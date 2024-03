Ski Alpin | Åre | 09.03.2024 10:30 | Riesenslalom

Bis gleich Um 13:30 Uhr startet der finale Durchgang beim Riesenslalom in Åre. Abgesehen von den ersten drei Athletinnen, könnten eventuell noch Bassino, Scheib und Stjernesund um das Treppchen mitfahren. Dahinter wird es eng und geht vor allem um das Ticket für das Saisonfinale in Österreich. Bis gleich!

Das war der 1. Durchgang Lokalmatadorin Sara Hector (SWE) startete als Erste und steht mit einer Zeit von 1:10.94m weiterhin an der Spitze. Es folgen Gut-Behrami (SUI/+0.61s) und Brignone (ITA/+1.16s). Spätestens ab den Positionen sieben und acht, werden die Rückstände zur Spitze weit, sehr weit. Schweizerin Simone Wild löst als 30. mit einem Rückstand von fast viereinhalb Sekunden noch den finalen Durchgang.

Priska Nufer (SUI) Die Schweizerin beschließt als 52. Fahrerin diesen ersten Durchgang. Nach Öhlunds Sturz musste ein Tor nochmal befestigt werden, weshalb es eine kurze Verzögerung gab. Nufer genießt die gute Stimmung an der Anlage und fährt gemächlich hinunter. Die Schweizerin zeigt zunächst eine solide Fahrt, verliert ab Sektor zwei aber sukzessive Zeit. 36. Platz und kein Durchgang zwei für sie.

Cornelia Öhlund (SWE) Keine Zeit für die Schwedin beim Heimevent. Sie fädelt sehr zentral ein, überschlägt sich und verliert direkt beide Ski. Das hat schon schmerzhaft ausgesehen. Doch wenig später steht sie wieder.

Lisa Nyberg (SWE) Fast zwei Sekunden stehen oben schon auf der Uhr. Mit dieser ersten schwachen Zwischenzeit ist das Ergebnis eigentlich vorbestimmt. Im weiteren Verlauf wird die Schwedin besser. Lisa Nyberg wird immerhin noch 32. und hält den Rückstand bei unter fünf Sekunden.

Sarah Bennett (CAN) Nach ihr kommen noch drei Fahrerinnen. Sarah Bennett beendet den Lauf als 34. und verpasst das Finale durchaus knapp.

Kim Vanreusel (BEL) Inzwischen hat der Schneefall nachgelassen, beinahe aufgehört. Dadurch wäre eine Fahrt unter die ersten 30 noch machbar. Kim Vanreusel schafft es nicht. Fast neun Sekunden bekommt die Belgierin aufgebrummt.

Viktoria Bürgler (AUT) Guter Lauf der Debütantin. Viktoria Bürgler deutet ihr Können an und wird 38. - Respekt.

Lisa Hörhager (AUT) Auch die Österreicherin kann keine Zeit in die Wertung nehmen. Sie bekommt oben einen Schlag ab und das Tor ist weg.

Katharina Truppe (AUT) Nein! Bei eigentlich noch soliden Bedingungen, schafft es die Österreicherin nicht unter die besten 30.

Elisa Mörzinger (AUT) Puh! In dieser Saison hat es noch nicht für einen zweiten Lauf gereicht. Mit fast sieben Sekunden Rückstand ist die Bürde hier ebenfalls zu groß.

Estelle Alphand (SWE) Immerhin eine Zeit, allerdings keine richtig gute! Estelle Alphand spult einen Sicherheitslauf ab. Für das Finale heute Mittag reicht das nicht.

Hanna Aronsson Elfman (SWE) DNF. Auch für die Schwedin gibt es keine Zeit. Die Ausfälle häufen sich - was bei den höheren Startnummern indes nicht allzu ungewöhnlich ist. Schließlich muss man bei schlechteren Bedingungen umso mehr Risiko fahren.

