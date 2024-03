Skispringen | Raw Air | 10.03.2024 14:20 | Oslo Einzel II

Johann Andre Forfang (NOR) Johann Andre Forfang sorgt für Jubel bei den norwegischen Zuschauern und hält sich im Rennen um den Sieg. Mit 133,5 Metern und Topnoten in der Haltung fehlen ihm nur 3,5 Punkte in Richtung von Domen Prevc.

Jan Hörl (AUT) Der Absprung von Jan Hörl passt nicht ganz, dennoch kann er noch einiges rausholen und setzt sich mit 127 Metern auf den derzeit zehnten Platz der Zwischenwertung. Viele kommen ja jetzt nicht mehr.

Michael Hayböck (AUT) Michael Hayböck braucht im Finale eine Aufholjagd, wenn er auf das Podest wird. Nach 129,5 Metern geht es für ihn durch einige Abzüge auf den achten Platz.

Peter Prevc (SLO) Peter Prevc hat derzeit die Lässigkeit und so kann er dann auch bei schwierigen Verhältnissen noch einiges rausholen. Nach 128 Metern schiebt sich der Routinier aus Slowenien auf den vierten Platz.

Marius Lindvik (NOR) Marius Lindvik kann auch nicht viel ausrichten und auch für ihn geht es bei Seitenwinden nicht weiter als 123,5 Meter. Die Krux an der Sache: Seitenwinde werden nicht in die Windkompensation einberechnet und so wird er durch sein Abzüge sogar eher doppelt bestraft. Er ist Zwölfter.

Timi Zajc (SLO) Timi Zajc ist wenig später auch mächtig bedient, denn auch der Slowene kann gar nichts ausrichten und scheidet nach 119 Metern ab. Bitter, denn dadurch kann er auch einen Haken hinter die Raw-Air setzen.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) In der Qualifikation musste Sundal in der Landung einen Sturz hinnehmen, der Norweger hat sich aber in Absprache mit den Ärzten entschieden, dennoch am Wettkampf teilzunehmen. Optimal passt es jetzt aber nicht zusammen und bei wenig Wind kommt er nur auf 120 Meter.

Ren Nikaido (JPN) Ren Nikaido kann noch ein paar Meter rausquetschen und nach 124 Metern bei wenigen Abzügen und guten Noten kann er sich für den Augenblick zumindest in die Top Ten reinschieben.

Manuel Fettner (AUT) Manuel Fettner hat es ähnlich wie Wellinger und kann dann auch keinen Zaubersprung abliefern. Mit 121 Metern muss er sich sogar nur auf Platz 15 einsortieren.

Andreas Wellinger (GER) Bei Andreas Wellinger passen die Bedingungen wenig später nicht ganz zusammen und er muss bereits bei 123 Metern zu seiner Landung ansetzen. Wellinger muss sich mit 18,9 Punkten Rückstand auf Platz elf einreihen und hat wieder keine Chance vorne einzugreifen.

Niko Kytösaho (FIN) Niko Kytösaho hat in den letzten Tagen viel Frust in Oslo geschoben, jetzt aber dürfte die Laune beim Finnen gut sein, denn nach einem guten Sprung kommt er bis auf 131,5 Meter runter. Durch die Abzüge reicht das für Platz fünf hinter Kos.

Anze Lanisek (SLO) Wie schlägt sich der Rückkehrer? Ganz ordentlich. Lanisek hat es von den Windbedingungen völlig anders als die Athleten vor ihm und im unteren Teil fehlt die Unterstützung, um noch weiter so kommen. So reichen dann 124,5 Meter, um sich den soliden sechsten Platz in der Zwischenwertung abzuholen.

Piotr Żyła (POL) Piotr Żyła kommt einen Meter weiter als Paschke, bekommt allerdings weniger Abzüge in der Windkompensation und kann sich so auf den sechsten Platz schieben.

Pius Paschke (GER) Die Jury reagiert und es geht eine Luke nach unten. Paschke muss sich von dort als erster Athlet beweisen und kommt auf 125,5 Meter runter. Für das geringere Gate bekommt er zwar Punkte dazu, da die Abzüge für den Aufwind aber sehr hoch sind, muss er sich auf Platz zehn einsortieren.

Lovro Kos (SLO) Lovro Kos hat ein glückliches Händchen mit den Wind, bekommt aber auch seine Technik viel sauberer auf die Kante als noch in den letzten Tagen. Und dann geht es richtig dahin! Mit 137 Metern übernimmt er die Spitze aber nicht, denn für die Landung gibt es Abzüge und auch in der Windkompensation wird einiges beim Slowenen abgerechnet.

