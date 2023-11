Ski Alpin | Gurgl | 18.11.2023 10:45 | Slalom

Anton Tremmel (GER) Also ist für Anton Tremmel hier noch einiges drin. Der zweite Durchgang lockt. Doch sonderlich weit kommt der Deutsche nicht, rutscht auf einer Welle bei einem Linksschwung leicht weg und verfehlt das nächste Tor.

Istok Rodeš (CRO) Eine richtige Punktlandung legt Istok Rodeš hin. Der Kroate fährt exakt auf Platz 30, dieser Rang ist aktuell mit knapp viereinhalb Sekunden zu haben. Da werden sicher noch einige schneller sein.

Juan Del Campo (ESP) Fast auf den Punkt fährt nun auch Juan Del Campo. Der Spanier reiht sich nach knapp hinter Major ein, wird für den Moment als 24. notiert. In diesen Regionen des Klassements geht es sehr eng zu. Am Ende werden vermutlich ein paar Hundertstel über Wohl und Wehe entscheiden.

Billy Major (GBR) Auf ganz ähnlichem Niveau ist Billy Major unterwegs, ist am Ende zwei Hundertstel langsamer als Kastlunger.

Tobias Kastlunger (ITA) Tobias Kastlunger bringt das nach unten. Der Italiener hält den Zeitverlust unter drei Sekunden. Aktuell darf der 24-Jährige als 22. Hoffnung hegen, aber es ist noch Zittern angesagt

Giuliano Razzoli (ITA) Dann geht es der Olympiasieger von 2010 an. Giuliano Razzoli erreicht das Ziel allerdings nicht, fädelt bei einem Rechtsschwung ein udn scheidet etwa bei Hälfte des Laufes aus.

Johannes Strolz (AUT) Engagiert geht es Johannes Strolz an. Erneut fällt auf, dass die Österreicher auf dieser Piste besser klarkommen. Der Olympia-Zweite liegt recht gut, doch dann fädelt der Vorarlberger bei einem Rechtsschwung ein und scheidet mal wieder aus.

Luke Winters (USA) Ebenfalls fehlerbehaftet ist Luke Winters unterwegs. Zwar ist der US-Amerikaner schneller als der Kanadier eben, für den zweiten Durchgang dürfte das dennoch nicht reichen.

Erik Read (CAN) Weit weniger flüssig fährt Erik Read, der zudem ab und an zu spät dran ist, entsprechend weite Wege fährt. Der Kanadier verliert weit mehr als vier Sekunden. Aktuell bedeutet das Platz 25, doch da dürfte er noch aus den Top 30 rutschen.

Michael Matt (AUT) Vergleichsweise gut kommt Michael Matt zurecht. Der Tiroler spielt seine Trainingserfahrungen auf dieser Piste aus und begrenzt den Zeitverlust auf unter zwei Sekunden. Zufrieden ist der 30-Jährige mit Platz 17 dennoch nicht, hatte sich offenbar mehr vorgestellt.

Luca Aerni (SUI) So richtig viel Spaß scheint es auf der ausgefahrenen Piste nicht mehr zu machen. Luca Aerni ist heftig am Rudern, kämpft sich durch den Stangenwald und sammelt gut drei Sekunden Rückstand ein. Damit wird der Eidgenosse um den Verbleib im Wettkampf zittern müssen.

Stefano Gross (ITA) Auch Stefano Gross hat im Steilhang schwer zu kämpfen. Und ganz am Ende hebt es ihn auch noch aus, verpasst das vorletzte Tor. Der Italiener stiefelt wieder nach oben, fährt den Lauf korrekt zu Ende. Bei mehr als 13 Sekunden Rückstand wird es für ihn allerdings keinen zweiten Durchgang geben.

Samuel Kolega (CRO) Schon macht sich der nächste Kroate auf den Weg. Samuel Kolega kämpft sich durch die ausgefahrenen Schwünge und versucht, die Linie zu halten. Das gelingt nicht immer. Kolega benötigt für den Lauf exakt 56 Sekunden, reiht sich damit an Position 20 ein.

