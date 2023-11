Ski Alpin | Levi | 11.11.2023 10:00 | Slalom

Finale um 13:00 Uhr Für den Augenblick verabschieden wir uns vom Slalom der Frauen in Levi. Weiter geht es um 13:00 Uhr, wenn die besten 30 Athletinnen in den zweiten Durchgang gehen.



Aicher zweite DSV-Starterin im Finale Neben Dürr schafft es aus dem deutschen Team einzig Emma Aicher als 18. in das Finale der besten 30. Deutlich ausgeschieden war Andrea Filser (52.) und auch Elina Lipp (59.) scheidet bei ihrem ersten Weltcup aus. Jessica Hilzinger musste ihren Lauf beim Verletzungscomeback unter Schmerzen abbrechen.

Meillard beste Schweizerin Bei den Athletinnen aus der Schweiz ist es Melanie Meillard, die sich im ersten Durchgang hervortun konnte. Mit Platz zehn hat sie eine gute Ausgangslage und im Finale noch die Möglichkeit sich nach vorne zu arbeiten. Michelle Gisin (16.) wird ebenfalls nicht unzufrieden auf ihren ersten Lauf blicken, denn ihr Fokus liegt inzwischen ja in anderen Bereichen. Unglücklich wird Wendy Holdener sein, die nicht das abliefern konnte, was man von ihr eigentlich kennt und von Platz 17. das Finale angehen muss.



ÖSV-Athletinnen dabei Angeführt von Katharina Liensberger haben auch die Österreicherinnen im ersten Slalom-Durchgang eine aufsteigende Form abliefern können. Liensberger setzte sich auf den vierten Platz und hat mit einem zweiten guten Lauf durchaus noch die Chance auf das Finale. Auch Katharina Huber ist als Fünfte in einer guten Position. Comebackerin Katharina Gallhuber war als Neunte ebenfalls in den Top Ten dabei. Katharina Truppe liegt auf einem guten elften Rang. Für die übrigen ÖSV-Starterinnen ging es sich hingegen nicht mit dem Finaldurchgang aus.

Vlhová führt, Dürr in Lauerstellung Petra Vlhová zeigt wieder, dass ihr der Hang in Levi besonders gut liegt und die Slowakin führt nach dem ersten Durchgang in Levi die Wertung an. Mit einer Zeit von 53,79 Sekunden kam sie unten im Zielraum an. Ihr auf den Fersen ist DSV-Starterin Lena Dürr, die nur 18 Hundertstel Rückstand hat. Mikaela Shiffrin liegt trotz Knieprellung auf dem dritten Platz und hat 0,42 Sekunden Rückstand zur Führenden.

Nuunu Chemnitz Berthelsen (DEN) Nuunu Chemnitz Berthelsen aus Dänemark ist die letzte Starterin, die im ersten Durchgang über die Strecke geht. In den Finaldurchgang wird es aber noch gehen. Als 63. schwingt sie im Zielraum ab.

Nina Astner (AUT) Bei Nina Astner hingegen ist das Rennen schon früh vorbei! Sie scheidet schon nach wenigen Toren aus.

Elina Lipp (GER) Elina Lipp steht heute vor ihrem ersten Weltcup. Wie kann sie sich schlagen? Sie geht engagiert an die Sache heran, zeigt oben einen guten Bewegungsablauf, im Steilen verliert sie aber doch die Balance und lässt viel liegen. Mit Platz 56 schwingt sie am Ende ab.

Lorina Zelger (SUI) Lorina Zelger bestreitet in Levi ihr zwölftes Weltcuprennen und möchte sich im Team etablieren. Mit Platz 44 aber kommt nicht das raus, was sie sich erhofft hat und wird das Finale deutlich verbessen.

Lara Colturi (ALB) Lara Colturi kann immer wieder zeigen, dass sie eins der kommenden Talente ist und auch heute liefert die erst 16-Jährige ab. Sie schafft es als 27 mit einer hohen Startnummer in die Top 30.

Selina Egloff (SUI) Die nächste Swiss-Athletin ist mit der jungen Selina Egloff im Hang. Zu einem zweiten Lauf wird sie in Levi aber nicht kommen. Sie kommt nicht auf Geschwindigkeit und ist als 41. raus.

