Ski Alpin | Cortina d'Ampezzo | 27.01.2024 10:30 | Abfahrt

Schweizer Aufgebot

Mit gleich sieben Fahrerinnen ist die Schweiz ebenfalls top vertreten. Größtes Potenzial hier in Italien dürften die an den Positionen sechs und sieben startenden Lara Gut-Behrami und Jasmine Flury haben. Gut-Behrami wurde bei der ersten Abfahrt starke Zweite und hatte an einigen Passagen noch spürbar Luft nach oben. Joana Hählen, Priska Nufer, Delia Durrer, Stephanie Jenal und Jasmina Suter komplettieren das Schweizer Ensemble.