Skispringen | Polish Tour | 21.01.2024 16:00 | Zakopane, HS 140 Einzel

Die Top-3 starten und Ryoyu Kobayashi macht den Anfang. Der Japaner tut sich aber schwer in der Luft und seine 136,5 Meter reichen nur für den fünften Rang.

Der ÖSV-Adler zeigt, dass es hier auch sehr weit gehen kann. Mit 140 Metern überfliegt er die grüne Führungslinie locker und setzt sich damit an die Spitze.

Was kann Karl Geiger hier erreichen? Nicht allzu viel leider. Mit nur 129,5 Metern hat er hier keine Chance auf einen Podiumsplatz und reiht sich auf den 19. Platz ein.

Michael Hayböcks linker Ski wackelt in der Flugphase zwar sichtlich, dennoch kommt er auf 136 Meter und kommt damit vorerst auf den zweiten Platz hinter Zniszczol.

Marius Lindvik erwischt den Absprung gut, hat aber leichte Probleme in der Luft. So geht es für ihn nur auf 133 Meter und Rang vier hinter Manuel Fettner.

Peter Prevc hat eigentlich gute Bedingungen, kommt aber trotzdem nicht besonders weit. Nur 131,5 Meter sind es für den Slowenen, was aktuell Platz 15 bedeutet.

Stephan Leyhe hat bei weitem nicht die Höhe von Kos und so geht es nur auf 125,5 Meter. Damit ist er ausgeschieden.

Der Japaner ist pünktlich am Schanzentisch, doch für ganz vorne reichen seine 135,5 Meter nicht. Im Moment ist es nur Rang sieben für Ren Nikaido.

Was ist mit Domen Prevc los? Er kommt hier überhaupt nicht zurecht und landet schon nach 127,5 Meter. Das reicht nicht für einen zweiten Versuch.

Trotz guter Flugtechnik bekommt er keine Energie in den Absprung und kommt nur auf 127,5 Meter.

Der nächste Pole ist hoch in der Luft und treibt ihn im Flug nach rechts. Seine 135 Meter reichen aber für den zweiten Durchgang.

Der Bulgare ist leicht schief in der Luft und Vladimir Zografski landet schon nach 130 Metern.

Giovanni Bresadolas linker Ski wackelt in der Flugphase und es geht für den Italiener auf 132 Meter und Platz neun.

Der nächste Schweizer kommt bei 133 Metern runter, was zurzeit Rang sechs bedeutet.

Die Menge jubelt als Aleksander Zniszczol seinen Telemark bei 141,5 Metern in den Schnee setzt. Er ist der Neue Mann an der Spitze.

Es wird laut in Zakopane, denn Pawel Wasek zeigt einen recht guten Sprung auf 137,5 Meter und reiht sich damit auf dem zweiten Platz ein.

Roman Koudelka ist sehr hoch in der Luft und er jubelt nach seiner Landung. Seine 136 Meter bedeuten im Moment den zweiten Platz hinter Embacher.

Der US-Amerikaner ist zu früh am Absprung, was sich auch rächt. Mit nur 118 Metern wird es wohl keinen zweiten Versuch für ihn geben.

Yevhen Marusiak, der einzige Ukrainer im Feld, ist stabil in der Luft und setzt den Telemark bei 125 Metern.

Schweizer Quartett am Start

Die ÖSV-Athleten wollen in der Gesamtwertung der Polish Tour noch an Slowenien vorbeiziehen. Unterstützt wird Top-Springer Stefan Kraft dabei von seinen Teamkollegen Stephan Embacher, der im Probedurchgang mit starken 133,5 Metern den drittweitesten Sprung zeigte, Clemens Aigner, Manuel Fettner, Michael Hayböck und Jan Hörl.

Österreich will an Slowenien vorbeiziehen

Deutschland in guter Form

Neben Andreas Wellinger sind auch seine Teamkollegen in guter Verfassung. Constantin Schmid, der zu Beginn der Saison noch im Continental Cup sprang, wird immer konstanter. Auch Philipp Raimund und Stephan Leyhe zeigten in dieser Saison gute Leistungen. Komplettiert wird das deutsche Gespann von Karl Geiger und Pius Paschke, die in der Gesamtwertung fünf und sechs stehen.