Estelle Alphand (SWE) Estelle Alphand wartet immer noch auf den großen Durchbruch und bisher gelingen ihr immer nur kleine Achtungszeichen. Sie kommt auch heute nicht ohne Schnitzer durch, schafft es aber, sich Platz 22 zu sichern und wird damit noch eine Chance im Finale bekommen.

Lisa Hörhager (AUT) Die nächste Österreicherin, Lisa Hörhager, schafft es zwar bis ins Ziel, im Finale mitmischen wird sie aber dennoch nicht. Als 36. verfehlt sie die Gruppe der besten 30 Athletinnen.

Marie Therese Sporer (AUT) Frust bei Marie Therese Sporer! Nachdem sie ihren Kader-Status verloren hatte, hat sie viel gekämpft und sich schließlich in der internen Ausscheidung durchsetzen können. Perfekt kommt sie nicht durch, ist aber lange auf Finalkurs, bis dann der große Fehler vier Tore vor Ende kommt und sie am Tor vorbeifährt.

Andrea Filser (GER) Auch für die erste Deutsche gibt es kein gutes Ergebnis im ersten Slalom. Mit vielen Problemen im Lauf wird es auch bei ihr kein Platz in den Top 30 und damit auch keine Finalteilnahme.

Stephanie Brunner (AUT) Stephanie Brunner möchte wieder mehr Slalom-Weltcups mitzunehmen. Sie beginnt solide, nach einem Innenskifehler ist aber die Sache gegessen und der Rückstand da. Sie schreit den Frust im Zielraum freiheraus. Mit einem Platz jenseits der Top 30 werden wir auch sie nicht noch einmal sehen.

Nicole Good (SUI) Bei der nächsten Schweizerin im Feld läuft es hingegen so gar nicht. Vom ersten Meter hat Good mit sich und dem Hang zu kämpfen und mit Platz 35 im Ziel ist schon klar, dass wir sie am Nachmittag nicht noch einmal sehen werden.

Chiara Pogneaux (FRA) Von den Athletinnen jenseits der Startgruppe aus der ersten 30 konnten bislang wenige ganz vorne reinfahren. Einen sehr guten Lauf bringt aber jetzt die Französin Chiara Pogneaux runter. Bei ihrem erst achten Weltcup schafft sie immerhin noch Platz 22 und wird damit sicherlich gleich noch einmal mitmischen dürfen.

Enge Abstände in den Top 15 Während die Top 3 doch ein wenig Absetzen kann, geht es dahinter richtig eng zu. Eine Sekunde liegt zwischen Platz vier und Position 14 von Thea Louise Stjernesund. Hier wird es im Finale sicherlich noch einige Verschiebungen geben.

30 Athletinnen unten 30 Athletinnen sind inzwischen unten und an der Spitze hat sich eine Gruppe aus drei Starterinnen leicht absetzen können. In Führung liegt Petra Vlhová, die einen starken Lauf runterbrachte und vom Starthaus bis ins Ziel nur 53,79 Sekunden brauchte. Ihr auf den Fersen ist Lena Dürr aus dem deutschen Team. Gerade einmal 18 Hundertstel fehlen ihr nach vorne. Mikaela Shiffrin liegt trotz Knieprellung auf dem dritten Platz. Hinter den Top 3 rangieren sich Katharina Liensberger und Katharina Huber ein.

Melanie Meillard (SUI) Melanie Meillard ist am Ende auch zufrieden mit ihrem Lauf und jubelt dem Publikum zu. Nach einer Knieverletzung kämpft sie sich immer mehr wieder heran und mit einer soliden Vorstellung springt der gute zehnte Platz raus. Wenn sie einen ähnlichen Lauf auch im Finale zeigen kann, kann es durchaus noch weiter nach vorne gehen.

Katharina Huber (AUT) Katharina Huber ballt die Fäuste bei der Ausfahrt und freut sich über einen gelungen Lauf! Sie versucht, eine enge Linie zu setzen und das Tempo zu halten. Fehlerfrei kommt sie nicht durch, aber mit 1,25 Sekunden und Platz fünf wird es mit einer guten Ausgangslage in den Finaldurchgang gehen.

