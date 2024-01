Ski Alpin | Schladming | 24.01.2024 17:45 | Slalom

Linus Straßer liegt in Führung 30 Athleten sind unten und in Führung liegt Linus Straßer aus dem deutschen Team. Straßer hat 50,46 Sekunden für seinen Lauf gebraucht und liegt 0,10 Sekunden vor dem Norweger Timon Haugan. Clément Noël rangiert auf der dritten Position und hat 0,36 Sekunden Abstand in Richtung des Führenden. Bester Schweizer ist Daniel Yule auf dem sechsten Platz. Manuel Feller liegt auf dem achten Platz und hat 1,04 Sekunden Rückstand.

Tobias Kastlunger (ITA) Tobias Kastlunger aus Südtirol wird auch zusehen müssen, wenn im Finale der Sieg ausgefahren wird. Auch er fädelt im unteren Streckenabschnitt ein.

Istok Rodes (CRO) Istok Rodes sorgt für den zweiten Ausfall in diesem Durchgang, nachdem er im unteren Teil einfädelt.

Steven Amiez (FRA) In den letzten Rennen konnte Steven Amiez richtig gute Ergebnisse abliefern. Entsprechend darf man gespannt sein, was er unter diesen Verhältnissen noch ausrichten kann. Der 25-Jährige beginnt im oberen Teil gut und hält seinen Abstand in Grenzen, ab dem Steilhang verliert zwar auch er, doch 2,18 Sekunden Rückstand bedeuten immerhin den soliden 17. Platz.

Johannes Strolz (AUT) Auch für Johannes Strolz heißt es, derzeit nicht die Geduld zu verlieren und Ergebnisse einsammeln. Er startet solide, dann aber verliert er durch einen groben Fehler schon früh richtig an Zeit und im Steilen spült es ihn mächtig zurück. Auf Platz 23 kommt Strolz unten an und muss damit auch noch abwarten, ob es sich ausgeht mit dem Platz unter den besten 30.

Sebastian Foss Solevåg (NOR) Sebastian Foss Solevåg befindet sich aktuell in einem Formtief wieder und die scheint sich auch in seinem Lauf bemerkbar zu machen. Der Norweger geht nicht das letzte Risiko, fährt vor allem auf Sicherheit und kann dadurch nicht viel ausrichten. Mit fast drei Sekunden und nur Platz 24 wird es eine richtig Zitterpartie um den zweiten Durchgang werden.

Luca Aerni (SUI) Luca Aerni hat in den letzten Rennen keine Ergebnisse mitnehmen können. Heute aber passt es für den Schweizer besser zusammen. Er findet die Schwünge besser als die Athleten vor ihm, wenn er auch immer etwas spät dran ist. Dadurch schafft er es, unter der Zwei-Sekunden-Grenze zu bleiben und schafft es, sich unter den Top 15 zu setzen.

Samuel Kolega (CRO) Es scheint nicht mehr viel zu gehen und immer mehr Fahrer rangieren sich in einem Bereich mehr als zwei Sekunden Rückstand ein. So auch Samuel Kolega, der nach 2,89 Sekunden Abstand enttäuscht den Kopf schüttelt.

Adrian Pertl (AUT) Der nächste Österreicher folgt mit Adrian Pertl zugleich. Läuft es für ihn besser als für Raschner? Auch nicht wirklich. Wie Raschner verliert auch Pertl von oben weg bereits viel Zeit und kämpft mit seinem Rhythmus. Nach 2,32 Sekunden Rückstand schwingt er auf Platz 17 ab.

Dominik Raschner (AUT) Verkorkster Lauf für Dominik Raschner. Beim Österreicher tut sich schon früh der Rückstand auf und er scheint mit sich und seinem Lauf zu kämpfen. Rascher sucht den Schwerpunkt, findet den aber bis ins Ziel nicht und landet auch nur im hinteren Mittelfeld.

Sebastian Holzmann (GER) Sebastian Holzmann begibt sich als nächster Deutscher in den Hang. Die oberen Tore fährt er ordentlich und bleibt nah dran an den besten Zeiten. Im Steilhang ergeht es ihm aber wie vielen vor ihm und die Lücke geht enorm aus. Mit 2,32 Sekunden Rückstand landet er erst einmal auf dem 16. Platz.

AJ Ginnis (GRE) Nachdem Michael Matt aufgrund eines grippalen Infekts seinen Start zurückziehen musste, ist jetzt schon die Startnummer 20 am Anlauf. Er musste schon viele Ausfälle in dieser Saison hinnehmen und ist deshalb vielleicht auch etwas unsicher auf dem Ski unterwegs. Die Schwünge passen nicht zusammen und so geht ihm schnell das Tempo verloren. Mit 2,45 Sekunden Rückstand wird er zuwarten müssen, wozu es überhaupt reicht.

