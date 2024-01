Ski Alpin | Zauchensee | 12.01.2024 10:45 | Super G (Ersatz St. Moritz)

Ester Ledecka (CZE) Ledecka dagegen kommt langsamer los. Im Mittelteil ist sie schon in der Gegend der Zwanziger-Nummern unterwegs. Auch im technischen Teilstück kann sie keine Zeit mehr gutmachen. Rang 17 für sie.

Priska Nufer (SUI) Priska Nufer kann ihren wirklich schnellen Start nicht so gut mitnehmen. Sie verliert etwas Zeit, ist aber relativ schnell unterwegs. Rang 16 im Ziel aktuell.

Emma Aicher (GER) Weiter geht's mit Emma Aicher. Sie kommt oben zunächst gut los und kann dann auch erstmal gut dranbleiben. Im mittleren Teil kann sie richtig Zeit gutmachen! Aber dann fährt sie am Tor vorbei! Wie ärgerlich, immerhin war sie wirklich schnell und auf Kurs Top Ten unterwegs.

Rennen noch unterbrochen Nadine Fest kann zumindest auf ihren eigenen Beinen stehen und wird jetzt mit dem Hubschrauber von der Piste geholt. Wir drücken die Daumen!

Nadine Fest (AUT) Da ist das Rennen schneller um als gehofft! Fest kommt schlecht über die Kuppe, sie schlägt ins Tor ein und fällt weit über die Piste. Erstmal bleibt sie auf der Strecke liegen. Hoffentlich ist ihr nichts schlimmeres passiert.

Christina Ager (AUT) Ager dagegen kommt nicht so gut klar im oberen Teil. Die engen Schwünge kosten ihr dann aber doch deutlich zu viel Zeit. Das reicht dann bei weitem nicht für einen Platz an der Sonne, sie bleibt mit Rang 17 noch hinter Weidle.

Ariane Rädler (AUT) Rädler fährt hier im oberen Teil Bestzeit! Knapp vor ihr sind noch Streckenposten in der Strecke, die scheinen sie aber nicht weiter beeinflusst zu haben. Etwas Rückstand sammelt sie ein, mit Rang sechs im Ziel ist sie aber sehr zufrieden!

Roberta Melesi (ITA) Melesi fährt oben eine gute Linie und bleibt erstmal dran. Dann macht sie beim Kantenwechsel aber einen ordentlichen Fehler, der natürlich viel Zeit kostet. Das Tempo ist zwar hoch, sie schafft es aber trotzdem nur auf Rang 20.

Valerie Grenier (CAN) Eine ordetnliche Fahrt für die Kanadierin, die natürlich in der technischen Passage ordentlich Zeit gutmachen kann. Kurz vor dem Ziel verliert sie aber wieder zu viel Zeit und rutscht bis auf Rang zehn ab.

Ilka Štuhec (SLO) Auch bei ihr ein etwas bedächtigeres Bild. Allzu große Fehler sind hier nicht zu sehen, von Zwischenzeit zu Zwischenzeit verliert sie aber immer mehr an Zeit. Deutlich über zwei Sekunden hinter der führenden Hütter kommt sie ins Ziel.

Jasmine Flury (SUI) Das war mal wieder ein schneller Start! Ein kleines bisschen Zeit verliert sie danach zwar, Flury bliebt aber drauf. Dann kämpft sie aber doch ordentlich, hält den Rückstand aber im Zaum.

Romane Miradoli (FRA) Nein, mit diesen Zwischenzeiten kann sie die Spitze nicht gefährden. Große Fehler leistet sie sich nicht, das Tempo reicht aber nicht für die guten Zeiten. Fast zwei Sekunden Rückstand muss sie nach dem Lauf hinnehmen.

Franziska Gritsch (AUT) Sieben Zehntel Rückstand hat Gritsch nach dem oberen Teil schon. Sie fährt zwar sauber, die wichtige Aggressivität fehlt ihr allerdings ein bisschen. Das bringt ihr zunächst Rang 16 ein.

Alice Robinson (NZL) Robinson startet besser als Brignone eben, kann dann aber erstmal nicht dran bleiben. In der technischen Passage verliert sie aber deutlich Zeit und bringt 1:80 Minuten und Rang 15 mit ins Ziel.