Elena Stoffel (SUI) Für die Schweizerin wird es hingegen noch eine Zitterpartie werden, ob es reichen wird. Mit vielen kleineren Fehlern hat sie richtig zu tun und landet schließlich nur auf Platz 23.

Katharina Gallhuber (AUT) Katharina Gallhuber kehrt nach einer langen Verletzungspause zurück und das macht sie mit einer richtig guten Vorstellung! Sie bleibt konzentriert, wirkt nicht zu vorsichtig und fährt eine gute Linie nach unten. Mit 1,54 Sekunden Rückstand schwingt Gallhuber sich auf Platz acht und darf sich damit über ein tolles Ergebnis freuen, was ganz sicher für das Finale reichen wird.

Camille Rast (SUI) Den oberen Teil kann Camille Rast noch gut meistern und hält sich in den Bereich von Liensberger. Der Knackpunkt ist für sie aber der Steilhang. Sie verliert ein wenig die Linie, kann nicht sauber fahren und verliert unten noch einmal an Tempo. Mit Platz zehn ist aber auch bei ihr noch was drin, wenn es in den zweiten Lauf geht.

Maria Therese Tviberg (NOR) Maria Therese Tviberg kann zum Saisonauftakt ebenfalls auf einen guten ersten Lauf blicken. Ganz sauber kommt die Norwegerin zwar nicht durch, aber sie kann dennoch draufbleiben und hält das Tempo. Mit 1,44 Sekunden Rückstand und Position sechs sichert sie sich eine gute Ausgangslage für den zweiten Durchgang.

Emma Aicher (GER) Emma Aicher kommt recht gut durch den flachen Abschnitt, als es dann aber in den Steilhang geht, lässt sie an Boden liegen und wird die Top 3 nicht angreifen können. Mit Platz 13 am Ende des Laufs ist sie aber durchaus noch im Rennen um gute Positionen. Die Abstände sind in diesem Bereich gering und bis zu Platz sechs ist da noch alles drin.

Amelia Smart (CAN) Die junge Kanadierin Amelia Smart geht als nächste Starterin in den Stangenwald. Ihr bisher bestes Ergebnis ist ein achter Rang im Slalom und viel mehr wird auch heute wohl nicht drin sein. Smart kann nicht sauber auf der Linie blieben und handelt sich schnell einen recht großen Rückstand ein. Mit Platz 16 schwingt sie ab.

Jessica Hilzinger (GER) Jessica Hilzinger meldete sich erst kurz vor dem Weltcup wieder fit, nachdem eine Knieverletzung sie zurückgeworfen hat. Die Defizite und Schmerzen sind ihr dann auch im Lauf leider anzumerken und nachdem sie sichtlich zu kämpfen hat, gibt sie ihr Rennen vorzeitig auf. Da war der Einstieg in das Weltcup-Geschehen vielleicht dann doch noch zu früh.

Katharina Liensberger (AUT) Katharina Liensberger erlebte im letzten Jahr eine schwierige Saison, wie kann sie den ersten Slalom im Winter 2023/24 bestreiten? Ganz ordentlich! Sie kommt zwar nicht ganz fehlerfrei durch, bleibt aber gut drauf, kann das Tempo halten und sortiert sich nach einem richtig guten Lauf auf Platz vier ein. Mit 1,04 Sekunden Rückstand ist noch alles drin im Finale!

Martina Dubovska (CZE) Im Bereich um Platz sechs bis zehn ist es derzeit richtig eng und auch Martina Dubovska aus der tschechischen Mannschaft ordnet sich schließlich in diesem Bereich ein.

Mina Fuerst Holtmann (NOR) Auch Mina Fuerst Holtmann hat mit der Einfahrt in den Steilhang zu kämpfen und von da an ist die Linie dahin. Sie muss viel tun, um auf Kurs zu bleiben, ist immer zu spät an den Schwüngen und hat so dann auch unten die Geschwindigkeit nicht, um noch was auszurichten.