Kamil Stoch (POL) Kamil Stoch gehört zu denen, die gleich wohl nur in der Zuschauerrolle sein werden. Mit 118,5 Metern steht nicht mehr als Platz 20 zu Buche.

Roman Koudelka (CZE) Roman Koudelka kommt an die Weite von Prevc nicht heran, aber auch ihn werden wir gleich auf jeden Fall im Finale wiedersehen, nachdem er 121,5 Meter zeigen kann.

Domen Prevc (SLO) Domen Prevc lässt sich im Auslauf feiern! Der 24-Jährige erwischt das Timing am Schanzentisch optimal, findet dann gut in die Flugposition und lässt sich dann auf 134,5 Meter tragen. Für den Wind gibt es ein paar mehr Abzüge als bei Tschofenig, für die Führung reicht es aber dennoch. 4,7 Punkte hatte er dem Österreicher abgenommen.

Junshiro Kobayashi (JPN) Wie passt es jetzt bei Junshiro Kobayashi zusammen? Es geht bis auf 121 Meter hinunter, doch die Abzüge für den Wind sind bei ihm deutlich, wodurch er dann sogar noch hinter Granerud landet und ebenfalls ausscheiden wird.

Halvor Egner Granerud (NOR) Halvor Egner Granerud sorgt für die nächste Enttäuschung im norwegischen Lager. Auch bei ihm ist gar nichts drin und nach 116 Metern muss sich der Gesamtsieger der letzten Saison keine Gedanken machen, ob es für das Finale reicht.

Fredrik Villumstad (NOR) Fredrik Villumstad hatte sich im Team durchsetzen können und während andere wie Tande aussortiert wurden, darf er wieder an den Anlauf gehen. Nutzen kann er diese Chance allerdings nicht und nach nur 115 Metern verlässt er mit hängendem Kopf die Schanze.

Tate Frantz (USA) Tate Frantz hat auf dem Holmenkollen noch so seine Schwierigkeiten und bislang konnte der Youngster noch nicht den Sprung zeigen, der ihn zufriedenstimmen wird. Mit 118 Metern geht es auch heute nicht an den K-Punkt heran.

Gregor Deschwanden (SUI) Gregor Deschwanden kommt auf die 122 Meter, bekommt aber mehr Abzüge für den Wind und muss sich damit hinter Bresadola auf Platz zehn einreihen. Vier Springer bräuchte er noch, damit es für ihn für das Finale reichen wird.

Giovanni Bresadola (ITA) Giovanni Bresadola muss schon einen Meter früher landen als Constantin Schmid und damit steht auch für ihn das "Q" noch nicht zu Buche.

Constantin Schmid (GER) Constantin Schmid ist leider einer der Starter, die Kot dann der Qualifikation für das Finale eine Position näherbringt. Mit 122,5 Metern findet sich der DSV-Starter einige Plätze hinter Kot wieder.

Maciej Kot (POL) Maciej Kot kann nicht mitgehen, hat aber mit seinen 126 Metern und dreimal der 18.5 in der Haltung auch gute Möglichkeiten, gleich noch einmal zum Zug zu kommen. Nur noch drei Athleten müssten dafür hinter ihm landen.

Daniel Tschofenig (AUT) Es geht doch, wird sich Daniel Tschofenig denken. Endlich geht für den 21-Jährigen mal ein Sprung am Holmenkollen auf und es geht auf 130,5 Meter hinunter. Die Noten stimmen auch, womit er sich dann vor Kobayashi an Platz ein setzen kann.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Da nach dem Stand der Raw-Air gesprungen wird, ist jetzt bereits Ryoyu Kobayashi an de Reihe. Die Verhältnisse sind für den Japaner nicht optimal, aber auch das Timing am Schanzentisch stimmt nicht, wodurch er sich unten raus einige Meter nimmt. 129 Meter reichen aber trotzdem, um sich erst einmal vor Johansson zu setzen und als erster Starter das Ticket für das Finale zu ziehen.

Killian Peier (SUI) Killian Peier muss zunächst abwarten, dann aber gibt es auch für ihn die Freigabe. Die Verhältnisse sind ganz ordentlich, nutzen kann er die aber nicht und mit 121,5 Metern wird es auch für ihn noch eng in Richtung Finale.