Filip Zubčić (CRO) Flüssig findet Filip Zubčić in den Lauf. Im Steilhang hat der Kroate allerdings zu kämpfen. Fortan sammelt der 30-Jährige kontinuierlich Zeitverlust ein. Mehr als zwei Sekunden kommen zusammen. Für den zweiten Durchgang dürfte das sicher reichen.

Sebastian Holzmann (GER) Als zweiter Deutscher legt Sebastian Holzmann los, zeigt sich sehr engagiert. Frei von Fehlern geht das nicht vonstatten, doch der WM-Fünfte findet seinen Rhythmus und erreicht sicher das Ziel. Der Rückstand bewegt sich bei 1,7 Sekunden. Das ist in Ordnung, Holzmann reiht sich direkt hinter Linus Straßer als Fünfzehnter ein.

Sebastian Foss Solevåg (NOR) Jetzt steht der Weltmeister von 2021 bereit. Von der damaligen Form ist Sebastian Foss Solevåg weit entfernt, die Bedingungen sind aber auch andere. So wird schnell deutlich, dass der Norweger der Musik hinterherfährt und außerhalb der Top 15 landet.

Kristoffer Jakobsen (SWE) Stark legt Kristoffer Jakobsen los. Die Einfahrt in den Steilhang trifft der Schwede nicht gut, liegt an der nächsten Zeitnahme dennoch recht ordentlich. Der Skandinavier fährt im weiteren Verlauf sehr stabil und sauber, schiebt sich an Position sieben und zeigt sich zufrieden mit diesem Ergebnis.

Adrian Pertl (AUT) Für Österreich schiebt sich Adrian Pertl in den Hang, fährt sehr kompakt, aber nicht schnell genug. Fast drei Sekunden gehen verloren, was nicht für die Top 15 reicht.

Marc Rochat (SUI) Eine deutlich bessere Einstellung findet Marc Rochat. Der Schweizer dosiert sehr gut, fährt dadurch technisch sauber. So begrenzt der der 30-Jährige seinen Zeitverlust auf unter anderthalb Sekunden. Das ist unter diesen Voraussetzungen eine starke Leistung - Platz acht!

AJ Ginnis (GRE) An seinem 29. Geburtstag - herzlichen Glückwunsch - geht es AJ Ginnis überaus aggressiv an. Oben hat das eine starke Bestzeit zur Folge. Doch viel weiter kommt der Vizeweltmeister nicht, fädelt bei einem Rechtsschwung ein und scheidet aus.

Albert Popov (BUL) Weiter geht es mit Albert Popov. Der kleine Bulgare schlägt sich im Steilhang deutlich besser. Der 26-Jährige kommt auch in der Folge recht sauber durch - und als Zehnter unten an.

Alex Vinatzer (ITA) Jetzt kämpft der Italiener Alex Vinatzer mit dem Hang. Der WM-Dritte ist im Steilhang am Würgen, findet die richtige Linie einfach nicht und lässt viel Zeit liegen. Am Ende werden das mehr als zwei Sekunden. Für die Top 10 reicht das nicht.

Atle Lie McGrath (NOR) Anschließend unterläuft dem nächsten Norweger ein krasser Fehler. Atle Lie McGrath ist da praktisch schon ausgeschieden, steigt aber nochmals hoch, um das rennen zu Ende zu fahren. Doch natürlich wächst der Rückstand immens an, auf gut siebeneinhalb Sekunden. Das wird natürlich nicht für den zweiten Durchgang reichen.

Alexander Steen Olsen (NOR) Verbissen und kompromisslos geht es Alexander Steen Olsen an. Auch wenn dabei Fehler nicht ausbleiben, zahlt sich diese Herangehensweise sehr wohl aus. Der Norweger bewegt sich auf dem Niveau von Schwarz und kommt letztlich zeitgleich mit diesem ins Ziel.

Marco Schwarz (AUT) Auf den ersten zehn Sekunden ist auch Marco Schwarz dabei. Danach trennt sich die Spreu vom Weizen. Dennoch gelingt dem Kärntner ein respektables Rennen, büßt nur etwas mehr als eine Sekunde ein. So gut war lange keiner mehr unterwegs. Das wird mit Position fünf belohnt.

