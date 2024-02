Ski Alpin | Kvitfjell | 17.02.2024 12:00 | Abfahrt

Auf Wiedersehen! Wir verabschieden uns von der Abfahrt in Norwegen. Weiter geht es auf der Piste in Kvitfjell am morgigen Sonntag mit einem Super G. Wir sind auch dann wieder live dabei!

Übrige ÖSV-Athleten außerhalb der Top Ten Während Kriechmayr für das erlösende Podest in der Abfahrt sorgen konnte, ging für die übrigen Österreicher heute nicht viel. Zweitbester ÖSV-Athlet war Daniel Danklmaier als 14. Neben ihm gab es einzig für Stefan Babinsky auf Platz 28 noch Punkte.

DSV-Abfahrer verpassen Saisonfinale Für die deutschen Abfahrer gibt es heute wieder nicht viel zu holen. Andreas Sander landet in einer extrem engen Abfahrt als einziger DSV-Starter auf Platz 30 in den Punkten. Simon Jocher (33.) war knapp an den besten 30 gescheitert und auch Romed Baumann (44.), Dominik Schwaiger (50.) und Jacob Schramm (52.) blieben ohne Punkte. Damit steht auch fest, dass sich kein DSV-Athlet für das Weltcup-Finale Mitte März qualifiziert.

Starke Schweizer Ein enorm starkes Mannschaftsergebnis konnten die Schweizer feiern. Auf dem fünften Platz überzeugte Franjo von Allmen. Marco Odermatt wurde Siebter, womit sich die Entscheidung im Abfahrtsweltcup auf das Finale verschieben wird. Auch Josua Mettler war auf dem neunten Platz in den Top Ten gelandet. Justin Murisier belegt den 16. Platz und auch Stefan Rogentin (21.), Arnaud Boisset (24.) und Alexis Monney (26.) nehmen Punkte mit.

Hintermann gewinnt in Kvitfjell Der letzte Fahrer ist unten und damit ist das Ergebnis jetzt auch offiziell: Niels Hintermann darf in Kvitfjell über den Abfahrtssieg jubeln. Nachdem der Schweizer schon 2022 gewonnen hatte, passte bei ihm auch heute wieder alles zusammen. Mit einer Zeit von 1:44.62 Minuten konnte er sich mit 0,08 Sekunden knapp gegenüber Vincent Kriechmayr durchsetzen, der für das erste ÖSV-Podest in diesem Winter sorgte. Cameron Alexander komplettiert das Podium als Dritter.

Fredrik Møller (NOR) Fredrik Møller bringt das Publikum zum Jubeln und sorgt mit Startnummer 60 für das nächste Highlight. Møller kommt auf dem geteilten 30. Platz mit Andreas Sander ins Ziel.

Ken Caillot (FRA) Ken Caillot fährt heute seinen ersten Weltcup, zeigt sich aber ohne Respekt und ist richtig stark dabei! Caillot greift die Top Ten noch einmal an und findet eine gute Linie. Im unteren Teil geht es dann aber doch noch zurück und Caillot landet als 31. knapp hinter den Punkterängen. Trotzdem war das sicherlich noch einmal ein Highlight unter den finalen Startern.

Raphael Haaser (AUT) Raphael Haaser begibt sich als letzter Österreicher auf die Piste. Im oberen Teil verliert Haaser bereits recht viel, unten raus aber passt es ganz ordentlich. Ärgern wird sich Haaser aber trotzdem, denn mit Platz 36 verpasst er die Top 30 und die Punkte knapp.

Andreas Ploier (AUT) Der Österreicher dürfte die heutige Abfahrt vor allem als Vorbereitung auf den morgigen Super G mitnehmen. Er bleibt im oberen Teil gut dabei und hält seinen Rückstand in Grenzen. Im unteren Abschnitt aber verliert Ploir dann doch deutlich und mit über zwei Sekunden Rückstand geht es aus den Top 30 raus.

