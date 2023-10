Ski Alpin | Sölden | 28.10.2023 10:00 | Riesenslalom

Bis gleich! Inzwischen sind alle 59 Athletinnen gestartet. Um 13 Uhr wird im zweiten Durchgang dann die Entscheidung anstehen. Wir melden uns rechtzeitig wieder, bis gleich!

Gut-Behrami in Lauerstellung Die Schweizer Top-Athletin Lara Gut-Behrami legte eine starke Vorstellung hin, befindet sich aktuell auf Rang vier und hat noch alle Chancen, um ganz vorne anzugreifen. Dafür wird Gut-Behrami aber eine fehlerfreie Vorstellung benötigen, die ihr zuzutrauen ist. Außerdem sind im zweiten Durchgang für die Schweiz Michelle Gisin als Elfte, Simone Wild als 19., Camille als 22., Wendy Holdener als 24. und Melanie Meillard als 30. dabei.

Kann Gritsch als Lokalmatadorin vorne angreifen? Mit 1,19 Sekunden Rückstand auf die Führung befindet sich Franziska Gritsch aktuell auf Platz sieben und ist damit beste ÖSV-Athletin. Die Tirolerin kennt den Berg wie kaum eine Zweite, es bleibt aber abzuwarten, ob sie im Kampf ums Podium noch eingreifen kann. Außerdem sind für Österreich Katharina Truppe als 14., Stephanie Brunner als 16., Katharina Liensberger als 18. und Elisabeth Kappaurer als 27. im zweiten Durchgang dabei.

DSV nicht im zweiten Durchgang vertreten Die einzige deutsche Fahrerin Emma Aicher konnte auch wegen der hohen Startnummer nicht in den Kampf um den zweiten Durchgang eingreifen, sie verlor dafür zu viel Zeit im Steilen. Damit wird man keine Fahrerin im zweiten Durchgang sehen.

Brignone dominiert Die Italienerin Federica Brignone hat den klar besten Lauf im ersten Durchgang hingelegt und den besten Mix aus Tempo und Direktheit gefunden. Sie hat eine halbe Sekunde Vorsprung auf die zweitplatzierte Schwedin Sara Hector, dann folgt Petra Vlhová. Die große Favoritin Mikaela Shiffrin befindet sich auf dem fünften Platz, hat also noch alle Möglichkeiten, vorne anzugreifen. Gut-Behrami ist knapp vor der US-Amerikanerin, kann also auch noch in die Entscheidung eingreifen.

Nina Astner (AUT) Die Österreicherin ist oft zu weit weg von den Toren, ist dazu zu sehr auf Sicherheit aus. Sie riskiert wenig und muss dafür zahlen. Sie verpasst den zweiten Durchgang klar.

Elisa Mörzinger (AUT) Mörzinger zeigt erst ein starkes Rennen, hat dann aber Probleme mit der abgenutzten Piste. Im Steilhang wird sie dann zu stark durchgeschüttelt und verpasst einen Linksschwung. Sie scheidet aus.

Emma Aicher (GER) Was macht die deutsche Hoffnung? Im Steilhang baut sie einen klaren Fehler ein und muss im Anschluss ihre Hoffnungen auf einen zweiten Durchgang begraben. Im Ziel lässt soe den Kopf hängen - sie hatte sich wohl mehr erhofft.

Katharina Huber (AUT) Die Österreicherin ist im Übergang zum Steilhang zu spät dran, verliert dann ihren Rhythmus und verliert immer mehr. Im Ziel ist Huber frustiert, weil sie keinen zweiten Lauf fahren darf.

Sofia Goggia (ITA) Jetzt wird Goggia nicht ausgebremst und liefert ein klasse Rennen ab. Auch im Steilen hat sie keine großen Probleme, ihre Fahrt wird spielerisch. Im Ziel ist sie auf einem starken 20. Rang!

Michaela Heider (AUT) Im oberen Teil leistet sich die Österreicherin einen Konzentrationsfehler und ist bei einem Linksschwung klar zu spät dran. Das anschließende Tor erreicht sie nicht mehr und scheidet aus.

Melanie Meillard (SUI) Melanie Meillard macht einen ordentlichen Lauf, ihr fehlt aber die letzte Überzeugung. Vor allem in Steilhang verliert sie klar und ist aktuell 27. Das könnte mit einer Portion Glück für den zweiten Durchgang reichen.

