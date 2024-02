Ski Alpin | Palisades Tahoe | 25.02.2024 19:00 | Slalom

Straßer einziger Deutscher Linus Straßers dominante Fahrt überragt aus deutscher Sicht in Palisades Tahoe natürlich alles. Dennoch ist zu erwähnen, dass er der einzige DSV-Fahrer in Durchgang zwei ist – zum erst zweiten Mal in diesem Winter ist das der Fall.

River Radamus (USA) Der Drittplatzierte vom gestrigen Riesenslalom ist im Slalom nicht wirklich konkurrenzfähig und scheidet aus. Mit der Startnummer 69 hat er damit Durchgang eins beschlossen.

Fabian Himmelsbach (GER) Straßer ist der einzige Deutsche in Durchgang zwei, das besiegelt die ordentliche, aber nicht ausreichende Fahrt von Fabian Himmelsbach.

Kilian Pramstaller (AUT) Mit großen Rückständen je Zwischenzeit kann Kilian Pramstaller im rot-weiß-roten Team für keine Überraschung sorgen und verpasst die Top 30 deutlich.

Matthias Iten (SUI) Der nächste Eidgenosse scheidet kurz vor der Ziellinie aus und wird damit ebenfalls nicht Teil des zweiten Durchgangs sein.

Reto Schmidiger (SUI) Konsequent wird der Rückstand von Reto Schmidiger größer, sodass er im unteren Flachstück nicht mehr um eine Teilnahme am zweiten Durchgang kämpfen kann.

Anton Tremmel (GER) Neben Holzmann wird auch Anton Tremmel heute den zweiten Durchgang verpassen. Nach Straßers Traumlauf bleibt das restliche DSV-Team also blass.

Armand Marchant (BEL) Armand Marchant startet mit großen Ambitionen und ist schnell in seinen Bewegungen. Auf die fünftbeste erste Zwischenzeit folgen weitere gute Schwünge, am Ende blitzt ein überraschend starker 14. Rang im Zielraum auf.

Joshua Sturm (AUT) Auch der Österreicher kann überzeugen, er verdrängt Tanguy Nef von Platz 21.

Tanguy Nef (SUI) Der Eidgenosse fährt einen guten Lauf und wird mit einer Zeit von 54,4 Sekunden wohl am zweiten Durchgang teilnehmen.

Tobias Kastlunger (ITA) Die Top 30 des ersten Durchgangs beschließt Tobias Kastlunger, der 2,54 Sekunden Rückstand auf Straßer mitnimmt und sich auf Rang 20 einreiht. Im Anschluss werden wir neben den deutschsprachigen Fahrern nur noch Überraschungen live begleiten.

Istok Rodes (CRO) Sein Landsmann Istok Rodes ist im Mittelteil deutlich zu früh bei einem Rechtsschwung und fädelt mit dem Innenski ein.

Filip Zubcic (CRO) Der Kroate Zubcic ist vor allem im mittleren Hang nicht früh dran und verliert Zeit, am Ende beträgt sein Rückstand 2,83 Sekunden.

Sebastian Foss Solevåg (NOR) Der Slalom-Weltmeister von 2021 ist nicht mehr so dynamisch wie einst und fährt den jüngeren Mitstreitern inzwischen meist hinterher - so auch heute.

Adrian Pertl (AUT) Der Österreicher erwischt eine Haarnadel nicht gut und kann das auch unten nicht mehr aufholen. Mehr als drei Sekunden ist Pertl von Straßer entfernt.

Johannes Strolz (AUT) Strolz reiht sich in eine Liste von Athleten ein, die sehr knapp beieinander liegen. Die Fahrer zwischen Platz zwölf und 18 trennen nur eine Zehntel, darunter nun auch Strolz.

Luca Aerni (SUI) Ein starker Beginn von Luca Aerni, doch bei einer entscheidenden Stangenkombination ist er zu spät dran und verliert damit Tempo. Allein in der zweiten Zwischenzeit verliert er mehr als eine Sekunde. Doch im Anschluss fährt er wieder stark und bleibt trotz allem bei nur 2,14 Sekunden Rückstand - Rang zwölf ist aktuell das Resultat.

Sebastian Holzmann (GER) Kann Holzmann es seinem Landsmann nachmachen? Die Antwort ist schnell und kurz: Nein. Seine Fahrt wirkt behäbig, er ist nicht spritzig. 4,43 Sekunden ist er langsamer als sein Teamkollege - und das ohne groben Fehler. Gemeinsam mit Steen Olsen hat er Stand jetzt die Rote Laterne inne.