Christoph Krenn (AUT) Christoph Krenn wartet noch auf seine ersten Punkte in der Abfahrt. Heute wird es die aber für den ÖSV-Mann nicht geben. Er hat viele Probleme während der Fahrt und muss sich auf einem der hinteren Plätze einordnen.

Jacob Schramm (GER) Für Jacob Schramm geht es vor allem darum, Erfahrungen im Weltcup zu sammeln, denn noch ist er vor allem im Europacup unterwegs. Er versucht, gut draufzubleiben, ein Punkteergebnis bleibt ihm aber verwehrt. Auf Platz 45 schwingt er ab.

Nils Alphand (FRA) Klasse Fahrt! Nils Alphand ist im oberen Abschnitt voll dabei, fährt eine risikofreudige Linie und hält den Abstand zu den Topleuten bis in den Zielraum in Grenzen. Alphand sichert sich den 13. Platz und jubelt ausgelassen im Ziel.

Gilles Roulin (SUI) Gilles Roulin begibt sich als nächster und letzter Schweizer auf die Strecke und auch er ist nicht schlecht dabei. Die Top 15 werden es am Ende zwar nicht, aber mit Platz 29 hat er die Chance, heute Punkte mitzunehmen.

Ralph Weber (SUI) Ralph Weber hängt nach dem heutigen Rennen die Ski an den Nagel und beendet beim 100. Weltcup seine Karriere. Weber geht noch mal voll auf Zug, legt aber nicht alles rein und genießt sicherlich die letzten Meter seiner Karriere. Unten wird er bereits von einigen Teamkollegen empfangen.

Jeffrey Read (CAN) Jeffrey Read ist heiß! Der Kanadier zeigt, dass auch mit einer hohen Nummer noch viel möglich ist. Read legt oben stark los, wählt eine Toplinie und zieht bis unten voll durch. Belohnt wird er mit einem sechsten Platz und der besten Platzierung seiner Karriere.

Stefan Rieser (AUT) Im Europacup ist Stefan Rieser derzeit der Führende in der Abfahrtswertung. Heute kommt er zu seinem zweiten Einsatz im Weltcup und liefert eine durchaus gute Fahrt ab. Reicht es für die ersten Punkte? Knapp nicht. Rieser schwingt auf dem 31. Platz ab.

Dominik Schwaiger (GER) Dominik Schwaiger konnte sein bestes Ergebnis mit Platz 14 in Kitzbühel feiern, kann er heute auch wieder mitmischen? Leider nicht. Bei der Welle verliert er die Balance und verliert dadurch oben schon eine Sekunde. Er versucht, auf Zug zu bleiben, doch der Rückstand geht immer mehr auf und mit Platz 33 ist für ihn schon klar, dass es keine Punkte geben wird.

Alles spricht für Hintermann 33 Athleten sind unten und derzeit spricht alles dafür, als würde Niels Hintermann heute den Sieg holen können. Mit 0,08 Sekunden liegt er knapp vor Vincent Kriechmayr, der für die Österreicher heute das erste Abfahrts-Podest in dieser Saison einfahren könnte. Auf Platz drei findet sich Cameron Alexander wieder. Bester Deutscher ist Andreas Sander als 24.

Josua Mettler (SUI) Schon jetzt steht für das Swiss-Team ein richtig gutes Ergebnis zu Buche. Auch Josua Mettler möchte nicht zurückstecken und liefert eine tolle Fahrt ab! Er findet eine tolle Linie, ist oben schon top dabei und mit einer guten Position über den Ski landet er auf dem starken achten Rang.

Simon Jocher (GER) In den Trainings ist Simon Jocher immer einer der schnellsten Athleten, aber im Wettkampf fehlt es ihm immer wieder an Selbstvertrauen. Auch jetzt scheint das letzte Vertrauen in seine Fähigkeiten zu fehlen. Mit 1,40 Sekunden Rückstand landet er auf dem 24. Platz.

Arnaud Boisset (SUI) Arnaud Boisset aus der Schweiz schließt die Top 30 ab, aber auch er verliert oben zu Zeit, um sich noch in die Top Ten reinsetzen zu können. Boisset kommt nicht sauber durch und muss sich mit 1,22 Sekunden Rückstand auf der 19. Position einfinden.