Sofia Goggia (ITA) Kuriose Szenen bringen Goggia aus dem Rhythmus! Im flachen Teil befindet sich ein Pisten-Reparateur auf der Piste und bremst die Italienerin aus. Die Speed-Spezialistin bricht ihren Lauf ab, wird wohl noch einmal starten dürfen.

Corinne Suter (SUI) Suter hat klare Probleme im Steilhang, findet keinen sauberen Rhythmus. Sie wird wohl keinen zweiten Durchgang fahren dürfen. Aktuell ist sie Letzte.

Die Top-30 sind durch Die ersten 30 von insgesamt 59 Athletinnen sind im Ziel. Wir begleiten die restlichen Riesenslalom-Fahrerinnen weiter mit und melden uns, wenn es etwas zu berichten gibt!

Katharina Truppe (AUT) Truppe fährt recht aufrecht, ist damit nicht ganz so aerodynamisch. Technisch bleibt sie aber sauber, wählt eine ausgewogene Linie und kann immer wieder Tempo aufbauen. Im Ziel ist sie starke 14.!

Roberta Melesi (ITA) Melesi wählt eine recht runde Linie, zeigt sich aber ein wenig zu feinfühlig. Im Steilhang verliert sie klar, dann versucht sie aufzuholen, was nicht mehr aufzuholen ist. Sie muss um eine zweite Fahrt zittern.

Simone Wild (SUI) Die Schweizerin verdreht im Übergang zum Steilhang den Körper, baut dabei einen klaren Fehler in. Die Aktion scheint Wild geweckt zu haben, dann macht sie ein starkes Rennen. Sie wird wohl im zweiten Durchgang dabei sein.

Asja Zenere (ITA) Die Italienerin zeigt eine freche Vorstellung, fährt immer wieder sehr direkt. So kann sie aber kein hohes Tempo aufbauen und fällt schon früh hinter die Top-Platzierungen zurück. Im Ziel ist sie zwar im hinteren Teil des Tableaus, lässt sich aber feiern.

Lara Colturi (ALB) Die junge Fahrerin bleibt oben an den Top-Platzierungen dran, hat dann aber Probleme im Übergang in den Steilhang. Sie findet nie wirklich ihre Ideallinie, auch die letzte Überzeugung fehlt. So sortiert sie sich am Ende des Klassements ein.

Elisabeth Kappaurer (AUT) Immer wieder bleibt Kappaurer in den Linksschwüngen unsauber, kommt dabei ins Rutschen. Auch im unteren Teil kann sie ihre Fehler aus dem Steilhang nicht mehr gutmachen und muss einen klaren Rückstand hinnehmen.

Camille Rast (SUI) Ohne klaren Fehler rast die Schweizer durch den Steilhang, ihr fehlt aber das letzte Risiko. Am Ende hat sie drei Sekunden Rückstand, zu viel für eine eigentlich solide Fahrt!

Estelle Alphand (SWE) Oben ist sie vorne mit dabei, dann baut sie im Steilhang aber einen Fehler ein, weil ihr der Druck in den Kurven fehlt. Sie findet dann nicht mehr in ihre Ideallinie zurück und sortiert sich im hinteren Teil des Klassements ein.

Julia Scheib (AUT) Bereits im oberen Teil steigt sie sich nach einem kleinen Schlag bei einem Linksschwung auf die Skier und scheidet bereits nach wenigen Toren aus. Bitter für die Österreicherin!

Stephanie Brunner (AUT) Die verletzungsgebeutelte Österreicherin deutet ihre saubere Technik an, hat aber auch im Steilhang keine wirkliche Chance. Zwar baut sie keinen ersichtlichen Fehler ein, verliert aber trotzdem klar. Am Ende ist sie 15. und wirkt im Ziel frustriert.

Andrea Ellenberger (SUI) Oben ist die Schweizerin gut dabei, hat aber im Steilhang zu viele Rutschphasen. Sie verliert sukzessive immer mehr Zeit, findet auch im flacheren Teil nicht mehr das Gaspedal. Sie sortiert sich am Ende des Klassements ein.

Maria Therese Tviberg (NOR) Die Norwegerin verdreht im Übergang in den Steilhang ihren Oberkörper, ist bei einem Rechtsschwung klar zu spät dran. Sie erreicht das nächste Tor nicht mehr und scheidet aus!

