Skispringen | Polish Tour | 14.01.2024 16:00 | Wisla, HS 134 Einzel

Karl Geiger (GER) Karl Geiger kann nicht mitziehen und für ihn endet der Sprung bei recht guten Verhältnissen bereits nach 125,5 Metern. Im Mittelfeld ist er dabei, nach ganz vorne fehlen aber schon etwas mehr als 14 Punkte.

Anze Lanisek (SLO) Es geht derzeit und die Jury drückt auf Tempo. Anze Lanisek ist schon in der Spur und der sorgt jetzt für die slowenische Dreifachspitze! Lanisek erwischt das Timing und legt sich dann ohne viel Bewegung über die Ski, um auf 135 Meter runterzugehen. Mit 3,2 Punkten geht es an Kos vorbei.

Michael Hayböck (AUT) Michael Hayböck hat auf den ersten Meter seines Sprungs zu tun und findet nicht optimal in die Flugposition. Das kostet unten raus dann die Meter und nach 121,5 Metern findet sich Hayböck auf dem neunten Platz wieder.

Marius Lindvik (NOR) Marius Lindvik wird einer derjenigen sein, die sich weiter hinten einfinden müssen. Seine 119 Meter reichen momentan nur für den 20. Platz.

Manuel Fettner (AUT) Manuel Fettner verschafft sich eine deutlich bessere Ausgangslage für das Finale. Mit einem soliden, wenn auch unruhigen Sprung kann er die 128 Meter in den Schnee bringen und rangiert sich auf dem dritten Platz ein. 5,8 Punkte fehlen zu Kos.

Gregor Deschwanden (SUI) Gregor Deschwanden kämpft seit der Tournee doch mit der Form und als jetzt leichter Rückenwind reinzieht, macht das Ganze nicht einfacher. Nach 116 Metern gibt es immerhin den 16. Platz, aber sicher nicht neues Selbstvertrauen.

Peter Prevc (SLO) Peter Prevc kommt einen Meter weiter als Leyhe, kann sich aber deutlich weiter vorne einreihen, auch wenn er überraschend in den Haltungsnoten liegen lässt. Anders als Leyhe gab es für ihn wieder Pluspunkte dazu. Es ist momentan einfach sehr wild von den Verhältnissen.

Stephan Leyhe (GER) Stephan Leyhe hat mehr Glück und es geht für ihn bei leichtem Aufwind in den Sprung hinein. Damit kann er immerhin auf 124,5 Meter runtergehen und sicherten sich mit Platz sechs den Finalplatz.

Halvor Egner Granerud (NOR) Auch Halvor Egner Granerud bekommt bei schwierigen Verhältnissen die Freigabe der Jury und ist eigentlich nur Kanonenfutter. Nachdem er den Absprung verpasst, geht es nur auf 105,5 Meter und Granerud fliegt als nächster Starter raus.

Timi Zajc (SLO) Unglückliche Entscheidung der Jury. Die gibt bei richtig viel Rückenwind nach dem Schanzentisch die Freigabe für Timi Zajc und der hat dann absolut keine Chance! Er wird bei 61 Metern gnadenlos auf den Hang gedrückt. Zajc nimmt es zumindest mit Humor und scherzt mit Raimund am Gate.

Lovro Kos (SLO) Auf den ersten Blick sieht der Sprung von Kos schwächer aus, als der von Raimund. Doch sobald die Windpunkte mit reingehen, sieht es ganz anders aus. Da Kos bei seinem 127 Metern nur wenig Unterstützung vorgefunden hatte, geht er gleich einmal um 7,1 Punkte an den DSV-Springer vorbei an die erste Position.

Philipp Raimund (GER) Philipp Raimund und die Schanze in Wisla konnten bisher keine Freundschaft schließen. Jetzt sind die Windbedingungen für ihn richtig gut. Kann er diese Unterstützung nutzen, um endlich den guten Sprung in Wisla zu machen? Ja! Raimund kommt viel besser durch die ersten Meter, muss wenig eingreifen und kommt auf 129 Meter. Die Erleichterung ist riesig. "Endlich!", schreit Raimund in die Kameras und übernimmt jetzt die Führung.

Johann Andre Forfang (NOR) Johann Andre Forfang kommt auf der Schanze in Wisla auch gut zurecht und legt 124,5 Meter nach. Die Noten sind solide, für den Wind erhält er aber ein paar mehr Abzüge, womit er sich dann hauchdünn hinter Nikaido einfinden muss.

