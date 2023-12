Ski Alpin | Tremblant | 02.12.2023 17:10 | Riesenslalom

Ein kleiner und ein großer Fehler weit oben kosten Liensberger einiges an Zeit. Die versucht sie wieder rauszuholen, kann aber nicht mehr wirklich viel retten. Das bedeutet zunächst Rang 13. Schade um den einen dicken Fehler.

Ricarda Haaser verliert schon im oberen Teil ordentlich an Zeit und fährt auch im weiteren Verlauf etwas weit von den Toren weg. Auch sie muss Rang 15 erst einmal verdauen.

die Italienerin ist dagegen relativ zügig unterwegs. Ein solider Lauf, der am Ende auf Rang neun endet und einiges wert sein könnte.

Michelle Gisin (SUI)

Gisin rettet am Beginn des Mittelteils einen ordentlichen Fehler und verliert so natürlich einiges an Zeit. Dann nimmt sie noch die Fahne mit und muss deutlich über drei Sekunden einstecken. Die Zeit von Brignone scheint hier im Moment nicht zu schlagen zu sein.