Ski Alpin | Cortina d'Ampezzo | 28.01.2024 10:30 | Super G

Mirjam Puchner (AUT) Beim letzten Super G war Mirjam Puchner auf dem dritten Platz gelandet. Kann sie auch heute wieder um das Podest kämpfen? Oben raus ist sie richtig stark dabei und kann sich einen kleinen Vorsprung holen, dann aber kommt der Schnitzer und sie verliert völlig den Rhythmus. Immer mehr Fehler schleichen sich ein und statt einem Platz unter den Top 3 wird es mit 1,10 Sekunden Position fünf im Zwischenklassement.

Stephanie Venier (AUT) Kann Stephanie Venier das Selbstvertrauen aus der Freitagsabfahrt mitnehmen und auch heute wieder angreifen? Sie beginnt frech und geht die Tore direkt und technisch sauber an. Sie bleibt ganz nah an Gut-Behrami dran und erlaubt sich kaum Schwächen. Venier wird mit dem guten zweiten Platz belohnt und bleibt nur 21 Hundertstel hinter der Spitzenreiterin zurück.

Jasmine Flury (SUI) Jasmine Flury ist die nächste Schweizerin, die sich an der Piste versucht, aber auch sie hat schnell zu tun und handelt sich früh einen riesigen Rückstand zu ihrer Teamkollegin ein, nachdem die Linie sehr weit ausfällt. Flury ist chancenlos und landet mit 1,39 Sekunden Rückstand auf der derzeit letzten Position.

Marta Bassino (ITA) Marta Bassino attackiert als nächste Italienerin. Sie ist frech und angriffslustig im oberen Teil und kann so nah an der Spitzenzeit heranfahren, aber danach geht es auch bei ihr gnadenlos zurück. Bassino kann die Bestzeit auch nicht knacken und ist ordnet sich auf dem guten dritten Platz ein.

Federica Brignone (ITA) Die nächste Konkurrentin der Schweizerin ist mit Federica Brignone bereits unterwegs. Wie kann sie sich im direkten Vergleich schlagen? Ein Riesenfehler oben versaut ihr früh den Lauf und schon fehlt eine halbe Sekunde in Richtung der Spitzenzeit. Danach passt es auch nicht ganz für die schnelle Italienerin. Nach 1,30 Sekunden Rückstand ist der Frust im Zielraum groß. So hat sie sich das heute natürlich nicht vorgestellt!

Sofia Goggia (ITA) Sofia Goggia macht sich als nächste Starterin auf. Sie kommt wie Gut-Behrami richtig gut rein, bekommt dann aber im Mittelteil mehrere Schwierigkeiten und muss öfters das Tempo rausnehmen, damit sich ihre direkte Linie noch ausgeht. Goggia kann die Spitze nicht erklimmen und landet mit 58 Hundertsteln Rückstand auf dem zweiten Platz.

Lara Gut-Behrami (SUI) Jetzt könnte sich zeigen, was hier wirklich möglich ist. Lara Gut-Behrami stürzt sich aus dem Starthäuschen und hat auf diesem Hang schon viele Erfolge feiern können. Oben wird es einmal eng, danach aber kann die Schweizerin ihre saubere Technik voll ausspielen und gerade im Mittelteil baut sie enorm auf die bisherigen Athletinnen aus! Im Schlusssprung leistet sie sich zwar noch einen Fehler, aber es geht dennoch erst einmal deutlich mit 1,33 Sekunden Vorsprung in Führung. Jetzt wird es spannend, was ihre schärfsten Konkurrentinnen folgen lassen können.

Ariane Rädler (AUT) Ariane Rädler verschenkt eine gute Fahrt bereits weit oben, als sie viel zu weit rauskommt und mächtig an Tempo und Zeit liegenlässt. Danach riskiert sie und kommt wieder näher. Belohnt wird sie für diesen Einsatz am Ende allerdings nicht: Rädler fährt am Tor vorbei und ist ausgeschieden!