Alex Vinatzer (ITA) Alex Vinatzer zeigt kurz danach, dass man auch weiterhin gute Zeiten hinbringen kann. Er kommt super mit den bereits vorhandenen Rillen zurecht, bleibt den ganzen Lauf über aktiv und setzt sich mit 0,67 Sekunden in einen Bereich, aus dem noch viel möglich sein kann.

Albert Popov (BUL) Vor Albert Popov wird kurz an der Piste gearbeitet, dann aber kann es auch für ihn losgehen. In Position bringen kann der Bulgare sich aber nicht und er deutet mit dem Daumen nach unten an, dass er mit seinem Lauf voll und ganz nicht zufrieden war. Es sind zwar schon einige Spuren drin, aber auch die Technik hat er heute nicht gut auf die Latten gebracht.

Filip Zubcic (CRO) Es ist derzeit nicht einfach, noch die Topzeiten hinzusetzen und nur wenige haben es geschafft, Straßer nach seinem Toplauf noch unter Druck zu setzen. Filip Zubcic gelingt das auch nicht und nach vielen kleinen Problemen zuckt er im Ziel ratlos mit den Schultern, als ein Abstand von 1,98 Sekunden zu Buche steht.

Fabio Gstrein (AUT) Mit Fabio Gstrein begibt sich der nächste Österreicher in den Stangenwald. In den ersten Toren ist er auf der Suche und auch danach scheint er nicht so richtig in seinen Lauf zu finden. Gstrein geht zu viel auf Sicherheit und muss sich nach 2,60 Sekunden Rückstand mit Platz 14 begnügen. Da ist auch das Finale noch nicht sicher.

Marc Rochat (SUI) Zuletzt konnte Marc Rochat gute Ergebnisse im Slalom mitnehmen. Kann der Schweizer sich auch heute wieder in eine gute Ausgangslage bringen? Ganz nach vorne geht es für Rochat nicht, aber mit 1,26 Sekunden Rückstand und dem aktuell neunten Platz ist im Finale auf jeden Fall noch was möglich.

Kristoffer Jakobsen (SWE) Auch Kristoffer Jakobsen gehört zu denen, die gerne mal alles in ihren Lauf hineinlegen. Fehler kann er heute aber nicht vermeiden und so gehört er dann zu denen, die weiter hinten landen.

Timon Haugan (NOR) Timon Haugan lässt es kurz darauf richtig krachen! Der 27-Jährige ist der Erste, der es schafft, Straßer richtig unter Druck zu setzen. Er bleibt voll drauf, liefert eine saubere Technik ab und kommt nur mit zehn Hundertsteln Rückstand zu Straßer unten an.

Atle Lie McGrath (NOR) Atle Lie McGrath zeigt, dass noch was möglich ist! Der Norweger geht volle Attacke, lässt sich auch im Steilhang nicht aus der Ruhe bringen, als er kurzzeitig die Linie verliert und hält den Rückstand in Richtung Straßer damit relativ gering. Mit 0,62 Sekunden Abstand ist er der neue Dritte.

Tommaso Sala (ITA) Der Italiener macht sich als nächster Fahrer auf und möchte den Angriff starten. Im Steilhang verliert er weniger als die Athleten vor ihm, doch ein Fehler weiter unten haut dann auch bei ihm rein. Mit 1,42 Sekunden muss sich Sala auf dem vorletzten Platz einreihen.

Alexander Steen Olsen (NOR) Alexander Steen Olsen beginnt oben richtig gut, kommt als erster Fahrer richtig nah an Straßer heran und scheint angriffslustig zu sein. Doch im Steilen hat auch er dann keine Möglichkeiten mehr. Genau wie die Konkurrenz direkt vor ihm verliert auch Steen Olsen hier viel Zeit und muss sich weiter hinten einfinden.

Dave Ryding (GBR) Dave Ryding ist technisch gut unterwegs, verliert dann aber im Mittelteil mächtig Zeit und kann den derzeit Führenden nicht annährend unter Druck setzen.

Daniel Yule (SUI) Daniel Yule geht als nächster Konkurrent in den Hang. Er findet oben gut rein, bleibt nah an der Zeit von Straßer dran, verliert dann aber auch im Steilhang in Richtung des Deutschen und schwingt schließlich mit 0,78 Sekunden Rückstand auf dem dritten Platz ab. Inzwischen hat es begonnen mehr zu regnen. Spielt jetzt auch die Sicht eine Rolle?

Manuel Feller (AUT) Für Manuel Feller heißt es, im zweiten Lauf alles reinzulegen, denn auch der Österreicher lässt liegen. Feller sucht nach seinem Rhythmus, es schleichen sich einige Fehler ein und er kommt mit etwas mehr als eine Sekunde Rückstand im Ziel an.