Andrea Ellenberger (SUI) Nicht unbedingt schlecht, aber im Gesamten doch zu harmlos, zu passiv. Andrea Ellenberger schafft es nicht in den zweiten Lauf.

Jasmina Suter (SUI) Schade! Auch die Schweizerin bekommt keine Zeit zustande. Auch sie verpasst ein Tor weit oben.

Marte Monsen (NOR) Die Abstände streuen weiter sehr stark. Über sechs Sekunden sind es für die Norwegerin, die vor vielen Toren gebremst hat.

Lara Della Mea (ITA) Lara Della Mea ist auf Kurs Run Nummer zwei, verkantet jedoch und verpasst dann ein Tor und der Tag ist gelaufen.

Adriana Jelinkova (CZE) Auch für die Tschechin ist der Arbeitstag gelaufen. Platz 32 und fast fünf Sekunden Rückstand.

Emma Aicher (GER) Zweiter deutscher Auftritt in Schweden! Emma Aicher, auch erst 20 Jahre alt, fährt eine starke Saison. Auch hier beweist sie, dass sie es kann. Mutig bleibt sie auf ihrer Linie, kann jedoch nicht genügend Tempo aufbauen. Die letzten beiden Abschnitte sind zu langsam gewesen. Dadurch reicht es als 31. leider knapp nicht. Da ist die Fahrt letztlich zu schön, zu sauber gewesen.

Arianne Forget (CAN) Im Minutentakt sausen die Athletinnen die Piste runter. Die 20-jährige Kanadierin geht stürmisch zur Sache und verpasst weit oben ein blaues Tor. Das war es für sie.

Kristin Lysdahl (NOR) Der Startintervall ist inzwischen verkürzt worden und die Damen fahren Schlag auf Schlag die Strecke runter. Kristin Lysdahl bucht mit einem soliden Lauf sicher den zweiten Run.

Cassidy Gray (CAN) Das Bewegungstalent schlängelt sich hier förmlich durch und schnappt sich mal eben Platz 17. Starke Leistung.

Hilma Lövblom (SWE) Eieiei! Insbesondere im zweiten Teil der Strecke streut die Schwedin Fehler ein. Ein geringes Grundtempo macht den Rest. Das sind über fünf Sekunden Rückstand und Platz 29.

Lena Dürr (GER) Die erste von zwei DSV-Starterinnen fährt nun! Lena Dürr, die im Slalom noch um die kleine Kristallkugel mitkämpft, nimmt - anders als Shiffrin - auch am Riesenslalom teil. Dürr verweht es mehrfach recht stark. Sie beißt sich zurück und steckt nicht auf. Dennoch addieren sich die Zehntelsekunden. Am Ende sind es über dreieinhalb Sekunden Rückstand, aber mit Platz 21 sollte Lauf zwei sicher sein.

Neja Dvornik (SLO) In der zweiten Saisonhälfte hat sie Slowenin aufgedreht und viel Selbstvertrauen getankt. Das merkt man ihr an. Bis zur Hälfte ist das richtig stark, unten verliert Neja Dvornik dann. Dennoch wird es Platz 15 und damit sicher der zweite Lauf. Stark.

Asja Zenere (ITA) Zwischendurch hat es ok ausgesehen, gegen Ende verliert die Italienerin womöglich zu stark an Boden. Als 25. dürfte es heute wohl nicht weitergehen. Schade.

Elisabeth Kappaurer (AUT) Solider Beginn von Elisabeth Kappaurer. Österreichs Athletin geht dynamisch rein, muss dann jedoch Tribut zollen. Einige kleinere Fehler summieren sich und machen einen ruhigen Lauf unmöglich. Elisabeth Kappaurer wird 20. und dürfte im zweiten Durchgang somit dabei sein.

Roberta Melesi (ITA) Auch die Italienerin muss um den zweiten Durchgang zittern, weil sie gleich an einem der ersten Tore leicht hängengeblieben ist. Drittletzter Platz für sie.