Jared Goldberg (USA) Jared Goldberg fährt auch voll auf Angriff, verliert aber nach einem der ersten Sprünge mächtig an Zeit und fährt eine zu weite Linie. Im unteren Teil kann er zwar noch Boden gutmachen, doch mit Platz 14 dürfte er nicht zufrieden sein. Ohne den Fehler wäre da auch bei ihm viel möglich gewesen.

Franjo von Allmen (SUI) Ihn hat Hintermann als einen seiner größten Konkurrenz mit einer hohen Startnummer ausgemacht und Franjo von Allmen zeigt schnell, warum: Er macht von oben an richtig Druck und ist auf 0,50 Sekunden herangekommen, als es in den Zielhang geht. Wie viel kann er dort noch rausholen? Weniger als die Athleten vor ihm, aber mit Platz fünf springt trotzdem ein richtig gutes Ergebnis heraus, mit dem erst sich sogar vor Teamleader Odermatt schieben kann.

Miha Hrobat (SLO) Miha Hrobat baut oben eine kurze Unsicherheit ein und es geht mit Rückstand in den Schlusshang hinein. Die letzten Minuten haben aber gezeigt, wenn man hier gut durchkommt, ist noch einiges möglich. Hrobat macht dort ebenfalls mächtig an Zeit gut und schiebt sich auf den siebten Platz nach vorne.

Guglielmo Bosca (ITA) Im Super G muss man Guglielmo Bosca immer auf der Rechnung haben, aber auch in der heutigen Abfahrt zeigt sich der Italiener heute in einer guten Verfassung. Mit einer soliden Fahrt ohne große Fehler hat er die Möglichkeit, heute sein bestes Ergebnis in einer Abfahrt feiern zu können.

Elian Lehto (FIN) Elian Lehto hätte sicherlich auch nichts dagegen, wenn am Ende seines Laufes ein gutes Ergebnis rauskommen würde. Der Finne ist aber oben schon zu spät dran und es fehlt einfach an Speed, um noch was rauszuholen. Mit Platz 19 dürfte er sicherlich zu denen gehören, die heute nicht zufrieden mit ihrer Leistung sein dürften.

Blaise Giezendanner (FRA) Im unteren Teil ist es derzeit fast windstill und so könnte noch viel drin sein, wenn man oben relativ gut durchkommt. Auch auf Blaise Giezendanner trifft das zu. Mit einer soliden Fahrt landet auch der Franzose am Ende seiner Fahrt als Achter auf einem Top-Ten-Platz. Es scheint, als wäre hier mit hohen Startnummern noch alles offen!

Sam Morse (USA) Sam Morse macht es ähnlich wie Danklmaier und auch er kann mit einer starken Fahrt im unteren Teil noch viel Zeit rausholen und schiebt sich tatsächlich vor den Österreicher auf die siebte Position. Morse jubelt ausgelassen im Ziel und hat gute Möglichkeiten auf ein Topergebnis.

Daniel Danklmaier (AUT) Daniel Danklmaier ist bei der Anfahrt auf den kleinen Sprung weit von der Linie weg und verliert dadurch schon oben viel Zeit. Mit einer starken Zeit im Schlusshang kann Danklmaier aber noch richtig was rausholen und überquert auf dem siebten Platz die Linie.

Christof Innerhofer (ITA) Christof Innerhofer wartet in dieser Saison auch noch auf sein erstes Ergebnis in den Top Ten. Kann er das heute einsacken? Er zeigt, dass in der Piste noch einiges drin ist und schiebt sich auf den soliden neunten Platz. Jetzt heißt es für ihn zuwarten, was die Konkurrenten noch nachlegen können.

Justin Murisier (SUI) Justin Murisier schmeißt sich aus dem Starthaus und fährt direkt eine freche Linie, mit der er sich nah an den Spitzenplätzen halten kann. Die Wellen und den Sprung erwischt er sauber. Bis unten bleibt er immer auf Angriff und kann auf dem guten siebten Platz abschwingen. So viele werden sich da vorne sicher nicht mehr reinschieben.

