Ski Alpin | Åre | 10.03.2024 10:30 | Slalom

Die Schwedin verliert nach und nach an Zeit. Sie rutscht aus den Plätzen, die für die Teilnahme an Durchgang Zwei berechtigen.

Mal sehen, was die Gewinnerin des gestrigen Riesenslaloms hinlegt. Oben legt sie tatsächlich eine neue Bestzeit hin, unten lässt sie dann allerdings abreißen. Ab und zu trainiert sie tatsächlich Slalom, obwohl das eigentlich nicht ihre Disziplin ist. Das merkt man, sie schafft es in den zweiten Durchgang!

Der lettischen Newcomerin wird zugetraut, noch einmal oben reinzufahren. Kurz bleibt sie an einer Kante hängen, ansonsten ist der Lauf fehlerfrei und schnell. Sie schafft es in die Top Ten!

In Soldeu wurde die Französin Zehnte. Oben muss sie jedoch einmal übergreifen und kommt so mit der Hüfte ins Rutschen. Allgemein tut sie sich bei den Linksschwüngen schwerer, entsprechend langsam ist die Zeit.

Michelle Gisin ist eine leidenschaftliche Schleicherin, der Kurs hier ist daher perfekt für sie ausgerichtet. Vor allem in den ersten Sektoren ist sie stark. Obwohl sie an den letzten Toren noch ein wenig Boden lässt, übernimmt sie knapp die Führung.

Der Wettkampf beginnt! Zrinka Ljutic beginnt aus einer neutralen Position heraus, kommt im Mittelabschnitt ein wenig zu straucheln, aber liefert insgesamt eine souveräne Leistung ab. Was das wert ist, wird man in den nächsten Minuten sehen.

Zrinka Ljutic wird den ersten Durchgang eröffnen, sofort danach ist Lena Dürr dran. Mikaela Schiffrin startet als Fünfte - eine Vorentscheidung im Rennen um die kleine Kristallkugel könnte also schon relativ früh fallen. 57 Athletinnen gehen insgesamt an den Start, das österreichische Lager ist mit sieben Ski-Assen besonders groß.

Auch im Gesamtweltcup ist die große Spannung mittlerweile raus. Zwar hielt Federica Brignone mit ihrem Sieg im gestrigen Riesenslalom die Hoffnung auf die große Kristallkugel am Leben. Da die Führende Lara Gut-Behrami Dritte wurde, beträgt der Rückstand auf die Schweizerin aber weiterhin 286 Punkte. Mit dem heutigen stehen insgesamt noch fünf Rennen an - beim Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm werden alle Disziplinen noch einmal durchgegangen, sofern das Wetter mitspielt.

Shiffrin ist wieder dabei!

Nach ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo und der zugezogenen Innenbandverletzung gibt Mikaela Shiffrin heute ihr Comeback. In der Slalomwertung liegt sie immer noch komfortabel vor der Slowakin Petra Vlhová, die aufgrund eines Kreuzbandrisses in dieser Saison kein Rennen mehr bestreiten wird, sowie vor der Deutschen Lena Dürr. Da während Shiffrins Verletzungspause nur ein Slalom stattfand, konnte Dürr den Rückstand auf Shiffrin nur auf 188 Punkte verkürzen - mit aller Wahrscheinlichkeit wird Shiffrin die kleine Kristallkugel heute also auch rechnerisch eintüten, da nur noch der finale Slalom beim Weltcupfinish in Saalbach-Hinterglemm ansteht.