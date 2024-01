Ski Alpin | Cortina d'Ampezzo | 26.01.2024 11:00 | Abfahrt

Auch Suter abtransportiert Und auch Corinne Suter kann die Piste nur auf dem Kettenfahrzeug verlassen. Das sind hier wirklich viele Ausfälle von absolut starken Fahrerinnen. Hoffentlich setzt sich das jetzt nicht durch das ganze Feld fort.

Corinne Suter (SUI) Weiter geht es mit Corinne Suter, die schon den oberen Abschnitt aber sehr verhalten angeht. Dann hat sie sich bei der Landung nach einem weiten Sprung aber scheinbar verletzt, denn sie bremst ab und fährt zur Seite raus. Auch für sie gilt, Daumen drücken.

Federica Brignone (ITA) Brignone kommt nicht ganz so optimal durch die ersten Tore und stürzt dann aber auch. Auch bei ihr war es die Landung nach einem Sprung. Sie hebt aber direkt die Hand und signalisiert: "Alles in Ordnung". Immerhin.

Lara Gut-Behrami (SUI) Mikaela Shiffrin wurde abseits der Piste vom Hubschrauber eingesammelt und damit geht es weiter mit Lara Gut-Behrami. Sie kommt über die Shiffrin-Kurve gut rüber und wirkt ziemlich flüssig. Gut-Behrami bleibt die gesamte Strecke über auf Zug und baut den Vorsprung so natürlich aus. Einmal muss sie sich kurz retten, das ist aber kein Problem für sie. Auch die letzte Linie nimmt sie gut und geht mit einer halben Sekunde Vorsprung in Führung. Da kann sie sich zu Recht freuen.

Shiffrin steht zumindest Mikaela Shiffrin verlässt die Piste zwar auf eigenen Beinen, sie kann links aber überhaupt nicht auftreten und wird gestützt. Ist das bitter für sie!

Mikaela Shiffrin (USA) Oh nein! An der gleichen Stelle, an der Nufer eben stürzte kommt auch Shiffrin aus dem Gleichgewicht und sie kann den Sturz nicht vermeiden. Auch für sie endet der Lauf im Netz. Aktuell liegt sie noch im Schnee. Hoffentlich ist ihr nichts schlimmeres passiert.

Kira Weidle (GER) Weidle scheint etwas vorsichtiger anzugehen und kommt so natürlich früh in Rückstand. Sie ist schnell, wird bei einem Sprung aber weit rausgetragen und landet beinahe im Netz. Der Rest des Laufes ist zwar gut, sie hat es allerdings oben liegen lassen. Rang drei bis hierher.

Cornelia Hütter (AUT) Die Österreicherin eröffnet den Reigen der Favoritinnen. Sie ist gut unterwegs, muss aber ebenfalls um die Linie kämpfen. Sie will es wirklich wissen, geht dabei aber ein ordentliches Risiko ein. Durch den ein oder anderen Ausritt kommt Hütter etwas in Rückstand und kann den nicht mehr rausholen. Für sie ist das ganz knapp der dritte Platz.

Ragnhild Mowinckel (NOR) Auch die Norwegerin muss ordentlich arbeiten um während der Zeit in der Luft in Position zu bleiben. Sie kommt aber besser durch und kann Zeit gutmachen. Weiter unten im Kurs wird Mowickel wieder langsamer, geht kein volles Risiko mehr und sortiert sich auf Rang drei ein.

Priska Nufer (SUI) Der obere Teil sieht harmonisch aus, sie wird dann aber bei einer Welle nach dem Tofana-Schuss aus der Position gefworfen und kann die Linie nicht mehr halten. Sie landet im Netz, steht aber gleich wieder. Allerdings scheint sie sich am Arm weh getan zu haben.

Laura Priovano (ITA) Die Italienerin bekommt schon bei der ersten Welle Probleme mit dem Körperschwepunkt. Bei den vielen kleineren Wellen hier auf der Strecke sollte sie das Problem besser in den Griff bekommen. Der Rest der Abfahrt bleibt für sie aber relativ sicher. An die Zeiten von der Norwegerin kommt sie zwar zunächst nicht ran, in den letzten beiden Kurven kann sie dann aber fast drei Zehntel gutmachen und geht in Führung.

Kajsa Vickhoff Lie (NOR) Bei absolutem Kaiserwetter macht sich Kajsa Vickhoff Lie auf den Weg. Sie nimmt die Wellen gut und kann sich ordentlich auf den Kurs einstellen. Ihr Tempo ist gut und so kommt sie nach dem Zielsprung nach 1:34 Minuten ins Ziel. Wird sich jetzt zeigen, wie sie hier wirklich unterwegs war.

Die Favoritinnen Natürlich werden alle Augen auf Sofia Goggia gerichtet sein. Aber auch Mikaela Shiffrin wird heute wieder angreifen wollen. Die eben genannten Athletinnen aus Österreich und der Schweiz haben ebenso das Zeug dazu, ordentlich mitzumischen. Das Feld ist aber wirklich breit aufgestellt, so dass wir uns sicher auf noch mehr Sportlerinnen freuen können.

Auch die Schweiz gut aufgestellt Und auch die Schweiz braucht sich nicht verstecken. Mit Lara Gut-Behrami (9), Corinne Suter (11) und Jasmine Flury (12) hat man drei Top-Fahrerinnen in den eigenen Reihen. Letztere konnte die Abfahrt in Val d'Isere sogar für sich entscheiden. Aber auch Priska Nufer, Joana Hählen und Michelle Gisin haben wie immer gute Chancen, ein gutes Ergebnis rauszufahren. Delia Durrer, Stephanie Jenal und Jasmina Suter vervollständigen das Schweizer Aufgebot.

Österreich mit starkem Trio Die Österreicherinnen dagegen haben gleich drei Asse im Ärmel. Cornelia Hütter (6), Mirjam Puchner (13) und Stephanie Venier (18) haben allesamt gute Chancen, um vordere Platzierungen mitzufahren. Puchner und Venier konnten sich am Wochenende in Zauchensee in der Abfahrt sogar auf dem Podest platzieren. Außerdem werden Christina Ager, Christine Scheyer, Ariane Rädler, Nadine Fest, Sabrina Maier, Lena Wechner, Michelle Niederwieser, Michaela Heider und Ricarda Haaser für den ÖSV an den Start gehen.

Die Aussichten des DSV Im Training am Mittwoch konnte sich Kira Weidle auf Platz 14 präsentieren. Heute wird sie mit Startnummer sieben auf die Piste gehen. Aufgrund ihrer Form aus den letzten Wochen können wir zwar ein gutes Ergebnis erwarten, ob es wirklich weit vor gehen kann, müssen wir aber sehen. Mit ihrem Trainingssturz in Zauchensee hat Weidle wohl doch noch ein paar Tage lang zu tun gehabt. Hoffentlich ist das jetzt überstanden und sie kann wieder richtig loslegen. Emma Aicher dagegen wird mit Startnummer 23 vor allem versuchen, aus ihrem kleinen Loch herauszukommen. Dass sie Ski fahren kann, haben wir schon gesehen. Man darf aber auch ihr noch junges Alter nicht außer Acht lassen.

Katrin Hirtl-Stangassinger startet ihr Rennen an Position 48. Für sie gilt, wie schon die ganze Saison, eine solide Leistung zu zeigen und sich so eine möglichst gute Platzierung zu erkämpfen.