Ren Nikaido (JPN) Ren Nikaido sorgt für den Wechsel an der Spitze! Seine 123,5 Meter reichen bei wenig Windunterstützung, um Tate Frantz mit 1,4 Punkten knapp vor der ersten Position zu verdrängen.

Clemens Aigner (AUT) Clemens Aigner zeigt sich nach seinem Sprung alles andere als glücklich. Er kommt steil raus und das kostet ihm früh an Geschwindigkeit im Sprung. Mit 121 Metern ist er zwar durch, wird aber früh im Finale wieder an der Reihe sein.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) Da jetzt ein starker Aufwind herrscht, geht es wieder eine Luke nach unten. Sundal müsste 128,5 Meter zeigen, damit er die Führung einnehmen kann, gelingen tut dem 22-Jährigen das nach Fehlern auf den ersten Metern aber nicht. Für den zweiten Durchgang werden aber auch 123 Meter reichen.

Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) Die Jury hat heute keine einfache Aufgabe und immer wieder wechseln die Winde. Kristoffer Eriksen Sundal muss zunächst wieder runter vom Startbalken, da die Bedingungen außerhalb des Korridors sind. Währenddessen gibt es bereits die vierte Disqualifikation wegen eines nicht passenden Anzugs. Zuletzt hat es Vladimir Zografski erwischt, der kurz vor der Qualifikation für das Finale stand.

Piotr Żyła (POL) Heute muss man wirklich ganz genau hinschauen. Piotr Żyła segelt mit 124 Metern zwar deutlich weiter als sein Teamkollege, hat aber eine kurze Aufwindphase erwischt und bekommt dadurch einige Zähler abgezogen. Statt der Führung gibt es so nur den sechsten Platz im Zwischenergebnis. Durch ist aber auch er.

Dawid Kubacki (POL) Dawid Kubacki kam mit dem alten Schanzenprofil in Wisla hervorragend zurecht, mit dem neuen, flacheren Profil scheint er sich aber auch langsam anzufreunden. Bei recht viel Rückenwind kommt er gut zurecht und liefert 118 Meter ab, die ihm immerhin den zweiten Platz einbringen.

Kamil Stoch (POL) Kamil Stoch kann das polnische Publikum nicht in Jubelstürme bringen. Der Routinier hat mit den Winden zu kämpfen und findet sich nach 116 Metern nur auf dem geteilten zwölften Platz mit Constantin Schmid wieder.

Antti Aalto (FIN) Auch für Antti Aalto gilt es noch abzuwarten, ob es sich heute mit Punkten ausgehen wird. Mit 117 Metern bei leichtem Rückenwind wartet auf ihn noch eine Zitterpartie.

Vladimir Zografski (BUL) Vladimir Zografski springt zwar auf 119 Meter, sicher durch ist der Bulgare damit aber noch nicht, denn zuletzt hat der Rückenwind wieder nachgelassen. Zwei Athleten muss er noch schnappen, damit es sich ausgeht.

Killian Peier (SUI) Schon gestern hatte Killian Peier große Probleme in Wisla und auch heute passt es für den Schweizer nicht zusammen. Nach nur 112,5 Metern wird es für ihn wohl nicht für das Finale reichen.

Giovanni Bresadola (ITA) Bei Giovanni Bresadola hagelte es gestern eine Disqualifikation nachdem er gegen die Vorschriften beim Super-Team verstoßen hatte und sich zudem gegen eine Helferin unhöflich verhalten hatte. Heute dürfte die Laune beim Italiener nach 119 Metern besser sein.

Junshiro Kobayashi (JPN) Junshiro Kobayashi springt mit 117,5 Metern zwar weiter als vor ihm Zniszczol, bekommt aber weniger Pluspunkte für den Rückenwind zugeschrieben und landet so trotz der höheren Weite dann knapp hinter seinem polnischen Konkurrenten. Für das Finale wird es aber auch für ihn sicher reichen.

Aleksander Zniszczol (POL) Die Gesichtszüge der Trainer zeigen es, auch bei Aleksander Zniszczol sind die Verhältnisse nicht optimal. Er macht aber mehr daraus als Insam und Koudelka und rettet sich mit 115 Metern durch viele Pluspunkte auf den dritten Zwischenplatz.

Alex Insam (ITA) Keine Chance auch bei Alex Insam! Der Italiener erwischt die bisher schlechtesten Bedingungen im Feld und wird nach 105,5 Metern auch gnadenlos auf den Hang gedrückt. Schon nach 19 Athleten zeigt sich, dass heute auch das Glück eine Rolle spielen wird.