Simone Wild (SUI) Die letzten vier, fünf Plätze für das Weltcup-Finale sind weiterhin umkämpft. Im Mittelfeld tummeln sich die Fahrerinnen und Durchgang zwei wird später Aufschluss geben. Simone Wild kämpft und muss extrem viel gegensteuern. Die Tore nimmt sie teils sehr weit und verliert durch technische Fehler an Tempo. Nur 22. Platz für sie. Das wird nicht reichen.

Elisa Platino (ITA) Eieiei! Von Anfang an ist der Wurm drin. Ganz oben verbucht sie die schlechteste Zeit. Mit zunehmender Dauer kann sie das Ganze etwas kompensieren und zumindest den Rückstand halbwegs eingrenzen. Das hatte zunächst noch schlimmer ausgesehen.

Britt Richardson (CAN) Diesen Lauf muss die Kanadierin als Erfahrung verbuchen. Diese Fahrt ist extrem unruhig und unrund gewesen. Fast vier Sekunden bekommt sie aufgebrummt.

Lara Colturi (ALB) Bis zur Hälfte sieht es ok aus, aber dann bricht Lara Colturi ein. Mit über dreieinhalb Sekunden Rückstand wird sie in Durchgang zwei ordentlich zu kämpfen haben.

Verrückte Abstände Während die ersten fünf Fahrerinnen innerhalb von anderthalb Sekunden liegen, werden die Abstände danach teilweise wahnsinnig groß. Ab Platz 15 liegen die Athletinnen über drei Sekunden zurück. Im zweiten Durchgang könnte so auch noch die ein oder andere Überraschung passieren, wobei die Top-Plätze in gewohnten Händen zu bleiben scheinen.

Ricarda Haaser (AUT) Nach wie vor geht es für die Damen auch um die Teilnahme beim Saisonfinale. Als aktuell 26. der Wertung, muss Haaser weiterhin bangen, beim zusätzlichen Event in Österreich dabei sein zu dürfen. Ihre Fahrt ist sehr sauber, am Ende vielleicht zu sauber gewesen. Da hat das Tempo gefehlt. Platz 16.

Ana Bucik (SLO) Zu weite Wege und teils etwas unsaubere Schwünge tragen zu diesem massiven Rückstand bei. Kein guter Lauf von Ana Bucik.

Camille Rast (SUI) Vom Start weg weht der Wind sehr kräftig und die Piste lässt weiterhin ein wenig nach. Die Sicht ist ebenfalls eingeschränkt, aber insgesamt herrschen rennwürdige Bedingungen. Sonderlich gute Zeiten scheinen indes nicht mehr drin zu sein. Rast verliert ganz unten nochmal womöglich entscheidende fünf Zehntel. Rang elf und fast zweieinhalb Sekunden Rückstand für die Schweizerin.

Stephanie Brunner (AUT) Das Tor ist befestigt worden und Liensberger scheint es gut zu gehen. Entsprechend geht es weiter. Brunner bekommt gleich oben über eine Sekunde drauf. Die Österreicherin kann ihre Leistung nicht abrufen, fährt teils zu aggressiv und verschenkt Zeit. Das Saisonfinale sollte für sie weiterhin gesichert sein, dennoch wird sie mit der Fahrt nicht zufrieden sein.

Katharina Liensberger (AUT) Kein guter zweiter Abschnitt der Österreicherin. Die 20. der Riesenslalom-Wertung verliert Meter um Meter und hat arg zu kämpfen. Dann passiert nach einer Bodenwelle das, was niemand möchte. Sie fädelt ein und stürzt ziemlich hart. Auf den ersten Blick sieht es zum Glück so aus, als habe sie sich nichts Schlimmeres getan. Zurückzuführen ist der Sturz auf eine zu gerade Linienführung, ein Fahrfehler der Österreicherin.

