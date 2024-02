Skispringen | Lake Placid | 10.02.2024 15:15 | HS 134 Einzel

Robin Pedersen (NOR) Robin Pedersen landet bereits einen Meter früher, bekommt aber einiges an Pluspunkten für schwierige Rückenwindbedingungen dazu. Dadurch reicht die Weite dann doch zum guten vierten Platz und wenn alles nach Plan läuft, dürfte er im Finale mitmischen können.

Eetu Nousiainen (FIN) Wie läuft es bei Eetu Nousiainen zusammen? Am Tisch verdreht es ihn etwas, Nousiainen bleibt aber drauf und kann so immerhin noch 114 Meter rausquetschen. Im Auslauf ist ihm der Frust aber deutlich anzusehen und er schüttelt enttäuscht mit dem Kopf. Er muss als derzeit Sechster noch abwarten, ob es sich ausgehen wird.

Naoki Nakamura (JPN) Naoki Nakamura dürfte bessere Laune haben. Er erwischt einen seiner besseren Sprünge, hat Glück mit den Bedingungen und kann mit 121 Metern den dritten Platz in der Zwischenwertung einnehmen.

Andrew Urlaub (USA) Gestern konnte Andrew Urlaub gute Sprünge auf seiner Heimschanze zeigen, heute kann er daran nicht anschließen. Am Schanzentisch passt es nicht, er kommt aus der Balance und hat dann den ganzen Flug damit zu tun, das wieder auszugleichen. Nach 100 Metern wird es auch bei ihm nichts mit dem Finale werden.

Andrea Campregher (ITA) Völlig verpatzter Sprung bei Andrea Campregher! Der 22-Jährige verhaut seinen Absprung völlig, kommt dann nicht auf Höhe und wackelt sich gerade mal auf 95 Meter runter. Es geht fluchtartig aus dem Auslauf hinaus.

Taku Takeuchi (JPN) Taku Takeuchi kann mit dieser Weite nicht mitgehen. Für den Routinier aus dem japanischen Team ist bereits nach 104 Metern die Sache schon wieder vorbei.

Felix Hoffmann (GER) Nachdem es schon im Probedurchgang gut lief, kann Felix Hoffmann auch jetzt einen guten Sprung raushauen! Der Deutsche kommt super vom Tisch weg und leistet sich auch in der Flugphase keine Fehler. nach 124 Metern geht es mit einem Punkt an Jørgensen vorbei.

Casey Larson (USA) Casey Larson kommt oben besser durch und kann seinen Versuch immerhin bis auf 112 Meter hinunterziehen. Zufrieden ist er damit nicht und er schüttelt den Kopf, ehe es aus dem Exit-Gate geht. In Richtung Finale wird es eine schwierige Nummer werden.

Francesco Cecon (ITA) Auch bei Francesco Cecon läuft es nicht richtig, nachdem es am Tisch von hinten reinweht. Mit 105 Metern wird auch er sicherlich zu denen gehören, die gleich nur Zuschauer sind. Entsprechend enttäuscht stampft er dann auch von dannen.

Kevin Bickner (USA) nach dem Satz geht es dann gleich mal ein Gate nach unten. Kevin Bickner dürfte das nicht schmecken, denn bei ihm ist der Wind auf den ersten Metern wieder ungünstiger und er muss sich durch Rückenwind kämpfen. Gelingen tut ihm das nicht und vor heimischer Kulisse droht nach 107 Metern das Aus.

Sindre Ulven Jørgensen (NOR) Im norwegischen Team darf sich Sindre Ulven Jørgensen wieder einmal im Weltcup beweisen und diese Chance scheint er für sich nutzen zu wollen! Er nutzt leichten Aufwind für sich aus und nachdem das Timing am Absprung passt, geht es mit einer guten Flughaltung bis auf 128,5 Meter hinunter und deutlich in Führung.

Daniel Andrei Cacina (ROU) Daniel Andrei Cacina hat technisch noch deutlich mehr Luft nach oben und er muss schon nach 108 Metern seine Latten wieder in den Schnee setzen.

Maksim Bartolj (SLO) Maksim Bartolj darf sich im Weltcup-Team beweisen, nachdem Prevc auf die Reise über den großen Teich verzichtet hatte. Der nutzt es gleich einmal aus, dass der Rückenwind nur gering ist und geht bis auf 119 Meter hinunter. In der Haltung lässt der 20-Jährige zwar einige Punkte liegen, aber es könnte dennoch ein Sprung sein, der für das Finale reichen könnte.

Mihnea Alexandru Spulber (ROU) Eröffnet wird der erste Durchgang durch Mihnea Alexandru Spulber aus der rumänischen Mannschaft. Die Windbedingungen sind nicht einfach mit wechselhaften Winden im oberen Teil der der Schanze. Bei Spulber geht es damit nicht viel weiter als 96 Meter.

USA muss auf Youngsters verzichten Für das Team der Gastgeber kommt der Heimweltcup zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn die beiden besten Athleten der Mannschaft befinden sich zeitglich zum Heimweltcup bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Planica. Die verliefen mit einer Silbermedaille durch Erik Belshaw im Einzel äußerst erfolgreich. Die verbliebenden US-Springer dürften sich hingegen schwertun, heute die Top 30 zu erreichen.

Quartett aus der Schweiz Nachdem Gregor Deschwanden in Willingen wieder auf das Podest springen konnte, darf man gespannt sein, ob in den USA die Formkurve des Schweizers weiter nach oben zeigt. Am Anlauf sind neben Deschwanden Killian Peier, Remo Imhof sowie Simon Ammann.

Das deutsche Aufgebot Das deutsche Aufgebot wird durch Andreas Wellinger angeführt, der nach guten Erfolgen im letzten Jahr mit positiven Erinnerungen anreisen dürfte. Auch neben ihm bleibt die Mannschaft zu den Weltcups in Willingen unverändert und Pius Paschke, Karl Geiger, Stephan Leyhe sowie Philipp Raimund und Felix Hoffmann erhielten das Vertrauen der Trainer.

Prevc gibt Rücktritt bekannt Ebenfalls nicht in Lake Placid vor Ort ist Peter Prevc, der in dieser Woche bei einer Pressekonferenz in Slowenien seine Entscheidung bekannt gab, dass er zum Ende der Saison seine aktive Laufbahn beenden wird. Wenn Prevc ohne Verletzungen durchkommt, möchte er seinen letzten Wettkampf vor heimischer Kulisse beim Skifliegen in Planica bestreiten.

Hörl verzichtet auf Lake Placid Zu den Athleten, die auf die Reise nach Lake Placid verzichtet haben gilt Jan Hörl aus dem ÖSV-Team. Der Gesamtweltcup-Vierte setzt in den USA-Springen planmäßig aus. Mit dem Weltcup-Gesamtführenden Stefan Kraft sowie Michael Hayböck, Daniel Tschofenig sowie Clemens Aigner und Daniel Huber ist das Team aber dennoch gut aufgestellt.

Voller Tag in Lake Placid Nachdem Lake Placid lange nicht im Weltcup-Kalender der Männer vertreten war, feierte der Ort im letzten Jahr seine Rückkehr und auch in diesem Jahr geht es für die Skispringer in die USA. Dabei wartet heute ein voller Tag auf die Athleten. Nachdem gleich ein Einzelwettkampf ausgetragen wird, geht es später noch in einem Super-Team-Wettkampf über die Schanzenanlage. Auch wenn viele Topstars die Reise antreten, fällt das Aufgebot doch klein aus und nur 51 Athleten standen in der Startliste, von denen einer das Pech hatte, in der Qualifikation aussortiert zu werden.