Ali Nullmeyer (CAN) Ali Nullmeyer stürzt sich als nächste Athletin in den Stangenwald, hat aber ebenfalls nicht viel auszurichten. Im flachen Teil hält sich der Abstand noch in Grenzen, doch im steilen Abschnitt hat sie dann auch mehr zu tun und nach einem großen Fehler verliert sie mächtig an Tempo und landet auf Platz elf.

Michelle Gisin (SUI) Die zweite Schweizerin ist mit Michelle Gisin unterwegs. Wie viel kann sie die Top 3, die in einer eigenen Liga unterwegs sind, noch unter Druck setzen? Nicht viel. Gisin, die ihr Slalomtraining mächtig zurückgeschraubt hat, verliert schnell an Zeit und mit über neun Sekunde Rückstand wird auch sie sich im Mittelfeld wiederfinden.

Franziska Gritsch (AUT) In Sölden war Franziska Gritsch im Riesenslalom als zehnte die beste Österreicherin. Was ist heute für sie möglich? Im flachen Teil macht sie ihre Sache gut, macht Tempo. Dann aber kommen die Probleme. Sie hat deutlich mehr zu tun, ist immer ein wenig zu spät dran und fährt dann am Tor vorbei!

Ana Bucik (SLO) So hat sich die slowenische Mannschaft den Auftakt in den Slalom-Winter sicher nicht vorgestellt. Nach Slokar hat auch Ana Bucik schnell Probleme und findet einfach nicht die Position über den Latten, bis sie dann hängenbleibt und stürzt.

Sara Hector (SWE) Sara Hector ist technisch deutlich besser unterwegs, wirkt sicher und findet den Rhythmus schnell. Doch auch sie kann die Top 3 nicht angreifen und rangiert sich im Ziel mit einer Sekunde Rückstand hinter der derzeit Dritten ein.

Laurence St-Germain (CAN) Uff! Da wird Laurence St-Germain aber schon auf den ersten Metern richtig was aufgebrummt und sie muss jetzt zaubern, wenn überhaupt noch was drin sein soll. Doch auch im Steilen passt es bei ihr gar nicht zusammen und am letzten Übergang muss sie eingreifen, damit sie nicht im Schnee landet. Mit über drei Sekunden Rückstand stampft sie enttäuscht aus dem Zielraum.

Andreja Slokar (SLO) Es gibt den ersten Ausfall! Andreja Slokar, die heute ihre Rückkehr nach einer Kreuzbandverletzung gibt, wirkt schon oben etwas nervös und kurz vor dem Ziel rutscht sie dann raus. Schade, gerade bei seinem Comeback nach einer Verletzungspause wünscht man sich so was nicht.

Zrinka Ljutic (CRO) Zrinka Ljutic scheint am Ende ihres Laufes nicht ganz zufrieden. Große Fehler leistet sich die junge Kroatin aber nicht. Sie ist lange gut dabei und erst ganz unten lässt sie dann mit einem Fehler etwas mehr liegen. Mit Position vier zieht sie sich noch solide aus der Affäre.

Hanna Aronsson Elfman (SWE) Hanna Aronsson Elfman gehört zu denen, die mit Verletzungspech in die Saisonvorbereitung starteten. Sie versucht sauber zu fahren, ist relativ solide dabei. Dann aber sorgt ein mächtiger Schnitzer dafür, dass sie komplett rausnehmen muss und mit einem Schlag zwei Sekunden verliert. Sie vermeidet den Sturz, rangiert sich aber auf der aktuell letzten Position ein.

Katharina Truppe (AUT) Nun gilt es für die erste Athletin aus dem ÖSV-Kader. Wie geht es für sie in den ersten Slalom der Saison? Nicht optimal. Immer wieder ist sie zu spät dran, muss eingreifen und korrigieren und so ist der Rückstand auch für sie schnell da. Mit 1,80 Sekunden Rückstand und Platz vier gelingt aber zumindest Schadensbegrenzung. Nur drei Athletinnen konnten sich bisher deutlich absetzen.