Katharina Liensberger (AUT) Oben macht die Österreicherin ein gutes Rennen, im Übergang in den Steilhang baut sie ein kleines Eck ein. Dann zeigt sie sich aggressiv, riskiert immer wieder viel und fährt direkt. Im Ziel hat sie trotzdem fast drei Sekunden Rückstand.

Michelle Gisin (SUI) Gisin wählt eine sehr weiche Linie, hat zu weite Wege und verliert im Steilhang klar. Auch unten kann die Technikerin nicht mehr wirklich Zeit herausholen und sortiert sich im Mittelfeld des Klassements ein.

Wendy Holdener (SUI) Die Schweizerin kann aus der Präparierungspause kein wirkliches Kapital schlagen, hat vor allem mit dem Übergang aus dem Steilhang Probleme, verdreht immer wieder den Oberkörper. Holdener darf mit ihrem Lauf nicht zufrieden sein.

Maryna Gasienica Daniel (POL) Die Polin hat leichte Probleme im Steilhang, auch der Übergang aus diesem heraus gelingt nicht wirklich, ist immer wieder zu weit von den Toren weg. Sie sortiert sich als Vorletzte ein, scheint damit, nicht wirklich zufrieden zu sein.

Valérie Grenier (CAN) Mit der Brechstange versucht es Valérie Grenier mit kraftvollen Schwüngen, kommt dabei aber immer wieder ins Rutschen. Immer wieder verliert sie ein wenig die Linie, hat aber ein ordentliches Tempo. Am Ende sortiert sie sich im Mittelfeld des Klassements ein.

Alice Robinson (NZL) Oben bleibt Robinson eng an den Toren, baut dann aber im Übergang in den Steilhang ein kleines Eck ein und verliert an Tempo und Zeit. Von da an verliert sie sukzessive immer mehr und sortiert sich auf dem elften Rang ein.

Thea Louise Stjernesund (NOR) Eine wilde Fahrt von Thea Louise Stjernesund. Immer wieder kommt sie im Steilhang leicht aus der Balance, riskiert bei den Schwüngen viel. Die Variante bringt ihr aber nicht wirklich viel, sie kommt knapp vor Bucik über die Ziellinie.

Ana Bucik (SLO) Oben hat die Slowenin sofort fast eine halbe Sekunde Rückstand, die Piste gibt mittlerweile nicht mehr viel her. Nach einem Linksschwung kommt sie einmal ernsthaft ins Rutschen, fällt fast nach vorne um. Sie braucht für ihre Schwünge recht lang und hat am Ende zweieinhalb Sekunden Rückstand auf die Führung.

Mina Fuerst Holtmann (NOR) Die Norwegerin ist in den Schwüngen tendenziell zu früh dran, kommt im Steilhang damit fast zu Fall. Der kurze Schockmoment scheint sie geweckt zu haben, danach macht sie ein ordentliches Rennen. Vorne angreifen kann sie aber nicht mehr.

Franziska Gritsch (AUT) Die Lokalmatadorin hat oben keinen so klaren Rückstand auf die Führung, macht dort ein sauberes Rennen. Im Steilhang baut sie ein kleines Eck ein und kann dann nocht mehr ganz vorne eingreifen. Am Ende ist sie Siebte - damit kann sie zufrieden sein, weil die Strecke nun auch merklich nachlässt.

Paula Moltzan (USA) Kann Moltzan für eine Überraschung sorgen? Wohl eher nicht - auch sie hat oben bereits über eine Sekunde Rückstand, ist zu sehr auf Sicherheit aus. Zu selten gibt sie die Skier frei, am Ende wird sie mit klarem Abstand Letzte.

Ragnhild Mowinckel (NOR) Die erste Norwegerin ist unterwegs! Der Übergang in den Steilhang gelingt ihr nicht wirklich, ihr fehlt das letzte Timing in den Schwüngen. Im Flachen ist sie zu direkt, sodass sie klar verliert. Über eine Sekunde ist sie langsamer als Brignone.

Federica Brignone (ITA) Die Italienerin lässt oben den Ski laufen und hat einen klaren Vorsprung. Ihr Auftritt wirkt spielerisch, macht schnelle Schwünge. Sie lässt im unteren flacheren Teil nicht locker und hat am Ende eine halbe Sekunde Vorsprung vor Gut-Behrami. Was für eine überragende Fahrt!