Andreas Sander (GER) Andreas Sander hat in dieser Saison noch kein Ergebnis in den Top Ten mitnehmen können. Kann er das heute ändern? Er startet gut in seinen Lauf hinein, findet eine schnelle Linie und liegt bei der Einfahrt in den Schlusspart auf dem guten neunten Zwischenplatz. Unten raus fehlt etwas der Speed zu den Topfahrern, mit Platz 13 aber gelingt eine durchaus solide Fahrt.

Otmar Striedinger (AUT) Der nächste Österreicher wirft sich mit Otmar Striedinger in den Hang. Kann er mit einer beherzten Fahrt noch die vorderen Positionen angreifen? Auch nicht. Nachdem er oben schon oft die Linie verpasst, muss auch er sich von den Top Ten verabschieden.

Adrien Théaux (FRA) Sein bestes Ergebnis in dieser Saison konnte Adrien Théaux mit Platz sechs in Wengen feiern, doch auch er kommt nicht an die besten Zeiten heran. Ähnlich wie Baumann verliert auch er bereits früh in Richtung der besten Fahrer und bis ins Ziel geht die Lücke enorm auf. Mit 1,85 Sekunden Rückstand kann er nur Schieder hinter sich lassen,

Romed Baumann (GER) Jetzt gilt es für den ersten deutschen Athleten. Kann Romed Baumann sich mit einem guten Ergebnis auf den letzten Drücker noch seine Starterlaubnis für das Saisonfinale sichern und war das heute die letzte Abfahrt des DSV-Starters in diesem Winter? Baumann verliert schon früh an Zeit und fährt nach dem Sprung der Konkurrenz hinterher. Die nötige Angriffslust scheint zu fehlen und mit Platz 14 dürfte klar sein, dass es für ihn kein Finale in Saalbach geben wird.

Mattia Casse (ITA) Mattia Casse hat im oberen Abschnitt keinen Speed, ist danach ab und an zu direkt unterwegs und kann so die passende Linie nicht fahren. Mit 1,26 Sekunden findet er sich auf dem zehnten Platz wieder und wirkt im Ziel etwas ratlos, wo die Zeit hin ist.

James Crawford (CAN) James Crawford war gut in die Saison gestartet, doch die großen Ergebnisse blieben dem Kanadier zuletzt verwehrt. Auch heute kann er die Topzeiten nicht mehr angreifen. Mit 1,16 Sekunden Rückstand im Ziel muss Crawford noch abwarten, ob es überhaupt zu den Top Ten reicht.

Florian Schieder (ITA) Der nächste Italiener macht sich mit Florian Schieder auf den Weg. Die Bestzeiten kann aber auch er nicht angreifen. Er scheint bis unten auf der Suche nach der Linie zu sein und kommt überhaupt nicht auf Zug. Mit über zwei Sekunden Rückstand ist der Frust im Ziel groß und der Skistock wird in den Schnee geknallt.

Dominik Paris (ITA) Nachdem die Piste wieder hergerichtet ist, geht mit Dominik Paris der nächste Fahrer über die Strecke. Mit einem guten Ergebnis heute kann er sich die Chancen im Abfahrtsweltcup aufrechterhalten. Doch das dürfte ihm verwehrt bleiben. Paris ist zunächst nah dran an der Bestzeit, dann aber kommt der dicke Fehler! Paris liegt fast und kann einen Sturz gerade noch verhindern. Er richtet sich wieder auf, bleibt weiter voll drauf, kann aber natürlich keine Topzeit mehr abliefern. Er ist Siebter und muss damit die Chance auf die kleine Kugel verlorengeben!

Nils Allegre (FRA) Allegre steht wieder, ist aber doch recht unsicher auf den Beinen. Wenig später schnallt er sich aber dann doch die Ski wieder an und rutscht langsam runter in Richtung Ziel.