Federica Brignone (ITA) Den kleinen Rückstand vom Start kann sie mit ihrer feinen Fahrweise verwalten. Dann geht es aber zur Sache und Brignone bleibt ganz knapp vor Hütter. In der Anfahrt auf das Ziel kommt sie aber nicht an das Top-Tempo ran und muss sich mit Rang vier geschlagen geben! Hütter dagegen lässt einen Jubelschrei los. Sie weiß, was das für sie bedeuten könnte.

Michelle Gisin (SUI) Gisin lässt im oberen Teil viel Zeit liegen und hat ordentlich Arbeit. Über eine Sekunde hat sie zwischendurch schon Rückstand. Den kann sie trotz eines hohen Tempos aber nicht mehr verbessern. Sie bleibt hinter Weidle auf Rang zehn.

Sofia Goggia (ITA) Goggia beginnt erst einmal deutlich langsamer als die Konkurrenz. Trotz einer engen Linie bleibt sie mit fast vier Zehnteln im Rückstand. Nach der Einfahrt in den technischen Teil wird ihr ihr aggressiver Stil aber zum Verhängnis und sie stürzt! Es scheint aber nichts passiert zu sein.

Joana Hählen (SUI) Und gleich die nächste Schweizerin am Start. Joana Hählen kommt im oberen Teil nicht so gut klar und kommt deutlich in Rückstand. Auch in der technischen Passage kann sie nicht merklich aufholen. Rang sieben zunächst für sie.

Lara Gut-Behrami (SUI) Noch führt Cornelia Hütter. Kann die Schweizerin das ändern? Der Start ist etwas langsamer, das stört eine Lara Gut-Behrami aber nicht. Ihre gute Körperhaltung und die leicht aggressive Fahrweise bringen sie trotz kleinerer Probleme zwischendurch in Führung. Die Österreicherin scheint unten aber wirklich stark gewesen zu sein, denn auch für Gut-Behrami reicht es nur für Platz drei.

Kajsa Vickhoff Lie (NOR) Gelingt ihr ein besserer Start? Nein, erstmal nicht. Trotz einer guten Linie verliert Lie ein bisschen Zeit, bleibt aber auf Zug. Das wird weiter unten belohnt, als sie trotz eines kleinen Wacklers kurz in Führung geht. Ins Ziel kann sie den zwar nicht retten, lässt sich aber zurecht für Platz zwei feiern.

Marta Bassino (ITA) Wirklich schnell ist die Italienerin oben nicht. Bassino hat einen super Fahrstil und bleibt dicht an den Toren. Im technischen Teil kann sie, wie zu erwarten war, einiges aufholen, kann im Zielschuss gegen Hütter aber nichts mehr aufholen. Platz zwei bis hierher.

Cornelia Hütter (AUT) Wie kommt Hütter mit dem Kurs klar? Den ersten Teil nimmt sie schnell und ist mit Bestzeit unterwegs. Den Vorsprung kann sie mit in den Technikteil nehmen und kommt unter dem Jubel der Fans mit einer halben Sekunde Vorsprung ins Ziel. Starke Leistung!

Corinne Suter (SUI) Und damit ist auch die erste Schweizerin auf der Piste, die hier übrigens fast komplett im Schatten liegt. Den oberen Teil fährt sie ordentlich, macht dann aber einen kleinen Fehler im Schwungansatz. Den kann sie aber retten und ohne große Probleme weiter fahren. Im enger gesteckten Part verliert sie noch etwas mehr Zeit und kommt dann auf drei ins Ziel. Noch ist das hier ziemlich eng.

Ragnhild Mowickel (NOR) Mowinckel kommt im oberen Teil nicht so schnell auf Tempo und verliert Zeit. Trotz einer ordentlichen Fahrt kann die Norwegerin nicht viel aufholen und bleibt im Zeil noch hinter Weidle auf Rang vier.

Stephanie Venier (AUT) Und gleich noch eine Österreicherin, die allerdings deutlich langsamer startet. Danach macht auch sie einen kleinen Zwischenschwung, der hier scheinbar zur optimalen Linie gehört. Kurz vor dem technischen Teil holt Venier stark auf und bleibt ganz, ganz knapp hinter Puchner. Österreichische Doppelführung!