Petra Vlhová (SVK) Vlhová riskiert viel, fährt sehr direkt und hat im Übergnag zum Steilhang einen klaren Vorsprung. Auch im Anschluss bleibt sie trotz der kurzen Wege sauber, verliert aber ein wenig an Kraft. Dadurch hat sie am Ende nur 13 Hundertsel Rückstand auf die Führung. Stark!

Marta Bassino (ITA) Bassino zeigt sich feinfühliger, wählt eine sehr runde Linie. Auch im Steilhang ist sie teils von den Toren weg und verliert. Unten kann sie den Rückstand auch nicht mehr aufholen und bleibt klar hinter den vorherigen Fahrerinnen zurück.

Mikaela Shiffrin (USA) Nun ist die Topfavoritin auf der Piste! Sie fährt wie immer sicher durch den anspruchsvollen Kurs und hat bei Zwischenzeit zwei auch die Bestzeit. Im letzten Part, bei dem sie eigentlich ihre überragende Technik gut ausspielen kann, verliert sie aber wieder etwas. Am Ende ist sie mit 0,25 Sekunden Rückstand sogar hinter Gut-Behrami platziert, aber da ist trotzdem noch alles drin im zweiten Durchgang.

Sara Hector (SWE) Was macht Hector? Oben macht sie ebenfalls eine saubere Fahrt, ist aber knapp hinter der Schweizerin. Im Steilhang wählt sie eine etwas rundere Linie, begeht diesen sauber. Sie ist im Ziel über zwei Zehntel vor Gut-Behrami im Ziel. Es ist ein starker Auftritt der Schwedin!

Lara Gut-Behrami (SUI) Gut-Behrami hat die Saison eröffnet! Im oberen etwas flacheren Teil liefert sie eine saubere Fahrt ab. Im Steilhang kommt sie ganz kurz ins Rutschen, findet dann aber den Rhythmus. Bei einem Linksschwung ist sie leicht zu spät, macht aber in Summe wohl einen guten Lauf. Gleich wird sich zeigen, was ihre Zeit wert ist.

Favoritinnenkreis Neben Lara Gut-Behrami ist wohl die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (Startnummer 3) die Top-Favoritin. Auch mit der Schwedin Sara Hector (3) ist zu rechnen, die in der letzten Saison immer wieder furiose Vorstellungen hinlegte. Auch die beiden Italienerinnen Marta Bassino (4) und Federica Brignone (6) und die Slovakin Petra Vlhová (5) dürfen sich gute Chancen ausrechnen.

Wie geht Gut-Behrami mit Startnummer 1 um? Die Schweizerin Lara Gut-Behrami wird heute um 10 Uhr mit Startnummer 1 die alpine Ski-Saison eröffnen. In der vergangenen Saison wurde die im Riesenslalom-Weltcup Zweite und zählt auch heute zu den Favoritinnen. Neben ihr gehen für die Eidgenossinnen auch Wendy Holdener (16), Michelle Gisin (17), Andrea Ellenberger (20), Camille Rast (24), Simone Wild (28), Corine Suter (31) und Melanie Meillard (36) dabei.

Kann eine ÖSV-Athletin oben angreifen? Dem österreichischen Team fehlte in der vergangenen eine Top-Athletin im Riesenslalom. Im Riesenslalom-Weltcup war Ricarda Haaser die bestplatzierte, sie wurde am Ende der Saison 15, heute ist sie aber nicht dabei. Vielversprechend könnten Franziska Gritsch (Startnummer 9) und Katharina Liensberger (18) sein, zudem sind Stephanie Brunner (21), Julia Scheib (22), Elisabeth Kappaurer (25), Katharina Truppe (30), Michaela Heider (41), Katharina Huber (49), Elisa Mörzinger (54) und Nina Astner (57) für den ÖSV mit dabei.

Aicher einzige deutsche Hoffnung Für den DSV ist Emma Aicher (Startnummer 51) die einzige Athletin, die heute an den Start geht. Die erst 19-Jährige gilt als großes Talent, wurde bei den Olympischen Spielen in Peking im Jahr 2022 immerhin 21. im Riesenslalom. Heute wird sich zeigen, ob sie einen Schritt nach vorne machen kann – die hohe Startnummer ist dabei aber wohl nicht wirklich behilflich.