Kajsa Vickhoff Lie (NOR) Schade! Aus dem Steilhang kommt die Norwegerin viel zu gerade raus und wirft quasi das Handtuch. Sie scheidet aus.

Michelle Gisin (SUI) Als 16. Fahrerin darf die Schweizerin Michelle Gisin ran. Von Beginn an fehlen Aggressivität und Tempo. Gisin sammelt Zehntel um Zehntel und verbucht hier einen Lauf zum Abhaken. Weit über dreieinhalb Sekunden fehlen zur Spitze.

Zwischenstand Sara Hector führt mit etwas über sechs Zehnteln vor Gut-Behrami! Es folgt die Italienerin Brignone (+1.16). Danach werden die Ab- bzw. Rückstände immer größer. Ab Platz neun fehlen momentan über zwei Sekunden auf die Spitze.

Franziska Gritsch (AUT) Nun kommt die zweite Österreicherin. Franziska Gritsch erwischt keinen guten Start. Direkt fehlen ihr acht Zehntel und die Streckensetzung kommt ihr nicht entgegen. Franziska Gritsch wirkt zu gehemmt, zu defensiv. Dementsprechend bekommt sie pro Tor Zeit aufgebrummt und am Ende sind es zweieinhalb Sekunden und Rang elf.

A.J. Hurt (USA) Was kann die US-Amerikanerin zeigen? Ganz oben geht sie gut durch die Strecke und zieht ihren Stil durch. In den flacheren Passagen performt sie gut, nur der Grundspeed fehlt ein wenig. Unten macht die großgewachsene Athletin leider noch ein paar Fehler, sodass es erstmal nur Platz acht wird. Im zweiten Durchgang könnte sie noch locker unter die Top Fünf fahren.

Julia Scheib (AUT) Guter erster Abschnitt der Österreicherin, die die Ski gut laufen lässt. Dann geht sie bei ein paar Toren zu weite Wege und schon ist fast eine Sekunde drauf. Bei einem langen Zug verpasst sie das Timing und muss sich erstmal fangen. Das gelingt ihr und von Platz fünf ist noch alles drin.

Ragnhild Mowinckel (NOR) Das Wetter spielt nicht mit und auch die Strecke an sich lässt nach. Auch Ragnhild Mowinckel fährt quasi chancenlos hinterher. Nur Platz zehn für sie und das mit über drei Sekunden Rückstand zur Spitze.

Maryna Gasienica Daniel (POL) Die Polin beginnt recht wild und versucht, irgendwie Tempo aufbauen zu können. Das Unterfangen geht nicht auf. Nach einem dicken Einparker ist ihr Rhythmus vollkommen weg. Maryna Gasienica Daniel kämpft, doch die Zeit läuft gegen sie. Und zwar ganz massiv! Nach dem zweiten Abschnitt sind es über zwei Sekunden. Dieser unrunde Lauf ist zum Vergessen gewesen.

Clara Direz (FRA) Die Französin hat sich in dieser Saison Stück für Stück nach oben gekämpft. Als zehnte Athletin geht sie hier in den Wettkampf. Direz parkt oben ein paar Mal quer und kann ebenfalls kein Tempo aufbauen.

Mina Fuerst Holtmann (NOR) Es geht Schlag auf Schlag. Die äußeren Bedingungen werden zunehmend schlechter. Der Schneefall nimmt zu und der Wind weht teils unberechenbar. Mina Fuerst Holtmann kämpft sich irgendwie durch, hat aber einen Riesenrückstand. Auch bei ihr sind es fast zweieinhalb Sekunden.

Paula Moltzan (USA) Oben ist der Boden kaum zu sehen Der Wind bläst kräftig und der Schneefall ist durchaus ordentlich. Dass sich unten noch etwas aufholen lässt, haben nun einige Fahrerinnen gezeigt. Oben geht Paula Moltzan etwas zu wild ran und gerät gleich in großen Rückstand. Ihr Rückstand summiert sich letztlich auf über zweieinhalb Sekunden auf. Kurz vor dem Ziel kann sie einen weiteren dicken Fehler gerade so ausbügeln und immerhin stehen. Verrückt!