Mirjam Puchner (AUT) Der Start von Puchner funktioniert gut. Auch danach ist die Österreicherin schnell unterwegs. Beim Gleiten kann sie ordentlich Zeit gutmachen. Im technischen Teil kann Puchner nochmal ordentlich Zeit rausfahren und übernimmt mit sieben Zehnteln Vorsprung die Führung.

Laura Gauche (FRA) Die Französin kommt nicht ganz so schnell weg wie Weidle und bleibt danach auf einer ähnlichen Linie. Nach ein paar Problemen muss sie allerdings um ein Tor kämpfen, fährt danach aber eine sehr schnelle Passage. Da holt sie noch ein bisschen Zeit auf, kann die Deutsche aber nicht mehr einfangen. Rang zwei zunächst.

Kira Weidle (GER) Kann Weidle den Sturz von gestern hinter sich lassen? Im oberen Teil ist sie auf jeden Fall gut unterwegs und bleibt auf Zug. Die Probleme von Pirovano eben kann Weidle vermeiden und kommt mit vier Zehnteln Vorsprung ins Ziel. Mal sehen, für was die Fahrt gut war.

Laura Pirovano (ITA) Los geht's! Laura Pirovano eröffnet den Super G mit einer sauberen, eher offensiven Fahrt. Im Mittelteil hat die Italienerin ein paar Probleme mit der Linie, kommt dann aber gut ins Ziel. 1:14 Minuten sind hier erstmal die Richtzeit.

Der Favoritenkreis Im Super G sind die Italienerinnen natürlich große Favoritinnen. Federica Brignone (15) konnte das letzte Rennen dieser Disziplin in Val d’Isere gewinnen, ihre Mannschaftskollegin Sofia Goggia (13) freute sich über Platz drei.

Ambitionen auf eine Top-Platzierung dürften außerdem Cornelia Hütter mit der Startnummer acht, Kajsa Vickhoff Lie mit der zehn und natürlich Lara Gut-Behrami (11) haben.

Auch die Schweiz stark aufgestellt Die Schweiz hat gleich mehrere Starterinnen, die im Kampf um die ersten zehn Plätze mitmischen wollen und können. Unter anderem Corinne Suter (7), Joana Hählen (12) und Michelle Gisin (14) haben definitiv das Zeug dazu. Bei Lara Gut-Behrami (11) könnte es sogar noch deutlich weiter nach vorne gehen. Jasmine Flury, Priska Nufer, Stephanie Jenal, Jasmina Suter und Delia Durrer komplettieren das Aufgebot der Schweiz.

Österreich mit Podestchancen Die Österreicher schöpfen wieder aus den Vollen und nutzen ihre 13 Startplätze komplett aus. Cornelia Hütter (8) wird das Podest angreifen, Mirjam Puchner (4) dürfte sich unter die Top Ten mischen wollen. Ob Stefanie Venier (9) ihren sechsten Platz aus St. Moritz wiederholden kann, werden wir gleich sehen. Mit Franziska Gritsch (17), Ariane Rädler (23), Christina Ager (24) und Nadine Fest (25) gehen noch vier weitere Sportlerinnen innerhalb der ersten 30 ins Rennen. Die restlichen Sechs sind dann zwischen Nummer 31 und 60 unterwegs.

Weidle startet an Position zwei Drei Athletinnen schickt der DSV auf die Piste in Zauchensee. Wenn alles gut geht, kann Kira Weidle einen Top-Ten-Platz ins Auge fassen. Sie fährt an Position zwei los und hat damit fast das ganze Feld hinter sich. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, wird sich zeigen. Allerdings ist sie gestern im Training gestürzt und war sich sehr lange nicht sicher, ob sie heute wirklich an den Start gehen wird.

Emma Aicher (26) könnte eine Wundertüte werden. Die bisherigen Ergebnisse sind bunt gemischt, ihren letzten Super G in Val d’Isere konnte sie auf Platz zehn beenden.

Mit Startnummer 35 wird Katrin Hirtl-Stanggassinger das Rennen aufnehmen. Bei ihr dürfte es vornehmlich darum gehen, sich mit einem ordentlichen Ergebnis eine bessere Startposition für die nächsten Rennen zu erarbeiten. Vielleicht sind aber auch Weltcup-Punkte drin?