Nils Allegre (FRA) Sturz von Nils Allegre! Den Franzosen hebt es kurz vor dem Ziel auf und er landet mit hohem Tempo im Fangzaun. Hoffentlich ist ihm da nichts Großes passiert. Das Rennen ist unterbrochen.

Marco Odermatt (SUI) Jetzt gilt es für Marco Odermatt. Kann er schon nach dem heutigen Rennen seine kleine Kristallkugel in der Abfahrt fixieren? Odermatt fährt eine direkte Linie, bleibt stabil, kommt aber an die Topzeiten nicht heran. Der Zielhang kommt ihm eigentlich entgegen, aber auch hier kommt der Schweizer heute nicht perfekt durch. Odermatt rangiert sich auf dem fünften Platz ein. Damit ist sein Gesamtsieg im Abfahrtsweltcup noch nicht durch.

Bryce Bennett (USA) Kann der nächste US-Amerikaner zustechen? Bryce Bennett geht mit viel Kraft aus dem Starthaus heraus und kommt gut durch den ersten Schwung, wodurch er den Speed hochhalten kann. Auch danach bleibt er dabei und hält den Rückstand zur Spitzenzeit in Grenzen. Gibt es wieder das Podest? Nein. Unten verliert er die Linie und mit 0,29 Sekunden ordnet er sich auf Platz vier ein.

Ryan Cochran-Siegle (USA) Vor zwei Jahren konnte Ryan Cochran-Siegle den fünften Platz mitnehmen, heute dürfte er dieses Ergebnis nicht wiederholen können. Schon im oberen Abschnitt kann der US-Boy nicht mit den besten Startern mithalten und am Ende geht es mit 0,75 Sekunden Rückstand auf den fünften Platz über die Linie.

Niels Hintermann (SUI) Niels Hintermann konnte vor zwei Jahren in Kvitfjell den Sieg mitnehmen und zeigt auch jetzt wieder, dass ihm dieser Hang richtig gut liegt. Hintermann macht direkt wieder Druck auf die bisherige Bestzeit und setzt sich mit einer tollen Linie oben 0,20 Sekunden vor die Konkurrenten. Kann er den Vorsprung bis ins Ziel durchbringen? Im unteren Teil findet er nicht die Toplinie, bleibt aber schnell und kann sich mit 0,08 Sekunden Vorsprung knapp vor Kriechmayr setzen.

Vincent Kriechmayr (AUT) Bisher verlief die Saison für Vincent Kriechmayr nicht nach Wunsch und noch steht für den ÖSV-Athleten kein Podestplatz in diesem Winter zu Buche. Kann er das heute ändern? Er fährt eine andere Linie als Alexander, aber auch die geht sich aus und er kann sich mit einem knappen Vorsprung von 0,11 Sekunden an die erste Position setzen und jetzt vo Podium träumen.

Cameron Alexander (CAN) Jetzt könnte sich zum ersten Mal zeigen, wie viel die bisherigen Zeiten wirklich wert sind, denn Cameron Alexander hat in dieser Saison schon einmal auf dem Podest gestanden und einen guten fünften Platz mitnehmen können. Der Kanadier kommt hervorragend in seinen Lauf hinein, nimmt einen tollen Speed mit und macht von Beginn an mächtig Druck. Alexander treibt es zwar öfter neben die Linie, trotzdem kann er sich am Ende deutlich vor die bisherige Konkurrenz setzen. Neun Hundertstel Vorsprung bedeuten die souveräne Führung!

Alexis Monney (SUI) Da war schon froh der Wurm drin! Alexis Monney übertreibt es vor dem ersten Sprung und verliert dadurch mächtig die Linie und erlebt eine heikle Situation. Danach ist er immer etwas hinten dran und verliert Zeit in Richtung seines Teamkollegen. Durch einen guten Schlusspart kann er noch mal Zeit gut machen und rettet immerhin den zweiten Platz.

Matthieu Bailet (FRA) Der Franzose schmeißt sich als nächster Fahrer aus dem Starthaus und auch er macht direkt Druck auf die bisherige Bestzeit. Die erste Schlüsselstelle erwischt er gut und kann sich so einen Vorsprung verschaffen, danach aber lässt er liegen und findet nicht mehr ganz die Linie und auch das Tempo scheint zu fehlen. Die Lücke geht immer mehr auf und am Ende steht ein Rückstand von 0,46 Sekunden und Platz drei zu Buche.