Dave Ryding (GBR) Volle Attacke reitet jetzt Dave Ryding. Der Brite wird oben mit einer Bestzeit vermessen. Diese hat allerdings nicht Bestand. Durch die aggressive Herangehensweise bleiben eben auch Fehler nicht aus. Der 36-Jährige rutscht auf Rang zehn ab.

Timon Haugan (NOR) Forsch geht es Timon Haugan an, liegt oben richtig gut im Rennen. Doch im weiteren Verlauf schleichen sich Fehler ein. Hakler und Wackler sind and er Tagesordnung. Dadurch verliert der Norweger immer wieder die ideale Position über dem Ski. Immerhin als Sechster schafft es der 26-Jährige ins Ziel.

Tommaso Sala (ITA) An Manuel Feller dürfen wir die Athleten eigentlich nicht mehr messen. An die Bestzeit wird bei natürlich auch nachlassender Piste keiner mehr rankommen. Tommaso Sala bestätigt das über die Maßen. Der Italiener ist richtig langsam unterwegs, büßt knapp dreieinhalb Sekunden ein und übernimmt die Rote Laterne.

Fabio Gstrein (AUT) Mit richtigen Heimvorteil geht es Fabio Gstrein an. Der 26-Jährige wohnt direkt hier. Die Piste also kennt er bestens. Das führt aber nicht dazu, dass sich Manuel Feller sorgen muss. Eine knappe Sekunde fehlt Gstrein, womit sich dieser als Dritter einsortiert.

Loïc Meillard (SUI) Deutlich besser schlägt sich Loïc Meillard, der fährt zumindest annähernd auf Feller-Niveau - vor allem dort oben. Komplett nach unten bringt es der Eidgenosse nicht. So sammelt sich doch noch gut eine Sekunde an - Platz drei!

Daniel Yule (SUI) An Manuel Feller reicht hier keiner ran. Das gilt auch für Daniel Yule. Schon nach der ersten Zwischenzeit verlieren alle viel an Boden. Und auch der Schweizer kann den Verlust einfach nicht aufhalten. Yule rutscht auf Rang fünf an, einzig Linus Straßer war noch vier Hundertstel langsamer.

Henrik Kristoffersen (NOR) Nun sind wir gespannt auf Henrik Kristoffersen. Die Vorgabe von Feller ist aber natürlich gewaltig. Der Start gelingt dem Weltmeister gut, doch schon im zweiten Streckenteil büßt auch der Norweger ein. Und in der Form setzt sich das fort. Für den 29-Jährigen bedeuten anderthalb Sekunden Rückstand eine herbe Enttäuschung.

Clément Noël (FRA) Danach legt auch Clément Noël vielversprechend los. Auf Dauer aber kann der Olympiasieger mit der Gangart von Feller nicht mithalten, da passt die Linie mitunter nicht ganz. So fängt sich der Franzose einen beträchtlichen Rückstand ein. Die gut neun Zehntel Defizit reichen aber immer noch für Platz zwei.

Manuel Feller (AUT) Voll auf Attacke fährt Manuel Feller. Der Tiroler kennt den Hang vom Training und spielt diese Erfahrung aus. Kontinuierlich holt der 31-Jährige Zeit raus. Die großartige Fahrt bringt im einen satten Vorsprung. Die Fans freuen sich über 1,4 Sekunde und die klare Führung.

Ramon Zenhäusern (SUI) Nun dürfte Ramon Zenhäusern zeigen, das die erste Richtmarke wert ist. Der Schweizer geht nicht volles Risiko, dosiert besser und erlaubt sich somit weniger Fehler, hält die Linie besser. Der Eidgenosse liegt anfangs mehr als eine Sekunden vorn. Unten aber scheint Straßer gut gefahren zu sein. So kommt Zenhäusern zwar als Erster, aber mit nur noch knapp drei Zehnteln Guthaben an.