Henrik Kristoffersen (NOR) In Kitzbühel lief es für Henrik Kristoffersen bei eisigen Bedingungen gar nicht. Wie passt es für den Norweger heute bei weicheren Verhältnissen zusammen? Sicherlich nicht so, wie er es sich das Ganze erhofft hat. Kristoffersen ist der Frust anzusehen, als er auf die Ergebnistafeln schaut und ein Abstand von 0,98 Sekunden zu Buche steht.

Loïc Meillard (SUI) Im oberen Teil des Hangs sind die Fahrer relativ nah beisammen, dann aber scheint er rauszunehmen, um die Schlüsselstelle im unteren Teil zu meistern. Zu viel, denn es geht ein mächtiger Rückstand in Richtung Straßer auf. 1,31 Sekunden fehlen Meillard.

Linus Straßer (GER) Jetzt gilt es für Linus Straßer! Was kann der Kitzbühel-Sieger nachlegen? Straßer ist oben gut dabei, bleibt nah dran an der Bestzeit und meistert die schwierige Passage beim Übergang ins Flache deutlich besser. Dadurch geht es dann erst einmal mit einer 50,46 in Führung.

Clément Noël (FRA) Clément Noël geht das Rennen oben langsamer an als Zenhäusern, fährt aber eine gute, enge Linie. In der Haarnadel hat auch er Schwierigkeiten, als er zu spät am Schwung ist, schafft es aber den Fehler auszubalancieren und bleibt im Rennen. Eine 50,82 legt Noël vor.

Ramon Zenhäusern (SUI) Ramon Zenhäusern aus der Schweiz eröffnet die Nachtslalom-Party in Schladming, ins Finale gehen wird es für ihn aber nicht! Zanhäusern bekommt bei der Einfahrt ins Flache Probleme und stürzt in der Haarnadel. Passiert ist aber nichts.

Die Bedingungen Gestern trafen die Athleten im Riesenslalom auf eine eisige Piste. Durch warme Temperaturen und Regen wird es heute schwieriger werden, für alle gleiche Bedingungen zu schaffen. Die Piste ist weicher als noch gestern und dürfte über den Durchgang schneller nachlassen.

Die übrigen Favoriten Immer auf der Rechnung haben muss man im Slalom auch Atle Lie McGrath (11), der in dieser Saison schon zweimal auf dem Podest stand. Auch Henrik Kristoffersen (5) wird nach dem verkorksten Kitzbühel-Rennen wieder angreifen wollen. Gespannt sein darf man auch auf den Schweden Kristoffer Jakobsen (13), Clément Noël (2) und Dave Ryding (8).

Schweizer wollen nächstes Podest Nachdem die Slalomfahrer aus der Schweiz lange auf das erste Saisonpodest warten mussten, wollten sie nach Kitzbühel heute direkt nachlegen. Den Slalom eröffnen wird Ramon Zehnhäusern. Auch Loïc Meillard (4) und Daniel Yule (7) haben einen Startplatz in der Topgruppe der besten sieben Athleten. Auch Marc Rochat (14) und Luca Aerni (25) gilt es zu beachten. Tanguy Nef (34), Reto Schmidiger (48) sowie Noel von Grünigen (62) erhielten ebenfalls eine Nominierung.

Legt Straßer nach? Nach seinem fulminanten Sieg in Kitzbühel auch beim Traditionsrennen in Schladming zuschlagen möchte Linus Straßer aus dem deutschen Team, der heute als Dritter in den ersten Durchgang gehen wird. Neben ihm bilden Sebastian Holzmann (21), Anton Tremmel (41) und Nikolaus Pföderl (70), der heute zum ersten Mal im Weltcup am Start ist, die vierköpfige DSV-Mannschaft.

Feller peilt Sieg an Nur einen Tag nach einem hochspannenden Riesenslalom steht auf der Planai heute der traditionelle Nachtslalom auf dem Plan. Als einer der Topfavoriten auf den Sieg geht Manuel Feller an den Start, der gestern nur hauchdünn um fünf Hundertstel den Sieg vor Marco Odermatt verpasste. Manuel Feller hat im Slalom bereits drei von fünf Weltcup-Rennen in dieser Saison gewonnen. Mit einem weiteren Sieg könnte er der erste Fahrer seit Marcel Hirscher werden, der vier Weltcup-Slaloms in einer Saison gewinnt. Heute geht Feller mit Startnummer sechs in den Stangenwald. Neben Feller sind aus dem ÖSV-Team im Slalom Fabio Gstrein (15), Michael Matt (19), Dominik Raschner (22), Adrian Pertl (23), Johannes Strolz (27) sowie Joshua Sturm (46) und Kilian Pramstaller (55) am Anlauf.