Thea Louise Stjernesund (NOR) Thea Louise Stjernesund kann dem nichts entgegensetzen. Die Norwegerin handelt sich bereits nach dem Starthaus im flachen Teil den Rückstand ein und auch im Steilen kommt sie einfach nicht in die richtige Position. Sie sitzt zu weit hinten auf den Latten und ist dadurch immer am Korrigieren. Mit zwei Sekunden Rückstand kommt sie unten an und zuckt ratlos mit den Schultern.

Petra Vlhová (SVK) Jetzt wird sich zeigen, was die Zeit von Lena Dürr wert ist. Petra Vlhová steht oben und gilt ebenfalls als Levi-Spezialistin. Im Flachstück macht sie schon mächtig Dampf und kann so tatsächlich mit einem kleinen Vorsprung in den Steilhang gehen. Dort verliert sie zwar an Zeit, hat aber weiterhin einen guten Vorsprung und rettet knapp 18 Hundertstel ins Ziel.

Paula Moltzan (USA) Für Paula Moltzan ist hingegen schon bei der Einfahrt in den Steilhang klar, dass sie heute nicht um den Sieg mitmischen wird. Sie handelt sich einen Rückstand ein und findet danach einfach nicht mehr die Linie. 1,78 Sekunden werden ihr aufgebrummt.

Lena Dürr (GER) Es gilt für die deutsche Hoffnung im Feld. Wie startet Lena Dürr in die neue Saison? Oben geht sie das Rennen hervorragend an die Sache heran, ist technisch auf dem Niveau von Shiffrin und zeigt im Steilhang eine enorm starke Performance! Mit einer engen Linie und schönen Skistellung zieht sie tatsächlich an der starken Zeit von Shiffrin noch vorbei und übernimmt mit einer Gesamtzeit von 53,97 Sekunden die Führung.

Mikaela Shiffrin (USA) Levi-Dauersiegerin Mikaela Shiffrin hatte sich nach einem Sturz im Training, eine Knieprellung zugezogen und entsprechend kann man gespannt sein, was sie abliefern kann. So einiges! Man merkt der US-Amerikanerin den Nachteil durch die Verletzung gar nicht an und sie zieht voll durch. Sie zeigt, dass ihr dieser Hang besonders gut liegt. Von Beginn an macht sie Tempo und erlaubt sich anders als die Konkurrenz keinen Fehler. Mit einer Wahnsinnszeit liegt sie 1,66 Sekunden zwischen sich und die bisherige Konkurrenz!

Leona Popović (CRO) Was lässt jetzt Leona Popović folgen? Sie fährt oben eine gute Linie, ist eng an den Toren, dann aber kommt an der Welle der Fehler und es wirft auch sie hinter Holdener zurück. Kann sie das im Steilhang wieder gutmachen? Es gelingt ihr aufzuholen, doch beim letzten Übergang lässt sie dann richtig liegen und muss sich ebenfalls Holdener geschlagengeben.

Anna Swenn-Larsson (SWE) Die Schwedin hat im Flachstück der starken Holdener nichts entgegenzusetzen und mit leichten Rutschphasen lässt sie liegen. Den Übergang fährt sie besser als Holdener, doch immer wieder gibt es kleinere Rutschphasen und nach einem großen Fehler verliert sie die Linie. Sie muss sich mit einem Rückstand von 0,76 Sekunden auf Platz zwei einrangieren.

Wendy Holdener (SUI) Es ist angerichtet und bei besten Verhältnissen begibt sich die Schweizerin und Mitfavoritin Wendy Holdener in den Stangenwald. Was kann sie für die Konkurrentinnen vorlegen? Sie versucht von Beginn an im Flachen richtig Tempo zu machen und meistert den ersten Übergang gut. Bei der zweiten Welle hat sie größere Probleme und ist ein wenig zu spät dran und auch beim Ausgang des Steilhangs passt es nicht ganz. Was ihre 55,87 Sekunden wert sind, wird sich bei den nächsten Starterinnen zeigen.

Beste Bedingungen Die Bedingungen in Levi sind perfekt. Es ist knackig kalt und auch der Wind wird keinen Einfluss auf das Rennen nehmen. Den Kurs für den ersten Durchgang hat der ÖSV-Techniktrainer Klaus Mayrhofer gesetzt. Insbesondere am Steilhang hat er die Linie schnell gemacht und wird damit sicherlich die Athletinnen schon am ersten Tag der Slalom-Saison fordern.