Federica Brignone (ITA) Nein! Früh deutet sich an, dass auch die Italienerin nicht angreifen kann. Die ersten drei, vier Tore misslingen ihr eher und das kostet mächtig Zeit. Federica Brignone findet spät die Ruhe und kann ihre Ski kaum laufen lassen. Platz drei hinter der Schweizerin Gut-Behrami.

Marta Bassino (ITA) Langsam aber sicher fragt man sich, wie Hector da so runtersausen konnte. Der Wind weht immer kräftiger und schwierige Sichtverhältnisse machen das Unterfangen nicht leichter. Auch Bassino bekommt zu spüren, wie anstrengend der Kurs ist. Unten wird ihre Fahrt stabiler und der Rückstand verkleinert sich etwas. Zu Hector sind es dennoch einige Zehntel.

Lara Gut-Behrami (SUI) Spätestens jetzt wird es spannend! Nun wird sich zeigen, wie gut die bisherige Zeit von Hector ist. Die Trägerin des Roten Trikots legt los. Lara Gut-Behrami verliert sukzessive Zeit, bis Sektor zwei hält es sich jedoch im Rahmen. Folgend kann sie nochmal ein wenig verkürzen und fährt einen guten Schlussabschnitt. Sechs Zehntel Rückstand sind aber schon eine Hausnummer - in Durchgang zwei allerdings gut aufholbar.

Zrinka Ljutic (CRO) Zuletzt Zweite in Soldeu - was macht die Kroatin heute? Auch sie hat zu kämpfen und die Fahrt wirkt insgesamt zu passiv. Da hat Hector wesentlich mehr riskiert und auch ein entsprechend größeres Tempo verbucht. Ljutic beißt sich bis zum Ende durch, doch der Grundspeed fehlt einfach. Sie hat großen Rückstand und wird erstmal nur Dritte. Wahnsinn!

Thea Louise Stjernesund (NOR) Wie schlägt sich die erste Norwegerin auf dem recht drehend angesetzten Kurs? Thea Louise Stjernesund verliert gleich mal drei Zehntel und findet auch anschließend eher schlecht ihren Rhythmus. Nach Sektor zwei hat sie schon fast eine Sekunde im Rucksack. Das Tempo reicht nicht und in den technischen Passagen ist sie nicht aktiv genug. Über anderthalb Sekunden Rückstand sind es am Ende!

Alice Robinson (NZL) Weiter geht es! Robinson ist im ersten Abschnitt etwas langsamer als die Schwedin, macht dann aber Boden gut. Wenig später greift der Ski jedoch und es trägt die Neuseeländerin raus. Schade!

Sara Hector (SWE) Und damit rein in das Geschehen. Hector startet den vorletzten Riesentorlauf der Saison, 51 weitere Damen werden folgen. Oben kommt die Schwedin ganz gut raus. Die Sicht ist zum Teil recht schwierig und der Wind weht ordentlich. Sara Hector findet ihre Linie aber ganz gut, fährt mutig und frech ihren ganz eigenen Stil. Im Mittelteil kann sie das Tempo halten. Bei den langen Zügen verpasst sie minimal das optimale Timing, aber insgesamt sieht das super aus. Mal sehen, was diese Zeit wert sein wird.

Gleich geht es los In etwas mehr als zehn Minuten startet der Riesenslalom in Åre. Schwedin Sara Hector wird das Ganze eröffnen. Nachdem bereits Anja Pärson und Maria Pietilä Holmner in Åre triumphierten, möchte Hector die nächste Schwedin sein, der dieser Erfolg gelingt.