Alex Insam (ITA) Alex Insam wird direkt hinterhergeschickt, kann aber nicht mitgehen. Nachdem er am Schanzentisch nicht sauber wegkommt, bremst es ihn dahin und er muss nach 117 Metern schon relativ früh zur Landung kommen. Unter normalen Umständen dürfte es sich nicht mit dem Finale ausgehen.

Robert Johansson (NOR) Gestern war Robert Johansson einer der großen Verlierer, als eine Böe in seinen Sprung eingegriffen hatte. Heute erwischt er bessere Winde und kommt dadurch richtig ins Fliegen. Mit 131 Metern schiebt sich Johansson deutlich an die erste Position.

Erik Belshaw (USA) Erik Belshaw kann nach einem Skifehler im Flug nicht mitgehen und muss schon bei 120 Metern zur Landung kommen. Damit gehört er zu denen, für die es Richtung Finale knapp werden könnte.

Aleksander Zniszczol (POL) Aleksander Zniszczol darf sich auch freuen, denn auch für ihn geht es ganz ordentlich mit 126 Metern. Da er weniger Windpunkte als Raimund abgezogen bekommt, bleibt er nur 1,6 Punkte hinter dem Deutschen zurück.

Eetu Nousiainen (FIN) Eetu Nousiainen kommt wenig später auch gut zurecht und kann die 126,5 Meter runterbringen.

Philipp Raimund (GER) Philipp Raimund ballt die Faust in der Ausfahrt! Nach einem schwachen Qualisprung, legt er jetzt wieder alles rein und kommt auch durch einen Fehler beim Übergang in den zweiten Flugpart gut durch. Belohnt wird das mit 129,5 Metern und der Führung.

Dawid Kubacki (POL) In der Qualifikation ging es bei Dawid Kubacki noch richtig gut, bei anderen Windverhältnissen hat der Routinier der Polen jetzt wieder viel zu kämpfen. Der Übergang am Schanzentisch sieht deutlich verkrampfter aus und nach 114,5 Metern droht er erneut den Finaldurchgang zu verpassen.

Karl Geiger (GER) Enttäuschung für Karl Geiger! Auch am dritten Tag auf der Schanze in Oslo passt bei dem DSV-Springer nicht alles im Sprung zusammen und er muss bereits nach 117,5 Metern die Landung hinbringen. Geiger ist damit derzeit Vierter und wird jetzt abwarten müssen, wozu das am Ende reichen wird.

Vladimir Zografski (BUL) Vladimir Zografski lässt bei weniger Wind 121 Meter folgen und sorgt für die neue Führung im Klassement. Knappe 0,5 Punkte hat er Leyhe abnehmen können.

Keiichi Sato (JPN) Keiichi Sato erwischt eine Phase mit viel Aufwind und den kann der Japaner dann gut für seine Zwecke nutzen. Es geht auf die neue Höchstweite von 123,5 Meter und am Ende trennen ihn nach den Windabzügen nur 0,5 Punkten vom DSV-Springer.

Antti Aalto (FIN) Antti Aalto und die Schanze in Oslo sind in den letzten Tagen noch keine Freunde geworden. Jetzt kann er sich immerhin noch auf 118 Meter runterkämpfen und sich Hoffnungen machen, dass es vielleicht mit dem Finaldurchgang reichen wird.

Yevhen Marusiak (UKR) Kann Yevhen Marusiak nach einem guten Qualifikationssprung auch jetzt wieder zuschlagen? Bedingt. An seine Leistung in der Ausscheidung kommt der 23-Jährige nicht heran, nachdem er am Schanzentisch zu aggressiv unterwegs ist und sich so die Geschwindigkeit nimmt, die dann unten fehlt. Mit 116,5 Metern muss er noch zittern, ob sich das ausgehen wird.

Valentin Foubert (FRA) Der Wind ist zwar nicht so stark wie am gestrigen Samstag, allerdings gibt es wieder schnelle Windwechsel, die viele Athleten vor eine Herausforderung stellen dürften. So auch Valentin Foubert, der nach 106,5 Metern die Latten in den Hang stellen muss.

Yanick Wasser (SUI) Für Yanick Wasser gibt es wenig später leider auch keine optimalen Bedingungen. Der 19-Jährige kommt auch nicht viel weiter als 107 Meter und muss damit gleich auch zusehen.

