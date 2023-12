Ski Alpin | Tremblant | 03.12.2023 17:00 | Riesenslalom

Ragnhild Mowinckel (NOR) Ragnhild Mowinckel ist als nächste Norwegerin unterwegs. Kann auch sie in die Top Ten vordringen? Nein. Immer wieder passen die Schwünge nicht zusammen und so landet Mowinckel dann im Zielraum auf Position elf.

Mina Fuerst Holtmann (NOR) In Sölden war für Mina Fuerst Holtmann noch alles in Ordnung, danach aber verfolgen die Norwegerin Ausfälle und schlechte Ergebnisse. Das gilt es jetzt für sie abzuschütteln. Die ersten Zwischenzeiten sind in Ordnung, nun kommt es auf die Schlüsselstelle beim Übergang an. Sie ist am Limit unterwegs, hält sich aber auf Top-Ten-Kurs und kommt als gute Sechste durch. Entsprechend gut ist dann die Laune im Ziel und Holtmann lässt sich für eine gute Leistung vom begeisterten Publikum feiern.

Franziska Gritsch (AUT) Es gilt für die erste Athletin aus dem österreichischen Team. Wie kommt sie heute zurecht? Das Timing passt wieder nicht ganz und sie scheint nicht alles reinlegen zu wollen. So kann sie es dann auch nicht nutzen, dass der Wind in ihrem Lauf nicht ganz so stark weht, wie bei den Athletinnen vor ihr. Nach 1,55 Sekunden Rückstand im Ziel wird es heute wieder schwierig mit einem Topergebnis.

Alice Robinson (NZL) Verkorkster Lauf von Alice Robinson! Schon wenige Meter nach dem Start leistet sie sich den dicken Patzer. Danach möchte sie alles reinlegen und überdreht viel zu viel, was dann zum großen Fehler und das Ausscheiden beim Übergang ins Flache sorgt.

Thea Louise Stjernesund (NOR) Der Wind hat seit dem Start zugenommen und weht immer wieder böig in den Hang hinein. Es ist also auf keinen Fall einfacher geworden. Die nächste Athletin, die sich damit auseinandersetzen muss ist Thea Louise Stjernesund aus Norwegen. Sie kommt oben noch gut mit, verliert dann aber im Flachen, wo der Wind besonders zuschlägt. Nach 1,28 Sekunden Rückstand bleibt sie aber auf einer guten Position.

Ana Bucik (SLO) Ana Bucik war gestern gestürzt und hat sich erst kurzfristig dazu entschieden, das Rennen heute in Angriff zu nehmen. Es scheint aber, als wäre der Sturz doch noch im Kopf. Sie hat schnell einen ordentlichen Rückstand und kommt mir viel Rückstand im Ziel an.

Maryna Gasienica Daniel (POL) Beim Auftakt in Sölden konnte Maryna Gasienica Daniel ein tolles Ergebnis einlaufen, danach aber ging es für sie nicht mehr wirklich rund. Kann sie heute wieder in die Spur finden? Leider nicht. Nachdem sie die Welle verpasst, fährt sie am Tor vorbei und ist raus.

Paula Moltzan (USA) Auch Paula Moltzan hat keinerlei Chance, die Spitze anzugreifen. Sie handelt sich bereits früh den Rückstand ein, der in Richtung Ziel immer größer wird. Mit 2,48 Sekunden geht es gnadenlos auf den letzten Platz zurück.

Sara Hector (SWE) Sara Hector schimpft wären ihres Laufes ordentlich und die Laune dürfte im Ziel nicht besser sein. Die Schwedin hat Pech, erwischt immer wieder Windböen in ihrem Lauf und findet nicht so recht in den Rhythmus hinein. 1,38 Sekunden liegt sie schon zurück.

Petra Vlhová (SVK) Sie nächste Topfavoritin schmeißt sich in den Hang. Sie hat mehr zu tun als noch gestern, rutscht immer wieder leicht weg, bleibt aber dran und vermeidet die ganz großen Fehler. Das reicht dann, um sich die knappe Spitze vor Shiffrin zu sichern, die ihrerseits auch nicht ohne Fehler bleiben konnte. Den perfekten Lauf haben wir bisher noch nicht gesehen. Es gibt also durchaus noch Angriffsfläche für die kommenden Athletinnen.

Marta Bassino (ITA) Marta Bassino wird von ihren Betreuern auf die Piste geschrien. Oben macht sie es richtig gut und macht Druck in Richtung der Bestzeit. Dann aber wartet die Schlüsselstelle und die haut auch Bassino raus! Das Tempo ist weg und sie wird gnadenlos auf Platz drei zurückgereicht.

