Junshiro Kobayashi (JPN) Auch Junshiro Kobayashi hat nun Aufwind und kann den aber nicht so gut ausnutzen wie Prevc. Er setzt die Ski nach 200 Metern in den Schnee und reiht auf Platz fünf ein.

Domen Prevc (SLO) Bei Domen Prevc kommt der Wind nun von vorne und er streckt seinen Körper im Flug nach vorne um alles rauszuholen. Erst nach 233 Metern ist Schluss für den Slowenen, der damit nun die neue Nummer eins ist.

Halvor Egner Granerud (NOR) Halvor Egner Granerud ist ein guter Flieger und das zeigt er hier erneut. Er nimmt viel Geschwindigkeit mit in den Flug und segelt auf 226 Meter. Der Norweger setzt sich damit natürlich klar an die Spitze.

Alex Insam (ITA) Alex Insam hat leichten Aufwind, hat aber nach dem Absprung Probleme mit seinen Ski und bekommt keinen richtig Druck drunter. Der Italiener bringt es auf 190,5 Meter und kommt auf Platz drei.

Erik Belshaw (USA) Erik Belshaw hat ganz gute Bedingungen, doch sein Oberkörper ist zu steil in der Luft. Er schafft es so nur auf 168 Meter und reiht sich an Position drei ein.

Kamil Stoch (POL) Der zweimalige Sieger der Raw Air hat große Probleme in der Luft und kommt schon nach 105 Metern runter. Damit wird der Polen nicht weiterkommen.

Giovanni Bresadola (ITA) Giovanni Bresadola hat nun leichten Rückenwind, so springt er auf 194,5 Meter und wird Zweiter.

Dawid Kubacki (POL) Dawid Kubacki rennt in diesem Winter seiner Form hinterher. Und auch hier kommt er bei enorm wenig Wind unter die Räder. Der Pole kommt nur auf 146 Meter und wird es damit nicht unter die besten 20 schaffen, die in den zweiten Durchgang kommen.

Robert Johansson (NOR) Robert Johansson eröffnet das Springen aus Luke neun und setzt mit guten 222 Metern die erste Bestmarke.

Nur ein Schweizer Der einzige Springer aus dem Swiss-Team ist Gregor Deschwanden, der im ersten Einzel heute auf Platz 21 landete. Er hat die Startnummer 16.

Sechs Österreicher dabei Unter den besten 30 der Raw Air sind neben Stefan Kraft und Daniel Huber auch Jan Hörl, Michael Hayböck, Manuel Fettner sowie Daniel Tschofenig. Kraft führt die Tabelle der Raw Air mit 1 823 Punkten an. Dahinter kommen Peter Prevc mit 1 741 Punkten und Johan Andre Forfang, der 1 705 Zähler auf dem Konto hat.

Wellinger bessert sich Nachdem Andreas Wellinger am vergangenen Mittwoch nur 28. Auf der Großschanze wurde, zeigte er sich heute gut erholt und wurde Sechster. Zweitbester Deutscher wurde Stephan Leyhe auf Rang 13, gefolgt von Pius Paschke auf der 15. Vervollständigt wird das deutsche Aufgebot von Philipp Raimund, der 29. wurde. Nicht gereicht hat es heute für Karl Geiger, der mit nur 113 Metern Letzter wurde. Da aber nur die Top-30 der Raw Air antreten sind heute nur noch Wellinger, Raimund und Paschke am Start.

Kraft gewinnt Gesamtweltcup Stefan Kraft gelang heute beim ersten Springen sein 13. Saisonsieg und sichert sich damit vorzeitig die Kristallkugel. Der Österreicher gewann mit 244,5 Meter vor seinem Landsmann Daniel Huber und dem Slowenen Domen Prevc. Für den 30-Jährigen ist es bereits die dritte große Kristallkugel seiner Karriere. Nur der Finne Matti Nykänen und der Pole Adam Malysz (jeweils vier) haben mehr gesammelt.