Vitaliy Kalinichenko (UKR) Vitaliy Kalinichenko muss in der Luft viel in seinen Sprung eingreifen und kämpft mit den schnell wechselnden Bedingungen. Mehr als 108 Metern werden es am Ende aber nicht und somit dürften wir auch ihn in einem zweiten Durchgang nicht wiedersehen.

Stephan Leyhe (GER) Nachdem Stephan Leyhe gestern den Wettkampf verpasste, zeigte er heute eine gute Qualifikation. Was kann er jetzt abliefern? Das Timing am Schanzentisch ist nicht ganz optimal, danach passt es aber ganz gut zusammen und nach 120 Metern übernimmt Leyhe erst einmal die Führung und sollte diese auch einige Zeit behalten.

Artti Aigro (EST) Artti Aigro geht als nächster Athlet über die Schanze, aber auch für ihn geht es nicht an den K-Punkt heran. 114 Meter stehen für ihn auf den Anzeigetafeln.

Andrea Campregher (ITA) Andrea Campregher hat wenig später ganz andere Verhältnisse mit Rückenwind und dann natürlich in seiner momentanen Form keinerlei Chance. Mit 102 Metern ist er Letzter und dürfte damit wohl auch ausscheiden aus dem Raw-Air-Tournament.

Kasperi Valto (FIN) Den Auftakt in den heutigen Wettkampf gibt Kasperi Valto aus Finnland, für den es der letzte Tag bei der Raw-Air sein wird, nachdem er in den letzten Tagen in Oslo nicht am Start war. Die Bedingungen bleiben weiterhin herausfordernd mit wechselnden Winden und Böen, die immer mal wieder in die Schanze ziehen. Für Valto geht es aus Luke 11 auf 112 Meter.

Kraft übernimmt Führung In der Raw-Air gibt es nach dem Qualifikation-Durchgang einen neuen Führenden. Nach drei Sprüngen liegt nun Stefan Kraft mit 518,6 Punkten an der ersten Position. Huber ist mit 4,8 Punkten Rückstand Zweiter. Johann Andre Forfang hält die norwegischen Hoffnungen auf Platz drei aufrecht. Andreas Wellinger liegt in der Tour-Wertung schon über 50 Punkte zurück.

Imhof scheidet aus Raw-Air aus Im Team der Schweizer ist für Remo Imhof indes schon klar, dass er die Raw-Air nicht weiter bestreiten wird. Imhof lag bereits vor der heutigen Qualifikation auf Platz 54 und nach einer Disqualifikation kamen keine weiteren Punkte für den Schweizer hinzu, womit er den letzten Platz in der Raw-Air belegt. Yannick Wasser, Gregor Deschwanden sowie Killian Peier müssen ein Ausscheiden trotz schwacher Leistungen in den letzten Tagen nicht befürchten.

Gelingt die Steigerung? Das DSV-Team konnte bei der ersten Station bei der Raw-Air-Tour ihr Potential auch noch nicht abrufen und dürfte heute auf bessere Sprünge und mehr Glück mit dem Wind hoffen. Andreas Wellinger, Pius Paschke, Constantin Schmid sowie Philipp Raimund, Karl Geiger und Stephan Leyhe bilden das DSV-Team. Von ihnen war Wellinger auf Platz zwölf der beste Springer der Quali gewesen.

Österreicher mit breiter Brust Mit einer breiten Brust in den heutigen Wettkampf dürften die Österreicher starten, die bei schwierigen Verhältnissen am Samstag ein tolles Teamergebnis feiern konnten. Insbesondere Daniel Huber, Stefan Kraft sowie Michael Hayböck und Jan Hörl scheinen auf dem legendären Holmenkollen hervorragend zurechtzukommen. Manuel Fettner erlebte einen schwierigen Samstag, schlug heute in der Qualifikation aber zurück und wurde Dritter im Prolog. Dazu gesellt sich Daniel Tschofenig, der noch auf der Suche nach dem perfekten Sprung am Holmenkollen ist.

Wer darf weiterreisen? Vier Durchgänge im Rahmen der Raw-Air haben die Skispringer in Oslo bereits absolviert. In den nächsten zwei Durchgängen entscheidet sich für die Athleten, wer nach Trondheim weiterreisen darf und für wen die Raw-Air bereits in Oslo zu Ende sein wird. Denn die 50 besten Starter im Gesamtklassement der Tour dürfen in Trondheim an den Anlauf gehen. Da die nationale Gruppe der Norweger rausfällt, dürfte die Hürde für die Topathleten locker möglich sein.