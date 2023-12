Skispringen | Lillehammer | 02.12.2023 12:00 | HS 98 Einzel

Katharina Schmid (GER) Kommt das Beste zum Schluss? Katharina Schmid beschließt den ersten Durchgang, kann aber keine Bestweite setzen. Sie bekommt über drei Punkt Windabzug und landet bereits bei 89,5 Metern. Schmid ist nicht zufrieden mit ihrer Leistung, reiht sich aber immerhin auf dem elften Platz ein.

Ema Klinec (SLO) Deutliche Abzüge für den Wind gibt es bei Ema Klinec aus Slowenien. Den Windvorteil kann sie aber nicht nutzen, bei 87,5 Meter ist Schluss.

Anna Odine Strøm (NOR) Anna Odine Strøm macht es besser und schafft die 90-Meter-Marke. 90,5 Meter sind es am Ende und der zwischenzeitliche fünfte Platz.

Selina Freitag (GER) Auch Selina Freitag ist nicht vorne mit dabei, die Deutsche muss ihren Sprung nach 83 Metern beenden, im Oberkörper fehlte ein wenig Spannung.

Chiara Kreuzer (AUT) Die letzte Österreicherin ist am Start, aber für Chiara Kreuzer läuft es noch nicht. 78,5 Meter sind zwar die Qualifikation, aber zufrieden dürfte Kreuzer nicht sein.

Yuki Ito (JPN) Technisch schön ist der Sprung von Ito, bei 90,5 Metern ist allerdings Schluss. Knapp 12 Punkte fehlen auf die Spitze.

Nika Kriznar (SLO) Die Frau des Sommers kommt noch nicht ganz mit dem Schnee zurecht. 87,5 Meter sind es, auch die Landung ist leicht wackelig. Sie steigert sich aber im Vergleich zu gestern.

Sara Takanashi (JPN) Für Sara Takanashi, die zu den Pionierinnen des Damen-Skisprungs zählt, lief es in der vergangenen Saison nicht ganz so gut. Ob sie an ihre alten Erfolge anknüpfen kann, ist auch nach einem Sprung auf 89 Meter fraglich. Solide war der Sprung aber allemal.

Abigail Strate (CAN) Strate muss mit den Armen nachhelfen und landet bei 82 Metern, was momentan den 15. Platz bedeutet.

Nozomi Maruyama (JPN) Zehn Skispringerinnen stehen noch oben. Maruyama kämpft noch ein wenig mit ihrer Form und muss bereits bei 79,5 Metern den Sprung beenden. Da ist noch deutlich Luft nach oben.

Alexandria Loutitt (CAN) Alexandria Loutitt konnte gestern den Qualifikationsdurchgang für sich entscheiden. Heute beweist sie ihre gute Form und übernimmt nach einem Sprung auf 96 Metern die Führung! Auch die Haltungsnoten sind gut.

Thea Minyan Bjørseth (NOR) Leichte Windabzüge gibt es für die Norwegerin, die 89 Meter springt.

Marita Kramer (AUT) Genau 90 Meter springt Marita Kramer.

Josephine Pagnier (FRA) Josephine Pagnier überspringt die 90-Meter-Marke und landet bei 92 Metern. Klasse!

Anna Rupprecht (GER) Nun ist auch Anna Rupprecht an der Reihe. Mit 89,5 Meter zeigt sie einen guten Sprung und springt in die vorderen Plätze.

Nika Prevc (SLO) Nika Prevc aus Slowenien hat bereits mehrmals gezeigt, dass sie weit springen kann. Ihr erster Sprung in diesem Winter ist ebenfalls weit - auf 92 Meter. Allerdings hat sie Probleme bei der Landung und muss fast in den Schnee greifen - das gibt viel Punktabzug. Für Platz zwei reicht es aber momentan trotzdem.

Jacqueline Seifriedsberger (AUT) Vor Görlich reiht sich Jacqueline Seifriedsberger ein, es ist der zwischenzeitliche siebte Platz bei 83,5 Metern.

Luisa Görlich (GER) Nicht ganz so weit geht es für Luisa Görlich, die mit 84 Metern aber direkt qualifiziert ist für den zweiten Sprung.

Eirin Kvandal (NOR) Die Norwegerin Eirin Kvandal konnte im gestrigen Qualifikationsdurchgang überzeugen. Läuft es heute für sie auch so gut? Ja! Die Jury geht eine Luke herunter, aber Kvandal springt dennoch auf überragende 96 Meter. Den Telemark kann sie bei dieser Weiter aber nicht mehr setzen.

Jenny Rautionaho (FIN) Doppelführung für Finnland! 91 Meter bedeuten die Führung für Jenny Rautionaho.

Julia Mühlbacher (AUT) Besser läuft es für Julia Mühlbacher aus Österreich, die leichten Windabzug bekommt und 87,5 Meter springt. Klasse!

Pauline Heßler (GER) Die erste Deutsche ist unterwegs! Pauline Heßler ist ein wenig schräg in der Luft unterwegs und muss korrigieren. Bei 80 Metern kommt sie zur Landung und ist damit nicht ganz zufrieden.

Daniela Vasilica Haralambie (ROU) Da kann Daniela Vasilica Haralambie nicht anknüpfen. Bei 80 Metern ist Schluss.

Julia Kykkänen (FIN) 91,5 Meter! Das ist die neue Führung für die Frau aus Finnland.

