Skispringen | Polish Tour | 17.01.2024 17:30 | Szczyrk, HS 104 Einzel

Dawid Kubacki (POL) Für den nächsten Polen geht es dann zunächst wieder runter vom Startbalken. Bei bis zu 9 m/s in einigen Bereichen kann einfach keine Freigabe erfolgen. Als Kubacki dann Freigegeben wird, hat er in der Luft richtig zu kämpfen und es schaukelt auch ihn im Flug mächtig durch. Mit 98,5 Metern geht es aber dennoch auf eine gute Weite und Kubacki schiebt sich noch vor Stoch.

Kamil Stoch (POL) Kamil Stoch sorgt für Jubel bei den zahlriechen polnischen Zuschauern. Die Weite des Bulgaren kann er mit 99 Metern zwar nicht überfliegen, dafür erhält er aber weniger Abzüge für den Wind, wodurch der Sprung dann mehr wert ist. Stoch geht mit drei Punkten Vorsprung in Führung!

Antti Aalto (FIN) Antti Aalto hat im Anschluss ganz andere Verhältnisse mit weniger Aufwind und bringt seinen Versuch bei 95,5 Metern runter. 4,3 Punkte fehlen zu Zografski, was in dem engen Feld dann Platz sieben bedeutet.

Vladimir Zografski (BUL) Vladimir Zografski hat hier schon richtig starke Sprünge gezeigt und auch heute zeigt sich der Einzelkämpfer aus Bulgarien in Topform! Er kommt super in den Sprung hinein, kämpft sich gut durch und setzt 103,5 Meter in den Schnee. Mit 1,9 Punkten Vorsprung geht es in die Führungsposition.

Giovanni Bresadola (ITA) Giovanni Bresadola übertreibt es am Absprung und wird dann von den ohnehin turbulenten Bedingungen richtig aufgeschaukelt. Nach 97 Metern und einer wackeligen Landung rangiert es auf Position neun ein.

Killian Peier (SUI) Killian Peier kommt oben am Schanzentisch hoch weg und bringt seinen Sprung ebenfalls bis auf 97 Meter hinunter. Allerdings gibt es mächtig Abzüge für den Wind und so reicht die Weite dann doch nur für Platz zehn.

Junshiro Kobayashi (JPN) Junshiro Kobayashi lässt 97 Meter folgen. Die Noten sind allerdings durchwachsen und mit 17er-Werten geht es in dem engen Klassement damit auf den fünften Platz.

Aleksander Zniszczol (POL) Aleksander Zniszczol ist als nächster polnischer Springer unterwegs, kann aber nicht mehr als 91 Meter runterbringen. Für ihn geht es weit nach hinten zurück.

Pawel Wasek (POL) Nachdem er lange am Anlauf warten musste, darf dann auch Pawel Wasek endlich über die Schanze. Unten deutet er es an, es war mächtig turbulent in der Luft. Nach 95,5 Metern kann er sich aber knapp hinter Nousiainen auf der Zwei einfinden.

Wind wieder heftiger Nachdem die Jury zuvor einen Block schnell runterlassen konnte, geht es jetzt wieder mächtig wild zu und böiger Wind sorgt dafür, dass es wieder eine längere Pause gibt. Inzwischen dürfte die Jury hoffen, dass man immerhin einen Durchgang runterbringen kann.

Alex Insam (ITA) Richtig schwer erwischt es dann Alex Insam. Der Italiener erwischt den Wind von hinten, den andere von vorne hatten. Entsprechend sind seine 88,5 Meter dann doch hoch einzuschätzen. Er kann sich zunächst auf den fünften Platz einordnen und dürfte sich im Anschluss wohl ärgern, dass er in der Haltung einige Zähler liegengelassen hat. Denn mit drei Punkten mehr in dieser Teilwertung wäre es problemlos an die Spitze gegangen.

Roman Koudelka (CZE) Roman Koudelka galt mal als einer der stärksten Athleten von der Normalschanze, aber auch er kann bei schwierigen Verhältnissen nicht viel ausrichten. Nach 86 Metern geht es für ihn weit nach hinten zurück.

Benjamin Østvold (NOR) Der Norweger hat es nicht einfach und die Windunterstützung fehlt bei ihm völlig. Es bremst ihn dahin und nach 86,5 Metern zuckt er ratlos mit den Schultern. So hat er sich das heute natürlich nicht erhofft.

Stephan Embacher (AUT) Es geht gerade und so schickt die Jury die Athleten schnell über die Schanze. Stephan Embacher kommt besser durch als Imhof und Schmid und kann sein System in der Luft stabil halten. Mit 97,5 Metern setzt sich der 18-jährige Österreicher auf die dritte Position.