Stefan Babinsky (AUT) Stefan Babinsky möchte als erster Fahrer diese Zeit knacken. Der Österreicher, der noch auf sein erstes Podest in der Abfahrt wartet, macht von oben an Druck und ist immer ganz nah an der Zeit von Rogentin heran. Vorbei aber geht es für ihn nicht und er rangiert sich 0,19 Sekunden hinter seinem Konkurrenten aus der Schweiz ein

Stefan Rogentin (SUI) Es ist angerichtet in Kvitfjell und Stefan Rogentin macht sich als erster Athlet auf. In der Saison reichte es für den Schweizer einmal für den Platz in den Top Ten, heute legt er mit einer soliden Fahrt eine 1:45.71 vor. Wie viel die wert ist, wird sich dann in den nächsten Minuten zeigen.

Großes Swiss-Aufgebot Groß fällt führ gewöhnlich auch das Aufgebot aus der Schweiz aus. Neben Marco Odermatt können sich hier auch Stefan Rogentin (1), Alexis Monney (4), Niels Hintermann (7) sowie Justin Murisier (20) Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis machen. Franjo von Allmen (28), Arnaud Boisset (30), Josua Mettler (32), Gilles Roulin (42) wurden ebenfalls für Kvitfjell nominiert. Ralph Weber (40) bestreitet seinerseits heute den letzten Weltcup seiner Karriere.

Kriechmayr führt ÖSV-Team an Das Team der Österreicher wird in Norwegen durch Vincent Kriechmayr (6) angeführt. Mit Startnummer zwei ist bereits Stefan Babinsky an der Reihe. Otmar Striedinger (18) sowie Daniel Danklmaier (22) haben ebenfalls Startplätze in der Gruppe der ersten 30. Stefan Rieser (36), Christoph Krenn (50), Andreas Ploier (54) sowie Raphael Haaser (56) werden das große Aufgebot des ÖSV vervollständigen.

Was geht für die DSV-Starter? Für das deutsche Team steht im Abfahrts-Weltcup in diesem Winter nicht viel zu Buche und Romed Baumann (Startnummer 16) sorgte einzig in Gröden mit Platz neun für einen Top-Ten-Platz. Für ihn und Andreas Sander (19) ist es heute die letzte Chance, sich für das Finale zu qualifizieren. Zu Platz 25 fehlen beiden 14 Zähler. Simon Jocher (31) und Dominik Schwaiger (35) haben keine Chance mehr auf die Teilnahme beim Weltcupfinale. Jacob Schramm (47) steht seinerseits vor seinem zweiten Start im Weltcup.

Sarrazin muss nach Sturz verzichten Die Saison ist in den Speed-Disziplinen von vielen Ausfällen gezeichnet und vor Kvitfjell erwischt es jetzt einen weiteren großen Namen. Kitzbühel-Gewinner und der große Herausforderer von Odermatt um die kleine Kugel, Cyprien Sarrazin verletzte sich im Training von Kvitfjell an der Wade und muss das Wochenende passen. Mit seinem Ausfall sieht alles danach aus, als würde Odermatt die Abfahrts-Kugel eintüten können. Der Schweizer, der heute als Zehnter startet, liegt vor den letzten beiden Rennen sechs Punkte vor dem verletzten Sarrazin und 187 Punkte vor Dominik Paris.

Abfahrtssaison geht der Zielgerade entgegen Am bevorstehenden Wochenende geht der Ski-Weltcup im Speed-Bereich in seine entscheidende Phase, denn in der Abfahrt und im Super G stehen jeweils nur noch zwei Saisonrennen an. Damit steht neben der kleinen Kristallkugel auch die Qualifikation für das Finale in Saalbach-Hinterglemm Ende März im Fokus. Dort ist für gewöhnlich nur ein kleines Feld an Startern zugelassen.