Roman Koudelka (CZE) Roman Koudelka hat sich über die Tournee langsam wieder in Form gesprungen, jetzt aber muss auch er Federn lassen. Bei viel Rückenwind passt es für ihn nicht und er muss nach 108 Metern landen. Im Auslauf ist der Frust riesig und ein klatschen in Richtung Jury zeigt, dass er alles andere als einverstanden ist mit der Freigabe bei dem Rückenwind.

Pawel Wasek (POL) Pawel Wasek kann die Spitze von Frantz nicht gefährden, nach 117 Metern sollte es sich für den Polen aber wohl mit einem zweiten Sprung vor heimischer Kulisse ausgehen.

Stephan Embacher (AUT) Stephan Embacher hat sich den Startplatz über den Continentalcup ersprungen und dürfte jetzt auch scharf darauf sein, sich im Team zu beweisen. Ganz sauber passt die Technik auch bei ihm nicht zusammen und nach 115,5 Metern bei leichtem Rückenwind setzt er sich auf den siebten Platz hinter Schmid. Er muss zittern, ob er im Finale dabei sein wird.

Artti Aigro (EST) Bei Artti Aigro ist der Wind im Anschluss wieder besser und so kann er sich trotz eines deutlich besseren Sprungs dann nur hauchdünn vor Schmid einfinden.

Constantin Schmid (GER) Auch Constantin Schmid lässt am Schanzentisch die Meter liegen. Mit einem späten Absprung geht es bei viel Rückenwind nicht auf Weite und nach 112 Metern muss er zittern, ob es bei seiner Rückkehr für Punkte reichen wird.

Kasperi Valto (FIN) Es ist nicht einfach, die Weiten heute zu vergleichen, denn nach einer guten Phase, kommt jetzt der Rückenwind wieder rein. Kasperi Valto kommt damit so gar nicht zurecht und nach Fehlern am Absprung geht es bei ihm nicht viel weiter als 108 Meter.

Remo Imhof (SUI) Am Absprung passt es für Remo Imhof nicht ganz zusammen, zu den schwächeren Sprüngen am Samstag kann er sich aber klar steigern und es geht immerhin auf 118 Meter. Mit derzeit Platz vier könnte es vielleicht reichen, um gleich noch einmal springen zu dürfen.

Erik Belshaw (USA) Die US-Amerikaner zeigen, dass sich das gemeinsame Training mit den Norwegern langsam auszahlt und insbesondere die jungen Athleten im Team haben große Schritte nach vorne gemacht. Erik Belshaw kann seinen Versuch auf 122 Meter ziehen und wird sich sicherlich auch im Finale beweisen dürfen.

Andrew Urlaub (USA) Andrew Urlaub kann nicht mitziehen und für den 22-Jährigen geht es nicht auf die Weite, mit der er es in den Durchgang der besten 30 Athleten gehen dürfte. Nach 109,5 Metern ist er nur Siebter.

Eetu Nousiainen (FIN) Der Wind lässt es zu und die Jury gibt direkt die Freigabe für Eetu Nousiainen. Der zeiht nach und kann mit 125 Metern ebenfalls auf eine gute Weite runtergehen, die ihm den Finaldurchgang einbringen dürfte.

Tate Frantz (USA) Macht es Tate Frantz heute mal andersherum und liefert im Wettkampf seinen besten Sprung ab? Ja! Er erwischt einen leichten Aufwind und kann das eiskalt für seine Zwecke nutzen. Mit einer guten Technik trägt es ihn bis auf 126 Meter runter und es geht souverän an die erste Position.

Yevhen Marusiak (UKR) Es bleibt eine Geduldsprobe im ersten Durchgang. Yevhen Marusiak ist der nächste Springer, der zunächst wieder vom Balken muss, weil der Wind einen Start nicht zulässt. Schließlich geht die Jury eine Luke nach oben und hat dadurch auch die Möglichkeit, den Windkorridor neu einzustellen. Sofort losgehen kann aber dennoch nicht und Marusiak muss lange zuwarten, ehe die Freigabe endlich kommt. Bei extremen Rückenwind geht aber auch aus Gate 15 nicht viel und nachdem er gar nicht in den Sprung kommt, ist schon nach 79,5 Metern Schluss.

Sindre Ulven Jørgensen (NOR) Sindre Ulven Jørgensen hat in den Trainings und der Probe gute Sprünge abgeliefert. Jetzt dürfte sich zeigen, was wirklich möglich ist. Jørgensen geht mit viel Vertrauen vom Schanzentisch weg, schafft es aber auch nicht an die Weiten heran, die er hier in den Trainings abliefern konnte. Für die Führung reicht es mit 114 Metern aber dennoch. Ob es auch für die ersten Punkte im Weltcup reicht, wird sich in den nächsten Minuten zeigen.