Remo Imhof (SUI) Remo Imhof hat ebenfalls mächtig mit seinem System zu kämpfen und überall scheint der Wind einzugreifen. Mit 94 Metern reiht er sich nach mehr Abzügen für den Wind auf Platz sieben hinter Schmid ein.

Constantin Schmid (GER) Was geht für Constantin Schmid heute? Der erste Deutsche im Feld tut sich ohnehin schwer mit der Schanze und hat auch jetzt zu tun, einen stabilen Sprung runterzubringen. Mit 94 Metern liegt er auf dem sechsten Platz.

Tate Frantz (USA) Tate Frantz deutet es im Auslauf an, so ganz ist der US-Amerikaner nicht mit seiner Leistung zufrieden. Nach 95 Metern ist er aber immerhin sicher unten angekommen und ordnet sich auf dem soliden vierten Platz ein.

Kasperi Valto (FIN) Kasperi Valto hat einen groben Absprungfehler drin und es fehlt auch das nötige Vertrauen, um alles reinzulegen. Nach 89,5 Metern wird er sich weiter hinten einordnen müssen.

Eetu Nousiainen (FIN) Das Spiel kennen wir inzwischen in Szczyrk. Eetu Nousiainen wird zunächst wieder runter vom Balken geschickt, weil der Wind außerhalb des Korridors liegt, in dem die Startfreigabe erfolgen kann. Als er abgelassen wird, hat er viel Aufwind und es geht richtig dahin! Mit 103,5 Metern stellt er den neuen Rekord auf – da er den Sprung anders als Campregher stehen kann – und zeigt im Auslauf gleichzeitig an, das war wieder eine knappe Nummer.

Andrew Urlaub (USA) Nachdem Andrew Urlaub jetzt lange warten musste, geht es für den US-Amerikaner mit einem Gate weniger über den Bakken. Sein Sprung ist relativ stabil, für die besten 30 sollten seine 89,5 Meter aber nicht reichen.

Die nächste Pause Es gibt die nächste Pause, weil der Wind aktuell einfach zu wild ist. Immer wieder kommen starke Böen in die Anlage. Neun Springer sind in den ersten 19 Minuten über die Schanze gegangen.

Andrea Campregher (ITA) Sturz von Andrea Campregher! Der Italiener wird bei viel Aufwind in einigen Abschnitten abgelassen und muss dann mit rudernden Armen den Sprung aus einem hohen Luftstand abbrechen. Im Anschluss kann er den Versuch nicht stehen und landet mit dem Po im Schnee. Passiert ist da zum Glück nichts und Campregher kann über seine 108,5 Meter sogar lächeln. Die Rekordweite findet sich sieben Meter weiter oben. Klar ist aber spätestens jetzt, dass die Verhältnisse heute schwer einzuschätzen sind und die Jury vor einer hohen Herausforderung steht, den Wettkampf fair und sicher durchzubringen.

Taku Takeuchi (JPN) Der Routinier aus Japan hat derzeit enorm mit seiner Leistung zu kämpfen und da sind solche Bedingungen natürlich das reine Gift. Mit 89 Metern läuft es nicht viel besser als in den bisherigen Durchgängen hier und er wird sich wieder einmal vom Finale verabschieden müssen.

Yanick Wasser (SUI) Yanick Wasser ist als erster Schweizer an der Reihe. Er stößt sich bei starkem Aufwind vom Balken ab, muss in der Luft viel arbeiten, wird mit 96 Metern aber nicht belohnt. Für Wasser gilt es noch abwarten, ob es für die Top 30 reichen wird.

Sindre Ulven Jørgensen (NOR) In der Probe konnte sich Sindre Ulven Jørgensen einen Platz in den Top 20 sichern, jetzt kommt er noch einmal einen halben Meter und darf sich damit Hoffnungen machen, dass es sich mit der Teilnahme im Finale ausgehen wird.

Vitaliy Kalinichenko (UKR) Schon jetzt zeigt sich, heute ist viel Geduld gefragt. Vitaliy Kalinichenko muss auch lange warten, bevor es die Freigabe durch die Jury und die Trainer geben kann. In der Luft hat er dann zu tun und nach 88 Metern muss sich der 30-Jährige auf den letzten Platz einfinden.

Zak Mogel (SLO) Zak Mogel macht sich als nächster Starter auf die Reise und kommt schon mal deutlich besser zurecht. Bei guten Winden geht es bis auf 99 Meter hinunter. Die Noten sind mit dreimal der 17.5 im mittleren Bereich, für den Augenblick reicht es aber dennoch locker für die Spitze.

Francesco Cecon (ITA) Es bleibt eine Geduldsprobe und auch für Francesco Cecon heißt es, erst einmal warten, bevor er losgelassen wird. Anders als İpcioğlu vor ihm, hat er dann leichten Rückenwind und so sind die 94 Meter dann mehr wert. Aber ob das auch schon für das Finale reicht?