Die Schweiz Sieben Damen treten für den Schweizer Skiverband an. Alle Augen sind natürlich auf die an Position fünf startende Lara Gut-Behrami gerichtet. Sie könnte als erste Schweizerin seit Sonja Nef Anfang der 2000er Jahre die Riesenslalom-Kristallkugel gewinnen. Zudem hätte die Schweiz dann schon zum 13. Mal den Titel in dieser Wertung gewonnen. Michelle Gisin und Camille Rast sollten ebenfalls weiter Punkte sammeln und ein erfolgreiches Schweizer-Wochenende perfekt machen.

Zehn Österreicherinnen Nach wie vor stellt der ÖSV extrem viele Fahrerinnen. Beim Riesenslalom sind gleich zehn Athletinnen dabei. Den Anfang machen Julia Scheib und Franziska Gritsch, die in der Riesenslalom-Wertung die Plätze 15 und 17 belegen. Wenn heute alles passt, könnten auch Stephanie Brunner und Katharina Liensberger wertvolle Punkte sammeln.

DSV-Duo Als 31. startet die Deutsche Lena Dürr in den Wettkampf. Von Startplatz 36. geht Teamkollegin Emma Aicher ins Rennen. Technik-Spezialistin Lena Dürr dürfte sich indes schon auf den morgigen Slalom konzentrieren, da es hier eventuell noch um die kleine Kristallkugel für sie geht.

Die Favoritinnen Neben Gut-Behrami und Brignone muss man auch definitiv Lokalmatadorin Sara Hector auf dem Schirm haben. Auch Alice Robinson, die in Soldeu Zweite wurde, darf etwas zugetraut werden. Zrinka Ljutic könnte heute ebenfalls weit vorne reinfahren.

Kleine Kristallkugel Bei nur noch zwei verbleibenden Riesentorläufen in dieser Saison, hat auch in Sachen kleiner Kristallkugel Lara Gut-Behrami die Nase klar vorne. Im Ranking liegt die Schweizerin mit 685 Punkten klar vor den Verfolgerinnen Brignone (550) und Sara Hector (SWE/481).

Gut-Behrami mit bester Ausgangslage Auch eben durch die langen Ausfälle der bis dahin führenden Shiffrin und Petra Vlhová ist die Schweizerin Lara Gut-Behrami in der besten Position. Mit 1594 Punkten liegt die 32-Jährige an der Spitze der Gesamtwertung. Es folgen Federica Brignone (ITA/1268) und eben Shiffrin (USA/1209), die auf einer virtuellen Presserunde jedoch ankündigte, in dieser Saison keine Speed-Rennen mehr zu fahren. Entsprechend ist es ein Zweikampf zwischen Gut-Behrami und Brignone um die große Kristallkugel.

Shiffrin noch nicht dabei Zwar hat die 28-jährige Mikaela Pauline Shiffrin, mit 95 Weltcupsiegen geschlechterübergreifend die erfolgreichste Skifahrerin in der Weltcupgeschichte, für dieses Wochenende ihr Comeback angekündigt, aber heute ist sie indes noch nicht dabei. Rund sieben Wochen fiel die Dominatorin der letzten Monate nach einem heftigen Sturz in Cortina d'Ampezzo aus. Sowohl in der Gesamtwertung als auch bei der Wertung des Riesenslaloms kann Shiffrin keine entscheidende Rolle mehr spielen. Stattdessen wird sie - ab morgen - noch um die kleine Slalom-Kristallkugel mitfahren.

Vorletzter Saisonwettkampf Mit großen Schwüngen geht es für die Athletinnen auf die Zielgerade der laufenden Saison. Vor dem großen Weltcup-Finale im österreichischen Saalbach-Hinterglemm geht es in Schweden hoch her. Die Schweizerin Lara Gut-Behrami hat beste Aussichten, sich sowohl die Gesamtwertung als auch die kleine Kristallkugel für die Wertung im Riesenslalom vorzeitig zu sichern.