Linus Straßer (GER) Jetzt eröffnet Linus Straßer den Slalom der Männer in Gurgl. Bei strahlendem Sonnenschein und hervorragender Sicht präsentiert sich die Piste in glänzender Verfassung. Der Deutsche möchte das nutzen. Mitunter hakelt es etwas. Dann findet der 31-Jährige in den Rhythmus, unten geht es flüssigvoran. Straßer sorgt für die erste Zeit.

Favoriten Nach dem Rücktritt von Lucas Braathen, dem Gewinner der kleinen Kristallkugel, gehört dessen norwegischer Landsmann Henrik Kristoffersen (Startnummer 5) zu den ganz großen Favoriten. Neben dem Weltmeister wäre dann noch der Olympiasieger und WM-Vierte Clément Noël (4) zu nennen. Alles Weitere muss sich heute wie auch im Verlauf der Saison herauskristallisieren. Insgesamt wollen sich 72 Sportler aus 22 Nationen dem Wettbewerb stellen.

Die Eidgenossen Acht Athleten sind es auch auf schweizerischer Seite. Mit Ramon Zenhäusern befindet sich ein Mitfavorit darunter. Der Dritte der Slalomwertung der vergangenen Saison darf mit Startnummer 2 auf sehr gute Bedingungen hoffen. Nur wenig später sind Daniel Yule (6) und Loïc Meillard (7) an der Reihe. Auch Marc Rochat (18), Luca Aerni (26), Sandro Simonet (41), Tanguy Nef (42) und Noel von Grünigen (68) kennen wir aus der vergangenen Saison.

Acht Österreicher Für die Gastgebernation stehen acht Sportler bereit. Zur ersten Startgruppe gehören Manuel Feller (Startnummer 3), Fabio Gstrein (8) und Marco Schwarz (12). Ferner erwarten wir Adrian Pertl (19), Michael Matt (27) und den Olympia-Zweiten Johannes Strolz (30). Ob es bei Dominik Raschner (50) und Simon Rueland (52) für den zweiten Durchgang reicht, bleibt abzuwarten.

Deutsches Quintett In den Farben des Deutschen Skiverbandes fiebern fünf Athleten dem Start entgegen. Gleich mit der Startnummer 1 darf Linus Straßer den Wettkampf in Angriff nehmen. Zwei Weltcupsiege im Slalom hat der 31-Jährige bereits zu Buche stehen und hofft den daraus entstandenen Ambitionen in dieser Saison gerecht zu werden. Als 22. der Startliste folgt der WM-Fünfte Sebastian Holzmann. Und dann haben wir noch Anton Trimmel (40), den Weltcup-Debütanten Linus Witte (53) und Fabian Himmelsbach (64).

Tagesaufgabe Somit stellt auch die Kirchenkarpiste Neuland für die Sportler dar und gilt überdies mit einer Länge von 548 Metern sowie eine durchschnittlichen Neigung von gut 38 Prozent als sehr anspruchsvoll. An der steilsten Stelle sind es übrigens 62 Prozent. Vom Start in 2.475 Metern Höhe haben die Athleten 210 Höhenmeter hinunter ins Ziel zu überwinden. Für die Kurssetzung des ersten Durchgangs zeichnet Alec Glebov verantwortlich. Der Slowene in Diensten Norwegens hat 72 Tore gesteckt.

Gurgl Erstmals überhaupt macht der Weltcup-Tross der alpinen Skirennläufer in Gurgl Station. Aufgrund der Zugehörigkeit zur Gemeinde Sölden war der Weg zu den dortigen Weltcup-erfahrenen Organisatoren nicht weit, die mit ihrer Unterstützung tatkräftig zur Seite standen. Pünktlich zur gestern erfolgten Saisoneröffnung des Ötztaler Skigebietes gibt es so natürlich viel mediale Aufmerksamkeit. Auch ohne Gletscher kann auf den 112 Pistenkilometern bereits jetzt Skigefahren werden. Dafür ist sind die schneesichere Höhenlage von 1.800 bis 3.030 Metern sowie leistungsfähige Beschneiungsanlagen verantwortlich.