Fatih Arda İpcioğlu (TUR) Im letzten Jahr hatte sich Fatih Arda İpcioğlu im Weltcup etablieren können. In diesem Winter tut er sich noch schwer und hat in noch keinem Wettkampf den Finaldurchgang gesehen. Bei Seitenwinden heißt es für ihn, lange zuwarten, ehe die Jury entscheidet, ein Gate nach oben zu gehen in Luke 10. Dann gibt es auch endlich die Freigabe für den Türken und einen Sprung auf 94,5 Meter. Für den Wind gibt es allerdings ordentliche Abzüge, womit er dann doch nur 1,9 Punkte vor Vassilyev liegt, obwohl er deutlich weiter gesprungen war.

Danil Vassilyev (KAZ) Als erster Athlet über die Schanze geht Danil Vassilyev aus Kasachstan, der noch auf seine ersten Punkte in diesem Winter wartet. Mit einigen Unsicherheiten in der Luft wird es aber nicht mehr als 88 Meter und damit dürften es wohl auch heute nichts mit dem Finale werden.

Die Bedingungen Die Verhältnisse in Szczyrk sind heute nicht einfach und die Athleten müssen sich wohl auf einen schwierigen Wettkampf einstellen, bei dem auch das Glück eine Rolle spielen könnte. Von starkem Aufwind bis leichtem Rückenwind war in der Probe alles drin.

Die übrigen Favoriten Neben Kraft, Hörl und Wellinger gilt es auch auf der kleinen Schanze wieder Ryoyu Kobayashi und Anze Lanisek besonders zu beachten. Auch Lovro Kos hat sich mit guten Ergebnissen hervortun können. Klar ist aber auch, dass es eine spannende Entscheidung werden könnte, denn in der Qualifikation lagen gerade einmal zehn Punkte zwischen den ersten 17 Athleten. Da darf man auch in der Haltung nichts liegenlassen, wenn man vorne mitmischen möchte.

Schweizer auf der Suche Die Mannschaft aus der Schweiz befindet sich hingegen auf der Suche und seit der Vierschanzentournee blieben die ganz großen Ergebnisse aus. Für die Qualifikation hat es für Remo Imhof, Killian Peier, Gregor Deschwanden und Yanick Wasser zwar gereicht, heute muss aber eine deutliche Steigerung her, damit es auch ein gutes Wettkampfergebnis gibt.

Wellinger in Lauerstellung Mitmischen möchte auch wieder Andreas Wellinger aus dem deutschen Team, der in der Qualifikation den dritten Platz belegen konnte. Stephan Leyhe konnte sich als Fünfter der Quali ebenfalls hervorheben. Auf der Normalschanze stark einzuschätzen ist auch Pius Paschke. Noch schwer taten sich mit der Schanze indes Karl Geiger, Constantin Schmid und Philipp Raimund.

Kraft einer der Topfavoriten Als einer der Topfavoriten auf den heutigen Einzelsieg geht Stefan Kraft ins Rennen. Der Österreicher zeigte sich insbesondere in den Trainings am Donnerstag in einer guten Form. Auch Jan Hörl und Manuel Fettner dürfen sich gute Ergebnisse auf der Schanze ausrechnen. Michael Hayböck, Clemens Aigner sowie Stephan Embacher werden die Mannschaft komplettieren.

Erster Weltcup in Szczyrk Die Skalite-Schanzen in Szczyrk ist im Weltcup noch eine Unbekannte. Obwohl es bereits zuvor Bemühungen gab, hier ein Weltcupspringen auszutragen, kam es in der Vergangenheit nie dazu. Stattdessen wurden auf der Normalschanze vor allem FIS-Cup-Wettkämpfe ausgetragen. Im Sommer 2023 fand zudem ein Wettkampf im Rahmen des Sommer Grand Prix' in Szczyrk statt. Viele internationale Stars waren dort aber nicht am Anlauf.

Polish Tour geht in die nächste Runde Nachdem die neugeschaffene Polish Tour in Wisla ihren Auftakt fand, geht es heute in Szczyrk in einem Einzelwettkämpf über die Schanze, bevor es dann zum Wochenende nach Zakopane weitergeht. In der Tour-Wertung, bei der es um Mannschaftsergebnisse geht, führt nach den Durchgängen in Wisla und dem Ergebnis der beiden besten Springer der gestrigen Qualifikation Slowenien mit 1821,6 Punkten. 62,3 Punkte Rückstand hat Österreich. Deutschland liegt mit 79,2 Punkten Abstand auf dem dritten Platz der Spezialwertung.