Steven Amiez (FRA) Der Franzose Steven Amiez ist auf einer etwas riskanteren Linie unterwegs und tendenziell knapp zu spät dran. Dafür hat er wenig Rutschphasen und kann unter zwei Sekunden Rückstand bleiben - ein guter elfter Platz!

Samuel Kolega (CRO) Es ist kein leichtes Unterfangen bei diesem in sich hängenden Lauf von Palisades Tahoe. Kolega gelingt es ebenfalls nicht, den etwas komplizierteren Lauf in den Griff zu bekommen.

Michael Matt (AUT) Das war eine Fahrt zum Vergessen vom Österreicher! Von Beginn an fährt er dem Rhythmus des Laufes hinterher, 3,57 Sekunden langsamer ist er als der führende Deutsche.

Alex Vinatzer (ITA) Vinatzer sitzt zu weit hinten drin und bekommt keinen Druck auf die Schaufel. So kann er nicht vorne mitfahren, mehr als zwei Sekunden Rückstand sind es im Ziel.

AJ Ginnis (GRE) Schade! AJ Ginnis beginnt aggressiv und hat bei der ersten Zwischenzeit nur neun Hundertstel Rückstand. Bei der Vertikale ist er jedoch zu direkt, fädelt ein.

Dominik Raschner (AUT) Raschner beginnt dynamisch und bleibt den ganzen Lauf über gut im Rhythmus der Stangen. Er wird belohnt mit einem Top-Ten-Platz - zumindest Stand jetzt.

Albert Popov (BUL) Die Piste in Palisades Tahoe hält einigermaßen. Popov kann einiges an Rückstand dennoch nicht verhindern, er reiht sich vorerst auf Rang 13 ein.

Dave Ryding (GBR) Auch Dave Ryding schüttelt im Zielraum den Kopf. Ohne groben Fehler ist er mehr als zwei Sekunden von Straßers starker Fahrt entfernt.

Atle Lie McGrath (NOR) Von oben bis unten findet Atle Lie McGrath nicht in diesen Lauf hinein, sein Rückstand auf Straßer beträgt knapp drei Sekunden.

Marc Rochat (SUI) Bei einer Vertikale fädelt Marc Rochat in der zweiten Stange ein und muss demnach früh die Segel streichen.

Ramon Zenhäusern (SUI) Zenhäusern hat eine ordentliche Zwischenzeit, baut jedoch im unteren Flachstück einen größeren Fehler ein und hat dadurch zwei Sekunden Rückstand im Ziel - weiterhin kein Brustlöser für den großen Schweizer.

Alexander Steen Olsen (NOR) Alexander Steen Olsen beginnt spritzig und mit recht geringem Rückstand auf Straßer. Der Norweger rutscht dann jedoch in Innenlage weg und sein Oberkörper macht Bekanntschaft mit der Piste. Schnell fängt er sich und bleibt im Lauf, mehr als vier Sekunden Rückstand werden aber nicht für Durchgang zwei reichen.

Kristoffer Jakobsen (SWE) Jakobsen verliert vor allem im steilsten Teil der Piste Zeit auf seine Konkurrenz und kann nur Meillard hinter sich lassen.

Fabio Gstrein (AUT) Die Piste hängt übrigens enorm in sich selbst, hängt nach rechts weg. Ganz rhythmisch ist der Lauf also nicht, Fabio Gstrein macht das immerhin ordentlich und reiht sich zwischen Kristoffersen und Sala ein.

Tommaso Sala (ITA) Der erste Italiener startet, Tommaso Sala fährt einen ordentlichen Schwung ohne größeren Fehler und reiht sich dennoch nur knapp vor Yule ein.

Loïc Meillard (SUI) Loïc Meillard hat eigentlich keinen großen Schnitzer in seiner Fahrt, dennoch muss er hier mit einem großen Abstand zum Führenden Vorlieb nehmen. Das war keine gute Fahrt vom Eidgenossen.

Manuel Feller (AUT) Vor allem im oberen Teil des Steilhangs nimmt Straßer hier allen viel Zeit ab, auch Feller hat bereits bei der zweiten Zwischenzeit sechs Zehntel Rückstand. Doch nach unten hin wird der Mann im Roten Trikot schneller und verkleinert den Abstand zu Straßer noch ein wenig.

Clément Noël (FRA) Clément Noël ist der erste, der etwas näher an Straßers Zeit herankommt. Vor allem in das letzte Flachstück nimmt er das Tempo gut mit, arbeitet aus den Beinen heraus und hat "nur" vier Zehntel Rückstand.

Daniel Yule (SUI) Daniel Yule beginnt eigentlich vielversprechend und bekommt oben nicht allzu viel Rückstand drauf. Nach unten hin wird der Schweizer jedoch passiver, sodass der Rückstand noch stark anwächst.