Federico Cecon (ITA) Es heißt noch warten, auf den ersten weiten Sprung. Federico Cecon tut sich bereits den gesamten Winter schwer und nachdem gar nichts zusammenpasst, geht es auch nur auf 103 Meter. Es geht auf den letzten Platz nach hinten.

Yanick Wasser (SUI) Für Yanick Wasser geht es auch nicht weit. Bei viel Rückenwind ist für den jungen Schweizer nach einer schwachen Technik bereits nach 104 Metern der Sprung beendet. Punkte wird es damit für ihn nicht geben.

Danil Vassilyev (KAZ) Danil Vassilyev muss auch wider zuwarten, bevor der Wind im Korridor ist, erwischt dann mit Rückenwind aber auch schwierige Verhältnisse und kann nicht mehr als 109 Meter rausholen. Er ordnet sich auf dem zweiten Platz ein.

Vitaliy Kalinichenko (UKR) Vitaliy Kalinichenko hat kurz darauf dann sogar richtig Rückenwind und damit kann er aus dem gewählten Gate auch nicht den weiten Satz rausholen. Mit 107,5 Metern dürfte es wohl nicht für das Finale reichen.

Klemens Muranka (POL) Es ist angerichtet in Wisla und vor vollem Stadion geht der erste Starter über die Schanze. Da Jakub Wolny nach Äußerungen gegen seinen Trainer gestern suspendiert wurde, ist jetzt schon Klemens Muranka mit Startnummer zwei an der Reihe. Der muss zunächst allerdings gleich mal abwarten, weil der Wind außerhalb des Korridors ist. Etwas, das heute öfters wohl noch öfters passieren könnte, denn es ist leicht wechselhaft. Als er dann losdarf, hat er es ganz ordentlich, kann aber nicht mehr als 111 Meter rausholen.

Blick auf die Favoriten Neben Wellinger und den ÖSV-Springern gibt es heute weitere Favoriten für den Sieg in Wisla. Im Teamwettkampf konnten sich insbesondere Anze Lanisek und Lovro Kos aus Slowenien hervortun. Auch Johann Andre Forfang gilt es im erweiterten Favoritenkreis zu beachten. Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi hat seinerseits noch nicht zur Schanze in Wisla gefunden.

Embacher mit Quotenplatz Im Team der Österreicher sorgt Stephan Embacher, er sich den Quotenplatz über den COC ersprungen hatte, für frischen Wind und möchte sich dauerhaft in der Weltcupmannschaft festigen. Den ersten Schritt hat der Youngster mit Platz 17 in der Qualifikation dafür sicherlich schon gemacht. Aber auch insgesamt passt es für das ÖSV-Team in Wisla zusammen und Manuel Fettner, Jan Hörl sowie Stefan Kraft gilt es wieder zu beachten, wenn es um die Siege geht. Clemens Aigner und Michael Hayböck schafften es ebenfalls souverän in den Wettkampf hinein.

Ammann fehlt Im Team der Schweizer vermisst man einen bekannten Namen. Nicht in Wisla am Start ist Routinier Simon Ammann. Für ihn rutscht Yanick Wasser ins Team, der sich gerade so für den Wettkampf qualifizieren konnte. Killian Peier, Remo Imhof und Gregor Deschwanden sind ebenfalls am Anlauf, dürften aber wohl nur um Plätze im Mittelfeld kämpfen.



Wellinger führt DSV-Team an Das deutsche Team schaffte es zuletzt nicht, in der Dichte vorne reinzuspringen, wie in den ersten Wettkämpfen des Winters, kann aber auch heute wieder auf Andreas Wellinger bauen, der zum engeren Favoritenkreis zählt. Auch Stephan Leyhe sind gute Ergebnisse auf der Schanze in Wisla zuzutrauen. Den sechsten Startplatz für das deutsche Team sicherte sich über den Continentalcup Constantin Schmid, der jetzt die etablierten Athleten Philipp Raimund, Pius Paschke und Karl Geiger unter Druck setzen möchte.

Polish Tour geht in die nächste Runde Nachdem in der Qualifikation am Freitag und in dem Super-Team-Wettkampf am Samstag bereits zwei Wertungen in die neugeschaffene Polish Tour, bei der die Teams im Fokus stehen sollen, eingingen, geht es heute mit einem Einzelspringen weiter. Aus diesem werden die Punkte der zwei besten Athleten jeder Nation in die Gesamtwertung eingehen. Darüber hinaus geht es aber natürlich auch um Weltcuppunkte.