Sina Arnet (SUI) Nun hat das Warten auch für Sina Arnet ein Ende. Wie schlägt sich die 18-Jährige? Sie springt einen Meter weiter als Kosnjek und ist damit direkt qualifiziert für den zweiten Durchgang. Stark!

Ajda Kosnjek (SLO) Solide startet die junge Slowenin in den Weltcup und setzt einen Telemark. 81,5 Meter sollten reichen für den zweiten Durchgang.

Paige Jones (USA) In der USA tut sich etwas, allerdings gibt es auch noch viele Baustellen. Paige Jones schafft es auf 77,5 Metern.

Karolina Indrackova (CZE) Karolina Indrackova aus Tschechien muss nach einem Sprung auf 79,5 Metern noch auf den zweiten Durchgang hoffen.

Nicole Maurer (CAN) Eine halben Meter kürzer geht es für Nicole Maurer.

Kurumi Ichinohe (JPN) Nachdem Natalie Eilers disqualifiziert wurde, ist gleich die Japanerin an der Reihe. 78,5 Meter ist allerdings ein bisschen wenig.

Ingvild Synnøve Midtskogen (NOR) Auch für die Norwegerin verläuft der Start gut, 85,5 Meter sind es am Ende. Die Haltungsnoten belaufen sich auf 17 Punkte im Schnitt.

Lisa Eder (AUT) Lisa Eder ist gleich nach ihrer ehemaligen Teamkollegin an der Reihe. Sie übernimmt nach 87,5 Metern die Führung. Guter Auftakt!

Sophie Sorschag (KOS) Jetzt zählt es für Sophie Sorschag! Die 25-Jährige startet mittlerweile für den Kosovo. Bei nur 75 Metern ist Schluss, leichten Abzug gibt es für den Wind.

Anna Twardosz (POL) Viel läuft nicht bei Polen. Nur 72,5 Meter sind es für Twardosz.

Arianna Sieff (ITA) Einen guten Auftakt in einer neuen Sportart für Arianna Sieff - 82 Meter sind solide. Die Italienerin ist von der Nordischen Kombination zum Skisprung gewechselt.

Anezka Indrackova (CZE) 84,5 Meter und eine saubere Landung bedeuten zwischenzeitlich Platz zwei für Indrackova.

Taja Bodlaj (SLO) Die Slowenin Taja Bodlaj schafft es nicht ganz so weit, bei 81,5 Metern ist Schluss.

Klara Ulrichova (CZE) Weiter geht es mit Klara Ulrichova aus Tschechien. Die 19-Jährige springt deutlich weiter und landet bei 84 Metern, das ist natürlich die neue Führung.

Kjersti Græsli (NOR) Kjersti Græsli darf die Saison 2023/2024 eröffnen! Die erst 16-jährige Norwegerin gab im März in Oslo ihr Weltcupdebüt und konnte gleich Punkte sammeln. Das soll heute auch gelingen. Mit einem Sprung aus Gate neun landet sie bei 77,5 Metern.

Wer mischt noch mit? Die übrigen Favoriten sind vor allem Ema Klinec aus Slowenien, die in der vergangenen Saison im Gesamtweltcup hinter Schmid landete. Neben den Springerinnen aus Slowenien sind auch die Nationen Norwegen und Japan üblicherweise stark besetzt.

Arnet für die Schweiz Sina Arnet muss es allein für die Schweiz richten, denn sie ist heute die einzige Schweizerin am Start. Die Erwartungen an das 18-jährige Talent dürfen allerdings noch nicht zu hoch sein, konstant in den zweiten Durchgang zu kommen wäre super.

Titelverteidigerin fehlt Eva Pinkelnig konnte die vergangene Saison mit dem Sieg im Gesamtweltcup krönen. 165 Punkte Vorsprung hatte sie am Ende vor Katharina Schmid. Die 35-Jährige fehlt jedoch zum Saisonstart – Grund ist eine Überreizung des Knies. Pionierin Daniela Iraschko-Stolz hatte im September ihre Karriere beendet. Auch auf der Trainerposition gab es einen Wechsel, Bernhard Metzler hat nun beim ÖSV die Zügel in der Hand. Mit Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifriedsberger, Marita Kramer und Chiara Kreuzer ist ein Quintett in Lillehammer am Start.

Alle Augen auf Schmid? Das DSV-Team beginnt heute mit der Jagd auf Podestplatz. Katharina Schmid, die unter ihrem alten Namen Althaus bereits zahlreiche Erfolge feiern durfte, darf erneut als Mitfavoritin auf den Gesamtweltcup gesehen werden. In der vergangenen Saison wurde sie Zweite in der Gesamtwertung. Aber auch ihre Teamkolleginnen dürfen nicht unterschätzt werden. Selina Freitag, Luisa Görlich, Pauline Heßler und Anna Ruprecht sind neben Schmid in Lillehammer am Start.

Das hält die neue Saison bereit In der Saison 2023/2024 wird es ein neues Highlight geben: Die Two-Nights-Tour mit Stationen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf soll der Vorreiter für eine Vierschanzen-Tournee der Frauen sein. Sie wird um den Jahreswechsel herum stattfinden. Dazu kommt mit der Raw-Air-Tour am Ende des Winters ein weiteres Event, auf dem besonderer Fokus legen wird. Insgesamt wird es in dieser Saison 28 Wettbewerbe geben, also zwei mehr als in der vergangenen Saison. Zunächst einmal steht aber der Weltcup-Auftakt unmittelbar bevor.