Kira Weidle (GER) Jetzt gilt es für die erste DSV-Starterin! Was kann Kira Weidle heute rausholen? In den Abfahrten passte es nicht ganz zusammen und auch jetzt hat sie an einigen Passagen im Mittelteil kleinere Schwierigkeiten. In der Summe lief es aber deutlich besser als in den letzten Tagen und erst einmal kann sie knapp die Führung übernehmen.

Ilka Štuhec (SLO) Die Slowenin tut sich noch schwerer. Ilka Štuhec geht oft weite Wege, ist runder unterwegs und liegt so schnell zurück. Als es dann am Tor vorbeigeht, ist kurz vor dem Zielraum Schluss.

Laura Pirovano (ITA) Nachdem Ledecká aus Tschechien ihre Teilnahme am Super G heute Morgen krankheitsbedingt noch abgesagt hat, ist Laura Pirovano aus Italien diejenige, die als erste Athletin auf die Piste gehen wird. Auch heute ist es wieder anspruchsvoll mit einigen blinden Übergängen. Pirovano kommt gut durch die ersten Meter und nimmt gut den Speed auf, zeigt sich in einigen Schlüsselstellen mutig, tut sich aber insgesamt schwerer, den Rhythmus zu finden und ein paar kleinere Fehler schleichen sich schon ein. 1:22.10 Minuten lautet die erste Richtmarke.

Gebeuteltes Swiss-Team Gebeutelt sind in den letzten Tagen die Schweizer Frauen. Opfer der Tofana wurden Joana Hählen und Corinne Suter, die nach Kreuzbandrissen die Saison beenden müssen. Aussetzen muss auch Michelle Gisin, die nach ihrem Sturz am Freitag über Schmerzen im Unterschenkel klagt. Im Super G ist das Team dennoch gut aufgestellt und kann vor allem auf Gut-Behrami bauen. Sich weiter in Richtung Topplatzierungen vorarbeiten möchte Jasmine Flury (10). Priska Nufer (21), Stephanie Jenal (23) sowie Jasmina Suter (24) und Delia Durrer (28) sind ebenfalls in der Gruppe der ersten 30 Athletinnen dabei. Mit Startnummer 41 wird Noémie Kolly ins Rennen gehen.

Das deutsche Team Das deutsche Aufgebot fällt im Super G klein aus. Einzig Kira Weidle (4) und Katrin Hirtl-Stanggassinger (33) werden heute an den Start gehen. Zum engen Kreis der Favoritinnen zählen sie im Super-G allerdings nicht. Weidles bester Platz in diesem Winter war ein neunter Platz beim Weltcup in Val d'Isere.

Großes ÖSV-Team Der österreichische Skiverband kann wie üblich ein großes Aufgebot stellen. Aus diesem heißt es neben Cornelia Hütter, die heute als 14. Athletin in den Hang muss, auch Mirjam Puchner (12) zu beachten. Nach ihrem Sieg am Freitag erneut auf der Piste zuschlagen möchte Stephanie Venier (11). Ariane Rädler (5), Christina Ager (30), Nadine Fest (22), Lena Wechner (27) sowie Michelle Niederwieser (31), Christine Scheyer (35), Ricarda Haaser (36) und Anna Schilcher (45) werden das Aufgebot komplettieren.

Vier Wettkämpfe, vier Siegerinnen Bisher hat es in diesem Winter vier Super G gegeben. Die Siegerin war jeweils eine andere Athletin und so darf man gespannt sein, welche Starterin sich heute den Sieg auf der „Olimpia delle Tofane“ holen wird. Neben Hütter, die das rote Trikot trägt, gilt es auch Gut-Behrami (Startnummer 6), Brignone (8) sowie Sofia Goggia (7) und Kajsa Vickhoff Lie (15) zu beachten.

Super G zum Abschluss Das Speed-Wochenende der alpinen Rennläuferinnen geht in Cortina d’Ampezzo mit einem Super G in den Finaltag. Als Führende der Disziplinenwertung reist ÖSV-Athletin Cornelia Hütter an, die 310 Punkte auf dem Konto hat. Lara Gut-Behrami aus der Schweiz ist mit 220 Punkten Zweite vor Federica Brignone aus Italien, die nur drei Punkte weniger in der Saison sammeln konnte.