Holdener eröffnet Das Rennen eröffnet Wendy Holdener aus der Schweiz, die auch in diesem Jahr wieder um die Topplätze mitfahren möchte. Auch mit Levi hat sie noch eine Rechnung offen. Zwar fuhr sie in Lappland bereits viermal auf das Podest, ganz zuoberst stand sie aber noch nie. Ihren Fokus anders gelegt hat Michelle Gisin (17). Die Engelbergerin, konzentriert sich auf die Speed-Disziplinen und hat ihr Slalom-Training reduziert. Gespannt sein darf man auch auf Camille Rast (26), die immer wieder für Überraschungen gut ist. Elena Stoffel (28) Melanie Meillard (30), Nicole Good (39), Selina Egloff (63) und Lorina Zelger (72) werden das achtköpfige Team im ersten Durchgang komplettieren.

Wie nah sind ÖSV-Frauen dran? Der erweiterten Weltspitze in den technischen Disziplinen näherkommen. Das war die Zielsetzung der österreichischen Frauenmannschaft, die im letzten Jahr viele Niederlagen einstecken musste. Insbesondere Katharina Liensberger erlebte ein schwieriges Jahr 2022 und dürfte heiß darauf sein, zurückzuschlagen. Sie geht heute als 21. ins Rennen. Als erste ÖSV-Starterin wird sich Katharina Truppe als Neunte ins Rennen begeben. Neben ihnen dürfte auch Franziska Gritsch (16) aus österreichischer Sicht zu beachten sein. Katharina Gallhuber (27), Katharina Huber (29), Stephanie Brunner (41), Marie-Therese Sporer (51) sowie Lisa Hörhager (52) und Nina Astner (77) vervollständigen das gewohnt große Aufgebot.

Dürr führt deutsches Team an Das deutsche Team, welches sich wie viele andere Nationen bereits seit einigen Tagen in Levi zu Training befindet, wird natürlich von Lena Dürr (5) angeführt, die auf einen guten Start in die Saison hoffen wird. Der Hang im hohen Norden liegt ihr: In Levi wurde sie 2021 zweimal Dritte und 2022 zweimal Vierte. Nach einem Trainingsunfall zurück ist auch Jessica Hilzinger (22). Die 26-jährige Technikspezialistin war am Mittwoch nachgereist und nach einer Trainingseinheit hat man gemeinsam entschieden, dass sie bereit ist, im Weltcup mitzumischen. Emma Aicher (24) hat sich durch gute Leistungen 2022 ebenfalls einen Startplatz in den ersten 30 ergattert. Vor ihrem ersten Weltcup steht Elina Lipp (76) auf SC Oberstdorf. Sie hatte bereits die Sommervorbereitung mit der Mannschaft absolviert. Komplettiert wird das Team durch Andrea Filser (42).

Zwei Athletinnen mit starker Lappland-Bilanz Mikaela Shiffrin hat in Levi eine starke Statistik aufzuweisen. Insgesamt sechs Siege konnte Shiffrin in ihrer Karriere bereits auf der Piste feiern, was zeigt, dass ihr der Hang in Levi gut liegt. Ähnlich beeindruckend ist die Lappland-Bilanz aber auch von Petra Vlhová. Die amtierende Slalom-Olympiasiegerin hat fünfmal triumphiert und vier weitere Podiumsplätze erreicht.



Shiffrin peilt achte Kugel an Als die große Favoritin in die Slalom-Saison startet natürlich Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin hat die kleine Kristallkugel für die beste Slalom-Fahrerin bereits sieben Mal in ihrer Karriere einsacken können und war auch im letzten Winter die stärkste Athletin im engen Stangenwald. Die Konkurrentinnen sind aber nähergekommen und es gilt neben Dauerrivalin Petra Vlhová aus der Slowakei auch die Schweizerin Wendy Holdener und Lena Dürr aus dem deutschen Kader zu beachten. Mitmischen möchte sicherlich auch Swenn-Larsson aus Schweden.