Timon Haugan (NOR) Auch Haugan hat offensichtlich seine Probleme, mit Straßers glänzender Fahrt mitzuhalten. Recht ähnlich wie Kristoffersen baut sich der Rückstand auf, immerhin bleibt dieser bei unter einer Sekunde.

Linus Straßer (GER) Straßer zeigt, dass noch deutlich mehr in dieser Strecke drinsteckt. Der DSV-Athlet fährt ohne Probleme, findet den Rhythmus des Laufes von Beginn an und fährt einen enorm sauberen Steilhang. Das sind genau seine Bedingungen und das spiegelt sich in den Zeiten wieder. Bei jeder Zwischenzeit nimmt er Kristoffersen etwas ab und ist 1,21 Sekunden schneller als der Norweger.

Henrik Kristoffersen (NOR) Mit einem starken zweiten Platz, nur knapp hinter Odermatt, hat Kristoffersen im gestrigen Riesenslalom mal wieder gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Auch zwischen den Stangen zeigt er sich heute fehlerfrei und recht spritzig bei einer noch einwandfreien Piste. Doch kann er damit mit den Top-Athleten mithalten? 52,86 Sekunden beträgt die erste Richtzeit.

Kristoffersen eröffnet Der Norweger Henrik Kristoffersen wird bei sonnigem Wetter und blauem Himmel den Slalom beim USA-Trip eröffnen.

ÖSV in der Breite stark Während in anderen Disziplinen die rot-weiß-rote Fahne selten auf dem Stockerl zu sehen war, sah das im Slalom diesen Winter deutlich besser aus. Mit einem Dreifachsieg in Gurgl begonnen, hat ein paar Wochen später jedoch der Ausfall von Marco Schwarz wehgetan. Nun ist in der absoluten Weltspitze nur mehr der Mann im Roten Trikot, Manuel Feller, für das ÖSV-Team dabei. Dominik Raschner, Fabio Gstrein, Michael Matt, Johannes Strolz, Adrian Pertl und co. stellen dafür ein in der Breite gutes Team.

Holzmann im Schatten Straßers Im deutschen Team ist Straßer mit seinen Siegen bei den prestigeträchtigen Slalomrennen in Kitzbühel und Schladming dieses Jahr disziplinenübergreifend das Aushängeschild. Neben ihm hat sich Sebastian Holzmann gut weiterentwickelt und stand außer in Chamonix (ausgeschieden) bei jedem Slalom des Winters im zweiten Durchgang. Drei Top-15-Plätze ist er dabei schon eingefahren, heute soll Nummer vier folgen. Anton Tremmel hat in der bisherigen Saison zweimal Durchgang zwei erreicht, der letzte verbliebene DSV-Fahrer Fabian Himmelsbach noch gar nicht.

Yule und die Schweizer Den letzten gewerteten Slalom in Chamonix hat Daniel Yule gewonnen, er folgt Feller und Straßer in der Slalomwertung auf Rang drei und ist damit einer der größten Favoriten auf den heutigen Tagessieg. Loïc Meillard und Marc Rochat sind zwei weitere heiße Eisen aus dem Schweizer Team, die in der Slalomwertung aktuell auf Platz sieben und neun gut dastehen. Ramon Zenhäusern fährt eine bis dato schwache Saison und will in den letzten Rennen besser abschneiden.

Feller vs. Straßer? 164 Punkte Vorsprung hat der bis dato beste Slalomfahrer der Saison Manuel Feller vor dem dichtesten Verfolger Linus Straßer (490:326). Kann sich der Deutsche dennoch Hoffnungen auf ein spannendes deutsch-österreichisches Duell um die Kugel machen? Immerhin hat Straßer zwei der letzten drei (gewerteten) Slalomrennen gewonnen, Fellers letzter Sieg zwischen den Stangen datiert vom 14. Januar in Wengen. In vier noch ausstehenden Slaloms sind noch 400 Punkte zu vergeben, die USA-Reise mit den Stopps in Palisades Tahoe und Aspen wird wohl Aufklärung über Straßers verbliebene Chancen geben.

Slalomkugel noch zu vergeben Mit dem abermaligen Riesenslalomsieg von Marco Odermatt am gestrigen Samstag ist der Gesamtweltcupsieger dieser Saison nun auch rein rechnerisch ermittelt - enorm frühzeitig. Dem Schweizer Dominator ist auch die kleine Riesenslalomkugel nicht mehr zu nehmen, auch in Abfahrt und Super G sieht es aktuell gut aus für Odermatt. Die einzige Kristallkugel, bei der der Eidgenosse kein Wörtchen mitzureden hat, ist die der Slalomwertung.