Mikaela Shiffrin (USA) Die nächste Athletin, die die Bestzeit angreifen möchte, ist Seriensiegerin Mikaela Shiffrin. Wie löst sie die Welle, die die letzten beiden Athletinnen rausgeworfen hat? Besser. Einige Schwünge sind zwar zu spät, doch sie bleibt dran und liefert einen sauberen Lauf ab, der ihr mit einer Zeit von 1:06.51 Minuten die Führung einbringt. 24 Hundertstel hat sie Gut-Behrami abnehmen können.

Federica Brignone (ITA) Jetzt aber alle Augen auf Federica Brignone. Kann sie sich auch heute wieder in Position bringen? Im oberen Abschnitt ist sie dran an der Schweizerin, aber dann verhaut es auch sie in der Einfahrt ins Flache und es treibt sie an der Welle raus. Die Sekunde ist da und sie muss jetzt alles reinlegen, um zumindest noch etwas aufzuholen. 0,93 Sekunden werden ihr bis zum Ziel aufgebrummt.

Valérie Grenier (CAN) Valérie Grenier möchte heute ihr heimisches Publikum zum Jubeln bringen. Si startet richtig gut, ist deutlich schneller als vorhin Gut-Behrami, dann aber kommt der Patzer an einer ungünstigen Stelle! Sie steht fast, schreit ihren Frust darüber raus und verliert völlig den Speed. Nach dem Zieleinlauf gehen die Hände direkt an den Helm. Mit 1,24 Sekunden Rückstand geht es deutlich auf Platz zwei zurück.

Lara Gut-Behrami (SUI) Nachdem es gestern wegen Nebel eine Verzögerung gab, kann der erste Durchgang heute pünktlich beginnen und Lara Gut-Behrami stürzt sich als erste Athletin aus dem Starthaus. Die Piste ist in der Summe unruhiger als gestern. Dafür ist die Piste aber auch härter. Auch ist es windiger als noch am Samstag. Was kann Gut-Behrami unter diesen Verhältnissen vorlegen? Die 32-Jährige kommt gut durch, leistet sich aber kurz vor dem Ziel einen gröberen Fehler. Eine 1:06.75 steht für sie zu Buche.

61 Athletinnen am Start Am Start sind im ersten Durchgang 61 Läuferinnen. Die gestrige Siegerin Federica Brignone wird als Dritte in den Lauf starten.

Gibt es die Steigerung? Nicht zufrieden dürfte man am gestrigen Tag im Team der ÖSV-Athletinnen gewesen sein, nachdem es keine Athletin unter die besten Zehn geschafft hatte. Zumindest dran an den Top Ten war Franziska Gritsch, die heute als erste ÖSV-Starterin mit der Startnummer 13 auf die Piste geht. Katharina Liensberger, Ricarda Haaser, Stephanie Brunner und Julia Scheib folgen unmittelbar hintereinander mit den Startnummern 19 bis 22. Auch Elisabeth Kappaurer (25) ist unter den ersten 30 Läuferinnen vertreten. Komplettiert wird das große ÖSV-Team durch Michaela Heider (39), Katharina Truppe (48), Katharina Huber (49) und Elisa Mörzinger (54).

Aicher und der Finaldurchgang Aus dem deutschen Team ist beim Weltcup in Kanada mit Emma Aicher nur eine Athletin am Anlauf. Die 20-Jährige wartet noch darauf, es in dieser Saison im Riesenslalom endlich auch in den Finaldurchgang zu schaffen und dürfte nach dem knappen Ausfall kurz vor dem Ziel beim Samstagsrennen heute mit Wut im Bauch an den Start gehen. Die Ausgangslage ist mit nur Startnummer 51 allerdings schwierig.

Dritter Saisonsieg für Gut-Behrami? Lara Gut-Behrami konnte in dieser Saison die ersten beiden Riesenslaloms gewinnen und auch auf der "Flying Mile" zeigte sie sich mit einem guten Ergebnis am Samstag. Wurmen dürfte es sie aber sicherlich, dass es sich mit dem Podium am Samstag nicht ausgegangen war. Heute geht es für sie bereits mit Startnummer Eins auf die Piste. Zulegen möchten sicherlich auch Wendy Holdener (16) und Michelle Gisin (18). Ebenfalls in der Startgruppe der Top 30 dabei sind Andrea Ellenberger (24), Simone Wild (28) und Camille Rast (30). Melanie Meillard wird als 34. Läuferin auf die Strecke gehen. Ihr folgen im Team der Schweiz dann noch Vivianne Härri (45) und Stefanie Grob (53).

Brignone siegt am Samstag Am Samstag siegreich war die italienische Skirennfahrerin Federica Brignone. Brignone siegte in einem spannenden Rennen mit nur 0,21 Sekunden Vorsprung vor Petra Vlhová. Mikaela Shiffrin hatte das Podium als Dritte komplettieren können. Dahinter folgten Sara Hector, Lara Gut-Behrami sowie Marta Bassino und Sofia Goggia, die das gute italienische Ergebnis abrunden konnten. Auch heute dürften sie wieder zu den Topfavoritinnen zählen.